Bursa
DEX+
Beli Kripto
Pasar
Spot
Futures
BTC
Tabungan
Pusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Bursa MEXC
/
Berita Kripto
/
2026-01-15 Kamis
Berita Kripto
Nikmati Berita Kripto dan Perkembangan Pasar Terhangat
Semua
Bitcoin
Ethereum
Solana
Altcoin
Berita Utama Kripto
Prediksi Harga Solana Menunjukkan SOL Bisa Mencapai Target $350 Karena Dana Mendukung Rollblock Dengan Potensi 30x
Postingan Prediksi Harga Solana Menunjukkan SOL Bisa Mencapai Target $350 Karena Dana Mendukung Rollblock Dengan Potensi 30x muncul di BitcoinEthereumNews.com. Berita Kripto Solana menunjukkan tanda-tanda kekuatan saat diperdagangkan sedikit di atas $203. Altcoin ini menekan resistensi di sekitar $211, dan analis mengatakan terobosan bisa mendorong harga Solana menuju $218 dalam beberapa minggu. Beberapa bahkan memproyeksikan kenaikan hingga $350 sebelum akhir tahun jika momentum bertahan. Tetapi sementara Solana terus menarik perhatian, sebuah proyek kripto baru mencuri sorotan. Rollblock telah melonjak 50 0% dalam penjualan awal, dan analis melihat ruang untuk kenaikan 30x saat mengembangkan ekosistem GameFi-nya. Prediksi Harga Solana: Apakah $350 Mungkin Terjadi? Para trader mengawasi grafik harga Solana dengan cermat. Level $211 telah menjadi medan pertempuran utama. Jika bulls berhasil menembus, jalur menuju $220-$230 terbuka dengan cepat. Dari sana, model jangka panjang menunjukkan harga Solana bisa menguji $350, terutama dengan adopsi yang berkembang dalam gaming Web3. Menambah kehebohan, Play Solana mengkonfirmasi bahwa konsol gaming Web3 genggam pertamanya, PSG1, akan mulai dikirim pada 6 Oktober. Pengumuman itu memberikan momentum baru pada harga Solana, menghubungkan utilitas blockchain dengan perangkat keras konsumen nyata. Analis percaya persilangan ke gaming mainstream ini bisa menjadi katalisator untuk reli besar berikutnya. Namun, resistensi tetap kuat. Tanpa volume, harga Solana berisiko jatuh kembali ke kisaran dukungan $195-$198. Trader terbagi, tetapi bulls bertaruh narasi gaming akan mendorong kenaikan. Rollblock Mengubah Pasar Gaming Senilai $450 Miliar dengan Kripto Rollblock menulis ulang aturan gaming online. Setiap permainan, dari meja poker hingga taruhan olahraga, dijalankan sepenuhnya on-chain, diamankan oleh Ethereum. Itu berarti hasil yang adil tanpa manipulasi, dan setiap hasil dicatat selamanya. Di mana Rollblock benar-benar bersinar adalah kecepatan. Platform gaming tradisional bisa membutuhkan waktu berjam-jam untuk memproses deposit dan penarikan. Rollblock memindahkan dana hampir secara instan, mendukung 20+ mata uang kripto terkemuka. Selama tahun lalu, Rollblock memproses transaksi senilai $15 juta...
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 03:01
Data On-Chain Menunjukkan Paus Solana Beralih ke Memecoin Viral Ini untuk Keuntungan Maksimal di 2025
Postingan Data On-Chain Menunjukkan Paus Solana Beralih ke Memecoin Viral Ini untuk Keuntungan Maksimal di 2025 muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pasar kripto selalu memberikan kejutan, tetapi data on-chain terbaru mengungkapkan sesuatu yang benar-benar menarik: Pergeseran yang terlihat di antara beberapa investor bernilai tinggi, termasuk mereka yang memiliki kepemilikan signifikan di Solana, menuju koin meme baru yang revolusioner. Ini bukan sekadar token populer bulan ini; presale Layer Brett telah melampaui $2,8 juta, menunjukkan momentum awal yang luar biasa saat bersiap memadukan budaya meme viral dengan utilitas Layer 2 yang nyata. Para analis berbisik bahwa $LBRETT bisa memberikan keuntungan 100x, memposisikannya sebagai penantang kuat bagi pemain mapan seperti Solana dalam bull run mendatang. Layer Brett – Masa depan Mengapa investor cerdas, yang biasanya mengikuti gelombang raksasa seperti Solana (SOL), tiba-tiba melirik pendatang baru ini? Ini bermuara pada potensi dan tujuan. Sementara Solana membanggakan kecepatan yang mengesankan, kapitalisasi pasarnya yang sangat besar, saat ini lebih dari $109 miliar, berarti keuntungan eksponensial lebih sulit didapatkan. Layer Brett, bagaimanapun, menawarkan perpaduan yang disruptif: energi koin meme yang tak terbantahkan dikombinasikan dengan keunggulan kecepatan tinggi dan biaya rendah dari solusi Layer 2 Ethereum. Mekanisme staking inovatifnya saja menjanjikan APY yang mencengangkan sebesar 895% bagi peserta awal, struktur reward yang dirancang untuk menarik pemegang jangka panjang yang serius. Bayangkan keuntungannya dibandingkan dengan pergerakan inkremental Solana sekarang. Apa itu Layer Brett? Layer Brett bukan sekadar karakter; ini adalah revolusi. Lahir dari meme katak favorit internet, proyek ini melampaui asal-usulnya di Base dengan membangun blockchain Layer 2 khususnya sendiri di Ethereum. Ini berarti ia menawarkan pelarian sejati dari transaksi lambat dan mahal yang mengganggu banyak koin meme, dan bahkan beberapa rantai Layer 1. Ini adalah token meme yang mengutamakan komunitas dan didukung teknologi, menjanjikan masa depan skalabilitas, transaksi secepat kilat, dan biaya gas yang benar-benar rendah. Apa itu Solana? Solana muncul sebagai blockchain Layer 1 berkinerja tinggi, sering disebut sebagai "Ethereum...
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 01:16
Bintang Kripto Terbaik 2025: MAGACOIN FINANCE Mencapai $13,5M saat Perbandingan dengan ADA dan SOL Meningkat
Intro Pencarian mata uang kripto yang akan meledak berikutnya semakin intensif seiring kita memasuki tahun 2025 lebih dalam. Di antara nama-nama yang bermunculan, MAGACOIN FINANCE telah menarik perhatian signifikan setelah mencapai valuasi $13,5 juta. Para analis mulai membandingkan lintasannya dengan tahap pertumbuhan awal Cardano (ADA) dan Solana (SOL), yang keduanya bertransformasi dari [...]
Bagikan
Penulis: Cryptopolitan
2025/09/07 13:00
5 Altcoin Teratas untuk Diperhatikan September Ini saat Pasar Memanas
Postingan Top 5 Altcoin untuk Diperhatikan September Ini saat Pasar Memanas muncul di BitcoinEthereumNews.com. Dengan pasar cryptocurrency yang kembali memanas September ini, investor memberikan perhatian khusus pada altcoin yang memiliki potensi pertumbuhan baik. Seiring perubahan dominasi Bitcoin dan penyegaran jaringan Ethereum memicu efek riak, banyak altcoin mulai muncul sebagai pesaing kuat. Proyek-proyek ini tidak hanya menunjukkan teknologi dan utilitas inovatif, tetapi juga menjanjikan keuntungan besar. Berikut adalah 5 altcoin terbaik untuk dipantau bulan ini. 5 Altcoin untuk Diperhatikan September Ini Ethereum (ETH) Ether terus menjadi pemimpin melalui konversinya ke Ethereum 2.0, yang kini mendukung skalabilitas dan efisiensi energi. ETH adalah pilihan yang baik karena pembaruan konstan dan ekspansinya di bidang DeFi. Cardano (ADA) Karena memiliki visi ilmiah dan penekanan pada skalabilitas, Cardano akan berkembang, terutama ketika membuka potensi kontrak pintar dan kolaborasinya. Solana (SOL) Solana adalah transaksi cepat, berbiaya rendah yang berkembang pesat di industri DeFi dan dApp. Peningkatan terkini dalam jaringan menempatkannya pada posisi yang baik untuk bersaing di ruang ini. Polkadot (DOT) Interoperabilitas antar blockchain di Polkadot menyebabkan adopsi. Seiring lelang parachain dan pengembangan lintas rantai muncul, DOT adalah tempat lain untuk mengawasi pertumbuhan ekosistem. Ozak AI (OZK) Ozak AI menggabungkan AI dengan blockchain dan menyediakan solusi terdesentralisasi berbasis AI. Dengan tren adopsi AI yang meningkat, OZK memiliki potensi untuk mengubah industri. Mengapa Presale $0,01 Penting Presale $OZ diorganisir dalam serangkaian tahap, dan harga hanya akan meningkat dengan pertumbuhan permintaan. Investor awal akan dapat memperoleh token dengan harga lebih rendah dibandingkan investor yang datang kemudian, yang akan dapat membelinya seharga $0,012. Segera setelah presale berakhir, token akan terdaftar di bursa yang dapat...
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/09/07 03:55
SOL Strategies Mengamankan Pencatatan di Nasdaq saat DeFi Development Corp Mencapai Treasury 2 Juta SOL
Postingan SOL Strategies Mendapatkan Pencatatan Nasdaq saat DeFi Development Corp Mencapai Treasury 2 Juta SOL muncul di BitcoinEthereumNews.com. Momen institusional Solana telah tiba. SOL Strategies telah mendapatkan persetujuan untuk terdaftar di Nasdaq Global Select Market, menjadikannya perusahaan treasury fokus Solana pertama yang mencapai tonggak ini. Pada saat yang sama, DeFi Development Corp. melampaui tolok ukur besar dengan lebih dari 2 juta SOL di treasurynya, mengukuhkan posisinya sebagai kendaraan publik terdepan untuk akumulasi Solana jangka panjang. Bersama-sama, kedua langkah ini menandakan fase baru bagi Solana, di mana institusi tidak lagi berdiri di pinggir lapangan tetapi menjangkarkan diri langsung ke dalam ekosistemnya. 1/ 🚨Peringatan Tonggak Besar! SOL Strategies disetujui untuk pencatatan di @NasdaqExchange Global Select Market dengan ticker "STKE" dan perdagangan akan dimulai pada Selasa, 9 September 2025! Seperti yang dicatat CEO Leah Wald: "Ini mewakili lebih dari sekadar pencapaian bagi SOL Strategies, ini... pic.twitter.com/tEJ6uBQahR — SOL Strategies (@solstrategies_) 5 September 2025 SOL Strategies Mendapatkan Persetujuan Nasdaq SOL Strategies, perusahaan yang dibangun untuk mengelola dan menskalakan operasi staking Solana, menerima lampu hijau dari Nasdaq untuk diperdagangkan dengan ticker STKE. Perdagangan akan dimulai pada Selasa, 9 September 2025. Pencatatan ini merupakan lompatan maju tidak hanya bagi perusahaan tetapi juga bagi komunitas Solana yang lebih luas. CEO Leah Wald mengatakannya dengan jelas: "Ini mewakili lebih dari sekadar pencapaian bagi SOL Strategies, ini adalah validasi bagi seluruh ekosistem Solana." Validasi adalah kata kunci di sini. Pencatatan Nasdaq bukan hanya tentang prestise. Ini tentang akses. Dengan kursi di pasar ekuitas paling likuid di dunia, SOL Strategies dapat membuka kemitraan institusional yang sebelumnya tidak terjangkau. Dari dana pensiun hingga manajer aset, pintu-pintu kini terbuka. Persetujuan Nasdaq berarti tiga hal bagi SOL Strategies: 1. Pertumbuhan Validator yang Dipercepat – Dengan dukungan institusional, SOL Strategies dapat memperluas operasi validatornya lebih cepat, berkontribusi langsung pada keamanan dan efisiensi jaringan Solana. 2. Penskalaan Operasi –...
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/09/07 03:40
Nasdaq Menyetujui Pencatatan Strategi SOL Untuk 9 Sept.
Postingan Nasdaq Menyetujui Pencatatan SOL Strategies Untuk 9 Sept. muncul di BitcoinEthereumNews.com. Perusahaan blockchain Kanada SOL Strategies siap debut di Nasdaq minggu depan setelah mendapatkan persetujuan untuk mencatatkan sahamnya. Dalam pemberitahuan Jumat, SOL Strategies mengatakan akan mulai mencatatkan saham biasa di Nasdaq Global Select Market mulai 9 Sept. dengan simbol ticker STKE. Pencatatan ini akan mengakhiri perdagangan saham perusahaan di pasar ventura over-the-counter OTCQB, sambil mempertahankan aktivitas perdagangan di Bursa Efek Kanada. "Pencatatan ini memberikan pemegang saham kami likuiditas yang lebih baik sambil memberi kami akses ke pasar modal yang lebih dalam saat kami terus meningkatkan operasi validator dan memperluas investasi ekosistem kami," kata CEO SOL Strategies Leah Wald. Perusahaan ini menawarkan eksposur pedagang ke blockchain Solana melalui staking token native protokol, Solana (SOL). SOL Strategies mengumumkan penggalangan dana $500 juta dalam bentuk convertible notes pada April untuk membeli token SOL. Harga saham SOL Strategies di Bursa Efek Kanada dengan simbol ticker HODL melonjak sekitar 20% pada hari Jumat di tengah pengumuman Nasdaq. Perusahaan melaporkan kerugian bersih sekitar $3,5 juta untuk kuartal kedua 2025. Terkait: SOL Strategies melaporkan kerugian bersih Q2 sebesar $3,5M sementara pendapatan staking dan validasi melonjak Di antara perusahaan yang bertaruh pada perbendaharaan SOL adalah DeFi Development Corp. Pada hari Jumat, perusahaan ini mengumumkan akuisisi baru token SOL senilai $39,76 juta, membawa total kepemilikan perusahaan menjadi 2 juta SOL. Solana meningkatkan ke Alpenglow setelah proses tata kelola Pada hari Selasa, Solana mengumumkan bahwa mayoritas besar dari 52% saham yang berpartisipasi dalam proses tata kelola memilih untuk meningkatkan jaringan ke protokol konsensus Alpenglow. Peningkatan ini diharapkan dapat secara signifikan mengurangi finalitas transaksi di jaringan. "Dengan kecepatan ini, Solana dapat mewujudkan responsivitas tingkat Web2 dengan finalitas L1, membuka kasus penggunaan baru yang membutuhkan kecepatan dan kepastian kriptografi," kata Solana Foundation dalam postingan blog. Majalah:...
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/09/06 21:38
Mengapa Oktober 2025 Bisa Menjadi Titik Balik
Postingan Mengapa Oktober 2025 Bisa Menjadi Titik Balik muncul di BitcoinEthereumNews.com. Altcoin Tonggak besar kripto berikutnya mungkin hanya beberapa minggu lagi. Setelah Bitcoin dan Ethereum mendapatkan persetujuan ETF spot di Amerika Serikat, semua mata kini tertuju pada Solana (SOL) dan XRP, dua altcoin yang kemungkinan besar akan menyusul. Pasar taruhan memberi mereka peluang keberhasilan 95%, dan minat institusional terus bertumbuh setiap hari. Manajer aset termasuk Grayscale, Franklin Templeton, Bitwise, dan VanEck telah mengajukan aplikasi, dengan para analis mencatat gelombang formulir S-1 yang diamendemen—sering menjadi tanda bahwa regulator dan penerbit sudah mendekati kesepakatan final. Pengamat pasar mengatakan prosesnya terasa kurang seperti spekulasi dan lebih seperti hitungan mundur. Mengapa Solana dan XRP Adalah Cerita yang Berbeda Meskipun dikelompokkan bersama, kedua token menghadapi latar belakang regulasi yang sangat berbeda. Solana: Dengan throughput yang tak tertandingi—dilaporkan 65.000 transaksi per detik—dan dominasi dalam aktivitas pertukaran terdesentralisasi, Solana tampak seperti kandidat alami untuk adopsi institusional. Namun, bayangannya yang terus menggantung adalah klaim SEC sebelumnya bahwa SOL mungkin merupakan sekuritas yang tidak terdaftar. Keputusan Mei 2025 tentang staking kustodian membantu, tetapi pertanyaannya belum hilang. XRP: Di sini keuntungannya adalah kejelasan hukum. Keputusan pengadilan federal menetapkan bahwa penjualan XRP publik bukanlah penawaran sekuritas, memberikan token tersebut landasan kuat yang tidak dimiliki Solana. Selain itu, futures XRP yang diregulasi di CME telah memecahkan rekor, mencapai $1 miliar dalam Open Interest lebih cepat dari produk lainnya. Bagi Wall Street, itu menandakan kesiapan. Apa Arti Persetujuan Tersebut Para analis memperkirakan gelombang persetujuan akan melepaskan miliaran dalam arus masuk. Perkiraan menunjukkan $5-8 miliar ke ETF XRP hanya dalam tahun pertama, sementara Solana bisa melihat harganya naik mendekati $335. Permintaan yang didorong ETF secara konstan akan memberikan basis likuiditas yang lebih stabil, memperketat spread, dan mengurangi volatilitas di pasar spot. Sisi derivatif—futures dan opsi yang digunakan untuk melindungi nilai arus ETF—kemungkinan juga akan mengalami lonjakan,...
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/09/06 19:24
Strategi SOL Firma Perbendaharaan Solana Disetujui untuk Perdagangan di Nasdaq
Postingan Perusahaan Perbendaharaan Solana SOL Strategies Disetujui untuk Perdagangan Nasdaq muncul di BitcoinEthereumNews.com. Altcoins Blockchain Solana akan segera mendapatkan visibilitas baru di Wall Street. SOL Strategies Inc. telah mendapatkan persetujuan untuk bergabung dengan Nasdaq Global Select Market, di mana akan mulai diperdagangkan pada 9 September 2025 dengan ticker STKE. Dengan pindah ke Nasdaq, perusahaan berharap dapat menjangkau basis investor yang lebih luas, terutama institusi yang mencari eksposur langsung ke perusahaan yang terkait dengan Solana. Likuiditas tambahan juga dipandang sebagai manfaat utama bagi pemegang saham yang ada. Saham akan secara otomatis dikonversi dari OTCQB Venture Market, di mana perusahaan sebelumnya diperdagangkan sebagai CYFRF, sementara pencatatannya di Canadian Securities Exchange (HODL) akan tetap ada. CEO tentang Dorongan Selama Setahun CEO Leah Wald menyebut persetujuan Nasdaq sebagai validasi dari persiapan dan ketekunan selama lebih dari setahun. Dalam postingan media sosial, dia menggambarkan pencapaian ini sebagai bukti bahwa baik perusahaan maupun ekosistem Solana mendapatkan pengakuan di antara pemain teknologi paling terkemuka di dunia. Wald menambahkan bahwa pencatatan ini memberikan fondasi untuk meningkatkan pertumbuhan validator dan memperkuat akses ke pasar modal AS. Salah satu prioritas perusahaan adalah memperluas kemitraan validator dan operasi staking, yang penting untuk kinerja dan keamanan Solana. Analis mencatat bahwa langkah ini bertepatan dengan upgrade Alpenglow Solana baru-baru ini, yang bertujuan untuk mempercepat throughput dan efisiensi pada jaringan. Dengan dukungan modal Nasdaq, SOL Strategies berharap dapat memainkan peran yang lebih besar dalam memastikan infrastruktur validator mengimbangi permintaan yang meningkat. Langkah Menuju Pertumbuhan yang Lebih Luas Persetujuan ini masih memerlukan izin regulasi dari Komisi Sekuritas dan Bursa AS, termasuk efektivitas pengajuan Form 40-F. Setelah selesai, para eksekutif percaya perusahaan akan berada pada posisi untuk menangkap arus institusional ke infrastruktur Solana pada saat permintaan untuk layanan staking terus meningkat di seluruh industri. Bagi Wald, pencatatan ini bukanlah titik akhir tetapi...
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/09/06 12:05
Perusahaan yang Didukung oleh Putra Donald Trump Berinvestasi di 6 Cryptocurrency, Termasuk Bitcoin! Berikut Detailnya
Postingan Perusahaan yang Didukung oleh Putra Donald Trump Berinvestasi di 6 Cryptocurrency, Termasuk Bitcoin! Berikut Detailnya muncul di BitcoinEthereumNews.com. Thumzup Media Corporation, yang didukung oleh Donald Trump Jr., mengumumkan dalam surat investornya bahwa mereka telah mengambil langkah penting menuju aset kripto. Thumzup Media yang Didukung Trump Jr. Membuat Langkah Kripto: Pembelian Bitcoin Senilai $1 Juta dan Investasi Penambangan DOGE Perusahaan tersebut mengumumkan bahwa mereka telah membeli Bitcoin senilai $1 juta dan juga telah mengotorisasi investasi di cryptocurrency terkemuka seperti DOGE, LTC, SOL, XRP, ETH, dan USDC. Thumzup Media juga melakukan langkah strategis ke penambangan kripto, menandatangani perjanjian definitif untuk mengakuisisi 2.500 penambang Dogecoin (DOGE). Perusahaan ini juga dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk menambahkan 1.000 penambang tambahan ke inventarisnya untuk memperluas operasinya. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa perusahaan memandang aset digital tidak hanya sebagai alat investasi keuangan tetapi juga sebagai bagian dari strategi pertumbuhan operasionalnya. Investasi dalam penambangan DOGE diyakini memungkinkan Thumzup untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam ekosistem blockchain. Meskipun sifat pasar kripto yang fluktuatif, minat institusional terhadap Bitcoin dan aset digital lainnya terus bertumbuh. Langkah Thumzup Media dapat memperkuat kepercayaan investor tradisional pada kripto dan memperkuat diversifikasi keuangan perusahaan. Manajemen perusahaan menekankan bahwa investasi ini adalah bagian penting dari strategi pertumbuhan jangka panjang mereka dan menyatakan bahwa mereka akan mengikuti perkembangan di sektor kripto dengan seksama. *Ini bukan nasihat investasi. Ikuti akun Telegram dan Twitter kami sekarang untuk berita eksklusif, analitik, dan data on-chain! Sumber: https://en.bitcoinsistemi.com/a-company-backed-by-donald-trumps-son-invests-in-6-cryptocurrencies-including-bitcoin-here-are-the-details/
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/09/06 10:06
Langkah Strategis Senilai $430 Juta
Postingan A Strategic Move Worth $430 Million muncul di BitcoinEthereumNews.com. Akuisisi SOL Besar-besaran oleh DeFi Development: Langkah Strategis Senilai $430 Juta Lewati ke konten Beranda Berita Crypto Akuisisi SOL Besar-besaran oleh DeFi Development: Langkah Strategis Senilai $430 Juta Sumber: https://bitcoinworld.co.in/defi-development-sol-acquisition-2/
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/09/05 15:25
Berita yang Sedang Tren
Lainnya
Eric Adams Membantah Klaim Rug Pull atas Token NYC
Short squeeze menghantam 500 kripto teratas saat trader menutup taruhan bearish
Para pendukung kripto Senat menghadapi ujian krusial saat Coinbase menarik dukungan RUU
CZ memprediksi harga bitcoin mencapai $200.000 seiring iklim regulasi yang melonggar dan institusi yang berbondong-bondong masuk
Pencatatan Spot LIT Robinhood: Lompatan Strategis untuk Adopsi Kripto Mainstream