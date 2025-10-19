Bursa
2026-01-15 Kamis
Berita Kripto
Nikmati Berita Kripto dan Perkembangan Pasar Terhangat
Pasar Kripto Memanas dengan Solana di Atas $200, BONK Naik 13%, & Presale BlockDAG Senilai $430M Membuat Gelombang
Solana (SOL) menunjukkan kekuatan baru dengan harganya yang bertahan di atas $200, mencerminkan pemulihan yang kuat dan aktivitas on-chain yang konsisten. Di [...] Artikel Pasar Kripto Memanas dengan Solana Di Atas $200, BONK Naik 13%, & Presale BlockDAG Senilai $430M Membuat Gelombang pertama kali muncul di Coindoo.
Penulis: Coindoo
2025/10/22 08:00
Analis Mengatakan AltSeason Sudah di Depan Mata, tetapi Apa yang Dikatakan Indikator Pasar untuk Ether, XRP, ADA, SOL, SHIB?
Para analis kripto mulai melihat tanda-tanda awal kebangkitan altcoin, meskipun dominasi Bitcoin terus meningkat di seluruh pasar.
Penulis: Coinstats
2025/10/22 03:54
Prediksi Harga Solana: Bisakah SOL Mencapai $500 Sebelum Digitap ($TAP) Memberikan Pengembalian 50x?
Tren Solana tetap naik secara tegas, diperdagangkan sekitar $192 dan bertahan di atas dukungan utama yang terbentuk sejak 2023. Penembusan berkelanjutan dan penutupan mingguan di atas $200 biasanya membuka target yang lebih tinggi dalam fase momentum, menjaga level $500 tetap dalam permainan untuk siklus berikutnya. Secara paralel, presale Digitap ($TAP) telah meningkat secara bertahap dari $0,0125 menjadi $0,0194, dengan [...] Artikel Prediksi Harga Solana: Bisakah SOL Mencapai $500 Sebelum Digitap ($TAP) Memberikan Pengembalian 50x? pertama kali muncul di Blockonomi.
Penulis: Blockonomi
2025/10/22 01:00
Solana Melonjak 4% Harian — Analis Menempatkan ADA dan HYPE di Antara Altcoin Terbaik untuk Dibeli di Bawah $1
Meskipun akhir yang bearish pada likuidasi kripto minggu lalu, harga Solana berhasil melonjak naik 5% hari ini. Selain pemulihan SOL, pemulihan di Cardano dan Hyperliquid juga stabil dengan masing-masing memulihkan level support penting. Pemulihan ini terjadi dengan tren akumulasi yang akan membuat pasar siap untuk [...] Lanjutkan Membaca: Solana Naik 4% Harian — Analis Menempatkan ADA dan HYPE di Antara Altcoin Terbaik untuk Dibeli Di Bawah $1
Penulis: Coinstats
2025/10/21 09:00
SolPump Airdrop: Cara Baru untuk Menghasilkan Melalui Gameplay
Airdrop SolPump mengubah cara pemain mendapatkan hadiah di Solana. Dibangun untuk transparansi dan kecepatan, SolPump menggabungkan gameplay gaya crash, interaksi sosial, dan hadiah on-chain. Melalui sistem berkelanjutan ini, pengguna dapat memperoleh token SOL dan $SOLPUMP hanya dengan tetap aktif di platform. Gaming Transparan di Solana SolPump adalah platform taruhan terdesentralisasi yang berjalan langsung [...] Postingan SolPump Airdrop: Cara Baru untuk Mendapatkan Penghasilan Melalui Gameplay pertama kali muncul di CoinChapter.
Penulis: Coinstats
2025/10/20 05:30
SOL $250 Boost Hampir Tiba saat Solana Foundation Menggoda Pengumuman 20 Oktober
Solana telah mengalami penurunan harga yang signifikan selama beberapa minggu terakhir, tetapi mungkin akan mendapatkan kelonggaran jangka pendek.
Penulis: Coinstats
2025/10/20 04:22
Sementara Solana ($SOL) Turun 11,5% ke $197, Momentum Digitap ($TAP) Meningkat dengan Berita Kartu Visa
Penurunan harga Solana baru-baru ini telah menarik perhatian pasar, dengan token tersebut turun 11,5% hanya dalam satu minggu untuk diperdagangkan pada $197. Seiring tekanan penjualan meningkat dan indikator utama menunjukkan momentum yang melemah, para trader mulai menilai kembali posisi jangka pendek mereka di salah satu Layer 1 terkemuka kripto. Pada saat yang sama, tahap awal [...] Artikel While Solana ($SOL) Dumps 11.5% to $197, Digitap ($TAP) Momentum Accelerates on Visa Card News pertama kali muncul di Blockonomi.
Penulis: Blockonomi
2025/10/20 00:01
Peretas Korea Utara Menyebarkan Malware Baru 'OtterCookie' Melalui Aplikasi Kripto Palsu dan Paket npm
Peretas Korea Utara menggunakan aplikasi kripto palsu untuk mencuri seed. Malware OtterCookie dan BeaverTrail mengumpulkan ketukan keyboard, tangkapan layar, dan data clipboard. Korban ditipu dengan tawaran pekerjaan palsu, dompet panas dianggap telah disusupi. Peretas yang terkait dengan Korea Utara telah meluncurkan gelombang baru serangan siber yang menargetkan pengguna dan pengembang cryptocurrency. Menurut perusahaan keamanan siber Cisco Talos, para penyerang menggunakan payload JavaScript berbahaya yang tersembunyi dalam aplikasi kripto palsu dan paket npm untuk mencuri data pengguna yang sensitif. Kampanye ini, yang didukung oleh malware "OtterCookie" dan "BeaverTrail", telah digambarkan sebagai sangat terorganisir dan bermotif finansial. Korban sering ditipu dengan tawaran pekerjaan palsu atau pekerjaan lepas yang tampak sah. Setelah korban mengunduh aplikasi yang terinfeksi, malware diam-diam menginstal dirinya sendiri pada sistem. Kemudian mulai mengumpulkan data penting seperti ketukan keyboard, tangkapan layar, konten clipboard, dan informasi dompet dari ekstensi populer seperti Metamask. Baca Juga: Prediksi Harga Solana (SOL) 2025-2030: Akankah SOL Menembus $250 Setelah Persetujuan ETF? Bagaimana Serangan Bekerja Infeksi dimulai ketika pengguna mengunduh aplikasi kripto yang disamarkan, percaya bahwa itu adalah alat asli. Tersembunyi di dalam aplikasi adalah payload JavaScript yang dikaburkan yang berjalan diam-diam di latar belakang. Ia mencuri file, kredensial login, dan bahkan detail dompet browser sebelum mengunggahnya ke server jarak jauh yang dikendalikan oleh penyerang. Selain mencuri data sensitif, malware juga mengumpulkan frasa seed dan kata sandi yang digunakan untuk mengakses dompet kripto. Ini memungkinkan peretas untuk menguras dana dari dompet panas yang terhubung langsung ke komputer korban. Akibatnya, pemegang cryptocurrency telah menjadi target utama dalam kampanye canggih ini. Konsekuensi dan Tindakan yang Direkomendasikan Mereka yang mencurigai terpapar malware disarankan untuk memperlakukan dompet mereka sebagai telah disusupi. Para ahli merekomendasikan untuk segera memindahkan dana ke dompet baru dan mencabut persetujuan token dari yang lama. Selain itu, menginstal ulang sistem operasi dianggap sebagai salah satu cara paling efektif untuk menghapus komponen malware yang tersisa. Pengguna didesak untuk menghindari menjalankan kode dari sumber yang tidak terverifikasi atau mengunduh paket npm yang tidak dikenal. Bila memungkinkan, perangkat lunak baru harus diuji dalam lingkungan terisolasi seperti mesin virtual atau kontainer. Tindakan pencegahan ini dapat secara signifikan mengurangi risiko infeksi. Ancaman Siber yang Berkembang Laporan menunjukkan bahwa peretas Korea Utara telah mencuri sekitar $2 miliar cryptocurrency tahun ini saja. Data dari perusahaan analitik blockchain Elliptic menunjukkan bahwa total nilai aset curian yang terkait dengan rezim tersebut kini mencapai $6 miliar. Ini menggarisbawahi skala ancaman yang ditimbulkan oleh kejahatan siber yang didukung negara. Spesialis keamanan siber memperingatkan bahwa serangan ini menjadi lebih presisi dan lebih sulit dideteksi. Akibatnya, baik pengguna kripto individu maupun perusahaan blockchain harus tetap waspada. Memperkuat langkah-langkah keamanan dan memantau aktivitas sistem yang tidak biasa tetap menjadi langkah penting dalam mempertahankan diri dari pelanggaran di masa depan. Baca Juga: CTO Ripple Mengklarifikasi Kesalahpahaman Tentang Unique Node List XRP Ledger Postingan North Korean Hackers Deploy New 'OtterCookie' Malware Through Fake Crypto Apps and npm Packages pertama kali muncul di 36Crypto.
Penulis: Coinstats
2025/10/19 21:05
Dukungan tetap utuh: Solana menuju ke arah bounce?
Solana (SOL) saat ini bertahan di sekitar level dukungan teknis penting, dan ini menciptakan optimisme baru di kalangan trader. Pada saat penulisan, harganya berada di $186, penurunan minimal sebesar 0,4% dalam 24 jam terakhir. Meskipun ada sedikit penurunan, volume perdagangan 24 jam tetap kuat, dengan... Artikel Dukungan tetap utuh: Solana menuju bounce? pertama kali muncul di Blockchain Stories.
Penulis: Coinstats
2025/10/19 17:17
Berita Kripto Hari Ini: Analis Memperingatkan Solana Bisa Menghadapi Penurunan Lebih Lanjut Di Tengah Perlambatan Derivatif
Postingan Crypto News Today: Analis Memperingatkan Solana Bisa Menghadapi Penurunan Lebih Lanjut Di Tengah Perlambatan Derivatif muncul di BitcoinEthereumNews.com. Harga Solana menghadapi tekanan bearish antara $180 dan $185 karena aktivitas derivatif melambat dan resistensi tetap berada di sekitar $233. Harga Solana telah menunjukkan tekanan bearish setelah gagal menembus level resistensi utama, dengan token diperdagangkan antara $180 dan $185. Analis mencatat bahwa SOL kehilangan tren naik setelah penolakan dari $250, dan pasar sekarang berada dalam struktur yang lebih rendah. Data derivatif menunjukkan berkurangnya aktivitas spekulatif, menunjukkan kehati-hatian di kalangan trader sementara akumulasi ringan terjadi di dekat support yang lebih rendah. Solana Berjuang Melawan Level Resistensi Utama dan Struktur Pasar Setelah gagal mempertahankan momentum di atas $250, Solana memasuki fase konsolidasi. Analis LennAert Snyder mengatakan token tersebut menghadapi resistensi di sekitar $233, yang harus direbut kembali untuk mengubah momentum. Sampai saat itu, strukturnya tetap bearish, dan SOL mungkin terus berosilasi antara $180 dan $185. $SOL sedang membentuk struktur bearish. Setelah menguji resistensi kunci $250, harga jatuh dan SOL kehilangan tren naik. Tren turun tidak akan berakhir sampai harga merebut kembali resistensi $233. Saya telah memetakan semua area support di bawah kita, hanya membeli pada pembalikan dan menjual pada kelanjutan. pic.twitter.com/VDolGZPXuC — Lennaert Snyder (@LennaertSnyder) 18 Oktober 2025 Zona support di bawah rentang perdagangan saat ini menyediakan titik akumulasi ringan, tetapi investor tetap berhati-hati. Analis menyarankan bahwa pemulihan sementara mungkin terjadi, namun pergerakan ke atas yang lebih luas bisa terbatas sampai level resistensi ditembus. Peluang Rebound Jangka Pendek untuk Harga Solana Beberapa analis mencatat potensi kekuatan jangka pendek untuk Solana meskipun struktur bearish yang sedang berlangsung. Analis Ali membagikan bahwa SOL mungkin akan memantul menuju $210 dari level support saat ini, berdasarkan pola konsolidasi yang diamati pada grafik 4 jam. Dia menjelaskan bahwa token tersebut telah membentuk rentang terstruktur yang bisa memungkinkan pergerakan ke atas sementara, meskipun level resistensi yang lebih luas tetap utuh. Solana $SOL terlihat siap untuk memantul. $210 selanjutnya! pic.twitter.com/pDP5LG3Amv — Ali (@ali_charts) 18 Oktober 2025 Kemungkinan rebound jangka pendek ini sejalan dengan prediksi sebelumnya bahwa...
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/10/19 15:08
