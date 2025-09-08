'Adopsi SOL adalah Nyata': Solana Mendapatkan Validasi Tidak Biasa di Tengah Kritik TPS yang Membengkak

Postingan 'Adopsi SOL itu Nyata': Solana Mendapatkan Validasi Tidak Biasa di Tengah Kritik TPS yang Membengkak muncul di BitcoinEthereumNews.com. Adopsi Solana menjadi sorotan minggu ini setelah perdebatan tentang aktivitas transaksi dan pendapatan jaringannya. Sementara itu, Kazakhstan memperkenalkan dana yang diperdagangkan di bursa Solana pertama dengan staking, mengkonfirmasi tren adopsi koin tersebut. Ini memberikan pengakuan baru bagi blockchain tersebut di luar diskusi yang sedang berlangsung tentang angka penggunaan yang dilebih-lebihkan. Justin Bons Membela Adopsi Solana Justin Bons, pendiri Cyber Capital, membela adopsi Solana setelah pertanyaan diajukan tentang kualitas aktivitasnya. Dalam tweet terbarunya, Bons mengatakan klaim bahwa penggunaan dan pendapatan Solana palsu adalah salah. Dia menjelaskan bahwa bahkan setelah mengurangi transaksi yang gagal dan aktivitas konsensus, Solana masih memimpin dalam transaksi per detik. Seorang pengguna membalas tweet-nya bahwa masalahnya bukan apakah pendapatannya palsu tetapi apakah memiliki nilai yang bertahan lama. Menurut pengguna tersebut, sebagian besar pendapatan Solana berasal dari biaya prioritas yang terkait dengan aktivitas memecoin. Ini, menurut mereka, tidak menunjukkan adopsi yang stabil tetapi hanya tren perjudian jangka pendek. Namun, Bons menjawab bahwa blockchain selalu menarik spekulasi pada tahap awal. Dia memberikan contoh dari periode Satoshi Dice Bitcoin dan masa aktivitas NFT dan ICO yang berat di Ethereum. Justin menambahkan bahwa spekulasi adalah bagian dari keuangan terdesentralisasi dan tidak boleh dipandang sebagai kelemahan. Dalam tweet terpisah, Dave, kritikus lain, mengatakan bahwa metrik kinerja Solana menyesatkan. Dia menunjuk pada bot yang telah memproses hampir sebelas juta transaksi dalam tiga puluh hari, dengan 99,95% di antaranya gagal. Menurut pembaruan tersebut, Dave berpendapat bahwa transaksi yang gagal ini tetap berada di buku besar. Dia mengatakan ini membuat lebih sulit dan lebih mahal bagi node arsip dan penyedia analitik untuk mengelola sejarah lengkap rantai. Dave mengatakan biaya rendah memungkinkan bot mendistorsi jaringan, mengubah jumlah transaksi menjadi apa yang dia gambarkan sebagai statistik kesombongan. Dia menambahkan bahwa angka tinggi tidak...