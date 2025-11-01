Bitcoin Gagal Reli pada Gencatan Senjata AS-China; Apa Selanjutnya untuk Harga?
Postingan Bitcoin Gagal Reli pada Gencatan Senjata AS-China; Apa Selanjutnya untuk Harga? muncul di BitcoinEthereumNews.com. Konflik tarif AS-China, sumber utama kecemasan pasar sepanjang Oktober, telah diselesaikan. Meskipun perkembangan positif ini, Bitcoin gagal reli minggu lalu, mencatat penurunan mingguan sebesar 1,72%. Kegagalan pasar kripto untuk merespons berita positif yang jelas menandakan pelemahan yang mendalam pada momentum kenaikannya. Ethereum turun 2,55% untuk minggu tersebut, sementara Solana (SOL) juga menurun 4,76% selama periode yang sama. Disponsori Disponsori Keuntungan Geopolitik vs Kemerosotan Kripto Periode penting bagi investor kripto adalah antara 29 dan 30 Oktober. Kerangka waktu ini mencakup pertemuan Federal Reserve dan KTT berisiko tinggi antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping. China menyetujui tiga tuntutan signifikan AS, termasuk penundaan satu tahun pada pembatasan ekspor logam tanah jarang dan dilanjutkannya impor kedelai AS. Akibatnya, KTT AS-China menghasilkan kejelasan yang cukup besar. Sebagai gantinya, AS setuju untuk mengurangi tarif keseluruhan pada China dari 57% menjadi 47%. Para pemimpin juga menyetujui kunjungan timbal balik tahun depan. Resolusi ini segera tercermin dalam aset safe-haven tradisional. Misalnya, harga emas, yang melonjak setelah konflik tarif meningkat pada 10 Oktober, kembali ke level pra-eskalasi sekitar $3.990 per ons pada akhir pekan. Indeks Nasdaq 100, proksi aset berisiko utama, naik sekitar 2,7% dari titik terendahnya pada 10 Oktober. Risiko geopolitik yang mereda dan pendapatan perusahaan yang kuat mendorong kenaikan ini. Namun, harga Bitcoin telah mengalami kesulitan signifikan. Pada Minggu malam UTC, Bitcoin diperdagangkan mendekati $110.000, penurunan 9,4% dari harganya pada 10 Oktober. Analis on-chain mengatribusikan trajektori lemah Bitcoin pada hilangnya momentum yang dipicu oleh crash 10 Oktober. Peristiwa ini melihat sekitar $19 miliar dalam leverage dilikuidasi dari pasar derivatif, menguras bahan bakar utama untuk reli baru-baru ini. Disponsori Disponsori Peringatan Powell Mengalahkan Gencatan Senjata Perdagangan Peristiwa signifikan lainnya...