Hitung Mundur Menuju Peluncuran Bitcoin Swift di Tengah Kegembiraan Investor Ethereum dan Solana

Postingan Countdown to Bitcoin Swift Launch Amid Ethereum and Solana Investor Excitement muncul di BitcoinEthereumNews.com. Ethereum dan Solana kembali membuat gelombang. Ethereum diperdagangkan antara $4.602 dan $4.620, dengan kapitalisasi pasar hampir $553 miliar, baru-baru ini menyentuh $4.865, sedikit di bawah rekor tertingginya $4.953. Analis menghargai arus masuk ETF, adopsi staking, dan aktivitas DeFi yang kuat untuk menjaga ETH tetap stabil bahkan selama volatilitas yang lebih luas. Solana juga melonjak, naik 8% dalam seminggu ke sekitar $192,7 dengan kapitalisasi pasar lebih dari $106B. Momentum institusional terus bertumbuh saat VanEck mengajukan ETF Solana yang di-staking, menandakan pengakuan lebih banyak untuk SOL dalam pasar tradisional. Bersama-sama, ETH dan SOL memicu kepercayaan dalam pertumbuhan jangka panjang kripto. Namun, semua mata kini tertuju pada Bitcoin Swift (BTC3), yang tinggal beberapa jam lagi dari peluncuran setelah mengumumkan rilis awal yang mengejutkan komunitasnya dengan cara terbaik. Dengan bonus pra-penjualan sekarang aktif, waktunya tidak bisa lebih baik lagi. Ethereum dan Solana Mendorong Optimisme Ketahanan Ethereum di dekat level rekornya menunjukkan kekuatan dukungan institusional. Arus masuk ETF dan miliaran dalam nilai terkunci di seluruh DeFi terus memperkuat reputasinya sebagai ekosistem Layer 1 teratas. Solana, sementara itu, mendapatkan daya tarik institusional dengan pengajuan ETF dan pertumbuhan ekosistem, dan beberapa analis memprediksi SOL bisa menembus di atas $1.000 di masa depan. Kedua proyek menyoroti bagaimana blockchain diadopsi secara global, tetapi investor yang mencari pengembalian segera sedang melirik pra-penjualan BTC3, yang sudah mendistribusikan reward PoY kepada komunitasnya sebelum peluncuran. Bitcoin Swift: Proyek Terobosan Bitcoin Swift lebih dari sekadar token lain. Ini adalah protokol blockchain modular yang dirancang untuk skalabilitas dan keamanan, mengintegrasikan kontrak pintar bertenaga AI, privasi zero-knowledge SNARK (zk-SNARK), dan identitas terdesentralisasi. BTC3 menggunakan mekanisme Proof-of-Yield (PoY) dinamis yang mendistribusikan reward staking yang dapat diprogram berdasarkan aktivitas jaringan dan tata kelola. Proyek ini juga memperkenalkan BTC3E, stablecoin dengan jaminan berlebih...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/08/28 22:30
ChatGPT Percaya Harga Solana (SOL) Sudah Mencapai Puncak Siklus Ini, Tetapi Mengatakan Koin Baru Ini Baru Saja Memulai Perjalanannya

Postingan ChatGPT Percaya Harga Solana (SOL) Sudah Mencapai Puncak Siklus Ini, Tetapi Mengatakan Koin Baru Ini Baru Mulai Berlari muncul di BitcoinEthereumNews.com. Dunia cryptocurrency sedang bergejolak, dengan Solana (SOL) mencapai rekor tinggi yang mengesankan; namun, pesaing baru diam-diam mencuri perhatian, bersiap untuk apa yang banyak orang yakini bisa menjadi lari epik berikutnya. Lupakan mengejar pump masa lalu; sementara harga Solana telah luar biasa, uang pintar sedang melirik presale Layer Brett (LBRETT), memecoin Layer 2 Ethereum perintis yang menjanjikan lebih dari sekadar hype. Ini adalah disruptor asli, menawarkan utilitas nyata dan potensi yang mengejutkan, tidak seperti banyak pendahulunya yang kurang utilitas. Mengapa Layer Brett bukan memecoin biasa Ingat masa-masa Dogecoin dan Shiba Inu? Kekuatan meme murni, tanpa dukungan teknologi nyata. Bahkan pendatang baru seperti Pepe atau Bonk, meskipun menarik perhatian, sering kali kesulitan dengan skalabilitas atau kurang tujuan inheren selain viralitas. Token Brett asli, misalnya, berasal dari Base, tetapi Layer Brett telah mengambil konsep itu dan menempa jalur yang sama sekali baru, dibangun di atas blockchain Layer 2 yang kuat. Iterasi terbaru ini tidak puas hanya menunggangi gelombang; ia menciptakannya. Harga Solana melambung, tetapi Layer Brett telah menangkap perhatian pasar Sementara harga Solana terus mengesankan, menguasai kapitalisasi pasar yang signifikan, investor semakin melirik peluang berkapitalisasi lebih rendah dengan potensi kenaikan lebih tinggi. Layer Brett menawarkan perpaduan menarik antara budaya meme dan inovasi blockchain serius. Altcoin generasi berikutnya ini memanfaatkan keamanan Ethereum sambil memberikan transaksi secepat kilat dan biaya gas yang sangat berkurang, kontras tajam dengan pengalaman Layer 1 yang sering macet dan mahal. Itu adalah sesuatu yang bahkan powerhouse seperti Solana tidak selalu bisa janjikan selama aktivitas jaringan puncak. Ini bukan sekadar koin DeFi sederhana; ini adalah crypto besar berikutnya, siap untuk pertumbuhan eksplosif. Apa yang membedakan Layer Brett? Banyak. Termasuk: Dibangun di Ethereum Layer 2: Nikmati transaksi berkecepatan tinggi dan biaya gas hanya beberapa sen. Hadiah Staking Besar:...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/08/28 19:12
Jumlah Solana (SOL) yang Dimiliki oleh Perusahaan AS Telah Terungkap – Inilah Nilai Totalnya

Postingan Jumlah Solana (SOL) yang Dimiliki oleh Perusahaan AS Telah Terungkap – Inilah Nilai Totalnya muncul di BitcoinEthereumNews.com. Menurut data dari platform Strategic SOL Reserve, total 13 perusahaan atau institusi memegang total 8,27 juta Solana (SOL), atau sekitar $1,72 miliar. Jumlah ini setara dengan 1,44% dari total pasokan Solana, dengan 585.000 SOL dari aset tersebut sudah di-staking. Harga Solana saat ini diperdagangkan pada $207,75, menandai kenaikan 2,3% selama 24 jam terakhir. Menurut daftar tersebut, perusahaan-perusahaan berikut menonjol di antara yang memegang SOL terbanyak: Sharps Technology, Inc. – 2,14 juta SOL ($444,6 juta) Upexi, Inc. – 2 juta SOL ($415,5 juta) DeFi Development Corp – 1,42 juta SOL ($295 juta, plus 158.886 SOL yang di-staking) Mercurity Fintech – 1,08 juta SOL ($225,1 juta) iSpecimen Inc. – 1 juta SOL ($207,8 juta) Kelima perusahaan ini menyumbang hampir semua dari 13 institusi teratas, dengan total 764 juta SOL. Di sisi lain, jumlah SOL yang di-staking adalah 585.059 SOL, senilai sekitar $104,1 juta, dan tingkat pengembalian tahunan rata-rata dilaporkan sebesar 6,86%. *Ini bukan nasihat investasi. Ikuti akun Telegram dan Twitter kami sekarang untuk berita eksklusif, analitik, dan data on-chain! Sumber: https://en.bitcoinsistemi.com/amount-of-solana-sol-held-by-us-companies-has-been-revealed-heres-the-total-value/
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/08/28 16:07
Solana Mengungguli Altcoin Lainnya Dalam Dorongan Peningkatan 'Alpenglow'

Postingan Solana Mengungguli Altcoin Lainnya Dalam Dorongan Upgrade 'Alpenglow' muncul di BitcoinEthereumNews.com. Meskipun konsolidasi pasar kripto yang lebih luas, harga Solana (SOL) naik 3% hari ini, bergerak ke $211, saat protokol konsensus barunya 'Alpenglow', memasuki fase pemungutan suara komunitas. Volume perdagangan harian untuk SOL melonjak sebesar 43% karena para bull bertujuan untuk menembus resistensi $212, dengan sentimen ritel pada level tertinggi dalam 11 minggu. SOL juga memperluas keuntungan mingguan menjadi dua digit mengungguli sebagian besar altcoin teratas. Proposal Alpenglow Solana Memasuki Pemungutan Suara Komunitas Alpenglow, proposal upgrade konsensus terbaru Solana – SIMD 0326 – telah memasuki fase pemungutan suara komunitas. Proposal ini dijadwalkan sepanjang Epoch 840 hingga 842, dengan setiap epoch berlangsung sekitar dua hari. Proposal ini bertujuan untuk mengurangi waktu finalitas blok dari 12,8 detik saat ini menjadi sekitar 150 milidetik. Perkembangan ini mengirim harga SOL melambung di atas $200 sekali lagi. Dikembangkan oleh Anza, perusahaan turunan dari Solana Labs, Alpenglow mengusulkan untuk mengganti Proof of History, mekanisme "jam yang telah direkam sebelumnya", bersama dengan Tower BFT, sistem pemungutan suara konsensus saat ini. Untuk disetujui, upgrade memerlukan mayoritas dua pertiga suara "ya". Pada Epoch 840, partisipasi pemilih berdiri di 9,87%, dengan 9,76% mendukung, sesuai dengan detail konsensus Alpenglow resmi. Setelah disetujui, Alpenglow akan sangat meningkatkan kecepatan Solana dengan menawarkan keunggulan kompetitif untuk aplikasi terdesentralisasi frekuensi tinggi, adopsi institusional, dan kasus penggunaan DeFi. Bhushan Akolkar Bhushan adalah penulis kripto berpengalaman dengan lebih dari delapan tahun pengalaman yang mencakup lebih dari 10.000 kontribusi di berbagai platform seperti CoinGape, CoinSpeaker, Bitcoinist, Crypto News Flash, dan lainnya. Sebagai penggemar Fintech, dia suka melaporkan tentang Crypto, Blockchain, DeFi, Makro Global dengan pemahaman yang mendalam tentang pasar keuangan. Dia berkomitmen untuk terus belajar dan tetap termotivasi dengan berbagi pengetahuan yang dia peroleh. Di waktu luangnya, Bhushan menikmati membaca novel fiksi thriller dan sesekali mengeksplorasi keterampilan kulinernya. Bhushan memiliki gelar sarjana di...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/08/28 14:19
Bagaimana Momentum Presale Ozak AI Menempatkannya di Depan Polkadot, XRP, dan Solana

Postingan Bagaimana Momentum Prapenjualan Ozak AI Menempatkannya di Depan Polkadot, XRP, dan Solana muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pasar kripto 2025 sedang membentuk menjadi salah satu yang paling menarik dalam beberapa tahun, dengan Bitcoin mendorong ke level tertinggi baru dan altcoin bersiap untuk siklus eksplosif lainnya. Namun, sorotan semakin beralih ke Ozak AI ($OZ), proyek prapenjualan yang telah mengumpulkan lebih dari $2,4 juta dengan harga masuk hanya $0,01 per token. Sementara altcoin mapan seperti Polkadot (DOT), XRP, dan Solana (SOL) tetap menjadi pemain kuat, para analis berpendapat bahwa momentum prapenjualan Ozak AI memposisikannya untuk potensi kenaikan yang lebih besar di tahun-tahun mendatang. Berikut adalah lima perbandingan penting yang menyoroti mengapa Ozak AI dapat melampaui beberapa token paling dikenal di pasar pada 2025 dan seterusnya. 1. Ozak AI vs. Polkadot Polkadot pernah dianggap sebagai salah satu pesaing terkuat Ethereum, dengan ekosistem parachain-nya yang menjanjikan skalabilitas dan interoperabilitas. Namun, meskipun teknologinya kuat, harga Polkadot kesulitan untuk merebut kembali level tertinggi sebelumnya, saat ini jauh di bawah puncaknya tahun 2021 sebesar $50. Ozak AI, sebaliknya, berada di awal sekali siklus pertumbuhannya. Dengan potensi ROI 100x saat peluncuran dan keuntungan mengikuti narasi AI + blockchain, Ozak AI menawarkan momentum yang saat ini tidak dimiliki Polkadot. Sementara Polkadot tetap menjadi proyek inovatif, investor mempertanyakan batas pertumbuhannya, sedangkan Ozak AI menawarkan potensi kenaikan tanpa batas. 2. Ozak AI vs. XRP XRP telah lama terkait dengan pertarungannya dengan SEC, dan meskipun Ripple mencapai kemenangan hukum parsial pada 2023, kinerja harganya relatif moderat dibandingkan dengan harapan investor. XRP dipandang sebagai token berkapitalisasi besar dengan ruang terbatas untuk pertumbuhan eksponensial. Ozak AI, di sisi lain, dapat diakses dengan harga hanya $0,01 per token, memungkinkan bahkan investor kecil untuk memperoleh kepemilikan yang signifikan. Jika Ozak AI mencapai target peluncuran $1, investor awal berpotensi mendapatkan keuntungan 100x, sesuatu yang tidak mungkin diberikan oleh XRP...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/08/28 01:31
Tawaran ETF TRUMP Canary Mungkin Akan Ditolak: Analis

Postingan Canary's TRUMP ETF Bid Might Get Rejected: Analyst muncul di BitcoinEthereumNews.com. Memecoin Presiden Donald Trump bisa mendapatkan exchange-traded fund (ETF) di AS setelah Canary Capital menjadi yang pertama mengajukan produk yang membeli dan menyimpan token tersebut, meskipun seorang analis mempertanyakan bagaimana produk tersebut bisa melewati hambatan regulasi. Dalam pengajuan ke Securities and Exchange Commission pada hari Selasa, Canary mengatakan bahwa dananya, Canary Trump Coin ETF, akan secara langsung menyimpan dan menawarkan eksposur ke Official Trump (TRUMP). Trump meluncurkan token tersebut pada Januari, hanya beberapa hari sebelum dia kembali ke Gedung Putih. Saat ini token tersebut berada di peringkat ke-55 berdasarkan nilai pasar, setelah turun 69% dari harga tertinggi sepanjang masa pada 19 Januari sebesar $46,50, sehari sebelum pelantikan Trump, menurut TradingView. Official Trump ($TRUMP) diperdagangkan pada harga $8,40 pada saat publikasi. CoinMarketCap Token tersebut memicu kontroversi, dengan kritikus mengatakan bahwa token tersebut dapat digunakan oleh siapa saja untuk secara anonim membeli pengaruh terhadap presiden, dan juga menimbulkan kekhawatiran konflik kepentingan, karena Trump dapat mengarahkan kebijakan kripto. Analis mempertanyakan apakah ETF "lolos" Canary juga harus mengajukan dokumen tambahan sebelum produknya dapat melalui proses persetujuan SEC, yang biasanya memakan waktu hampir setahun. Analis ETF Bloomberg Eric Balchunas menulis ke X pada hari Selasa bahwa dia mempertanyakan apakah ETF tersebut "lolos," karena ETF perlu memiliki produk futures di bursa selama minimal enam bulan. "Itu tidak ada sejauh yang saya lihat," kata Balchunas, tetapi menambahkan bahwa itu bisa ada di bawah Investment Company Act of 1940, yang dikenal sebagai dana "40 Act". Tidak seperti ETF kripto lainnya di mana penerbit harus menyerahkan Form S-1 dan Form 19b-4 untuk mendaftar dan memberi tahu SEC, dana 40 Act mengikuti jalur regulasi yang berbeda, yang merupakan pendekatan yang sama yang digunakan REX Shares untuk membawa ETF staking Solana (SOL) ke pasar. Terkait: Trump Jr. bergabung dengan dewan Polymarket...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/08/28 00:54
Minat Terbuka Futures Ripple Melampaui $1B di CME, Dengan Target $3,70 Berikutnya

Postingan Ripple Futures Open Interest Melampaui $1B di CME, Dengan $3.70 Diincar Selanjutnya muncul di BitcoinEthereumNews.com. Shaurya adalah Co-Leader tim token dan data CoinDesk di Asia dengan fokus pada derivatif kripto, DeFi, mikrostruktur pasar, dan analisis protokol. Shaurya memegang lebih dari $1.000 dalam BTC, ETH, SOL, AVAX, SUSHI, CRV, NEAR, YFI, YFII, SHIB, DOGE, USDT, USDC, BNB, MANA, MLN, LINK, XMR, ALGO, VET, CAKE, AAVE, COMP, ROOK, TRX, SNX, RUNE, FTM, ZIL, KSM, ENJ, CKB, JOE, GHST, PERP, BTRFLY, OHM, BANANA, ROME, BURGER, SPIRIT, dan ORCA. Dia menyediakan lebih dari $1.000 untuk pool likuiditas di Compound, Curve, SushiSwap, PancakeSwap, BurgerSwap, Orca, AnySwap, SpiritSwap, Rook Protocol, Yearn Finance, Synthetix, Harvest, Redacted Cartel, OlympusDAO, Rome, Trader Joe, dan SUN. Sumber: https://www.coindesk.com/markets/2025/08/26/xrp-futures-open-interest-tops-usd1b-at-cme-fastest-ever-for-new-contract
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/08/27 10:57
Altcoin Terbaik yang Dapat Mengubah $1.000 Menjadi $10.000

Postingan Altcoin Terbaik yang Bisa Mengubah $1.000 Menjadi $10.000 muncul di BitcoinEthereumNews.com. Analis Berita Kripto menyoroti altcoin terbaik yang bisa mengubah investasi $1.000 menjadi $10.000 dalam bull run mendatang. Pasar kripto selalu ditandai oleh peluang asimetris. Tidak seperti aset tradisional, di mana menggandakan kekayaan dianggap mengesankan, cryptocurrency secara teratur menghasilkan kelipatan 10x atau lebih selama siklus bull. Investor yang menempatkan $1.000 ke Ethereum pada 2017, Solana pada 2020, atau Shiba Inu pada 2021 melihat alokasi kecil tersebut membengkak menjadi puluhan ribu dolar. Dengan 2025 yang akan menjadi siklus ekspansi besar lainnya, analis berpendapat bahwa beberapa altcoin bisa sekali lagi mengubah $1.000 menjadi $10.000. Kuncinya adalah mengidentifikasi proyek dengan narasi kuat, utilitas nyata, dan momentum awal. Di samping pesaing mapan, pendatang baru seperti MAGACOIN FINANCE semakin ditandai sebagai permainan yang menguntungkan dan layak diperhatikan. Ethereum: jalur pertumbuhan yang lebih aman Ethereum (ETH) tetap menjadi cryptocurrency terbesar kedua dan tulang punggung keuangan terdesentralisasi (DeFi), NFT, dan tokenisasi. Meskipun kapitalisasi pasar ETH yang sangat besar berarti tidak akan memberikan pengembalian eksplosif seperti tahun-tahun awalnya, ini tetap menjadi pilihan solid untuk kelipatan yang stabil. Analis memperkirakan Ethereum bisa mencapai $6.000–$7.000 pada 2026 jika permintaan staking, adopsi Layer 2, dan arus masuk institusional terus meningkat. Investasi $1.000 di ETH secara realistis dapat tumbuh menjadi $2.000–$3.000 dalam beberapa tahun mendatang. Mungkin tidak mencapai 10x, tetapi menawarkan keamanan dan eksposur ke ekosistem terbesar dalam blockchain. Solana: keunggulan kecepatan dan adopsi Solana (SOL) telah muncul sebagai salah satu penantang terkuat Ethereum. Dengan transaksi super cepat dan biaya minimal, ini telah menarik pengembang di DeFi, gaming, dan NFT. Setelah stabil dari pemadaman jaringan sebelumnya, keandalan Solana telah meningkat, meningkatkan kepercayaan investor. Analis menyarankan SOL bisa menguji $200–$250 dalam siklus berikutnya jika adopsi dipercepat, mewakili potensi 4x–5x dari level saat ini. Meskipun tidak dijamin menghasilkan keuntungan 10x, momentum dan kekuatan ekosistemnya membuat...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/08/27 10:11

