2026-01-15 Kamis

Berita Kripto

Nikmati Berita Kripto dan Perkembangan Pasar Terhangat
Melewatkan SOL? Presale MoonBull adalah Kripto Terbaik untuk Dibeli Sekarang

Postingan Missed SOL? MoonBull Presale is the Best Crypto to Buy Now muncul di BitcoinEthereumNews.com. Diskusi tentang kripto terbaik untuk dibeli saat ini kembali memanas saat investor melihat kembali bull run besar yang mengubah masa depan keuangan hampir dalam semalam. Pasar kripto terus berkembang dalam siklus di mana narasi kuat menciptakan momentum cepat. Lonjakan Solana menjadi salah satu contoh paling jelas tentang bagaimana posisi awal dapat menghasilkan keuntungan eksponensial. Ini memberikan pengembalian besar bagi mereka yang mengenali potensinya sebelum menjadi terkenal. Banyak pendatang terlambat merasa seperti mereka muncul setelah kembang api berakhir. Ini menciptakan pencarian yang berkembang di antara investor untuk peluang kuat berikutnya yang masih dini dan dapat diakses. Di sinilah presale MoonBull mulai menarik perhatian. Proyek ini sedang dibahas sebagai peluang kesempatan kedua bagi mereka yang melewatkan bull run besar sebelumnya. Dengan ekosistem yang berkembang, mekanisme pasokan terstruktur, imbalan staking, dan insentif komunitas yang kuat, MoonBull tampaknya diposisikan untuk menarik gelombang early believers yang mencari potensi kenaikan 1000x. Di pasar di mana peluang bisa hilang secepat kacang di kandang monyet, posisi awal sangat penting. MoonBull Presale Sedang Berlangsung dan Menciptakan Buzz sebagai Kripto Terbaik untuk Dibeli Sekarang MoonBull saat ini adalah salah satu proyek berbasis meme yang banyak dibicarakan karena memadukan gaya budaya dengan desain ekonomi terstruktur. Dibangun di atas Ethereum, MoonBull menggunakan injeksi likuiditas otomatis, refleksi untuk pemegang, dan mekanisme pembakaran konsisten untuk mempertahankan momentum dan kelangkaan. Alih-alih hanya mengandalkan hype, token ini dirancang agar setiap transaksi berkontribusi pada aksi harga jangka panjang yang lebih sehat. Presale MoonBull saat ini berada di Tahap 6 dengan harga $0,00008388 dengan lebih dari $550K yang telah terkumpul dan 1.900+ pemegang. Presale ini mencakup 23 tahap, dengan setiap tahap meningkatkan harga token. Format ini mendukung momentum naik organik sambil memberi penghargaan kepada pendukung awal. Tahap 6 tetap menjadi salah satu jendela paling menguntungkan karena...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/11/08 05:11
Bitcoin Gagal Reli pada Gencatan Senjata AS-China; Apa Selanjutnya untuk Harga?

Postingan Bitcoin Gagal Reli pada Gencatan Senjata AS-China; Apa Selanjutnya untuk Harga? muncul di BitcoinEthereumNews.com. Konflik tarif AS-China, sumber utama kecemasan pasar sepanjang Oktober, telah diselesaikan. Meskipun perkembangan positif ini, Bitcoin gagal reli minggu lalu, mencatat penurunan mingguan sebesar 1,72%. Kegagalan pasar kripto untuk merespons berita positif yang jelas menandakan pelemahan yang mendalam pada momentum kenaikannya. Ethereum turun 2,55% untuk minggu tersebut, sementara Solana (SOL) juga menurun 4,76% selama periode yang sama. Disponsori Disponsori Keuntungan Geopolitik vs Kemerosotan Kripto Periode penting bagi investor kripto adalah antara 29 dan 30 Oktober. Kerangka waktu ini mencakup pertemuan Federal Reserve dan KTT berisiko tinggi antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping. China menyetujui tiga tuntutan signifikan AS, termasuk penundaan satu tahun pada pembatasan ekspor logam tanah jarang dan dilanjutkannya impor kedelai AS. Akibatnya, KTT AS-China menghasilkan kejelasan yang cukup besar. Sebagai gantinya, AS setuju untuk mengurangi tarif keseluruhan pada China dari 57% menjadi 47%. Para pemimpin juga menyetujui kunjungan timbal balik tahun depan. Resolusi ini segera tercermin dalam aset safe-haven tradisional. Misalnya, harga emas, yang melonjak setelah konflik tarif meningkat pada 10 Oktober, kembali ke level pra-eskalasi sekitar $3.990 per ons pada akhir pekan. Indeks Nasdaq 100, proksi aset berisiko utama, naik sekitar 2,7% dari titik terendahnya pada 10 Oktober. Risiko geopolitik yang mereda dan pendapatan perusahaan yang kuat mendorong kenaikan ini. Namun, harga Bitcoin telah mengalami kesulitan signifikan. Pada Minggu malam UTC, Bitcoin diperdagangkan mendekati $110.000, penurunan 9,4% dari harganya pada 10 Oktober. Analis on-chain mengatribusikan trajektori lemah Bitcoin pada hilangnya momentum yang dipicu oleh crash 10 Oktober. Peristiwa ini melihat sekitar $19 miliar dalam leverage dilikuidasi dari pasar derivatif, menguras bahan bakar utama untuk reli baru-baru ini. Disponsori Disponsori Peringatan Powell Mengalahkan Gencatan Senjata Perdagangan Peristiwa signifikan lainnya...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/11/03 09:18

