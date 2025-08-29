Pump.fun Memimpin dengan 49,3% Pangsa
Poin Utama: Pump.fun memimpin platform token Solana dengan pangsa pasar 49,3%. Meteora DBC menyusul dengan pangsa 35,3%. Letsbonk mencatat 10,1% dalam peringkat pangsa pasar. Pada 31 Agustus 2025, pasar penerbitan token Solana melihat Pump.fun memimpin dengan pangsa 49,3%, Meteora DBC di 35,3%, dan Letsbonk di 10,1%, menurut data Jupiter. Pergeseran pangsa pasar ini menggarisbawahi pengaruh Solana dalam lanskap penerbitan token, menyoroti minat yang berkembang dan persaingan di antara platform terdesentralisasi. Pump.fun Menguasai Hampir Setengah Pasar Solana ChainCatcher melaporkan bahwa platform penerbitan token Solana telah menyaksikan pergeseran pasar yang signifikan. Pump.fun, launchpad terdesentralisasi, kini memimpin dengan pangsa 49,3%, diikuti oleh Meteora DBC di 35,3%, dan Letsbonk di 10,1%. Kebangkitan Pump.fun menandakan perubahan besar dalam ekosistem Solana, menghasilkan peningkatan aktivitas memecoin. Pergeseran aktivitas ini menimbulkan pertanyaan tentang dominasi platform dan tren masa depan dalam keuangan terdesentralisasi. Pemimpin industri dan pemain institusional tetap diam tentang pergeseran ini, memicu diskusi di forum komunitas. Saluran Discord Solana mencerminkan keingintahuan dan perdebatan tentang transparansi proyek. Pertumbuhan Solana Meskipun Volatilitas Pasar Tahukah Anda? Kemunculan Pump.fun di Solana adalah momen yang mengingatkan pada lonjakan memecoin Uniswap tahun 2021, menandai pergeseran penting dalam platform keuangan terdesentralisasi. Menurut CoinMarketCap, Solana (SOL) saat ini dihargai $204,69 dengan kapitalisasi pasar $110,72 miliar mencerminkan dominasi pasar 2,92%. Meskipun mengalami penurunan 20,07% dalam volume perdagangan 24 jam, platform ini telah melihat trayektori naik dengan peningkatan 33,03% selama 60 hari, menunjukkan minat dan pertumbuhan yang stabil. Solana(SOL), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 22:08 UTC pada 31 Agustus 2025. Sumber: CoinMarketCap Tim penelitian Coincu mengamati bahwa ekosistem Solana mendapatkan daya tarik yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi kurangnya kepemimpinan yang dapat diidentifikasi mungkin menantang keterlibatan regulasi. Pertumbuhan berkelanjutan dikaitkan dengan investasi microcap yang didorong pengguna dan aktivitas pengembang.