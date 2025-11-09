BursaDEX+
ETF spot SOL melihat arus masuk bersih sebesar $137 juta minggu lalu, dengan Bitwise BSOL memimpin dengan arus masuk bersih sebesar $127 juta.

PANews melaporkan pada 10 November bahwa, menurut data SoSoValue, ETF spot SOL mengalami arus masuk bersih sebesar $137 juta minggu lalu (3 hingga 7 November, Waktu Timur). ETF spot SOL dengan arus masuk bersih terbesar minggu lalu adalah Bitwise Solana Spot ETF BSOL, dengan arus masuk bersih mingguan sebesar $127 juta dan total arus masuk bersih historis sebesar $324 juta; diikuti oleh Grayscale Solana Spot ETF GSOL, dengan arus masuk bersih mingguan sebesar $9,76 juta dan total arus masuk bersih historis sebesar $11,94 juta. Pada saat penulisan, total nilai aset bersih ETF spot Bitcoin adalah $576 juta, dengan rasio aset bersih ETF (kapitalisasi pasar sebagai persentase dari total kapitalisasi pasar Bitcoin) sebesar 0,64%, dan arus masuk bersih kumulatif sebesar $336 juta.
Penulis: PANews2025/11/10 11:44
Kenaikan eksplosif Solana masih menjadi salah satu kisah pembangunan kekayaan terbesar dalam tahun-tahun kripto terakhir. Prediksi Harga Solana Solana menunjukkan tanda mencoba pulih setelah kembali dari dukungan trendline naiknya, sehingga membentuk kemungkinan setup reli bantuan jangka pendek. Analisis teknis menunjukkan bahwa SOL kemungkinan akan menargetkan area $180, yang memenuhi beberapa resistensi teknis, termasuk garis saluran atasnya, titik resistensi sebelumnya, serta level 0,5 dari retracement Fibonacci dari penurunan terbarunya. Area ini kemungkinan besar di mana para beruang akan masuk kembali, sehingga membentuk kemungkinan formasi lower high (LH). Kegagalan SOL untuk melampaui penghalang $180 dengan volume pasar yang baik akan dengan jelas menunjukkan bahwa peralihan realistis ke area $125-$135 kemungkinan terjadi, yang cocok dengan titik akumulasi sebelumnya serta garis saluran bawahnya. Dalam perspektif jangka pendek, Stochastic RSI yang oversold membuat lengkungan positif adalah tanda jelas bahwa pembelian baru sudah membangun kekuatan, sehingga mendukung kemungkinan pantulan jangka pendek sebelum tren yang lebih dalam ditentukan.
Penulis: Coinstats2025/11/09 06:00

