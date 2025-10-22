BursaDEX+
2026-01-15 Kamis

Berita Kripto

Saham Solmate melonjak 50% karena berencana membangun pusat node validasi Solana pertama di Timur Tengah dan meluncurkan strategi M&A yang agresif.

PANews melaporkan pada tanggal 24 Oktober bahwa Solmate Infrastructure (SLMT) yang terdaftar di Nasdaq mengumumkan telah memilih pusat data, merakit validator bare-metal, dan menguji konfigurasi, menggunakan Solmate (SOL) "yang dibeli dengan diskon historis." Perusahaan akan memajukan pembangunan pusat validator di UAE dan menerapkan "strategi M&A yang agresif," menggunakan cadangan Solmate untuk mendorong pertumbuhan bisnis yang diakuisisi. Solmate sebelumnya menyelesaikan putaran pendanaan PIPE senilai $300 juta dengan dukungan dari Solana Foundation dan lainnya, dan baru-baru ini mengamankan tambahan $50 juta dalam Solmate yang didiskon. Berita tersebut membuat harga saham melonjak hingga mencapai tertinggi intraday sekitar $12,55 sebelum ditutup naik sekitar 40% di $11,70, dengan kapitalisasi pasar sekitar $754 juta.
Penulis: PANews2025/10/24 08:18
Fidelity Crypto Menambahkan Solana saat Analis Menargetkan Terobosan $500

Fidelity Digital Assets telah memperluas jajaran cryptocurrency-nya dengan menambahkan layanan perdagangan dan penyimpanan Solana (SOL) di seluruh platformnya. Ekspansi ini mencakup saluran ritel, institusional, dan manajemen kekayaan, memposisikan Fidelity di antara sedikit lembaga keuangan besar yang menawarkan eksposur multi-aset kripto. Penambahan baru ini memperluas aksesibilitas bagi jutaan pengguna yang sudah memperdagangkan Bitcoin, Ethereum, dan Litecoin melalui Fidelity Crypto dan platform institusionalnya. Perdagangan Solana Kini Aktif di Seluruh Platform Fidelity Dukungan Solana dari Fidelity mulai aktif pada hari Kamis di beberapa produk, termasuk Fidelity Crypto untuk ritel dan IRA, Fidelity Crypto untuk Manajer Kekayaan, dan suite perdagangan institusional perusahaan. Langkah ini mencerminkan fokus berkelanjutan Fidelity pada perluasan layanan aset digital untuk investor individu dan profesional. Platform ritel perusahaan, yang diluncurkan pada Maret 2023, memungkinkan pengguna memperdagangkan cryptocurrency utama tanpa komisi. Namun, platform menerapkan spread hingga 1% per transaksi. Pengguna baru harus membuka akun Fidelity Brokerage untuk mendapatkan akses ke fitur kripto, meskipun layanan ini belum tersedia di semua negara bagian. Selain meningkatkan aksesibilitas, pembaruan ini menunjukkan integrasi berkelanjutan Fidelity terhadap teknologi blockchain ke dalam kerangka investasi jangka panjangnya. Sejarah awal perusahaan dalam kripto mulai dari penambangan Bitcoin hingga penelitian aset digital yang ekstensif telah menetapkannya sebagai pelopor di antara manajer aset tradisional yang memasuki keuangan terdesentralisasi. Pergerakan Harga Solana dan Prospek Teknis Setelah pengumuman tersebut, Solana mencatat kenaikan harian 5,15%, diperdagangkan sekitar $191 dengan kapitalisasi pasar melebihi $104 miliar. Volume perdagangan token mencapai lebih dari $7 miliar dalam 24 jam, menunjukkan minat investor yang diperbarui. Menurut analis Daan Crypto Trades, Solana sedang konsolidasi antara $170 dan $200, mempertahankan struktur level tertinggi yang lebih rendah dan level terendah yang lebih tinggi. Pola kompresi menunjukkan bahwa pasar sedang menemukan keseimbangan sebelum pergerakan signifikan berikutnya. Daan menekankan bahwa dukungan di sekitar $170-$175 tetap kritis, sementara resistensi antara $195-$200 menandai batas atas jangka pendek. Sumber: X Selain itu, analis AltcoinGordon menyoroti bahwa grafik mingguan Solana terus membentuk segitiga naik - struktur yang secara historis mendahului terobosan besar. Zona resistensi jangka panjang di sekitar $320-$340 tetap menjadi level kunci untuk diperhatikan. Kekuatan berkelanjutan di atas kisaran ini dapat mengkonfirmasi terobosan menuju $500.
Penulis: Coinstats2025/10/24 04:24
Pendiri Citadel Ken Griffin memegang saham 4,5% di DFDV, bertaruh pada Solana

PANews melaporkan pada tanggal 23 Oktober bahwa miliarder Ken Griffin, pendiri dan CEO Citadel, mengungkapkan kepemilikan saham sebesar 4,5% di DeFi Development Corp. (DFDV). Citadel Advisors dan entitas terafiliasinya memegang gabungan 2,7%. DFDV, sebuah perusahaan manajemen dana aset digital yang berfokus pada peningkatan kepemilikannya di Solana (SOL), baru-baru ini membeli Solana senilai sekitar $11,7 miliar selama delapan hari, sehingga total kepemilikannya menjadi lebih dari 21.900 token dengan biaya sekitar $23,6 miliar. Ini hanya kalah dari Forward Industries, yang memegang 68.200 token. Analis memperingatkan bahwa model DAT (Digital Asset Treasurer) menghadapi risiko regulasi, likuiditas, dan kompresi valuasi.
Penulis: PANews2025/10/23 08:24

