2026-01-15 Kamis

Berita Kripto

Nikmati Berita Kripto dan Perkembangan Pasar Terhangat
Pump.fun Memimpin dengan 49,3% Pangsa

Postingan Pump.fun Memimpin dengan Pangsa 49,3% muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: Pump.fun memimpin platform token Solana dengan pangsa pasar 49,3%. Meteora DBC menyusul dengan pangsa 35,3%. Letsbonk mencatat 10,1% dalam peringkat pangsa pasar. Pada 31 Agustus 2025, pasar penerbitan token Solana melihat Pump.fun memimpin dengan pangsa 49,3%, Meteora DBC di 35,3%, dan Letsbonk di 10,1%, menurut data Jupiter. Pergeseran pangsa pasar ini menggarisbawahi pengaruh Solana dalam lanskap penerbitan token, menyoroti minat yang berkembang dan persaingan di antara platform terdesentralisasi. Pump.fun Menguasai Hampir Setengah Pasar Solana ChainCatcher melaporkan bahwa platform penerbitan token Solana telah menyaksikan pergeseran pasar yang signifikan. Pump.fun, launchpad terdesentralisasi, kini memimpin dengan pangsa 49,3%, diikuti oleh Meteora DBC di 35,3%, dan Letsbonk di 10,1%. Kebangkitan Pump.fun menandakan perubahan besar dalam ekosistem Solana, menghasilkan peningkatan aktivitas memecoin. Pergeseran aktivitas ini menimbulkan pertanyaan tentang dominasi platform dan tren masa depan dalam keuangan terdesentralisasi. Pemimpin industri dan pemain institusional tetap diam tentang pergeseran ini, memicu diskusi di forum komunitas. Saluran Discord Solana mencerminkan keingintahuan dan perdebatan tentang transparansi proyek. Pertumbuhan Solana Meskipun Volatilitas Pasar Tahukah Anda? Kemunculan Pump.fun di Solana adalah momen yang mengingatkan pada lonjakan memecoin Uniswap tahun 2021, menandai pergeseran penting dalam platform keuangan terdesentralisasi. Menurut CoinMarketCap, Solana (SOL) saat ini dihargai $204,69 dengan kapitalisasi pasar $110,72 miliar mencerminkan dominasi pasar 2,92%. Meskipun mengalami penurunan 20,07% dalam volume perdagangan 24 jam, platform ini telah melihat trayektori naik dengan peningkatan 33,03% selama 60 hari, menunjukkan minat dan pertumbuhan yang stabil. Solana(SOL), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 22:08 UTC pada 31 Agustus 2025. Sumber: CoinMarketCap Tim penelitian Coincu mengamati bahwa ekosistem Solana mendapatkan daya tarik yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi kurangnya kepemimpinan yang dapat diidentifikasi mungkin menantang keterlibatan regulasi. Pertumbuhan berkelanjutan dikaitkan dengan investasi microcap yang didorong pengguna dan aktivitas pengembang.
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/09/01 06:12
Postingan Prediksi Harga Solana (SOL): Potensi Pertumbuhan Q4 dan Altcoin Viral yang Perlu Diperhatikan untuk Keuntungan 25-50x muncul di BitcoinEthereumNews.com. Saat Solana (SOL) terus menarik perhatian trader dengan kinerja jaringan yang kuat dan ekosistem yang berkembang, analis pasar mengamati trajektori Q4-nya dengan optimisme yang hati-hati. Namun, kehebohan sebenarnya di pasar kripto adalah seputar Mutuum Finance (MUTM), pemain DeFi yang sedang berkembang yang dianggap sebagai altcoin viral potensial yang mampu memberikan keuntungan 25x-50x. Harga token presale proyek ini adalah $0,035 di fase 6. Para ahli menegaskan bahwa token baru ini dapat meledak dengan keuntungan fenomenal dalam beberapa bulan mendatang. Harga akan meningkat sebesar 14,29% menjadi $0,04 di fase 7. Mutuum Finance (MUTM) telah mengumpulkan lebih dari $15,25 juta dan telah didukung oleh lebih dari 15.850 investor. Mutuum Finance sedang mempersiapkan penutupan yang dinamis untuk tahun 2025. Prospek Solana (SOL): Dalam Jalur untuk Potensi Breakout Solana saat ini diperdagangkan pada $215,91, mendapatkan momentum saat harganya melayang di dekat resistensi jangka pendek. Analis menyoroti fundamental on-chain yang menguat, terutama volume DEX yang berkembang, aktivitas whale yang meningkat, dan upgrade jaringan yang akan datang seperti protokol Alpenglow, sebagai pendorong utama yang dapat mendukung breakout melampaui zona $220-$235, kemungkinan membuka jalan menuju target dalam kisaran $250-$300. Investor FOMO ke Presale Tahap 6 Mutuum Finance (MUTM) Mutuum Finance (MUTM) saat ini dihargai $0,035 dalam presale tahap 6. Lebih dari $15,25 juta telah terkumpul dan lebih dari 15.850 investor awal telah bergabung dalam presale. Harga token di Presale Tahap 7 akan menjadi $0,04, yang merupakan peningkatan 14,3% dari Tahap 6. Mutuum Finance (MUTM) telah mengumumkan Program Bug Bounty Resminya melalui CertiK. Penggunanya akan menerima bagian dari hadiah program sebesar $50.000 USDT jika mereka dapat menemukan bug yang mungkin ada dalam proyek tersebut. Program bounty-nya dibuat untuk memberikan keamanan yang sama untuk semua jenis kerentanan. Program ini dikategorikan menjadi empat kelas tingkat keparahan;
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/09/01 04:13
Postingan Dengan Solana dan XRP Menunggangi Gelombang ETF, MAGAX Menawarkan Utilitas Meme-to-Earn yang Layak Diperhatikan muncul di BitcoinEthereumNews.com. Berita Kripto Solana dan XRP melonjak karena berita ETF, tetapi token Meme-to-Earn MAGAX mencuri perhatian dengan utilitas nyata dan hype presale. Gunakan kode MAGAXLIVE untuk bonus token 5%. Buzz ETF Membawa Solana dan XRP Kembali ke Fokus Persetujuan ETF altcoin baru telah menciptakan kegembiraan baru di kripto. Solana, yang dikenal dengan transaksi cepat dan jaringan DeFi yang kuat, kini memiliki kredibilitas lebih karena institusi mendapatkan akses lebih mudah ke SOL. XRP juga mendapatkan perhatian, berkat perannya dalam pembayaran lintas batas dan kemenangan hukum baru-baru ini yang membawa kejelasan regulasi. Perkembangan ini telah mendorong kedua token kembali ke sorotan. Solana menikmati gelombang arus masuk baru, sementara XRP telah mendapatkan kembali kepercayaan investor yang pernah mempertanyakan masa depan jangka panjangnya. Mengapa ETF Bukan Satu-satunya Cerita di Kripto Saat Ini Meskipun ETF tak terbantahkan merupakan pendorong kuat adopsi institusional, mereka bukan satu-satunya tren yang layak diperhatikan. Sejarah menunjukkan bahwa narasi yang dipimpin ritel — dari koin meme hingga proyek yang digerakkan komunitas — sering kali melampaui ekspektasi selama siklus bull. Dogecoin dan Shiba Inu adalah dua contoh terkenal, dimulai sebagai lelucon dan bertransformasi menjadi ekosistem bernilai miliaran dolar. Pola ini mengungkapkan kebenaran penting: utilitas dan budaya bersama-sama dapat menghasilkan keuntungan besar, terkadang bahkan melampaui dampak headline institusional. Di situlah MAGAX masuk ke dalam percakapan. MAGAX Memecahkan Cetakan Koin Meme dan Menarik Perhatian Tidak seperti koin meme sebelumnya yang sebagian besar mengandalkan hype, MAGAX memperkenalkan model Meme-to-Earn yang memadukan budaya dengan fungsi. Pemegang dapat memperoleh hadiah dengan berpartisipasi dalam aktivitas yang digerakkan komunitas, mengubah meme menjadi sumber keterlibatan dan nilai nyata. Pergeseran ini membuat MAGAX lebih dari sekadar token spekulatif. Ia memposisikan dirinya sebagai proyek di mana hiburan bertemu dengan tokenomics berkelanjutan. Dengan menawarkan insentif nyata untuk aktivitas, ia mengubah pemegang pasif menjadi kontributor aktif. Audit CertiK dan Pasokan Deflasioner
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/08/31 12:31
Postingan Experts Pick 4 Cryptos Set To Skyrocket Like Solana (SOL) In September muncul di BitcoinEthereumNews.com. Saat pasar kripto memasuki September dengan momentum yang diperbarui, beberapa token memposisikan diri untuk gerakan terobosan. Solana (SOL) terus menjadi tolok ukur untuk keuntungan cepat tetapi para ahli sedang mengamati dengan cermat empat proyek unggulan yang dapat mengikuti lintasan serupa. Di antara ini, Layer Brett muncul sebagai pilihan paling menarik, didukung oleh fundamental yang kuat dan perhatian komunitas yang berkembang. 1. Layer Brett ($LBRETT) – Memimpin kelompok Layer Brett ($LBRETT) dengan cepat menjadi salah satu token yang paling banyak dibicarakan belakangan ini. Tidak seperti banyak aset berbasis meme, $LBRETT menggabungkan daya tarik viral dengan ekosistem yang berkembang yang memberi penghargaan pada partisipasi komunitas. Analis berpendapat bahwa fondasi ganda ini dapat mendorong pertumbuhan signifikan seiring dengan membaiknya sentimen pasar yang lebih luas. Dibandingkan dengan koin tren lainnya, metrik keterlibatan dan likuiditas Layer Brett menunjukkan bahwa itu dapat mengungguli rekan-rekannya pada September, menjadikannya pilihan utama bagi investor yang mencari keuntungan gaya Solana (SOL). 2. Kaspa (KAS) – Potensi blockchain berkecepatan tinggi Kaspa (KAS) telah secara mantap membangun reputasi untuk arsitektur blockDAG inovatifnya, memungkinkan konfirmasi hampir instan dan skalabilitas yang kuat. Dengan aktivitas jaringan yang meningkat, Kaspa semakin banyak dibicarakan sebagai alternatif yang layak untuk platform kontrak pintar yang lebih mapan. Para ahli menunjukkan bahwa Kaspa sedang menciptakan ceruk di mana kecepatan dan efisiensi sangat penting, berpotensi menggemakan terobosan yang terlihat dengan Solana (SOL) pada siklus sebelumnya. Jika adopsi berlanjut, Kaspa dapat mengejutkan pasar dengan tren naik yang tajam bulan ini. 3. HYPE – Momentum yang didorong komunitas HYPE memenuhi namanya dengan menunggangi gelombang antusiasme komunitas dan minat spekulatif. Ini masih merupakan proyek yang sedang berkembang tetapi HYPE telah menunjukkan daya tahan dengan mempertahankan volume perdagangan dan menarik pemegang baru. Dalam pasar di mana narasi mendorong momentum, HYPE memiliki alur cerita yang kuat yang beresonansi dengan investor ritel. Analis menyarankan bahwa jika HYPE terus menghasilkan perhatian pada level saat ini, itu dapat mencerminkan
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/08/31 04:41
Postingan Axiom traders panic as Pump Fun temporarily bans selling memecoins muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pada hari Kamis, para trader memecoin panik ketika tombol jual mereka berhenti berfungsi. Dalam obrolan Discord untuk Axiom, platform trading populer yang terintegrasi dengan generator memecoin berbasis Solana Pump Fun, administrator mengakui, "Jika Anda perlu menjual, Anda hanya dapat melakukannya di situs web Pump Fun." Pengguna bereaksi menggunakan emoji tengkorak — atau "mati" — sebanyak 166 kali dan menampilkan emoji jari tengah 44 kali lagi. Ratusan keluhan berdatangan saat trader Axiom panik untuk keluar dari posisi, kehilangan uang, dan meminta pengembalian dana. Tiket dukungan menumpuk melebihi kemampuan agen dukungan pelanggan yang biasanya responsif. Tangkapan layar Discord Axiom pada 28 Agustus 2025. Axiom adalah platform yang didukung yCombinator untuk perdagangan token Solana. Melalui integrasi seperti API, trader memecoin biasanya dapat melakukan pembelian dan penjualan memecoin Pump Fun melalui Axiom. Kemudahan itu berakhir secara tiba-tiba pada Kamis sore. Trader Axiom rugi karena malfungsi tombol jual Axiom menyalahkan Pump Fun karena mendorong pembaruan teknis yang sementara melarang penjualan. "Pump Fun tel
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/08/29 21:53

