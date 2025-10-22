Bursa
DEX+
Beli Kripto
Pasar
Spot
Futures
BTC
Tabungan
Pusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Bursa MEXC
/
Berita Kripto
/
2026-01-15 Kamis
Berita Kripto
Nikmati Berita Kripto dan Perkembangan Pasar Terhangat
Semua
Bitcoin
Ethereum
Solana
Altcoin
Berita Utama Kripto
Saham Solmate melonjak 50% karena berencana membangun pusat node validasi Solana pertama di Timur Tengah dan meluncurkan strategi M&A yang agresif.
PANews melaporkan pada tanggal 24 Oktober bahwa Solmate Infrastructure (SLMT) yang terdaftar di Nasdaq mengumumkan telah memilih pusat data, merakit validator bare-metal, dan menguji konfigurasi, menggunakan Solmate (SOL) "yang dibeli dengan diskon historis." Perusahaan akan memajukan pembangunan pusat validator di UAE dan menerapkan "strategi M&A yang agresif," menggunakan cadangan Solmate untuk mendorong pertumbuhan bisnis yang diakuisisi. Solmate sebelumnya menyelesaikan putaran pendanaan PIPE senilai $300 juta dengan dukungan dari Solana Foundation dan lainnya, dan baru-baru ini mengamankan tambahan $50 juta dalam Solmate yang didiskon. Berita tersebut membuat harga saham melonjak hingga mencapai tertinggi intraday sekitar $12,55 sebelum ditutup naik sekitar 40% di $11,70, dengan kapitalisasi pasar sekitar $754 juta.
Bagikan
Penulis: PANews
2025/10/24 08:18
Perusahaan Solana Bertaruh pada Helius dan Twinstake untuk Meningkatkan Pengembalian Staking SOL
TLDR: Perusahaan Solana bermitra dengan Helius, Twinstake, dan Anchorage untuk meningkatkan kinerja staking SOL dan treasury. Perusahaan ini memegang lebih dari 2,2 juta SOL, memperkuat staking non-kustodial melalui platform validator terkemuka. HSDT bertujuan meningkatkan yield on-chain sambil mendukung desentralisasi Solana dan partisipasi tata kelola. Kemitraan ini menandai langkah menuju staking kelas institusional di seluruh Solana [...] Artikel Perusahaan Solana Mengandalkan Helius dan Twinstake untuk Meningkatkan Pengembalian Staking SOL pertama kali muncul di Blockonomi.
Bagikan
Penulis: Blockonomi
2025/10/24 06:39
Fidelity Crypto Menambahkan Solana saat Analis Menargetkan Terobosan $500
Fidelity Digital Assets telah memperluas jajaran cryptocurrency-nya dengan menambahkan layanan perdagangan dan penyimpanan Solana (SOL) di seluruh platformnya. Ekspansi ini mencakup saluran ritel, institusional, dan manajemen kekayaan, memposisikan Fidelity di antara sedikit lembaga keuangan besar yang menawarkan eksposur multi-aset kripto. Penambahan baru ini memperluas aksesibilitas bagi jutaan pengguna yang sudah memperdagangkan Bitcoin, Ethereum, dan Litecoin melalui Fidelity Crypto dan platform institusionalnya. Perdagangan Solana Kini Aktif di Seluruh Platform Fidelity Dukungan Solana dari Fidelity mulai aktif pada hari Kamis di beberapa produk, termasuk Fidelity Crypto untuk ritel dan IRA, Fidelity Crypto untuk Manajer Kekayaan, dan suite perdagangan institusional perusahaan. Langkah ini mencerminkan fokus berkelanjutan Fidelity pada perluasan layanan aset digital untuk investor individu dan profesional. Platform ritel perusahaan, yang diluncurkan pada Maret 2023, memungkinkan pengguna memperdagangkan cryptocurrency utama tanpa komisi. Namun, platform menerapkan spread hingga 1% per transaksi. Pengguna baru harus membuka akun Fidelity Brokerage untuk mendapatkan akses ke fitur kripto, meskipun layanan ini belum tersedia di semua negara bagian. Selain meningkatkan aksesibilitas, pembaruan ini menunjukkan integrasi berkelanjutan Fidelity terhadap teknologi blockchain ke dalam kerangka investasi jangka panjangnya. Sejarah awal perusahaan dalam kripto mulai dari penambangan Bitcoin hingga penelitian aset digital yang ekstensif telah menetapkannya sebagai pelopor di antara manajer aset tradisional yang memasuki keuangan terdesentralisasi. Pergerakan Harga Solana dan Prospek Teknis Setelah pengumuman tersebut, Solana mencatat kenaikan harian 5,15%, diperdagangkan sekitar $191 dengan kapitalisasi pasar melebihi $104 miliar. Volume perdagangan token mencapai lebih dari $7 miliar dalam 24 jam, menunjukkan minat investor yang diperbarui. Menurut analis Daan Crypto Trades, Solana sedang konsolidasi antara $170 dan $200, mempertahankan struktur level tertinggi yang lebih rendah dan level terendah yang lebih tinggi. Pola kompresi menunjukkan bahwa pasar sedang menemukan keseimbangan sebelum pergerakan signifikan berikutnya. Daan menekankan bahwa dukungan di sekitar $170-$175 tetap kritis, sementara resistensi antara $195-$200 menandai batas atas jangka pendek. Sumber: X Selain itu, analis AltcoinGordon menyoroti bahwa grafik mingguan Solana terus membentuk segitiga naik - struktur yang secara historis mendahului terobosan besar. Zona resistensi jangka panjang di sekitar $320-$340 tetap menjadi level kunci untuk diperhatikan. Kekuatan berkelanjutan di atas kisaran ini dapat mengkonfirmasi terobosan menuju $500.
Bagikan
Penulis: Coinstats
2025/10/24 04:24
CEO Citadel Ken Griffin memperoleh saham besar di perusahaan treasury Solana
TLDR Ken Griffin memiliki 4,5% dari DeFi Development Corp, setara dengan 1,3 juta saham. Citadel memegang 800.000 saham di DeFi Development Corp, atau 2,7% dari perusahaan tersebut. DeFi Development Corp memegang lebih dari 2,19 juta SOL dengan nilai di bawah $400 juta. Forward Industries adalah pemegang SOL terbesar dengan 6,82 juta token. Ken Griffin, CEO dari [...] Artikel Citadel CEO Ken Griffin memperoleh saham besar di perusahaan treasury Solana pertama kali muncul di CoinCentral.
Bagikan
Penulis: Coincentral
2025/10/23 16:11
Pendiri Citadel Ken Griffin memegang saham 4,5% di DFDV, bertaruh pada Solana
PANews melaporkan pada tanggal 23 Oktober bahwa miliarder Ken Griffin, pendiri dan CEO Citadel, mengungkapkan kepemilikan saham sebesar 4,5% di DeFi Development Corp. (DFDV). Citadel Advisors dan entitas terafiliasinya memegang gabungan 2,7%. DFDV, sebuah perusahaan manajemen dana aset digital yang berfokus pada peningkatan kepemilikannya di Solana (SOL), baru-baru ini membeli Solana senilai sekitar $11,7 miliar selama delapan hari, sehingga total kepemilikannya menjadi lebih dari 21.900 token dengan biaya sekitar $23,6 miliar. Ini hanya kalah dari Forward Industries, yang memegang 68.200 token. Analis memperingatkan bahwa model DAT (Digital Asset Treasurer) menghadapi risiko regulasi, likuiditas, dan kompresi valuasi.
Bagikan
Penulis: PANews
2025/10/23 08:24
Citadel dan Ken Griffin Mengamankan 4,5% Saham di Perusahaan Pengembang DeFi Solana
TLDR Citadel dan Ken Griffin telah mengungkapkan kepemilikan gabungan sebesar 4,5% di DeFi Dev Corp. DeFi Dev Corp adalah perusahaan Treasury Aset Digital Solana terkemuka dengan kepemilikan validator yang signifikan. Anak perusahaan Citadel secara kolektif memiliki saham tambahan di perusahaan tersebut dengan total beberapa poin persentase. DeFi Dev Corp memegang hampir 2,2 juta SOL yang di-stake sebagai validator di [...] Artikel Citadel dan Ken Griffin Mengamankan 4,5% Saham di DeFi Dev Corp Solana pertama kali muncul di Blockonomi.
Bagikan
Penulis: Blockonomi
2025/10/23 05:32
Sol Strategies Menjalin Kesepakatan Institusional Dengan Netcoins untuk Staking Solana
TLDR: Sol Strategies menjadi mitra validator staking Solana untuk bursa Kanada Netcoins. Kemitraan ini membawa dukungan validator kelas perusahaan untuk operasi staking ritel Netcoins. Netcoins, yang dimiliki oleh BIGG Digital Assets, mengalihkan staking Solana ke infrastruktur Sol Strategies. Jaringan validator Sol Strategies sudah melayani lebih dari 15.000 dompet, termasuk klien institusional. Sol Strategies telah memasuki [...] Postingan Sol Strategies Menjalin Kesepakatan Institusional Dengan Netcoins untuk Staking Solana pertama kali muncul di Blockonomi.
Bagikan
Penulis: Blockonomi
2025/10/23 00:40
Hong Kong Menyetujui ETF Spot Solana Pertama
Postingan Hong Kong Menyetujui ETF Spot Solana Pertama pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News Hong Kong telah meluncurkan ETF spot pertamanya yang berfokus pada Solana (SOL), menandai babak baru dalam lanskap investasi kripto kota tersebut. ETF ini memberikan investor eksposur teratur terhadap kinerja pasar Solana, memperluas portofolio dana berbasis kripto yang terus berkembang di wilayah tersebut. Setelah kesuksesan ETF spot Bitcoin dan Ethereum, persetujuan ini menggarisbawahi Hong Kong's ...
Bagikan
Penulis: CoinPedia
2025/10/22 15:39
SOL Turun: Bisakah Bertahan di Garis Support $184?
Solana (SOL) menguji dukungan kunci $184 di tengah tren penurunan. Trader memperhatikan $172 sebagai zona reaksi kritis berikutnya.
Bagikan
Penulis: Coinstats
2025/10/22 15:02
Presale BlockDAG Melonjak hingga $430 Juta saat Solana Menguji $200 dan Shiba Inu Mengincar Terobosan! Mana Crypto Terbaik untuk 2025?
Saat volatilitas pasar terus berlanjut, Solana (SOL) dan Shiba Inu (SHIB) sedang berjuang menghadapi pergerakan harga yang tidak pasti sementara kekuatan baru, BlockDAG, [...] Artikel BlockDAG's Presale Melonjak hingga $430M saat Solana Menguji $200 dan Shiba Inu Mengincar Terobosan! Mana Crypto Terbaik untuk 2025? pertama kali muncul di Coindoo.
Bagikan
Penulis: Coindoo
2025/10/22 12:00
Berita yang Sedang Tren
Lainnya
Eric Adams Membantah Klaim Rug Pull atas Token NYC
Short squeeze menghantam 500 kripto teratas saat trader menutup taruhan bearish
Para pendukung kripto Senat menghadapi ujian krusial saat Coinbase menarik dukungan RUU
CZ memprediksi harga bitcoin mencapai $200.000 seiring iklim regulasi yang melonggar dan institusi yang berbondong-bondong masuk
Pencatatan Spot LIT Robinhood: Lompatan Strategis untuk Adopsi Kripto Mainstream