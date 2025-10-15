Bursa
Semua
Bitcoin
Ethereum
Solana
Altcoin
Berita Utama Kripto
Solana Mendekati $180 — Analis Memprediksi Kenaikan 80% saat RSI Menandakan Kapitulasi Mendalam
Setelah minggu-minggu penurunan yang stabil, Solana (SOL) telah memasuki apa yang digambarkan analis sebagai "zona kapitulasi dalam", diperdagangkan tepat di atas [...] Postingan Solana Mendekati $180 — Analis Memprediksi Kenaikan 80% saat RSI Menandakan Kapitulasi Dalam muncul pertama kali di Coindoo.
Penulis: Coindoo
2025/10/19 14:30
$500 di Digitap ($TAP) vs. $500 di SOL vs. $500 di XRP — Mana yang Akan 10x Pertama?
Pasar kripto sekali lagi berdenyut dengan kegembiraan. Lonjakan terbaru Bitcoin telah membangkitkan kembali optimisme investor. Pada saat yang sama, beberapa proyek berbasis utilitas sedang mempersiapkan pertumbuhan eksplosif. Di antara nama-nama yang paling banyak dibicarakan saat ini adalah Digitap ($TAP), Solana (SOL), dan Ripple (XRP). Masing-masing dari mereka memiliki potensi untuk naik 10x. Tapi waktu untuk [...] Postingan $500 di Digitap ($TAP) vs. $500 di SOL vs. $500 di XRP — Mana yang Akan 10x Pertama? pertama kali muncul di Blockonomi.
Penulis: Blockonomi
2025/10/18 23:00
Presale BlockDAG Senilai $425 Juta dan 27 Miliar Koin Terjual Melampaui Lonjakan 30%+ Dogecoin dan Performa 2.000+ TPS Solana
Jelajahi pembaruan harga DOGE terbaru & pengaturan teknis SOL sambil menemukan mengapa ekosistem bertenaga penambang BlockDAG, & presale $425+, menjadikannya kripto terbaik untuk dibeli pada tahun 2025.
Penulis: Blockchainreporter
2025/10/18 01:00
Aplikasi Web Uniswap Menambahkan Dukungan Solana, Memungkinkan Pertukaran SOL Langsung
Solana (SOL) telah secara resmi ditambahkan ke Aplikasi Web Uniswap, memudahkan pengguna untuk menukar token antar rantai. Uniswap juga mengisyaratkan bahwa mereka sedang mengeksplorasi bridging, pertukaran lintas rantai, dan fitur lainnya untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan menyederhanakan navigasi. Uniswap telah mengumumkan bahwa Aplikasi Web mereka akhirnya telah menambahkan dukungan untuk [...]]]>
Penulis: Crypto News Flash
2025/10/17 17:40
ETP Solana Bitwise Melampaui Tonggak $100M AUM saat DeFi Dev Corp Membeli Penurunan SOL
Baca artikel lengkapnya di coingape.com.
Penulis: Coinstats
2025/10/17 17:29
Prediksi Harga Solana: Dolar Digital dan Emas Baru Saja Mendarat di SOL – Apakah Wall Street Datang ke Solana?
USDt dan Tether Gold (XAUt) telah dijembatani ke blockchain Solana - prediksi harga Solana berpotensi mendapat manfaat dari daya tarik Wall Street yang lebih kuat.
Penulis: Coinstats
2025/10/17 07:34
Prediksi Solana (SOL): Performa Kuat – Bitcoin Hyper akan Mendapat Keuntungan dalam Jangka Menengah!
Solana menggabungkan teknologi inovatif dengan kinerja transaksi tinggi dan memposisikan dirinya sebagai pesaing kuat Ethereum. Perkembangan harga menunjukkan kenaikan yang kuat, penurunan tajam, dan fase konsolidasi dalam beberapa tahun terakhir. Prediksi masa depan tetap tidak jelas, namun peningkatan dan pertumbuhan jaringan dapat memberikan dorongan baru bagi SOL. Solana (SOL) saat ini termasuk di antara mata uang kripto yang paling banyak dibicarakan - dan bukan tanpa alasan. [...]
Penulis: Bitcoinist
2025/10/17 05:10
Tren Kripto Terbaik: 5 Altcoin Teratas untuk Dibeli Minggu Ini (Oktober 2025) saat MoonBull Memicu Kebakaran Pasar
Altcoin teratas untuk bergabung minggu ini menampilkan presale MoonBull, SOL, XRP, BZIL, CULEX, temukan proyek meme 100x teratas dan koin kripto 100x sekarang!
Penulis: Blockchainreporter
2025/10/16 23:15
Harga Solana (SOL) Konsolidasi saat Forward Industries Memindahkan $192 Juta ke Coinbase
TLDR Solana diperdagangkan pada $201,87 dengan kapitalisasi pasar sebesar $110,36 miliar setelah menembus rentang reakumulasi 18 bulan VanEck memperbarui proposal ETF Staking Solana-nya dengan biaya manajemen 0,30%, menunggu persetujuan SEC Forward Industries mentransfer SOL senilai $192 juta ke Coinbase Prime sementara Solana Strategies membeli 88.433 token SOL Indikator teknis menunjukkan [...] Artikel Harga Solana (SOL) Konsolidasi saat Forward Industries Memindahkan $192 Juta ke Coinbase pertama kali muncul di CoinCentral.
Penulis: Coincentral
2025/10/16 14:36
Metrik favorit trader Solana menyala, tetapi apakah SOL $300 pada Desember mungkin terjadi?
Meskipun SOL pulih di atas $200, Solana menghadapi aktivitas jaringan yang melambat dan pesaing yang lebih kuat seperti BNB Chain dan Hyperliquid. Apakah $300 sebelum akhir tahun mungkin terjadi? Poin penting: SOL pulih di atas $200, tetapi aktivitas onchain yang lemah dan persaingan yang meningkat membatasi peluang reli yang berkelanjutan. Trader menunjukkan sedikit keyakinan bearish, namun pertumbuhan jaringan yang stagnan dan pergeseran pangsa pasar membuat potensi kenaikan SOL terbatas. Baca selengkapnya
Penulis: Coinstats
2025/10/15 04:00
