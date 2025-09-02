BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
2026-01-15 Kamis

Berita Kripto

Nikmati Berita Kripto dan Perkembangan Pasar Terhangat
SOL, PEPE dan MAGACOIN FINANCE Mendominasi Pilihan Analis dengan Buzz 75x

SOL, PEPE dan MAGACOIN FINANCE Mendominasi Pilihan Analis dengan Buzz 75x

Postingan SOL, PEPE dan MAGACOIN FINANCE Mendominasi Pilihan Analis dengan Buzz 75x muncul di BitcoinEthereumNews.com. Berita Kripto Upgrade Alpenglow Solana, setup breakout Pepe, dan buzz presale MAGACOIN FINANCE 75x mendominasi pilihan analis untuk peluang altcoin 2025. Pasar altcoin kembali memanas, dan para trader mengawasi dengan cermat di mana gelombang keuntungan besar berikutnya bisa muncul. Solana (SOL) sedang bersiap untuk upgrade jaringan bersejarah, Pepe (PEPE) berada di ujung tebing potensi breakout, dan MAGACOIN FINANCE menghasilkan buzz presale yang solid dengan bisikan pengembalian 75x. Secara kolektif, ketiga koin ini memimpin pilihan analis saat investor mencari peluang terbaik di 2025. Solana (SOL): Voting Alpenglow Meningkatkan Kepercayaan Solana baru-baru ini melakukan uji coba besar dengan komunitasnya. Proposal Alpenglow adalah upgrade tata kelola yang dipilih oleh hampir 98% staker, yang berpotensi mengubah cara transaksi diproses di jaringan. Sistem baru akan menggantikan sistem Proof-of-History dan TowerBFT lama dengan Votor dan Rotor, yang dibuat untuk mengurangi latensi transaksi dari 12 detik menjadi hanya 150 milidetik. Kecepatan semacam itu akan membuat Solana lebih dekat dengan kinerja tingkat internet nyata, menjadikannya salah satu blockchain tercepat yang tersedia. Pada saat yang sama, uang institusional terus mengalir masuk. Lebih dari $1,7 miliar dalam SOL dipegang oleh perbendaharaan perusahaan sebagai bukti bahwa tidak hanya trader ritel yang bertaruh pada proyek ini. Menurut Shawn Young, upgrade teknis akan menciptakan skenario di mana kendala pasokan karena staking dapat mendorong harga Solana ke $215 pada September dan mungkin $250 pada akhir tahun. Untuk saat ini, Solana tetap stabil di atas $200, dan beberapa bulan mendatang akan menentukan apakah upgrade tersebut dapat membantunya memasuki fase pertumbuhan baru. Pepe (PEPE): Mengencang Sebelum Lompatan Besar Saat trader mengantisipasi langkah besar Pepe berikutnya, cryptocurrency ini tetap berada di garis depan...
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/09/05 14:32
Beragam Pergerakan: Pasar Berubah Bearish terhadap Bitcoin, dan Bisakah Cowboys Mengalahkan Eagles?

Beragam Pergerakan: Pasar Berubah Bearish terhadap Bitcoin, dan Bisakah Cowboys Mengalahkan Eagles?

Postingan Myriad Moves: Pasar Berubah Bearish pada Bitcoin, dan Bisakah Cowboys Mengalahkan Eagles? muncul di BitcoinEthereumNews.com. Secara singkat Pasar teratas di Myriad minggu ini termasuk prediksi tentang pergerakan selanjutnya untuk Bitcoin dan Solana. Saat harga turun, para prediktor cenderung bearish dengan peluang yang berayun kuat di Myriad yang mendukung target harga lebih rendah. NFL kembali, dan prediktor di Myriad ditawarkan peluang yang sedikit lebih baik dibandingkan dengan sportsbook tradisional untuk sebuah kejutan. Para ahli pasar prediksi memiliki banyak hal yang harus dihadapi minggu ini, antara kickoff NFL dan memperkirakan pergerakan pasar kripto berikutnya setelah mencapai rekor tertinggi baru-baru ini. Saat harga kripto turun pada Kamis pagi, peluang bergeser di pasar prediksi Myriad karena prediktor mengubah peluang yang mendukung target harga lebih rendah untuk Solana dan Bitcoin. Lebih dari $40.000 telah dipertaruhkan terhadap prediksi tentang pergerakan aset kripto utama berikutnya. Sementara itu, pasar kilat baru menawarkan peluang yang lebih manis untuk underdog besar di NFL. Apakah Anda tertarik pada olahraga, kripto, budaya pop, atau sesuatu yang sama sekali berbeda, ada banyak pasar untuk dipilih. Berikut adalah gambaran pasar Myriad terpanas minggu ini. (Disclaimer: Myriad Markets adalah produk dari perusahaan induk Decrypt, DASTAN.) Pergerakan Solana selanjutnya: Naik ke $250 atau turun ke $130? Pasar Dibuka: 26 AgustusPasar Ditutup: Terbuka hingga resolusiVolume: $13.9KLink: Lihat peluang terbaru pada "Pergerakan Solana Selanjutnya: Naik ke $250 atau Turun ke $130" di Myriad Validator jaringan layer-1 cepat Solana meloloskan proposal untuk memodifikasi protokol konsensus mereka secara signifikan awal minggu ini, dengan tujuan membuat jaringan secepat rekan keuangan tersentralisasi. Seorang analis memberi tahu Decrypt bahwa antisipasi terhadap upgrade tersebut mungkin cukup untuk mendorong harga token asli jaringan ke $250 pada akhir tahun. Tapi apakah itu akan terjadi sebelum turun ke $130? Prediktor di Myriad ditugaskan untuk memprediksi sisi mana dari dua kutub pasar ini yang kemungkinan besar akan dicapai SOL...
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/09/05 08:40
ChatGPT-5 memilih dua kripto untuk mengubah $100 menjadi $1.000 pada tahun 2026

ChatGPT-5 memilih dua kripto untuk mengubah $100 menjadi $1.000 pada tahun 2026

Postingan ChatGPT-5 memilih dua kripto untuk mengubah $100 menjadi $1.000 pada tahun 2026 muncul di BitcoinEthereumNews.com. Saat pasar cryptocurrency menavigasi fase bullish lainnya meskipun volatilitas berulang, aset tertentu kemungkinan akan memberikan keuntungan yang signifikan bagi investor dalam beberapa bulan mendatang. Dengan pasar yang dibanjiri pilihan, memilih kombinasi yang tepat bisa menjadi tantangan. Untuk tujuan ini, Finbold beralih ke platform kecerdasan buatan terbaru OpenAI, ChatGPT-5, untuk mengidentifikasi dua cryptocurrency dengan potensi mengubah investasi kecil $100 menjadi $1.000 pada tahun 2026. XRP Salah satu pesaingnya adalah XRP. Tidak seperti banyak cryptocurrency yang hanya mengandalkan spekulasi ritel, ChatGPT mencatat bahwa XRP sudah mengalami adopsi dunia nyata melalui kemitraan dengan pemain besar seperti Santander. Pada saat yang sama, penghapusan hambatan regulasinya di Amerika Serikat telah menambah momentum lebih lanjut, dengan kejelasan hukum membuka jalan untuk potensi exchange-traded fund (ETF) spot. Menurut model tersebut, persetujuan ETF akan menjadi momen penting, membuka pintu bagi modal institusional dan dana pensiun untuk mengalir ke XRP, secara signifikan memperluas kehadiran pasarnya. Pada waktu penerbitan, XRP diperdagangkan pada $2,83, turun 0,8% dalam 24 jam terakhir dan hampir 6% selama minggu lalu. Grafik harga tujuh hari XRP. Sumber: Finbold Solana (SOL) Aset menjanjikan lain yang diidentifikasi oleh alat AI adalah Solana (SOL). Diposisikan sebagai alternatif yang layak untuk Ethereum (ETH), Solana sudah mendukung aplikasi decentralized finance (DeFi), NFT, dan pembayaran. Ini juga telah menarik integrasi dengan perusahaan global seperti Visa, Shopify, dan Helium, menandakan adopsi di sektor konsumen dan perusahaan. Selain itu, peningkatan Firedancer yang akan datang diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja Solana dengan mengurangi kemacetan dan memperkuat posisinya sebagai salah satu jaringan yang paling skalabel di industri. Demikian pula, jika regulator menyetujui ETF Solana, gelombang arus masuk institusional yang dihasilkan dapat mendorong valuasinya ke level tertinggi baru, mirip dengan lonjakan yang terlihat pada Bitcoin dan Ethereum. Pada...
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/09/04 22:17
Reli Bitcoin $124k dan Kebangkitan Utilitas

Reli Bitcoin $124k dan Kebangkitan Utilitas

Postingan Bitcoin's Rally $124k dan Kebangkitan Utilitas muncul di BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin telah kembali dengan kuat pada 2025, mencapai rekor tertinggi baru lebih dari $124.000 pada Agustus setelah awal tahun yang bergejolak. Rally ini lebih dari sekadar pemulihan spekulatif. Ini adalah manifestasi dari integrasi crypto yang telah lama dijanjikan ke dalam sistem keuangan global. Namun tidak seperti siklus sebelumnya, rally ini tidak mengangkat seluruh pasar. Investor kini memberi penghargaan pada utilitas dan CoinDesk 20 Index muncul sebagai tolok ukur untuk memisahkan sinyal dari kebisingan. Institusi sepenuhnya terlibat Produk yang diperdagangkan di bursa bitcoin fisik (ETPs) menarik hampir $38 miliar selama tahun lalu, mendorong AUM global melampaui $165 miliar. Hedge fund memanfaatkan perdagangan basis, perusahaan menimbun bitcoin dan A.S. bahkan telah menciptakan cadangan bitcoin strategis. Pada saat yang sama, likuiditas dan infrastruktur telah bertransformasi. Menurut Glassnode, futures yang terdaftar di CME sekarang mencakup bitcoin, ether, SOL dan XRP, sementara bunga terbuka opsi bitcoin telah melampaui $50 miliar. Bitcoin belum pernah terlihat lebih institusional. Angin pendorong makro Pemotongan pajak periode kedua Trump dan tumpukan utang A.S. lebih dari $34 triliun membuat investor bersiap menghadapi penurunan nilai dolar. Manajer cadangan global melakukan lindung nilai dengan emas dan alternatif. Kelangkaan dan netralitas Bitcoin menjadikannya pelengkap yang jelas. Model kami menempatkan bitcoin pada $250.000 pada 2030 berdasarkan asumsi ekspansi moneter kasus dasar. Jika kebijakan fiskal menjadi lebih sembrono, potensi kenaikan itu bisa dipercepat. Altcoin menghadapi pemeriksaan realitas Penting, siklus bull ini tidak lagi tentang air pasang yang mengangkat semua perahu. Investor memberi penghargaan pada protokol yang memberikan dampak dunia nyata. Solana telah berkembang menjadi blockchain kelas konsumen terkemuka. Ethereum telah terbentuk sebagai tulang punggung institusional keuangan on-chain. XRP, diperkuat dengan kejelasan hukum, memantapkan dirinya sebagai lapisan penyelesaian berbiaya rendah dan berkecepatan tinggi untuk keuangan lintas batas. Pasar akhirnya menuntut fundamental, dan proyek tanpa substansi memudar menjadi tidak relevan. CoinDesk 20: inti yang dapat diinvestasikan...
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/09/04 12:31
Analis Bitcoin & XRP Memprediksi Terobosan

Analis Bitcoin & XRP Memprediksi Terobosan

Postingan Bitcoin & XRP Analis Memprediksi Terobosan muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pasar kripto telah bergejolak, tetapi para trader sudah melihat melampaui kebisingan menuju proyek dengan potensi terobosan. Dengan Bitcoin yang konsolidasi di sekitar level kunci, perhatian beralih ke altcoin yang dapat memberikan pengembalian besar sebelum lonjakan besar berikutnya. Analis mengatakan segelintir token menarik permintaan ritel dan institusional, dan untuk alasan yang bagus. Salah satunya, MAGACOIN FINANCE, telah menjadi topik hangat setelah presale-nya hampir terjual habis, mengingatkan investor pada masa awal Shiba Inu dan Dogecoin ketika mereka yang bergerak cepat melihat keuntungan eksponensial. XRP Mengincar Kembalinya Kekuatan XRP Ripple tetap menjadi favorit bagi investor yang bertaruh pada utilitas dan adopsi. Jaringan pembayaran lintas batasnya terus berkembang, dengan kemitraan yang berkembang di Asia dan Timur Tengah. Setelah tekanan harga baru-baru ini, para trader mengawasi apakah XRP dapat merebut kembali momentum, dengan perkiraan menunjukkan bahwa XRP dapat mendorong menuju tertinggi tahunan baru jika pasar beralih ke risk-on. Kecepatan Solana Masih Menjadi Daya Tarik Utama Solana (SOL) telah pulih dari berbagai kemunduran, membuktikan ketahanannya dalam ruang Layer-1 yang kompetitif. Dengan kecepatan transaksi yang menyaingi sistem keuangan tradisional dan ekosistem DeFi yang berkembang, SOL dipandang sebagai salah satu pesaing terkuat untuk pertumbuhan jangka panjang. Jika arus institusional meluas melampaui Bitcoin dan Ethereum, Solana bisa menjadi salah satu penerima manfaat utama. MAGACOIN FINANCE Semakin Memanas Sementara nama-nama mapan mendominasi berita utama, MAGACOIN FINANCE diam-diam membangun salah satu komunitas tahap awal terkuat tahun 2025. Presale-nya bergerak dengan kecepatan rekor, dengan alokasi yang cepat menghilang karena whale dan pembeli ritel bersaing untuk mendapatkan tempat. Analis menunjukkan bahwa investor awal dapat melihat pengembalian hingga 40x jika MAGACOIN FINANCE mencerminkan kinerja terobosan masa lalu dari proyek berbasis meme lainnya. Dengan hitung mundur yang sekarang aktif dan presale hampir terjual habis, ini bisa menjadi salah satu kesempatan terakhir...
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/09/04 11:05
3 Koin Lain yang Diprediksi akan Naik 1500% Sebelum Puncak Siklus Bitcoin pada 2026

3 Koin Lain yang Diprediksi akan Naik 1500% Sebelum Puncak Siklus Bitcoin pada 2026

Postingan 3 Koin Lain yang Diprediksi Akan Naik 1500% Sebelum Puncak Siklus Bitcoin pada 2026 muncul di BitcoinEthereumNews.com. POSTINGAN DISPONSORI* Cardano (ADA) telah lama menjadi favorit di kalangan investor yang percaya pada fundamental kuat dan skalabilitas jangka panjang. Namun demikian, saat pasar bersiap memasuki siklus halving Bitcoin berikutnya dan kemungkinan puncak pada tahun 2026, ada spekulasi bahwa era baru cryptocurrency alternatif akan membawa pertumbuhan sebanyak yang telah ditunjukkan Bitcoin hingga saat ini, bahkan lebih. Di antara semua ini, Little Pepe (LILPEPE), Solana (SOL), dan Injective (INJ) mendapatkan minat yang signifikan karena fungsi ekosistem baru mereka dan pertumbuhan yang melonjak. Little Pepe (LILPEPE): Revolusi Layer 2 yang Didorong Meme Little Pepe (LILPEPE) lebih dari sekadar koin meme lainnya. Ini adalah token utilitas asli dari ekosistem Little Pepe, yang beroperasi sebagai blockchain Layer 2 generasi berikutnya yang dirancang khusus untuk budaya meme. Dibangun dengan biaya yang sangat rendah, keamanan kecepatan-warp, dan finalitas cepat, jaringan ini memposisikan dirinya sebagai blockchain khusus meme pertama di dunia. Tidak seperti proyek lain yang hanya menskalakan Ethereum, Little Pepe dapat mendefinisikan ulang token meme dengan memberikan infrastruktur khusus. Kinerja penjualan awal menegaskan momentumnya. Pada Tahap 12, LILPEPE dihargai $0,002, dengan lebih dari $22,4 juta terkumpul dari target $25,4 juta. Lebih dari 14,2 miliar token telah terjual dari alokasi yang direncanakan, menandakan kepercayaan ritel dan komunitas yang signifikan. Pada saat listing, token diperkirakan akan debut pada $0,003, mencerminkan potensi pertumbuhan yang stabil bagi early adopter. Tokenomics mengungkapkan pendekatan terstruktur untuk keberlanjutan. Penerapan 10% dari pasokan didedikasikan untuk likuiditas agar pertukaran dapat berjalan dengan baik, 26,5% untuk penjualan awal, dan 13,5% untuk staking dan rewards kepada pemegang dalam jangka panjang. Sisa 10% digunakan untuk pemasaran, pemeliharaan dan dukungan kampanye, jaringan influencer, dan hubungan komunitas. Mungkin yang paling menonjol, proyek ini menerapkan pajak transaksi 0%, memperkuat etos kebebasan finansialnya. Roadmap...
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/09/03 22:57
Harga Sol Mengincar $220 Sementara DeSoc Siap Untuk Keuntungan 2.000%

Harga Sol Mengincar $220 Sementara DeSoc Siap Untuk Keuntungan 2.000%

Postingan Sol Price Menargetkan $220 Sementara DeSoc Siap Untuk Keuntungan 2.000% muncul di BitcoinEthereumNews.com. Berita Crypto Solana Tersandung saat DeSoc Menarik Perhatian Investor Bulan baru tidak dimulai dengan baik untuk Solana. Pengamat pasar memperingatkan bahwa SOL bisa segera turun di bawah $180, dengan momentum yang memudar dan dukungan yang goyah menambah tekanan. Saat Solana bergulat dengan risiko penurunan, DeSoc, proyek SocialFi yang sedang naik daun mulai menarik perhatian dengan model yang mendapat perhatian serius. Jalan Berbatu Solana di Depan Setelah mundur dari level tertinggi baru-baru ini, Solana kesulitan untuk mendapatkan pijakannya kembali. Aktivitas perdagangan mendingin, pengambilan keuntungan meningkat, dan sinyal tren historis menunjukkan kelemahan lebih lanjut mungkin ada di depan mata. Jika token tersebut turun di bawah zona dukungan kritis $174, analis memperingatkan penjualan bisa cepat meningkat. DeSoc: Jenis Altcoin Baru Sebaliknya, DeSoc sedang menaiki gelombang momentum. Tidak seperti token pada umumnya, DeSoc memadukan media sosial dengan keuangan terdesentralisasi, memungkinkan pengguna sehari-hari untuk mendapatkan penghasilan dari aktivitas mereka sambil memastikan kreator mempertahankan pendapatan yang mereka hasilkan. Pendekatan ini menargetkan adopsi massal dengan menarik tidak hanya investor kripto tetapi juga komunitas online yang lebih luas yang menginginkan platform yang lebih adil. Dengan daftar pertukaran dalam persiapan, kemajuan penggalangan dana yang kuat, dan peta jalan yang jelas yang berfokus pada pertumbuhan jangka panjang, DeSoc memposisikan dirinya sebagai lebih dari sekadar permainan spekulatif lainnya. Ini berkembang menjadi platform dengan kasus penggunaan dunia nyata di saat Solana tampak rentan. Pendorong Utama Di Balik Lonjakan DeSoc Model pendapatan yang memberdayakan kreator daripada perantara. Integrasi SocialFi yang menjembatani media sosial dan keuangan terdesentralisasi. Desain ramah pengguna umum untuk menarik audiens di luar lingkaran kripto. Peta jalan pertumbuhan terstruktur yang berfokus pada adopsi dan keberlanjutan. Momentum yang meningkat dengan daya tarik pertukaran dan dukungan komunitas. Kesimpulan Akhir Dengan Solana yang berjuang untuk mempertahankan level kritis, perhatian dengan cepat beralih ke alternatif. Model unik DeSoc dan kemajuan awalnya menjadikannya salah satu yang paling banyak dibicarakan...
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/09/03 18:07
Solana Siap untuk Perombakan Besar Setelah 98% Suara Menyetujui Peningkatan Bersejarah 'Alpenglow'

Solana Siap untuk Perombakan Besar Setelah 98% Suara Menyetujui Peningkatan Bersejarah 'Alpenglow'

Postingan Solana Siap untuk Perombakan Besar Setelah 98% Suara Menyetujui Peningkatan Bersejarah 'Alpenglow' muncul di BitcoinEthereumNews.com. Komunitas Solana memberikan suara yang sangat mendukung peningkatan Alpenglow yang telah lama ditunggu, membawa jaringan selangkah lebih dekat ke transformasi teknis paling signifikan dalam sejarahnya. Menurut Solana Status di X pada hari Senin, 98,27% dari staker SOL yang memberikan suara menyetujui proposal tersebut, dengan hanya 1,05% yang menolak dan 0,36% abstain. Secara total, 52% dari staker jaringan berpartisipasi dalam pemungutan suara. Proses tata kelola komunitas untuk SIMD-0326: Alpenglow telah selesai. Proposal telah disetujui:98,27% memilih Ya1,05% memilih Tidak0,69% memilih Abstain52% dari stake memberikan suara — Solana Status (@SolanaStatus) 2 September 2025 Peningkatan ini memperkenalkan protokol konsensus baru yang dirancang untuk secara dramatis meningkatkan finalitas transaksi dan efisiensi jaringan. Inti dari Alpenglow adalah dua komponen baru, Votor dan Rotor, yang akan menggantikan sistem Solana yang ada, Proof-of-History dan TowerBFT. Baca lebih lanjut: Apa Itu Finalitas Blok? Saat ini, Proof-of-History memberi stempel waktu pada transaksi untuk mempertahankan urutannya tanpa memperlambat jaringan, sementara TowerBFT menangani proses pemungutan suara di antara validator. Peningkatan Alpenglow akan merombak kedua sistem tersebut. Votor akan memangkas waktu finalitas transaksi dari lebih dari 12 detik menjadi sekitar 150 milidetik, memberikan konfirmasi yang hampir instan bagi pengguna. Rotor, yang dijadwalkan untuk peluncuran kemudian, akan meminimalkan transfer data antara validator, peningkatan penting untuk aplikasi dengan permintaan tinggi seperti keuangan terdesentralisasi (DeFi) dan game berbasis blockchain. Dengan persetujuan yang telah diperoleh, Solana kini bersiap untuk mengimplementasikan peningkatan tersebut, tonggak yang diharapkan akan membuka kecepatan, ketahanan, dan skalabilitas yang lebih besar di seluruh ekosistemnya. Baca lebih lanjut: Solana Targetkan Finalitas Hampir Instan saat Peningkatan Alpenglow Menuju Pemungutan Suara Sumber: https://www.coindesk.com/tech/2025/09/02/solana-set-for-major-overhaul-after-98-votes-to-approve-historic-alpenglow-upgrade
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/09/03 14:14
Ethereum, Solana, atau Ozak AI—Altcoin Mana yang Dapat Melampaui Pasar pada Siklus Berikutnya?

Ethereum, Solana, atau Ozak AI—Altcoin Mana yang Dapat Melampaui Pasar pada Siklus Berikutnya?

Postingan Ethereum, Solana, atau Ozak AI—Altcoin Mana yang Dapat Melampaui Pasar pada Siklus Berikutnya? muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pasar cryptocurrency terus berubah, dan proyek-proyek baru muncul yang berusaha menggantikan para raksasa. Ethereum (ETH) dan Solana (SOL) telah lama menjadi andalan di pasar altcoin, sementara pendatang baru seperti Ozak AI ($OZ) mulai membuat gelombang. Dengan kedatangan siklus pasar berikutnya yang akan segera tiba, pertanyaan yang diajukan oleh banyak orang adalah, akankah Ethereum dan Solana mampu bertahan sendiri, atau akankah Ozak AI mengejutkan investor dengan pertumbuhan yang eksplosif? Mari kita cari tahu. Ethereum: Altcoin Utama Namun Menghadapi Tantangan Ethereum juga termasuk di antara jaringan blockchain paling awal dan paling banyak digunakan. Dengan fungsionalitas kontrak pintar yang luas dan posisi dominan dalam aplikasi terdesentralisasi (dApps), Ethereum terus mempertahankan kapitalisasi pasar sebesar $526,43 miliar, meskipun mengalami penurunan 2,91% dalam 24 jam terakhir. Harga ETH baru-baru ini mengalami penurunan, mencerminkan tren pasar yang lebih luas, karena turun dari $4.589,50 menjadi $4.361,24. Volume perdagangan 24 jam adalah 47,83 miliar, dan kapitalisasi pasar tetap tidak berubah, yang menunjukkan minat berkelanjutan dari para investor. Namun demikian, persaingan dalam hal skalabilitas dan biaya transaksi dialami oleh Ethereum, dan banyak orang meragukan bagaimana Ethereum dapat mempertahankan kepemimpinannya dalam jangka panjang. Mengenai pasokan, Ethereum sudah memiliki pasokan penuh 120,7 juta koin ETH yang beredar, dan tidak ada penerbitan baru yang sama untuk dibawa dalam waktu dekat. Persamaan penawaran-permintaan mungkin tidak bekerja sekuat di masa depan seperti yang terjadi di masa lalu untuk membuat Ethereum tumbuh secara eksponensial. Solana: Penantang Cepat dengan Ruang untuk Pertumbuhan Solana dan janjinya tentang transaksi berbiaya rendah dan berkecepatan tinggi telah menjadi subjek diskusi yang sering dalam beberapa tahun terakhir. Pada harga 206,14, Solana turun 5,25% dalam 24 jam terakhir, yang merupakan bagian dari volatilitas pasar baru-baru ini. ...
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/09/02 16:24
Altcoin Teratas untuk Diinvestasikan saat Solana (SOL) Membidik Dominasi Institusional

Altcoin Teratas untuk Diinvestasikan saat Solana (SOL) Membidik Dominasi Institusional

Postingan Top Altcoin untuk Diinvestasikan saat Solana (SOL) Mengincar Dominasi Institusional muncul di BitcoinEthereumNews.com. Smart money sedang mengakumulasi Solana (SOL) dan Mutuum Finance (MUTM) karena minat institusional membentuk ulang pasar kripto. Solana bergerak maju menuju dominasi dalam adopsi institusional sementara Mutuum Finance mendapatkan daya tarik dengan kemajuan presale-nya dan model DeFi yang unik. Bersama-sama, proyek-proyek ini menarik perhatian investor yang mencari kripto untuk dibeli sekarang, dengan Solana menargetkan $300 dan MUTM menawarkan akses diskon dalam presale saat ini. Momentum ganda ini membangun minat baru pada kedua altcoin seiring berkembangnya tahun 2025. Solana Mendapatkan Momentum Institusional Solana terus memantapkan dirinya sebagai favorit institusional. Analis memberikan peluang 91% untuk persetujuan ETF Solana AS pada Oktober 2025. Jika persetujuan ini berlanjut, arus masuk hingga $5,5 miliar bisa mengikuti, mendorong token tersebut menuju $335. Akibatnya, dukungan institusional selaras dengan kemajuan teknis Solana untuk menciptakan tekanan ke atas yang kuat pada harga kripto saat ini. Selain itu, perusahaan publik telah mengalokasikan lebih dari $1,7 miliar untuk staking Solana. Perusahaan seperti DeFi Development Corp dan Upexi Inc telah menambahkan ratusan juta ke perbendaharaan mereka. Lebih lanjut, kemitraan dengan R3 dan PayPal memperluas utilitas Solana ke aset dunia nyata yang ditokenisasi, menciptakan kasus penggunaan baru di luar DeFi. Meskipun Ethereum tetap menjadi pesaing kuat, peningkatan teknis Solana, skalabilitas, dan dorongan ETF membantunya mempertahankan kepercayaan investor. Jika resistensi $220 tertembus, prediksi kripto menempatkan harganya antara $270 dan $330, menjadikan Solana salah satu kripto teratas yang diakumulasi oleh institusi. Kekuatan Presale Mutuum Finance Sementara Solana menargetkan institusi, Mutuum Finance (MUTM) menonjol sebagai kripto murah terbaik untuk dibeli sekarang. Saat ini dalam Fase 6 presale-nya, MUTM dijual dengan harga $0,035, sudah 3,5 kali lebih tinggi dari fase pembukaan di $0,01. $15.220.000 telah terkumpul sejak presale dimulai dan total pemegang telah melampaui 15.880. Presale semakin cepat, dan begitu...
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/09/02 06:21

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

Eric Adams Membantah Klaim Rug Pull atas Token NYC

Short squeeze menghantam 500 kripto teratas saat trader menutup taruhan bearish

Para pendukung kripto Senat menghadapi ujian krusial saat Coinbase menarik dukungan RUU

CZ memprediksi harga bitcoin mencapai $200.000 seiring iklim regulasi yang melonggar dan institusi yang berbondong-bondong masuk

Pencatatan Spot LIT Robinhood: Lompatan Strategis untuk Adopsi Kripto Mainstream