2026-01-15 Kamis
Nikmati Berita Kripto dan Perkembangan Pasar Terhangat
Apakah ETF XRP yang Lama Ditunggu-tunggu AS Akhirnya Akan Datang? Pakar ETF Mengungkapkan Tanggal Baru untuk Persetujuan!
Sementara penutupan pemerintah di AS terus berlanjut, hal ini juga menunda persetujuan ETF altcoin yang diharapkan. Meskipun tenggat waktu untuk aplikasi ETF altcoin seperti XRP, Solana (SOL), dan Litecoin (LTC) telah tiba, SEC tidak mengumumkan keputusan persetujuan yang diharapkan karena pemerintah sedang tutup. Sementara penutupan pemerintah dan ketidakpastian mengenai ETF altcoin terus berlanjut, presiden ETF Store Nate Geraci [...] Sumber: Bitcoinsistemi.com
Penulis: Coinstats
2025/10/27 22:15
Sementara SOL, XRP, dan DOGE Stagnan, Digitap ($TAP) Mencapai $1 Juta – Apakah Pembalikan Sudah Dimulai?
Gejolak Oktober akhirnya mulai mereda. Setelah berminggu-minggu penurunan tajam di seluruh pasar kripto, tanda-tanda pemulihan mulai muncul seiring dengan tumbuhnya optimisme seputar diskusi perdagangan baru antara A.S.– Tiongkok.
Penulis: Cryptodaily
2025/10/27 16:53
Harga Solana (SOL): Menembus $200 seiring Hong Kong Menyetujui ETF Spot Pertama
TLDR Hong Kong menyetujui ETF spot Solana pertama di dunia, memposisikan SOL bersama Bitcoin dan Ethereum dalam ruang investasi institusional Solana saat ini diperdagangkan sekitar $180-$193 setelah turun dari level tertinggi September mendekati $250, dengan analisis teknis menunjukkan potensi terobosan di atas $200 Blockchain ini memproses sekitar 1.000 transaksi per detik dengan biaya di bawah $0,01, mempertahankan kinerja [...] Postingan Harga Solana (SOL): Menembus di atas $200 saat Hong Kong Menyetujui ETF Spot Pertama pertama kali muncul di CoinCentral.
Penulis: Coincentral
2025/10/27 15:03
Altcoin Ekosistem Solana yang Paling Difokuskan oleh Pengembang dalam 30 Hari Terakhir Telah Terungkap
Postingan Altcoin Ekosistem Solana yang Paling Difokuskan oleh Pengembang dalam 30 Hari Terakhir Telah Terungkap muncul di BitcoinEthereumNews.com. Perusahaan analitik cryptocurrency Santiment telah mengumumkan proyek-proyek dengan aktivitas pengembang tertinggi di ekosistem Solana. Data ini didasarkan pada aktivitas pengembangan signifikan yang tercatat di GitHub selama 30 hari terakhir. Solana (SOL) memimpin daftar dengan margin yang lebar, diikuti oleh Wormhole (W) dan Drift (DRIFT). Santiment juga mencatat bahwa beberapa proyek telah naik atau turun dalam peringkat dibandingkan bulan lalu. Berikut adalah altcoin ekosistem Solana yang paling difokuskan oleh pengembang dalam 30 hari terakhir beserta skor pengembangnya: Solana (SOL) – 96.67 Wormhole (W) – 27.67 Drift (DRIFT) – 21.07 Swarms (SWARMS) – 18.73 Pyth Network (PYTH) – 18.63 Helium (HNT) – 11.67 JTO – 10.40 Orca (ORCA) – 10.27 Marinade (MNDE) – 5.07 Metaplex (MPLX) – 3.03 Altcoin yang naik dalam peringkat tercantum sebagai berikut: Drift (DRIFT) Swarms (SWARMS) Helium (HNT) Orca (ORCA) Marinade (MNDE) Altcoin yang turun dalam peringkat adalah sebagai berikut: Pyth Network (PYTH) Metaplex (MPLX) Namun, peringkat SOL, W dan JTO tidak menunjukkan perubahan dibandingkan bulan lalu. *Ini bukan nasihat investasi. Ikuti akun Telegram dan Twitter kami sekarang untuk berita eksklusif, analitik, dan data on-chain! Sumber: https://en.bitcoinsistemi.com/solana-ecosystem-altcoins-developers-focused-on-most-in-the-last-30-days-have-been-revealed/
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/10/27 04:50
Penjualan Awal Kripto Baru MoonBull yang Eksplosif pada Oktober 2025 Mengirimkan Gelombang Kejut ke Seluruh Pasar, Meninggalkan SOL dan DOT di Belakang
Penjualan awal kripto baru pada Okt 2025 sudah aktif. Lihat mengapa MoonBull memimpin, dengan Stellar dan Polkadot tetap kuat.
Penulis: Blockchainreporter
2025/10/26 15:15
Solana Terus Melampaui Semua Rantai Lainnya Dalam Pendapatan Harian, Apakah SOL Crypto Terbaik Untuk Dibeli Sekarang?
Solana sekali lagi mengungguli pasar kripto yang lebih luas dalam hal penggunaan jaringan, membanggakan pendapatan harian tertinggi sepanjang masa dari blockchain utama mana pun. Saat konsolidasi pasar yang lebih luas terjadi, aktivitas jaringan dan keterlibatan pengembang di Solana tetap tak tertandingi, mengkonfirmasi posisi Solana sebagai lapisan infrastruktur inti untuk keuangan terdesentralisasi dan aplikasi Web3. Sementara investor institusional
Penulis: Coinstats
2025/10/25 18:14
SOL & HYPE Melihat Sedikit Kenaikan, tetapi Digitap Naik 55%! Pakar Memprediksi Reli 25X di Q4 - Investasi Kripto Terbaik 2025?
Altcoin utama seperti Solana (SOL) dan Hyperliquid (HYPE) hanya mengalami kenaikan kecil dari titik terendah mereka baru-baru ini. Sebaliknya, [...] Postingan SOL & HYPE Melihat Sedikit Keuntungan, tetapi Digitap Naik 55%! Pakar Memprediksi Reli 25X di Q4 - Investasi Kripto Terbaik 2025? pertama kali muncul di Coindoo.
Penulis: Coindoo
2025/10/24 23:55
Solana Bidik Roket $300 saat Hong Kong Menyetujui ETF Spot SOL Pertama
Setelah berminggu-minggu perdagangan yang tidak stabil dalam saluran menurun, SOL melayang di sekitar $190, dibatasi oleh level tertinggi yang lebih rendah dan pemulihan yang lemah.
Penulis: Coinstats
2025/10/24 22:22
Solana (SOL) Mendapatkan Lebih Banyak Adopsi Institusional, Analis Menetapkan Target $230
Kredibilitas institusional Solana menguat minggu ini setelah Hong Kong menyetujui ETF spot Solana pertamanya, Citadel mengungkapkan kepemilikan saham di perusahaan DeFi terkait Solana, dan Fidelity menambahkan perdagangan SOL untuk klien A.S. Perkembangan ini memposisikan Solana di antara segelintir altcoin yang mendapatkan daya tarik dalam keuangan teregulasi. Harga SOL bereaksi kuat terhadap pergeseran sentimen, bangkit kembali [...] Artikel Solana (SOL) Mendapatkan Lebih Banyak Adopsi Institusional, Analis Menetapkan Target $230 pertama kali muncul di CoinChapter.
Penulis: Coinstats
2025/10/24 08:53
Kripto Panas untuk Dibeli Sekarang, 23 Oktober – HYPE, SOL, XRP
Hot Crypto telah mengkaji situasi pasca-penjualan besar-besaran saat para trader menunggu keputusan Federal Reserve, mencatat momentum Hyperliquid, narasi ETF Solana, daya tarik pembayaran XRP, dan perkembangan presale Bitcoin Hyper, dengan indikator teknikal yang menunjukkan kemungkinan berlanjutnya tren.
Penulis: Coinstats
2025/10/24 06:35
Eric Adams Membantah Klaim Rug Pull atas Token NYC
Short squeeze menghantam 500 kripto teratas saat trader menutup taruhan bearish
Para pendukung kripto Senat menghadapi ujian krusial saat Coinbase menarik dukungan RUU
CZ memprediksi harga bitcoin mencapai $200.000 seiring iklim regulasi yang melonggar dan institusi yang berbondong-bondong masuk
Pencatatan Spot LIT Robinhood: Lompatan Strategis untuk Adopsi Kripto Mainstream