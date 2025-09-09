Bursa
SOL Strategies dan Solmate Menambahkan $135M dalam Solana Selama Crash Pasar dengan Diskon 15%
Dua perusahaan treasury Solana besar membeli token SOL dengan diskon dari Solana Foundation selama volatilitas pasar, sementara Ark Invest meningkatkan eksposur. Postingan SOL Strategies dan Solmate Menambahkan $135M di Solana Selama Crash Pasar dengan Diskon 15% pertama kali muncul di Coinspeaker.
Penulis: Coinspeaker
2025/10/15 01:13
Harga Solana Turun 15% Minggu Ini: Akankah Support $180 Tetap Kuat?
Dukungan $180 Solana diuji, akankah bertahan terhadap tekanan menurun Volume perdagangan melonjak tetapi Solana berjuang mempertahankan dukungan kunci Solana menargetkan ekspansi Asia dengan kontes nama Tiongkok dan hubungan Jepang Solana (SOL) mengalami penurunan signifikan minggu ini, dengan harganya anjlok sekitar 15%. Meskipun terjadi penurunan, volume perdagangan melonjak sekitar 13%, menunjukkan peningkatan aktivitas pasar. Saat ini, SOL sedang menguji level dukungan kritis $180, yang secara historis menjadi zona kunci untuk pembalikan harga dalam saluran naik yang sedang berlangsung. Baca Juga: Pundit: 'Ripple (XRP) Akan Menjadi Fondasi Uang' – Inilah Alasannya Zona Dukungan $180: Momen Penentu untuk Solana Pergerakan harga menunjukkan bahwa $180 bisa menjadi titik penting bagi SOL untuk konsolidasi atau menghadapi penurunan lebih lanjut. Jika pembeli dapat melewati resistensi $212 dan mempertahankan level di atasnya, harga berpotensi mencapai angka $244. Sumber: Tradingview Namun, jika dukungan $180 gagal bertahan, SOL mungkin menghadapi koreksi lebih dalam menuju $165, di mana pembeli jangka panjang sebelumnya telah menunjukkan minat. Solana Mencari Pertumbuhan di Asia: China dan Jepang dalam Radar Perjuangan terbaru Solana di dukungan $180 terjadi di tengah upaya agresifnya untuk meningkatkan kehadirannya di Asia. Untuk meningkatkan pengenalan merek di wilayah tersebut, pendiri Solana, Anatoly Yakovenko, dan akun Twitter resmi Solana telah meluncurkan kontes yang digerakkan komunitas untuk memberikan platform tersebut nama resmi dalam bahasa Mandarin. Langkah ini mengikuti kesuksesan nama Tiongkok Ethereum, Yi Ta Fang, yang memainkan peran kunci dalam adopsinya di seluruh Asia. Sementara itu, di Jepang, Solana bekerja untuk mengamankan posisinya dengan investor institusional. Kolaborasi terbaru antara DeFi Development Corp. dan Superteam Japan telah menghasilkan peluncuran DFDV Japan, treasury aset digital pertama yang berfokus pada Solana di negara tersebut. Inisiatif ini bertujuan untuk memberikan eksposur ke Solana melalui produk treasury terstruktur dan merupakan langkah lain menuju integrasi jaringan ke dalam ruang aset digital Jepang yang berkembang. Saat Solana terus membuat terobosan strategis ke Asia, pergerakan harganya di level dukungan $180 akan menentukan apakah platform tersebut dapat memanfaatkan peluang baru ini atau menghadapi tantangan lebih lanjut di pasar. Baca Juga: Pendiri Black Swan Capitalist: 'Memegang XRP Akan Mengamankan Posisi Anda di Meja' – Inilah Artinya Artikel Harga Solana Turun 15% Minggu Ini: Akankah Dukungan $180 Tetap Kuat? pertama kali muncul di 36Crypto.
Penulis: Coinstats
2025/10/14 21:15
Kripto 100x Berikutnya: Mutuum Finance (MUTM) Bergabung dengan Solana (SOL) di Antara Altcoin Teratas untuk Investasi di 2025
Saat Q4 2025 berlanjut, pasar cryptocurrency terus mengalami fluktuasi, dan proyek-proyek inovatif sedang mengincar keuntungan. Pemimpin industri seperti Solana (SOL) terus memukau, memberikan penyelesaian secepat kilat dan ekosistem yang berkembang pesat yang menarik investor ritel maupun institusional. Namun, saat altcoin bersaing untuk menjadi berita utama, muncul pesaing baru, membangun momentum secara diam-diam dan mengubah [...]
Penulis: Cryptopolitan
2025/10/14 09:00
Penurunan Solana (SOL) ke $168 Mendorong Sentimen Kripto ke Zona Ketakutan Sementara Koin Kripto Baru Terus Naik
Selain itu, koreksi ini sejalan dengan crash crypto secara umum, di mana total kapitalisasi pasar turun 1-2% menjadi [...] Postingan Penurunan $168 Solana (SOL) Mengirim Sentimen Crypto ke Zona Ketakutan Saat Koin Crypto Baru Terus Naik pertama kali muncul di Coindoo.
Penulis: Coindoo
2025/10/13 18:00
Lion Group Berencana Menukar Kepemilikan SOL, SUI dengan HYPE
Postingan Lion Group Berencana Menukar Kepemilikan SOL, SUI dengan HYPE muncul di BitcoinEthereumNews.com. Lion Group (LGHL) yang terdaftar di Nasdaq berencana menukar semua kepemilikan SOL dan SUI-nya dengan token HYPE. Operator platform perdagangan berbasis Singapura ini bertujuan memanfaatkan peluncuran layanan kustodi untuk ekosistem Hyperliquid di A.S. oleh kustodian aset digital BitGo. Lion Group mengatakan berencana mengoptimalkan portofolio kripto mereka menggunakan kemampuan pertukaran futures perpetual terdesentralisasi dari jaringan layer-1 Hyperliquid, dalam pengumuman pada hari Senin. Perusahaan mulai memperoleh token HYPE pada akhir Juni, setelah sebelumnya mengumumkan inisiatif treasury Hyperliquid mereka. Namun pada saat itu, Lion Group mengatakan berencana terus memperoleh SOL dan SUI. CEO Lion Group Wilson Wang menggambarkan Hyperliquid sebagai "peluang paling menarik dalam keuangan terdesentralisasi, dengan buku pesanan on-chain dan infrastruktur perdagangan yang efisien." "Dengan mengalihkan kepemilikan kami dari SOL dan SUI ke HYPE melalui proses akumulasi yang disiplin, kami bertujuan meningkatkan efisiensi portofolio dan memposisikan Perusahaan untuk pertumbuhan berkelanjutan di sektor kripto," tambahnya. Pada saat penulisan, HYPE dihargai $51,39, naik 9% dalam 24 jam terakhir. Saham LGHL diperdagangkan pada $1,25 pada tengah hari di Pantai Timur pada hari Senin, turun 7,4% pada hari tersebut. Sumber: https://www.coindesk.com/business/2025/09/08/lion-group-plans-to-swap-sol-sui-holdings-for-hype
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/09/09 12:25
Aplikasi Bitcoin SwissBorg Baru Saja Terkena Peretasan Solana Senilai $41 Juta
Postingan Aplikasi Bitcoin SwissBorg Baru Saja Terkena Peretasan Solana Senilai $41 Juta muncul di BitcoinEthereumNews.com. Kejahatan Kerentanan pada salah satu penyedia layanan SwissBorg telah menyebabkan salah satu pencurian terkait Solana terbesar tahun ini. Sekitar 193.000 SOL – bernilai sekitar $41,5 juta – menghilang setelah penyerang mengeksploitasi integrasi yang disediakan oleh Kiln, mitra yang menangani infrastruktur staking SwissBorg. Penemuan ini pertama kali diungkap oleh investigator blockchain ZachXBT, yang melacak aliran dana di blockchain. SwissBorg kemudian mengkonfirmasi insiden tersebut, menekankan bahwa eksploitasi tersebut terbatas pada produk Solana Earn mereka dan tidak menyebar ke aplikasi utama atau penawaran yield lainnya. Langkah-langkah Kompensasi di Atas Meja Daripada meneruskan kerugian kepada pelanggan, SwissBorg mengatakan akan menggunakan dana treasurinya sendiri untuk memulihkan sebagian besar saldo pengguna. Tim keamanan dan peretas white-hat juga telah dilibatkan dalam upaya melacak token yang dicuri dan memulihkan apa yang mungkin. Perusahaan menegaskan keuangannya tetap sehat dan operasi sehari-hari terus berjalan tanpa gangguan. SwissBorg berjanji akan menghubungi langsung siapa pun yang terkena dampak, dengan penjelasan rinci yang akan dikirim melalui email. Untuk lebih meyakinkan klien, CEO Cyrus Fazel menjadwalkan siaran langsung YouTube untuk membahas situasi secara terbuka dengan komunitas. Apa yang Akan Datang Selanjutnya Meskipun kerugian pengguna sebagian besar akan ditanggung, pelanggaran ini menggarisbawahi risiko mengandalkan infrastruktur pihak ketiga dalam program staking kripto. Bagi SwissBorg, platform yang sering dipasarkan berdasarkan kepercayaan dan transparansi, insiden ini menandai ujian besar terhadap kemampuannya untuk melindungi kepercayaan pelanggan sambil memperketat kemitraan keamanan ke depan. Publikasi ini disponsori. Coindoo tidak mendukung atau bertanggung jawab atas konten, akurasi, kualitas, iklan, produk, atau materi lain apa pun di halaman ini. Pembaca didorong untuk melakukan penelitian mereka sendiri sebelum terlibat dalam tindakan terkait cryptocurrency. Coindoo tidak akan bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan dari penggunaan atau ketergantungan pada konten apa pun,...
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/09/09 09:21
Polkadot (DOT) Naik 5,2%, Memimpin Indeks Lebih Tinggi
Postingan Polkadot (DOT) Naik 5,2%, Memimpin Indeks Lebih Tinggi muncul di BitcoinEthereumNews.com. CoinDesk Indices menyajikan pembaruan pasar hariannya, menyoroti kinerja pemimpin dan tertinggal dalam Indeks CoinDesk 20. CoinDesk 20 saat ini diperdagangkan pada 4093,61, naik 1,8% (+71,58) sejak pukul 4 sore ET pada hari Jumat. Enam belas dari 20 aset diperdagangkan lebih tinggi. Pemimpin: DOT (+5,2%) dan SOL (+4,5%). Tertinggal: BCH (-3,0%) dan POL (-1,4%). CoinDesk 20 adalah indeks berbasis luas yang diperdagangkan di berbagai platform di beberapa wilayah secara global. Sumber: https://www.coindesk.com/coindesk-indices/2025/09/08/coindesk-20-performance-update-polkadot-dot-rose-5-2-leading-index-higher
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/09/09 07:35
Penarikan Aqua Rug Menyedot $4,65M SOL Di Solana
Postingan Aqua Rug Pull Mengeruk $4.65M SOL Di Solana muncul di BitcoinEthereumNews.com. Peringatan Mendesak: Aqua Rug Pull Mengeruk $4.65M SOL Di Solana Langsung ke konten Beranda Berita Crypto Peringatan Mendesak: Aqua Rug Pull Mengeruk $4.65M SOL di Solana Sumber: https://bitcoinworld.co.in/aqua-rug-pull-solana-scam/
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/09/09 06:54
Altcoin Bersinar saat Bitcoin Tersandung
Postingan Altcoins Bersinar saat Bitcoin Tersandung muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pasar cryptocurrency menyaksikan pergerakan menarik saat Bitcoin berjuang untuk mempertahankan level $112.500 sementara altcoin seperti DOGE dan SOL mengalami kenaikan yang signifikan. Pasar yang tidak dapat diprediksi ini telah memicu perdebatan berkelanjutan tentang trajektori cryptocurrency seperti ADA, SHIB, PEPE, AVAX, dan DOGE, mendorong investor untuk mengevaluasi kembali strategi di tengah volatilitas ini. Lanjutkan Membaca:Altcoins Bersinar saat Bitcoin Tersandung Sumber: https://en.bitcoinhaber.net/altcoins-shine-as-bitcoin-stumbles
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/09/09 05:47
Token Baru Di Bawah $0.005 Siap Mendominasi Seperti Solana (SOL) dan Cardano (ADA) Pernah Lakukan
Postingan Token Baru Di Bawah $0.005 Siap Mendominasi Seperti Solana (SOL) dan Cardano (ADA) Dulu muncul di BitcoinEthereumNews.com. Sejarah kripto ditandai oleh token underdog yang meledak menjadi dominan. Solana naik dari beberapa sen menjadi lebih dari $200 hanya dalam beberapa tahun. Cardano mengikuti trajektori serupa, mencapai tertinggi $3.09, dan meneguhkan dirinya sebagai salah satu platform kontrak pintar terkemuka. Siklus ini, proyek baru dengan harga di bawah $0.005 menarik perhatian sebagai potensi terobosan berikutnya: Little Pepe (LILPEPE). Dengan menggabungkan daya tarik viral meme dengan infrastruktur nyata dan keamanan, LILPEPE muncul sebagai penantang koin meme dengan trajektori yang bisa menyaingi masa-masa awal Solana dan Cardano. Koin Meme dengan Infrastruktur Nyata Token meme memiliki sejarah kekurangan substansi, hanya berfungsi sebagai token untuk perdagangan cepat selama bull run. Little Pepe mengubah itu dengan menambatkan ekosistemnya ke kerangka Layer-2 Ethereum. Pendekatan ini memungkinkan transaksi hemat biaya, menyelesaikan masalah skalabilitas yang menghambat bahkan Cardano di tahun-tahun awalnya. Yang membuat LILPEPE unik adalah fokusnya: tidak mencoba menjadi Layer-2 universal tetapi satu yang dibangun murni untuk meme. Dengan memperkenalkan Meme Launchpad sendiri, proyek ini memastikan token baru dapat diluncurkan secara adil dan tumbuh dalam ekosistem yang mendukung. Yang lebih penting lagi, Little Pepe telah mengintegrasikan perlindungan anti-bot, menjadikannya satu-satunya rantai di mana bot penembak jitu tidak dapat mengganggu peluncuran. Campuran perpaduan meme dan ketelitian teknis ini memisahkan banyak koin yang berjuang untuk bertahan melampaui hype awal mereka. Momentum Presale LILPEPE dan Kredibilitas yang Berkembang Sejak dimulai pada 10 Juni dengan harga $0.001, presale Little Pepe telah menjadi salah satu yang paling cepat naik di pasar. Saat ini berada di Tahap 12 dengan harga $0.0021, dengan lebih dari $24.1 juta terkumpul dan 15.1 miliar token terjual. Harga listing akhir ditetapkan pada $0.003, artinya peserta awal sudah duduk di atas keuntungan yang belum terealisasi yang signifikan. Komitmen proyek...
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/09/09 05:13
