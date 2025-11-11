Solana mengalahkan Bitcoin, Ethereum saat arus masuk ETF SOL mencapai $6,8M!

ETF spot Solana melanjutkan performa kuat mereka, mencatat arus masuk bersih sebesar $6,8 juta pada tanggal 10 November, menurut data dari Farside Investors. Sumber: Farside Investors ETF Bitwise Solana [BSOL] memimpin dengan $5,9 juta, sementara ETF Grayscale Solana [GSOL] menambahkan $0,9 juta. Ini adalah minggu kedua berturut-turut Solana dengan arus masuk yang stabil, membawa total sejak peluncurannya menjadi $343 juta. Sebaliknya, produk Bitcoin dan Ethereum mengalami aktivitas terbatas. Derivatif tetap stabil Data derivatif Solana menunjukkan sentimen yang stabil dan seimbang meskipun arus masuk ETF kuat. Sumber: Coinalyze OI berkisar sekitar $3,4 miliar, pada waktu penulisan, sehingga trader mempertahankan eksposur yang konsisten tanpa likuidasi signifikan atau leverage baru. Sementara itu, Funding Rates rata-rata -0,0009, bias sedikit bearish tetapi tidak ada aktivitas shorting yang agresif. Mungkin kekuatan Solana baru-baru ini lebih didorong oleh permintaan spot dan aktivitas ETF daripada perdagangan berjangka spekulatif. Ini adalah setup yang sehat, juga menunjukkan kematangan pasar. SOL menghadapi resistensi Solana diperdagangkan pada $163 pada waktu penulisan. SOL turun 2,3% dalam sehari terakhir, dengan kelemahan yang terlihat pada grafik harian. Sumber: TradingView RSI menunjukkan kekuatan pembelian terbatas meskipun arus masuk ETF kuat. CMF pada 0,00 berarti pergerakan modal netral, sehingga arus masuk belum diterjemahkan menjadi permintaan spot yang kuat. Aksi harga menunjukkan konsolidasi setelah penolakan berulang di dekat $170, jadi ada resistensi di zona tersebut. Jika SOL gagal bertahan di atas $160, pengujian ulang level $150 kemungkinan terjadi sebelum upaya pemulihan baru. Sumber: https://ambcrypto.com/solana-beats-bitcoin-ethereum-as-sol-etf-inflows-hit-6-8m/