Altcoin Ekosistem Solana yang Paling Difokuskan oleh Pengembang dalam 30 Hari Terakhir Telah Terungkap

Perusahaan analitik cryptocurrency Santiment telah mengumumkan proyek-proyek dengan aktivitas pengembang tertinggi di ekosistem Solana. Data ini didasarkan pada aktivitas pengembangan signifikan yang tercatat di GitHub selama 30 hari terakhir. Solana (SOL) memimpin daftar dengan margin yang lebar, diikuti oleh Wormhole (W) dan Drift (DRIFT). Santiment juga mencatat bahwa beberapa proyek telah naik atau turun dalam peringkat dibandingkan bulan lalu. Berikut adalah altcoin ekosistem Solana yang paling difokuskan oleh pengembang dalam 30 hari terakhir beserta skor pengembangnya: Solana (SOL) – 96.67 Wormhole (W) – 27.67 Drift (DRIFT) – 21.07 Swarms (SWARMS) – 18.73 Pyth Network (PYTH) – 18.63 Helium (HNT) – 11.67 JTO – 10.40 Orca (ORCA) – 10.27 Marinade (MNDE) – 5.07 Metaplex (MPLX) – 3.03 Altcoin yang naik dalam peringkat tercantum sebagai berikut: Drift (DRIFT) Swarms (SWARMS) Helium (HNT) Orca (ORCA) Marinade (MNDE) Altcoin yang turun dalam peringkat adalah sebagai berikut: Pyth Network (PYTH) Metaplex (MPLX) Namun, peringkat SOL, W dan JTO tidak menunjukkan perubahan dibandingkan bulan lalu.