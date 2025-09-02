Beragam Pergerakan: Pasar Berubah Bearish terhadap Bitcoin, dan Bisakah Cowboys Mengalahkan Eagles?

Secara singkat Pasar teratas di Myriad minggu ini termasuk prediksi tentang pergerakan selanjutnya untuk Bitcoin dan Solana. Saat harga turun, para prediktor cenderung bearish dengan peluang yang berayun kuat di Myriad yang mendukung target harga lebih rendah. NFL kembali, dan prediktor di Myriad ditawarkan peluang yang sedikit lebih baik dibandingkan dengan sportsbook tradisional untuk sebuah kejutan. Para ahli pasar prediksi memiliki banyak hal yang harus dihadapi minggu ini, antara kickoff NFL dan memperkirakan pergerakan pasar kripto berikutnya setelah mencapai rekor tertinggi baru-baru ini. Saat harga kripto turun pada Kamis pagi, peluang bergeser di pasar prediksi Myriad karena prediktor mengubah peluang yang mendukung target harga lebih rendah untuk Solana dan Bitcoin. Lebih dari $40.000 telah dipertaruhkan terhadap prediksi tentang pergerakan aset kripto utama berikutnya. Sementara itu, pasar kilat baru menawarkan peluang yang lebih manis untuk underdog besar di NFL. Apakah Anda tertarik pada olahraga, kripto, budaya pop, atau sesuatu yang sama sekali berbeda, ada banyak pasar untuk dipilih. Berikut adalah gambaran pasar Myriad terpanas minggu ini. (Disclaimer: Myriad Markets adalah produk dari perusahaan induk Decrypt, DASTAN.) Pergerakan Solana selanjutnya: Naik ke $250 atau turun ke $130? Pasar Dibuka: 26 AgustusPasar Ditutup: Terbuka hingga resolusiVolume: $13.9KLink: Lihat peluang terbaru pada "Pergerakan Solana Selanjutnya: Naik ke $250 atau Turun ke $130" di Myriad Validator jaringan layer-1 cepat Solana meloloskan proposal untuk memodifikasi protokol konsensus mereka secara signifikan awal minggu ini, dengan tujuan membuat jaringan secepat rekan keuangan tersentralisasi. Seorang analis memberi tahu Decrypt bahwa antisipasi terhadap upgrade tersebut mungkin cukup untuk mendorong harga token asli jaringan ke $250 pada akhir tahun. Tapi apakah itu akan terjadi sebelum turun ke $130? Prediktor di Myriad ditugaskan untuk memprediksi sisi mana dari dua kutub pasar ini yang kemungkinan besar akan dicapai SOL...