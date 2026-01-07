Prediksi Harga Solana: Morgan Stanley Baru Saja Mengajukan SOL ETF – Apakah Ini Awal dari Obsesi Kripto Wall Street Berikutnya?

Salah satu bank terbesar di Amerika, Morgan Stanley, mengumumkan bahwa mereka akan meluncurkan dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) yang terkait dengan SOL, mendukung prediksi harga Solana yang bullish