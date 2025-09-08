BursaDEX+
2026-01-15 Kamis

AquaBot Rug Pull Menguras $4,65M dalam Dana Presale Solana

Postingan AquaBot Rug Pull Menguras $4,65M Dana Presale Solana muncul di BitcoinEthereumNews.com. Investigator onchain @zachxbt telah menandai rug pull besar terbaru di Solana. Proyek bot trading AquaBot (@Aquabot_io) mengumpulkan 21.770 SOL ($4,65M) dalam presale-nya sebelum menghilang dengan dana investor. Data blockchain menunjukkan bahwa dompet presale utama proyek tersebut, 4Ea23VxEGAgfbtauQZz11aKNtzHJwb84ppsg3Cz14u6q, dengan cepat membagi dana ke beberapa alamat. Aset tersebut kemudian dialihkan melalui pertukaran instan, membuat pemulihan hampir tidak mungkin. Tindakan ini meninggalkan ribuan investor ritel terbakar, hanya beberapa jam sebelum peluncuran token Aqua yang dijadwalkan. Hype Peluncuran AQUA Berakhir dalam Kekacauan Tim Aqua telah mempromosikan peluncuran hari ini selama berminggu-minggu. Token AQUA dijadwalkan akan diluncurkan melalui pool Meteora DLMM pada hari Senin pukul 5:00 PM UTC. Beberapa jam sebelum rug pull, Aqua memposting thread di X: "AQUA baru saja diluncurkan. Tapi kami tahu jalannya tidak akan mudah. Berikut adalah cerita sebenarnya bagi mereka yang ingin memahami apa yang telah kami bangun, apa yang berubah, dan apa selanjutnya." AQUA baru saja diluncurkan. Tapi kami tahu jalannya tidak akan mudah. Berikut adalah cerita sebenarnya bagi mereka yang ingin memahami apa yang telah kami bangun, apa yang berubah, dan apa selanjutnya.🧵 Baca ini dengan seksama: — Aqua | 8th Sept (@Aquabot_io) September 8, 2025 Namun alih-alih "cerita sebenarnya," investor mendapatkan aksi menghilang. Tak lama setelah rug pull presale, Aqua menonaktifkan balasan di semua postingan X mereka. Presale: Perjudian yang Digamifikasi Model presale AquaBot tidak biasa. Pengguna diminta untuk mengirim SOL ke dalam kontrak dengan sistem "multiplier" yang digamifikasi. Smart contract secara acak meningkatkan alokasi, menciptakan efek seperti lotere. Dana yang Terkumpul: 21.770 SOL (~$4,67M) Janji: 0 vesting, 100% token unlock pada TGE Kenyataan: Beberapa menit sebelum peluncuran, vesting tiba-tiba diberlakukan Perubahan mendadak ini memicu alarm di seluruh X. Anggota komunitas menuduh Aqua mengorkestrasi penipuan bait-and-switch klasik. Sebuah rug pull baru saja terjadi di Solana dan itu dipromosikan...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/09/09 05:40
Solana Rally Terlihat? Trader Mengamati Breakout yang Bisa Mendorong SOL Menuju $250

Postingan Solana Rally Terlihat? Trader Memperhatikan Breakout Yang Bisa Mendorong SOL Menuju $250 muncul di BitcoinEthereumNews.com. Solana Rally Terlihat? Trader Memperhatikan Breakout Yang Bisa Mendorong SOL Menuju $250 Disclaimer: Informasi yang ditemukan di NewsBTC hanya untuk tujuan pendidikan. Ini tidak mewakili pendapat NewsBTC tentang apakah membeli, menjual atau memegang investasi dan secara alami investasi membawa risiko. Anda disarankan untuk melakukan penelitian sendiri sebelum membuat keputusan investasi. Gunakan informasi yang disediakan di situs web ini sepenuhnya atas risiko Anda sendiri. Berita Terkait © 2025 NewsBTC. Semua Hak Dilindungi. Situs web ini menggunakan cookies. Dengan terus menggunakan situs web ini, Anda memberikan persetujuan untuk cookies yang digunakan. Kunjungi Pusat Privasi atau Kebijakan Cookie kami. Saya Setuju Sumber: https://www.newsbtc.com/news/solana/solana-rally-in-sight-traders-eye-breakout-that-could-push-sol-toward-250/
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/09/09 04:05
Grayscale mengajukan dengan SEC untuk meluncurkan ETF Spot Chainlink AS

Postingan Grayscale mengajukan ke SEC untuk meluncurkan ETF Spot Chainlink AS muncul di BitcoinEthereumNews.com. Grayscale telah mengambil langkah besar untuk menjadikan Chainlink (LINK) sebagai aset yang diregulasi. Manajer aset tersebut mengajukan Formulir S-1 kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) untuk mengusulkan dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) spot Chainlink. Jika disetujui, ETF ini akan menjadi salah satu yang pertama di AS untuk melacak harga LINK secara langsung. ETF tersebut akan diperdagangkan di NYSE Arca dengan ticker GLNK, dengan Coinbase Custody menyimpan aset dana tersebut. Produk ini akan mengkonversi Chainlink Trust Grayscale yang sudah ada menjadi ETF, memungkinkan investor untuk mendapatkan eksposur ke LINK tanpa membeli token secara langsung. Seperti ETF spot Bitcoin dan Ethereum berbasis AS, dana ini akan memungkinkan pembuatan dan penebusan saham dalam bentuk tunai. Grayscale juga mengisyaratkan bahwa penebusan dalam bentuk barang dapat diperkenalkan di masa depan jika regulator mengizinkan. Grayscale memperluas dorongan ETF altcoin-nya Pengajuan Chainlink terbaru Grayscale bukanlah anomali. Ini adalah bagian dari upaya yang lebih besar untuk berkembang melampaui Bitcoin dan Ethereum, yang telah memimpin pasar ETF AS hingga saat ini. Manajer aset besar ini telah mengajukan untuk meluncurkan ETF yang terkait dengan Avalanche (AVAX), Dogecoin (DOGE), Litecoin (LTC), Solana (SOL), dan XRP dalam beberapa bulan terakhir. Semua produk ini dimaksudkan untuk memungkinkan investor konvensional mengakses altcoin populer tanpa harus memegang token itu sendiri. Grayscale sudah menunjukkan bahwa model ini bisa berhasil. Pada awal 2024, perusahaan ini mengkonversi Bitcoin Trust (GBTC) dan Ethereum Trust (ETHE) unggulannya menjadi ETF spot setelah pertarungan panjang dengan regulator. Persetujuan tersebut membuka jalan bagi altcoin, dan Grayscale kini bergegas untuk membangun daftarnya. Persaingan semakin intensif. Bitwise juga mengajukan aplikasi untuk ETF Chainlink pada Agustus 2025, menunjukkan bahwa permintaan institusional untuk LINK semakin meningkat. Sebaliknya, manajer aset lain berusaha bergerak cepat untuk melepaskan keuntungan sebagai penggerak pertama. VanEck (diperdagangkan...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/09/09 01:19
Analis Bloomberg Mengungkapkan Tiga Altcoin yang Paling Mungkin Menerima Persetujuan SEC! "Salah Satunya Adalah XRP..."

Postingan Bloomberg Analyst Reveals Three Altcoins Most Likely to Receive SEC Approval! "One of Them Is XRP…" muncul di BitcoinEthereumNews.com. Hampir dipastikan bahwa ETF altcoin akan disetujui. Pada titik ini, pembicaraan seputar ETF bukan lagi tentang apakah akan disetujui, tetapi kapan. Sementara para analis menunjukkan bahwa SEC sedang mempersiapkan persetujuan untuk berbagai altcoin, pernyataan terbaru datang dari analis ETF Bloomberg James Seyffart. Menurut analis Bloomberg yang berbicara kepada Milk Road dalam sebuah wawancara, beberapa token tampaknya siap menerima persetujuan dari SEC. Seyffart menyatakan bahwa di antara altcoin ini, altcoin seperti Chainlink (LINK), Stellar (XLM), Bitcoin Cash (BCH), Avalanche (AVAX), Litecoin (LTC), Polkadot (DOT) memenuhi kriteria pencatatan. Selain itu, Seyffart mengatakan bahwa nama-nama mapan seperti XRP, Solana (SOL), Cardano (ADA), Dogecoin (DOGE) dan Shiba Inu (SHIB) memiliki volume perdagangan tinggi dan berada dalam daftar sebagai kandidat kuat berkat pasar derivatif mereka yang mapan. Namun, analis Bloomberg mencatat bahwa XRP, ADA, dan SOL adalah kandidat terkuat. "Peluncuran ETF spot kemungkinan besar untuk XRP, Solana, dan Cardano." Berbicara tentang ETF Ethereum, Seyffart menambahkan bahwa permintaan bisa meningkat tajam setelah staking di ETF secara resmi diizinkan. Dalam pernyataan terbaru, analis tersebut mengatakan bahwa pasar saat ini sudah berada dalam "musim altcoin" dan bahwa siklus saat ini tidak seperti siklus masa lalu. Seyffart juga mencatat bahwa ETF altcoin menghasilkan momentum naik yang signifikan, tetapi tidak dengan cara yang sama seperti Bitcoin. Untuk itu, analis memperingatkan bahwa ETF altcoin kemungkinan tidak akan menghasilkan reaksi pasar yang sama seperti Bitcoin. *Ini bukan nasihat investasi. Ikuti akun Telegram dan Twitter kami sekarang untuk berita eksklusif, analitik, dan data on-chain! Sumber: https://en.bitcoinsistemi.com/bloomberg-analyst-reveals-three-altcoins-most-likely-to-receive-sec-approval-one-of-them-is-xrp/
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/09/08 22:44
ETF Altcoin Ini Bisa Menantang Bitcoin dan Ethereum

Postingan Ini ETF Altcoin Bisa Menantang Bitcoin dan Ethereum muncul di BitcoinEthereumNews.com. Berita kripto hari ini mengungkapkan momen penting untuk pasar exchange-traded fund (ETF). Dominasi jangka panjang Bitcoin dan Ethereum dalam ETF kripto mungkin segera menghadapi persaingan karena regulator bersiap memperluas persetujuan. Analis percaya U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) sedang meletakkan dasar untuk era baru di mana ETF altcoin menjadi bagian dari perangkat keuangan Wall Street. Bitcoin dan Ethereum Masih Memimpin Lanskap ETF Untuk saat ini, Bitcoin dan Ethereum tetap menjadi jangkar pasar ETF. ETF Bitcoin, diluncurkan dengan permintaan kuat, menetapkan standar untuk integrasi kripto ke dalam keuangan arus utama. Namun, ETF Ethereum mengalami kesulitan saat peluncuran di pertengahan 2024. Arus masuk yang lemah mencerminkan keraguan dari penasihat yang masih beradaptasi dengan dana Bitcoin. Selain itu, kurangnya fitur staking membuat ETF Ethereum tidak lengkap. Banyak yang mengharapkan permintaan lebih kuat setelah staking menjadi bagian dari struktur, menyoroti peluang dan tantangan untuk peran Ethereum. Langkah Selanjutnya SEC: ETF Altcoin di Cakrawala Menurut analis Bloomberg, beberapa cryptocurrency sudah memenuhi kriteria pencatatan. Ini termasuk Chainlink (LINK), Stellar (XLM), Bitcoin Cash (BCH), Avalanche (AVAX), Litecoin (LTC), dan Polkadot (DOT). Token populer seperti Solana (SOL), Cardano (ADA), XRP milik Ripple, Dogecoin (DOGE), dan Shiba Inu (SHIB) juga merupakan pesaing kuat, mengingat likuiditas mereka dan pasar derivatif yang mapan. Pergeseran ini dapat mendefinisikan ulang pasar ETF, memperkenalkan keragaman yang lebih besar di luar dominasi Bitcoin dan Ethereum. Altcoin Mana yang Bisa Memimpin Gelombang ETF? Gelombang pertama ETF altcoin kemungkinan akan fokus pada token likuiditas tinggi seperti $Solana, $Cardano, dan $XRP, karena aset-aset ini sudah menikmati permintaan investor yang kuat. Seiring waktu, produk ETF yang lebih terdiversifikasi mungkin muncul, menggabungkan sekelompok altcoin seperti $LINK, $AVAX, dan $DOT. Meskipun tidak setiap token akan menarik minat yang sama, persetujuan ETF altcoin itu sendiri akan mewakili titik balik — mengkonfirmasi bahwa aset digital sekarang adalah...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/09/08 18:21
13 entitas kini memegang 1,55% dari pasokan SOL yang beredar

Postingan 13 entitas kini memegang 1,55% dari pasokan SOL yang beredar muncul di BitcoinEthereumNews.com. Adopsi korporasi terhadap Solana semakin meningkat, dengan 13 perusahaan publik yang terdaftar kini memegang hampir $1,8 miliar dalam perbendaharaan Solana mereka. Ringkasan 13 perusahaan kini memegang 8,9 juta SOL, dipimpin oleh Upexi Inc. (2 juta SOL), DeFi Development Corp. (1,99 juta SOL), dan Sol Strategies (370 ribu SOL), yang juga sedang mempersiapkan pencatatan di Nasdaq. Angka ini diperkirakan akan bertambah karena DeFi Development Corp. menargetkan kepemilikan SOL senilai $1 miliar, sementara Galaxy Digital, Jump Crypto, dan Multicoin Capital bertujuan mengumpulkan $1 miliar untuk perbendaharaan Solana bersama, dengan kemungkinan perusahaan lain bergabung. Jumlah perusahaan publik yang terdaftar yang mengadopsi Solana (SOL) sebagai bagian dari strategi perbendaharaan mereka telah bertambah menjadi 13. Pemegang terbesar dipimpin oleh Upexi Inc., dengan 2.000.518 SOL, diikuti oleh DeFi Development Corp., yang baru-baru ini menambahkan 196.141 SOL sehingga total mereka menjadi 1.988.170 SOL. Sol Strategies menempati urutan ketiga dengan 370.420 SOL dan juga akan menjadi perusahaan pertama di antara pengadopsi perbendaharaan Solana yang terdaftar di Nasdaq. Bersama-sama, ketiga belas perusahaan tersebut kini mengendalikan 8,90 juta SOL, mewakili 1,55% dari total pasokan yang beredar — yang berjumlah sekitar $1,80 miliar pada nilai pasar saat ini. Dari cadangan ini, sekitar 585.059 SOL (senilai sekitar $104,1 juta) dipertaruhkan melalui Combined Staking Reserve, menghasilkan imbal hasil rata-rata 6,86%. Meskipun cadangan staking ini hanya mewakili 0,102% dari total pasokan Solana, hal ini menandakan bahwa sebagian dari alokasi perbendaharaan secara aktif digunakan untuk menghasilkan imbal hasil, daripada dibiarkan menganggur. Kebangkitan strategi perbendaharaan Solana Momentum di balik strategi perbendaharaan Solana semakin meningkat, dengan kepemilikan korporasi diperkirakan akan berkembang secara signifikan dalam beberapa bulan mendatang. DeFi Development Corp., saat ini pemegang terbesar kedua, telah berjanji untuk meningkatkan cadangannya menuju tonggak $1 miliar. Selain itu, Galaxy Digital, Jump Crypto, dan Multicoin Capital bekerja sama dengan Cantor Fitzgerald untuk mengumpulkan hingga...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/09/08 15:57
'Adopsi SOL adalah Nyata': Solana Mendapatkan Validasi Tidak Biasa di Tengah Kritik TPS yang Membengkak

Postingan 'Adopsi SOL itu Nyata': Solana Mendapatkan Validasi Tidak Biasa di Tengah Kritik TPS yang Membengkak muncul di BitcoinEthereumNews.com. Adopsi Solana menjadi sorotan minggu ini setelah perdebatan tentang aktivitas transaksi dan pendapatan jaringannya. Sementara itu, Kazakhstan memperkenalkan dana yang diperdagangkan di bursa Solana pertama dengan staking, mengkonfirmasi tren adopsi koin tersebut. Ini memberikan pengakuan baru bagi blockchain tersebut di luar diskusi yang sedang berlangsung tentang angka penggunaan yang dilebih-lebihkan. Justin Bons Membela Adopsi Solana Justin Bons, pendiri Cyber Capital, membela adopsi Solana setelah pertanyaan diajukan tentang kualitas aktivitasnya. Dalam tweet terbarunya, Bons mengatakan klaim bahwa penggunaan dan pendapatan Solana palsu adalah salah. Dia menjelaskan bahwa bahkan setelah mengurangi transaksi yang gagal dan aktivitas konsensus, Solana masih memimpin dalam transaksi per detik. Seorang pengguna membalas tweet-nya bahwa masalahnya bukan apakah pendapatannya palsu tetapi apakah memiliki nilai yang bertahan lama. Menurut pengguna tersebut, sebagian besar pendapatan Solana berasal dari biaya prioritas yang terkait dengan aktivitas memecoin. Ini, menurut mereka, tidak menunjukkan adopsi yang stabil tetapi hanya tren perjudian jangka pendek. Namun, Bons menjawab bahwa blockchain selalu menarik spekulasi pada tahap awal. Dia memberikan contoh dari periode Satoshi Dice Bitcoin dan masa aktivitas NFT dan ICO yang berat di Ethereum. Justin menambahkan bahwa spekulasi adalah bagian dari keuangan terdesentralisasi dan tidak boleh dipandang sebagai kelemahan. Dalam tweet terpisah, Dave, kritikus lain, mengatakan bahwa metrik kinerja Solana menyesatkan. Dia menunjuk pada bot yang telah memproses hampir sebelas juta transaksi dalam tiga puluh hari, dengan 99,95% di antaranya gagal. Menurut pembaruan tersebut, Dave berpendapat bahwa transaksi yang gagal ini tetap berada di buku besar. Dia mengatakan ini membuat lebih sulit dan lebih mahal bagi node arsip dan penyedia analitik untuk mengelola sejarah lengkap rantai. Dave mengatakan biaya rendah memungkinkan bot mendistorsi jaringan, mengubah jumlah transaksi menjadi apa yang dia gambarkan sebagai statistik kesombongan. Dia menambahkan bahwa angka tinggi tidak...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/09/08 09:22
Galaxy Digital Memindahkan 935.000 SOL ke Coinbase

Postingan Galaxy Digital Memindahkan 935.000 SOL ke Coinbase muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: Galaxy Digital menyetor 935.000 SOL di Coinbase, termasuk penambahan terbaru sebesar 175.000 SOL. Implikasi pasar potensial dari setoran SOL institusional besar. Kenaikan harga harian Solana sebesar 3,65% di tengah volume perdagangan $3,84 miliar. Galaxy Digital, dipimpin oleh CEO Michael Novogratz, telah memindahkan 935.000 token SOL, bernilai sekitar $191 juta, ke Coinbase, termasuk setoran terbaru sebesar 175.000 SOL. Transfer substansial ini dapat menandakan potensi aktivitas penjualan, yang berpotensi memberikan tekanan menurun pada harga pasar Solana dan memengaruhi dinamika pasar cryptocurrency secara keseluruhan. Galaxy Digital Melakukan Setoran SOL Senilai $191 Juta di Coinbase Setoran penting Galaxy Digital sebesar 935.000 SOL ke Coinbase termasuk penambahan terbaru sebesar 175.000 SOL. Pemantauan on-chain oleh Lookonchain pertama kali melaporkan pergerakan ini. Transfer tersebut menyoroti manajemen aset strategis Galaxy Digital saat mengawasi investasi blockchain substansial di pasar yang dinamis. Implikasi langsung umumnya terkait dengan peningkatan likuiditas di bursa seperti Coinbase. Namun, tingkat dampaknya tetap tidak pasti, karena volume perdagangan dapat berfluktuasi. Buzz pasar berkisar pada potensi penjualan signifikan atau repositioning strategis oleh Galaxy Digital. Meskipun pergerakan besar, tidak ada komentar resmi dari kepemimpinan Galaxy Digital atau pemangku kepentingan eksternal yang signifikan yang telah diamati di forum on-chain utama. Tidak ada pernyataan resmi yang tersedia mengenai setoran SOL terbaru. — Michael Novogratz, CEO, Galaxy Digital Pergerakan Harga Solana Di Tengah Perdagangan Harian $3,84 Miliar Tahukah Anda? Setoran skala besar oleh investor institusional sering menandakan volatilitas yang akan datang dalam harga aset, menambah potensi ketegangan pasar. Solana (SOL), dengan harga $207,55, memiliki kapitalisasi pasar sekitar $112,47 miliar, mendominasi 2,93% pasar seperti yang dicatat oleh CoinMarketCap. Volume perdagangan 24 jam mengalami perubahan 25,66% dengan total $3,84 miliar. Pergerakan harga SOL menunjukkan kenaikan 3,65% dalam sehari terakhir dan keuntungan signifikan sebesar 16,70% selama 30 hari, dengan CoinMarketCap mencatat pembaruan pada 23:09 UTC pada September...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/09/08 07:15
Prakiraan Harga Solana: $300 dalam Pandangan dengan Katalis ETF dan Arus Ritel

Postingan Perkiraan Harga Solana: $300 dalam Pandangan Dengan Katalis ETF dan Arus Ritel muncul di BitcoinEthereumNews.com. Disclaimer: Konten ini adalah artikel yang disponsori. Bitcoinsistemi.com tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau hal negatif yang mungkin timbul dari informasi di atas atau produk atau layanan yang disebutkan dalam artikel. Bitcoinsistemi.com menyarankan pembaca untuk melakukan penelitian individual tentang perusahaan yang disebutkan dalam artikel dan mengingatkan bahwa semua tanggung jawab ada pada individu. Kebangkitan Solana pada 2025 telah mengejutkan bahkan para skeptis. Dulu dikritik karena pemadaman dan hambatan teknis, jaringan ini telah membangun kembali reputasinya melalui peningkatan dan pengakuan institusional. Persetujuan ETF Solana di Eropa dan Asia telah menarik arus masuk yang signifikan, dengan lebih dari $3 miliar sekarang dialokasikan untuk produk berbasis SOL. Permintaan struktural ini mendorong Solana ke dalam pembicaraan yang sama dengan Ethereum dan Bitcoin di kalangan investor institusional. Analis menyarankan bahwa dengan dukungan ETF yang kuat dan partisipasi ritel yang berkembang, Solana bisa berada di jalur untuk mencapai $300 sebelum akhir tahun. Bersamaan dengan langkah institusional ini, para trader juga mengawasi pasar pra-penjualan seperti MAGACOIN FINANCE, yang mendapatkan momentum melalui narasi budaya dan model kelangkaan. Momentum ritel mendorong arus masuk Partisipasi ritel telah melonjak, dengan Solana mencatat rekor dompet aktif harian dan aktivitas NFT yang pulih dengan tajam. Protokol DeFi di Solana telah menggandakan total nilai terkunci sejak Januari, sementara transfer stablecoin di jaringan mendekati $40 miliar per bulan. Kebangkitan ini telah membantu mengembalikan kepercayaan pada Solana sebagai Layer 1 yang andal dan dapat diskalakan. Analis menekankan bahwa permintaan ritel dikombinasikan dengan arus ETF menciptakan pendorong ganda yang kuat untuk apresiasi harga. Momentum Solana menuju $300 adalah bukti adopsi infrastruktur, tetapi trader yang mengejar kelipatan lebih tinggi memperluas cakupan mereka. Proyeksi kenaikan 58x membuat pemburu kripto berlomba untuk mengamankan alokasi di MAGACOIN FINANCE, dengan banyak yang menyebutnya sebagai peluang sekali dalam satu siklus. Tidak seperti koin meme yang didorong semata-mata oleh hype, MAGACOIN FINANCE telah melewati audit ganda, memberikannya...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/09/08 06:08
Altcoin Ini Harus Dipantau di Minggu Baru

Postingan Altcoin Ini Harus Dipantau di Minggu Baru muncul di BitcoinEthereumNews.com. Analis cryptocurrency The DeFi Investor telah membagikan altcoin yang perlu diawasi dengan cermat minggu ini. Analis tersebut mencatat bahwa perkembangan signifikan antara 9 dan 10 September dapat meningkatkan aktivitas pasar. Berikut daftar pantauan mingguan analis: Solana (SOL): SOL Strategies akan menjadi perusahaan treasury Solana pertama yang terdaftar di Nasdaq pada 9 September. Resolv (RESOLV): Program poin Resolv S2 akan berakhir pada 9 September. Ethena (ENA): StablecoinX akan mulai membeli ENA senilai $5-10 juta setiap hari. Linea (LINEA): Acara pembuatan token Linea (TGE) akan berlangsung pada 10 September. Home (HOME): DeFi App akan mengumumkan kampanye "bonus 1000 HOME untuk semua orang" minggu depan. Polkadot (DOT): Peluncuran produk besar dijadwalkan pada 8 September (detail belum dirilis). Falcon Finance (Falcon): Pengumuman bersama besar dengan WorldLibertyFi direncanakan. Dogecoin (DOGE): Dikatakan bahwa dana ETF Dogecoin pertama di AS mungkin akan diluncurkan minggu depan. Sonic (S): 5,02% dari pasokan token S Sonic akan terbuka pada 9 September. *Ini bukan nasihat investasi. Ikuti akun Telegram dan Twitter kami sekarang untuk berita eksklusif, analitik, dan data on-chain! Sumber: https://en.bitcoinsistemi.com/these-altcoins-must-be-tracked-in-the-new-week/
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/09/08 05:05

