Semua
Bitcoin
Ethereum
Solana
Altcoin
Berita Utama Kripto
Solana (SOL) Melampaui Ethereum dalam Saham Tokenisasi, Membidik Target Harga $250
Solana telah muncul sebagai platform paling menonjol dalam hal kapitalisasi pasar di antara jaringan blockchain untuk saham tertoken. Platform ini telah mengalahkan platform terkenal lainnya
Penulis: Tronweekly
2026/01/09 10:30
Upexi Mengadopsi Strategi Perbendaharaan Berhasil Tinggi saat Kepemilikan Solana Mencapai 2,17 Juta SOL
TLDR: Upexi meningkatkan kepemilikan Solana menjadi 2.174.583 SOL, menandai pertumbuhan 3,2% dari level Oktober 2025. Perusahaan menerapkan strategi hasil tinggi yang disesuaikan dengan risiko untuk meningkatkan
Penulis: Blockonomi
2026/01/09 09:19
Solana Mencoba Rebound saat Konsolidasi Hampir Berakhir—Bisakah Harga SOL Menembus Batas $145?
Postingan Solana Attempts a Rebound as Consolidation Nears End—Can SOL Price Break the $145 Barrier? pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News Solana adalah salah satu dari
Penulis: CoinPedia
2026/01/09 03:48
Upexi beralih ke strategi perbendaharaan berimbalan tinggi pada 2026 dengan kepemilikan mendekati 2,2 juta SOL
Postingan Upexi beralih ke strategi perbendaharaan dengan imbal hasil tinggi di 2026 saat kepemilikan mendekati 2,2 juta SOL muncul di BitcoinEthereumNews.com. Upexi, perusahaan yang terdaftar di Nasdaq
Penulis: BitcoinEthereumNews
2026/01/08 11:41
Upexi mengungkapkan pembelian 200.000 saham oleh CEO Marshall
Upexi, sebuah perusahaan yang terdaftar di Nasdaq (UPXI), telah mengumumkan rencana untuk meluncurkan strategi yield yang disesuaikan dengan risiko untuk treasury SOL-nya pada tahun 2026.
Penulis: Cryptopolitan
2026/01/08 11:36
Prediksi Harga Solana: Morgan Stanley Baru Saja Mengajukan SOL ETF – Apakah Ini Awal dari Obsesi Kripto Wall Street Berikutnya?
Salah satu bank terbesar di Amerika, Morgan Stanley, mengumumkan bahwa mereka akan meluncurkan dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) yang terkait dengan SOL, mendukung prediksi harga Solana yang bullish
Penulis: Coinstats
2026/01/08 07:18
Berita Ethereum & Perkembangan Solana Berlanjut saat Presale BlockDAG Senilai $441 Juta Menandakan Pergeseran Pasar yang Besar
Saat pasar kripto memanas lagi, Ethereum dan Solana mendorong maju dengan pembaruan teknis dan momentum baru. Berita Ethereum berpusat pada Fusaka besar
Penulis: LiveBitcoinNews
2026/01/08 07:00
Aplikasi Solana menghasilkan $2,4 miliar, membuktikan jaringan akhirnya terlepas dari metrik yang volatile ini
Ekosistem Solana mencatat tahun keuangan terkuat hingga saat ini pada tahun 2025, mencatatkan rekor tertinggi sepanjang masa dalam pendapatan, pengguna aktif, dan volume perdagangan meskipun jaringan
Penulis: CryptoSlate
2026/01/08 03:05
Prediksi Harga Solana 2026 Karena Para Ahli Percaya Crypto Murah Ini Akan Mengungguli SOL
Saat tahun baru dimulai, analis teknikal membunyikan alarm pada Solana (SOL). Solana telah menembus di bawah level support penting dan menandakan pola double-top yang terkonfirmasi
Penulis: Cryptopolitan
2026/01/08 02:30
Harga Solana (SOL) Naik karena Support Kunci Diklaim Kembali untuk Kenaikan 2026
Solana (SOL) menunjukkan kemungkinan perubahan dari fase konsolidasi menuju pemulihan karena kemungkinan pullback setelah mengalami beberapa penurunan. Cryptocurrency ini
Penulis: Tronweekly
2026/01/07 10:00
