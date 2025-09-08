13 entitas kini memegang 1,55% dari pasokan SOL yang beredar
Adopsi korporat terhadap Solana semakin meningkat, dengan 13 perusahaan publik yang terdaftar kini memegang hampir $1,8 miliar dalam perbendaharaan Solana mereka. Ringkasan 13 perusahaan kini memegang 8,9 juta SOL, dipimpin oleh Upexi Inc. (2 juta SOL), DeFi Development Corp. (1,99 juta SOL), dan Sol Strategies (370 ribu SOL), yang juga sedang mempersiapkan pencatatan di Nasdaq. Angka ini diperkirakan akan bertambah karena DeFi Development Corp. menargetkan kepemilikan SOL senilai $1 miliar, sementara Galaxy Digital, Jump Crypto, dan Multicoin Capital bertujuan mengumpulkan $1 miliar untuk perbendaharaan Solana bersama, dengan kemungkinan perusahaan lain bergabung. Jumlah perusahaan publik yang terdaftar yang mengadopsi Solana (SOL) sebagai bagian dari strategi perbendaharaan mereka telah bertambah menjadi 13. Pemegang terbesar dipimpin oleh Upexi Inc., dengan 2.000.518 SOL, diikuti oleh DeFi Development Corp., yang baru-baru ini menambahkan 196.141 SOL sehingga total mereka menjadi 1.988.170 SOL. Sol Strategies menempati urutan ketiga dengan 370.420 SOL dan juga akan menjadi perusahaan pertama di antara pengadopsi perbendaharaan Solana yang terdaftar di Nasdaq. Bersama-sama, ketiga belas perusahaan tersebut kini mengendalikan 8,90 juta SOL, mewakili 1,55% dari total pasokan yang beredar — yang berjumlah sekitar $1,80 miliar pada nilai pasar saat ini. Dari cadangan ini, sekitar 585.059 SOL (senilai sekitar $104,1 juta) dipertaruhkan melalui Combined Staking Reserve, menghasilkan imbal hasil rata-rata 6,86%. Meskipun cadangan staking ini hanya mewakili 0,102% dari total pasokan Solana, hal ini menandakan bahwa sebagian dari alokasi perbendaharaan secara aktif digunakan untuk menghasilkan imbal hasil, daripada dibiarkan menganggur. Kebangkitan strategi perbendaharaan Solana Momentum di balik strategi perbendaharaan Solana semakin meningkat, dengan kepemilikan korporasi diperkirakan akan berkembang secara signifikan dalam beberapa bulan mendatang. DeFi Development Corp., saat ini pemegang terbesar kedua, telah berjanji untuk meningkatkan cadangannya menuju tonggak $1 miliar. Selain itu, Galaxy Digital, Jump Crypto, dan Multicoin Capital bekerja sama dengan Cantor Fitzgerald untuk mengumpulkan hingga...