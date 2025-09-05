Strategi SOL Firma Perbendaharaan Solana Disetujui untuk Perdagangan di Nasdaq

Altcoins Blockchain Solana akan segera mendapatkan visibilitas baru di Wall Street. SOL Strategies Inc. telah mendapatkan persetujuan untuk bergabung dengan Nasdaq Global Select Market, di mana akan mulai diperdagangkan pada 9 September 2025 dengan ticker STKE. Dengan pindah ke Nasdaq, perusahaan berharap dapat menjangkau basis investor yang lebih luas, terutama institusi yang mencari eksposur langsung ke perusahaan yang terkait dengan Solana. Likuiditas tambahan juga dipandang sebagai manfaat utama bagi pemegang saham yang ada. Saham akan secara otomatis dikonversi dari OTCQB Venture Market, di mana perusahaan sebelumnya diperdagangkan sebagai CYFRF, sementara pencatatannya di Canadian Securities Exchange (HODL) akan tetap ada. CEO tentang Dorongan Selama Setahun CEO Leah Wald menyebut persetujuan Nasdaq sebagai validasi dari persiapan dan ketekunan selama lebih dari setahun. Dalam postingan media sosial, dia menggambarkan pencapaian ini sebagai bukti bahwa baik perusahaan maupun ekosistem Solana mendapatkan pengakuan di antara pemain teknologi paling terkemuka di dunia. Wald menambahkan bahwa pencatatan ini memberikan fondasi untuk meningkatkan pertumbuhan validator dan memperkuat akses ke pasar modal AS. Salah satu prioritas perusahaan adalah memperluas kemitraan validator dan operasi staking, yang penting untuk kinerja dan keamanan Solana. Analis mencatat bahwa langkah ini bertepatan dengan upgrade Alpenglow Solana baru-baru ini, yang bertujuan untuk mempercepat throughput dan efisiensi pada jaringan. Dengan dukungan modal Nasdaq, SOL Strategies berharap dapat memainkan peran yang lebih besar dalam memastikan infrastruktur validator mengimbangi permintaan yang meningkat. Langkah Menuju Pertumbuhan yang Lebih Luas Persetujuan ini masih memerlukan izin regulasi dari Komisi Sekuritas dan Bursa AS, termasuk efektivitas pengajuan Form 40-F. Setelah selesai, para eksekutif percaya perusahaan akan berada pada posisi untuk menangkap arus institusional ke infrastruktur Solana pada saat permintaan untuk layanan staking terus meningkat di seluruh industri. Bagi Wald, pencatatan ini bukanlah titik akhir tetapi...