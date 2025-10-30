Bisakah Kripto $0.035 Ini Menjadi Token DeFi yang Mengguncang Dominasi Pasar Solana (SOL)? Analis Mengatakan Ya

Pasar DeFi sedang mengalami pergeseran besar dan semua orang sekarang benar-benar terobsesi dengan Mutuum Finance (MUTM), koin kripto baru yang saat ini memiliki harga pasar hanya $0,035 dan yang menurut para ahli mungkin akan menggulingkan dominasi Solana (SOL) di siklus berikutnya. Dengan Fase 6 presale proyek terjual lebih dari 80% dan dana yang terkumpul lebih dari $18,25 juta, investor menjadi gila. MUTM memimpin kelompok karena memiliki platform pinjaman ganda kripto DeFi sehingga pengguna dapat berpartisipasi dalam peminjaman Peer-to-Peer serta Peer-to-Contract, dengan fleksibilitas dan efisiensi yang biasanya tidak ada di pasar. Analis telah menyebut Mutuum Finance sebagai raksasa kripto DeFi berikutnya yang akan mendefinisikan ulang keuangan terdesentralisasi melalui upayanya menyelesaikan inefisiensi likuiditas yang biasanya mempengaruhi industri. Meskipun Solana terus menghadapi masalah skalabilitas dan sentralisasi, komunitas MUTM yang terus berkembang bersama dengan adopsi presale yang cepat menempatkannya ke arah raksasa baru yang mengubah citra industri DeFi dan mungkin cerita altcoin raksasa berikutnya tahun 2025. Sebagai koin kripto baru, MUTM sudah menjadi tren sebagai pengganggu utama dalam keuangan terdesentralisasi. Solana (SOL) Menguji Dukungan Utama saat Bulls Mencari Terobosan Baru Solana (SOL) sedang menguji level dukungan utama $195 setelah mengalami terobosan dalam periode terakhir, dan ini akan sangat penting dalam menentukan apakah tren bullish masih berlanjut. Bertahan di atas level ini sangat penting bagi SOL untuk merebut kembali $207 dan bahkan mencoba mencapai level tertinggi baru seiring dengan meningkatnya sentimen di pasar. Gambaran besarnya positif, dan permintaan kuat dari pelanggan terus mendorong aset ini ke fase pemulihannya. Para ahli juga berpendapat bahwa pengujian ulang dukungan seperti itu dapat menjadi batu loncatan untuk kenaikan berikutnya, asalkan pembeli tetap berkomitmen untuk mempertahankan level dasar $195. Saat Solana bersiap untuk potensi terobosan, investor juga menemukan permata tersembunyi mereka sendiri dalam proyek kripto DeFi yang sedang berkembang seperti Mutuum Finance (MUTM) yang juga menunjukkan pola pertumbuhan tahap awal serupa dengan yang dilakukan Solana beberapa tahun lalu. Koin kripto baru ini menunjukkan jenis energi yang sama yang biasanya mendefinisikan peluang blockchain revolusioner. Mutuum Finance Memimpin Menuju Presale Kripto Teratas 2025 Sejak peluncuran presale multi-fase pada 2025, Mutuum Finance (MUTM) telah mengalami pertumbuhan luar biasa dan perhatian investor. Setiap fase presale telah memberikan kontributor pintu terbuka ke proyek jangka panjang, memberikan pengadopsi awal kesempatan untuk mendapatkan keuntungan sangat besar sebelum peluncuran resmi token di pasar. Sekarang di Fase 6, harga token MUTM adalah $0,035, tiga kali lipat dari harga Fase 1 awal sebesar $0,01, menghasilkan hampir 3x untuk investor awal. Mutuum Finance telah mengumpulkan $18,2 juta, mendaftarkan lebih dari 17.550 investor, dan mendistribusikan 80% token Fase 6 yang tersedia. Fase 7, yang akan segera dirilis, meningkatkan harga token hampir 20% menjadi $0,04, indikasi yang tak terbantahkan dari momentum pasar yang meningkat dan minat berkelanjutan. Dengan momentum kuat ini, MUTM telah menjadi salah satu proyek kripto DeFi teratas yang telah mengalami apresiasi substansial dalam bull run yang akan datang. Dari total 4 miliar token MUTM, 1,76 miliar akan disimpan untuk presale. Sejauh ini, lebih dari 760 juta token telah terjual di putaran sebelumnya dengan tekanan pembelian yang kuat dan berkelanjutan dari investor. Percepatan fenomenal ini menunjukkan dukungan luas dari investor ritel dan institusional, banyak pembelian enam angka oleh investor besar. Momentum pembelian yang berkelanjutan seperti itu menunjukkan keyakinan kuat pada visi kripto DeFi jangka panjang Mutuum Finance dan menempatkan MUTM di antara peluang investasi kripto terkemuka bagi mereka yang peduli tentang stabilitas dan pertumbuhan berdasarkan keunggulannya sendiri terlepas dari siklus spekulasi. Integrasi Stablecoin dan Oracle Siap Mengubah Stabilitas DeFi Dengan Mutuum Finance yang akan segera meluncurkan protokol V1-nya, tim sudah bersiap untuk tonggak utama berikutnya dalam bentuk peluncuran stablecoin yang dipatok ke USD. Didukung oleh jaminan on-chain yang dapat diverifikasi, stablecoin akan membentuk dasar mekanisme peminjaman Mutuum, yang akan meningkatkan likuiditas dan stabilitas dalam pasarnya. Dengan menghubungkan perilaku peminjaman dan pembayaran kembali ke aset yang mendasarinya, token baru akan mengurangi paparan terhadap risiko dari volatilitas pasar dan meningkatkan kemampuan untuk memprediksi akrual bunga. Inovasi ini memberikan pelanggan keunggulan nyata dibandingkan sistem suku bunga variabel tradisional dengan memungkinkan mereka meramalkan pengembalian dengan lebih mudah. Termasuk oracle yang kuat untuk penetapan harga aset secara langsung juga akan memastikan integritas data dan memperkuat ketahanan sistem keseluruhan platform Mutuum Finance, menempatkannya di garis depan generasi berikutnya keuangan terdesentralisasi. Sementara Solana (SOL) menetap di blok publik, Mutuum Finance (MUTM) mencuri perhatian dengan inovasi, kegilaan investor, dan penerapan dunia nyata. Sudah kelebihan permintaan dengan lebih dari $18,25 juta dan secara terbuka membanggakan roadmap ke platform peminjaman yang diamankan oleh stablecoin, MUTM bukan sekadar presale, ini adalah kripto DeFi yang akan mengguncang permainan dan menentukan nada untuk keuangan terdesentralisasi pada 2025. Bagi investor yang mencari koin kripto baru yang paling menjanjikan, ini bisa jadi peluang yang menentukan. Untuk informasi lebih lanjut tentang Mutuum Finance (MUTM) kunjungi tautan di bawah ini: Website: https://mutuum.com/ Linktree: https://linktr.ee/mutuumfinance