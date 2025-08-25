BursaDEX+
2026-01-15 Kamis

Berita Kripto

Canary Capital Mengajukan Untuk Meluncurkan ETF Kripto 'Buatan Amerika' — Akankah XRP Ripple, ADA, Dan SOL Disertakan? ⋆ ZyCrypto

Postingan Canary Capital Mengajukan Untuk Meluncurkan ETF Kripto 'Buatan Amerika' — Apakah Ripple's XRP, ADA, Dan SOL Akan Disertakan? ⋆ ZyCrypto muncul di BitcoinEthereumNews.com. Iklan &nbsp &nbsp Canary Capital, perusahaan investasi yang berfokus pada aset digital yang didirikan oleh mantan pendiri bersama Valkyrie Funds Steven McClurg, mengajukan pendaftaran S-1 ke Komisi Sekuritas dan Bursa A.S. pada hari Senin untuk hak meluncurkan ETF kripto khusus A.S., yang bertujuan melacak koin dan token digital yang dicetak di tanah A.S. Pengajuan baru untuk Canary American-Made Crypto ETF, produk spot yang hanya akan menyimpan koin yang diciptakan di A.S., mayoritas ditambang di A.S. atau memiliki mayoritas operasi di A.S. 🇺🇸 Seperti yang kami prediksi, berkat kesuksesan kategori ini, bersiaplah untuk ETF yang akan mencoba setiap kombinasi yang dapat dibayangkan. pic.twitter.com/8KqovVtgeF — Eric Balchunas (@EricBalchunas) 25 Agustus 2025 Canary Capital Mengajukan S-1 Untuk ETF Kripto Buatan Amerika ETF Kripto Buatan Amerika Canary, jika disetujui oleh SEC, akan melacak indeks cryptocurrency yang dibuat, ditambang, atau terutama dioperasikan di Amerika Serikat, dengan saham yang dijadwalkan untuk diperdagangkan di Cboe BZX dengan ticker MRCA, menurut pengajuan tersebut. Indeks Blockchain Buatan Amerika hanya akan menyertakan aset yang memenuhi kriteria ketat yang ditetapkan oleh komite pengawas. Token harus memenuhi syarat untuk kustodi dengan trust atau bank A.S. yang diregulasi, mempertahankan likuiditas minimum, dan diperdagangkan di beberapa tempat yang mapan. Trust ini akan memberikan investor eksposur langsung ke aset-aset ini tanpa leverage atau derivatif, sementara kustodi akan ditangani oleh perusahaan trust berlisensi South Dakota, dengan sebagian besar aset disimpan dalam cold storage. Pengajuan S-1 tidak menentukan secara tepat koin dan token mana yang akan dilacak oleh dana tersebut. Namun, stablecoin, memecoin, dan token yang dipatok dikecualikan. Terutama, indeks akan diseimbangkan kembali setiap kuartal. Iklan &nbsp Solana (SOL), Ripple's XRP, dan Cardano (ADA) adalah di antara aset populer yang dibuat oleh pendiri Amerika. Penyedia data kripto CoinMarketCap memasukkan koin-koin tersebut dalam kategori "Token Buatan Amerika Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar", bersama dengan yang lain seperti Dogecoin (DOGE),...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/08/27 09:36
Bitwise Mengajukan Apa yang Bisa Menjadi ETF Spot Chainlink Pertama di AS Saat Persaingan Dana Altcoin Meningkat ⋆ ZyCrypto

Postingan Bitwise Mengajukan Apa yang Bisa Menjadi ETF Spot Chainlink Pertama di AS Saat Persaingan Dana Altcoin Meningkat ⋆ ZyCrypto muncul di BitcoinEthereumNews.com. Iklan &nbsp &nbsp Manajer aset digital Amerika Bitwise mengajukan S-1 pendahuluan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa A.S. untuk memperkenalkan exchange-traded fund spot yang berfokus pada token asli jaringan oracle Chainlink, LINK. Bitwise Mengajukan ETF LINK Pertama ETF Chainlink Bitwise akan memberikan investor eksposur ke LINK melalui akun broker tradisional tanpa harus memiliki aset digital itu sendiri. Pernyataan pendaftaran S-1 menunjukkan bahwa tujuan ETF adalah agar sahamnya mencerminkan harga LINK, mengikuti CME CF Chainlink-Dollar Reference Rate. Bitwise, salah satu dari beberapa manajer aset yang telah meluncurkan ETF kripto spot di A.S., telah menunjuk Coinbase Custody Trust Company sebagai kustodian untuk token dan Coinbase, Inc. sebagai agen eksekusi utama. Bitwise tampaknya menjadi institusi keuangan pertama yang tertarik untuk meluncurkan ETF yang mengikuti harga LINK. Perusahaan tersebut berharap sahamnya akan terdaftar di bursa nasional A.S., meskipun tidak mengungkapkan tempat pastinya. Chainlink adalah jaringan oracle terdesentralisasi yang menghubungkan blockchain dengan data dunia nyata. Ini memungkinkan kontrak pintar untuk mengintegrasikan dan berinteraksi dengan input eksternal secara aman, seperti data pasar keuangan. Iklan &nbsp Menyusul Pergeseran Besar Dalam Kebijakan AS Pengajuan ETF terbaru Bitwise muncul di tengah perubahan yang lebih luas dalam kebijakan kripto AS. Bitwise dan beberapa perusahaan lain telah berupaya meluncurkan berbagai exchange-traded fund yang berfokus pada altcoin, mulai dari yang melacak SOL dan XRP hingga DOGE dan sekarang LINK, selama beberapa bulan terakhir, karena SEC telah mengambil sikap yang jauh lebih ramah terhadap kripto di bawah administrasi Trump. Pada akhir Juli, Ketua SEC Paul Atkins meluncurkan "Project Crypto," sebuah rencana untuk memodernisasi lembaga tersebut untuk era keuangan digital dengan mengembangkan pedoman yang lebih jelas untuk aset digital di...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/08/27 09:00
Harga XRP berfluktuasi dan turun, dan investor beralih ke IOTA Miners untuk pendapatan pasif yang stabil.

Postingan Harga XRP berfluktuasi dan turun, dan investor beralih ke IOTA Miners untuk pendapatan pasif yang stabil. muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pasar cryptocurrency baru-baru ini menunjukkan pandangan yang hati-hati, dan XRP, salah satu aset kripto terkemuka di dunia, tidak terkecuali. Data terbaru menunjukkan bahwa harga berfluktuasi antara $2,88 dan $3,09 sepanjang hari, dengan sentimen menunggu dan melihat yang kuat di pasar. Bagi spekulan jangka pendek, rentang fluktuasi yang sempit ini menghadirkan tantangan signifikan, sementara pemegang jangka panjang memprioritaskan memastikan apresiasi aset yang stabil di tengah fluktuasi ini. Dilema Investor XRP XRP secara historis bergantung pada pembayaran lintas batas dan keunggulan teknologi jaringan Ripple, memenangkan dukungan dari sejumlah besar pemegang selama beberapa pasar bull. Namun, volatilitas tinggi yang melekat pada pasar cryptocurrency sering membuat investor menghadapi situasi canggung "kekayaan di atas kertas yang cepat menyusut." Terutama di tengah lingkungan regulasi global yang semakin ketat dan kondisi makroekonomi yang tidak pasti, mengandalkan hanya pada apresiasi harga untuk pengembalian tidak lagi menjadi strategi yang meyakinkan. Banyak investor mulai mencari saluran pendapatan yang lebih stabil dan dapat diprediksi untuk melindungi dari ketidakpastian pasar. Di tengah tren ini, penambangan cloud sekali lagi menjadi topik hangat di komunitas investasi, dengan IOTA Miner sebagai contoh terkemuka. IOTA Miner: Mengubah Volatilitas menjadi Arus Kas yang Stabil Tidak seperti mesin penambangan tradisional, IOTA Miner menawarkan model penambangan cloud tanpa biaya masuk dan risiko rendah. Pengguna tidak perlu membeli perangkat keras mahal atau menanggung biaya listrik dan pemeliharaan. Cukup menandatangani kontrak di platform dan menyewa daya komputasi dari jarak jauh untuk menambang cryptocurrency utama seperti Bitcoin, Ethereum, XRP, DOGE, SOL, dan LTC. Keuntungan secara otomatis diselesaikan dan disimpan setiap hari, memberikan pengalaman pendapatan pasif yang benar-benar nyata. Keamanan dan Kepercayaan: Pilihan dari 9 Juta Pengguna Secara Global Di pasar yang sangat fluktuatif, keamanan adalah hal terpenting bagi investor. IOTA Miner menggunakan sistem keamanan ganda yang didukung oleh McAfee® dan Cloudflare® untuk memastikan keamanan dana dan keuntungan pengguna. Selain itu, platform...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/08/26 23:23
Pump.fun Mendominasi Pasar Launchpad Solana dengan Pangsa 73,3%

Postingan Pump.fun Mendominasi Pasar Launchpad Solana dengan Pangsa 73,3% muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: Pump.fun memimpin dengan 73,3% pangsa launchpad Solana. Letsbonk dan Meteora mengikuti dalam peringkat pangsa. Dominasi menyoroti volatilitas di pasar Solana. Pump.fun mendominasi pasar launchpad Solana dengan pangsa pasar 73,3% per 26 Agustus, menurut Jupiter Data Dashboard, mengalahkan Letsbonk dan Meteora DBC. Dominasi Pump.fun memengaruhi likuiditas bursa terdesentralisasi Solana dan dinamika pasar, menyoroti pergeseran cepat dan potensi volatilitas di sektor memecoin dan token microcap. Pump.fun Mengamankan 73,3% di Launchpad Solana, Mengungguli Pesaing Dalam 24 jam terakhir, Pump.fun muncul sebagai platform terkemuka, mengamankan 73,3% pasar launchpad Solana. Letsbonk mengikuti dengan 6,95%, dan Meteora DBC dengan 5,48%, menurut Jupiter Data Dashboard. Dominasi Pump.fun mencerminkan pergeseran substansial dalam dinamika pasar, menandai peningkatan aktivitas perdagangan di Solana. Perubahan ini terus mendorong volume perdagangan tinggi di bursa terdesentralisasi. "Pump.fun merebut kembali dominasi launchpad Solana dengan pangsa pasar antara 73% hingga 77%, menandakan pergeseran signifikan dalam lanskap pasar." — Analis Pasar, BlockBeats News Pengamatan komunitas menyoroti kekhawatiran tentang potensi taruhan spekulatif. Meskipun tim inti diam di saluran publik, perkembangan ini dipantau secara ketat oleh investor dan analis untuk tanda-tanda tren yang persisten. Volatilitas Pasar Solana: Pola Historis dan Prospek Masa Depan Tahukah Anda? Pemimpin pangsa pasar Solana di masa lalu mengalami pergeseran cepat serupa dengan kenaikan Pump.fun baru-baru ini, menggarisbawahi sifat volatil lingkungan launchpad token. Solana (SOL) berada di $188,04 dengan kapitalisasi pasar 101,65 miliar USD dan dominasi 2,68%. Selama 24 jam, volume perdagangan mencapai 11,32 miliar USD, menggambarkan penurunan 3,58%. Pergerakan terbaru menunjukkan penurunan 9,36% dalam sehari, sementara pertumbuhan 60 hari adalah 33,05%, menurut CoinMarketCap. Solana(SOL), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 05:03 UTC pada 26 Agustus 2025. Sumber: CoinMarketCap Analisis ahli dari Coincu mencatat kebutuhan untuk...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/08/26 14:43
ACX naik 100% saat Access Protocol meluncurkan Creator Coins

Postingan ACX naik 100% saat Access Protocol meluncurkan Creator Coins muncul di BitcoinEthereumNews.com. Token ACX dari Access Protocol melonjak setelah mengungkapkan Creator Coins di Solana, model monetisasi baru untuk kreator digital. Ringkasan Access Protocol meluncurkan Creator Coins di Solana, didukung oleh Proof of Audience dan Raydium Launchlab. ACX melonjak lebih dari 100% dalam sehari, dengan volume meningkat 10.909%. Creator Coins memberi penghargaan kepada pendukung awal dan menyediakan model pendapatan berkelanjutan bagi kreator. Creator Coins beroperasi seperti memecoins tetapi terkait langsung dengan kreator individu, menawarkan cara tokenisasi untuk menyelaraskan insentif antara komunitas dan bakat yang mereka ikuti. Pengumuman tersebut dibuat pada 25 Agustus 2025, dalam postingan di X dan siaran pers resmi oleh Access Protocol (ACX). Model Proof of Audience yang Unik Tidak seperti peluncuran spekulatif tanpa permintaan bawaan, Access telah menanamkan sistem Proof of Audience yang menetapkan tonggak sejarah sebelum koin dapat diluncurkan. Tonggak ini memastikan kreator menunjukkan daya tarik yang asli. Ini termasuk jumlah minimum staker, skor pool, dan ambang batas staking. Setelah kondisi tersebut terpenuhi, alokasi token diberikan kepada pendukung, dan kreator menerima bagian mereka, yang diberikan selama periode dua tahun. Tujuan dari strategi ini adalah untuk menyeimbangkan manfaat komunitas dengan pendapatan kreator jangka panjang. Token dapat diperdagangkan sejak hari pertama, sementara Access juga telah menambahkan Program Insentif Token Kreator yang mengirimkan jutaan token ACS kepada kreator, staker, dan trader setiap bulan. Peluncuran ini didukung oleh Launchlab Raydium (RAY) di Solana (SOL), memastikan likuiditas dan kemampuan perdagangan sejak hari pertama. Token kreator mendistribusikan 10% dari pasokan kepada pendukung awal, sementara kreator menerima 20% yang diberikan selama dua tahun. Reaksi pasar dan dampak ekosistem Setelah berita tersebut, harga ACX naik lebih dari 100%, naik dari sekitar $0,00108 ke level tertinggi $0,00223 sebelum kembali turun. Saat tulisan ini dibuat, ACX masih naik 16% untuk hari ini dan telah menunjukkan keuntungan yang sebanding sepanjang minggu. Selain itu, aktivitas perdagangan meningkat secara signifikan. Dalam...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/08/26 13:46
Solana vs XRP Dibandingkan oleh Analis

Postingan Solana vs XRP Dibandingkan oleh Analis muncul di BitcoinEthereumNews.com. Analis Berita Kripto membandingkan Solana dan XRP saat hype ETF meningkat, dengan momentum investor menandakan peluang utama di pasar kripto menjelang 2025. Pasar cryptocurrency kembali memanas, dan banyak kegembiraan berpusat pada exchange-traded funds (ETF). Investor mengawasi dengan cermat Solana dan XRP saat momentum ETF meningkat di pasar global. Tetapi di luar nama-nama familiar ini, analis mengatakan proyek lain, MAGACOIN FINANCE, bisa menjadi terobosan nyata sebelum gelombang persetujuan berikutnya. Dengan momentum presale yang kuat dan arus masuk whale yang meningkat, MAGACOIN FINANCE telah mulai mendapatkan pengakuan sebagai salah satu kripto terbaik untuk dibeli sebelum hype ETF sepenuhnya mengambil alih. Solana: Momentum ETF dan Kekuatan Jaringan Berkat throughput dan efisiensinya yang mengesankan, Solana telah menjadi salah satu yang berkinerja terbaik dalam siklus. Banyak investor institusional telah mengelilingi SOL, dengan arus masuk mengesankan ke produk berbasis Solana baru-baru ini. Meskipun belum ada ETF Solana dengan persetujuan penuh, berbagai proposal sedang berlangsung saat ini. Jika jaringan terus mendapatkan lalu lintas berat di DeFi dan NFT, mungkin akan mendapatkan persetujuan regulasi lebih cepat daripada nanti, kata analis. Solana saat ini tren dalam konsolidasi sekitar level pertengahan $180-an dengan resistensi ditemukan di dekat $190. Dalam periode konsolidasi jangka pendek, analis percaya bahwa spekulasi ETF dapat memicu perjalanan menuju $200 dan lebih jauh. Solana tetap menjadi pilihan utama bagi trader yang mengambil posisi mendahului institusi. XRP: Kejelasan Regulasi dan Spekulasi ETF Setelah bertahun-tahun pertarungan hukum oleh XRP, arus akhirnya berbalik menguntungkannya. XRP diperkirakan akan menuai manfaat dari modal institusional setelah kejelasan regulasi di A.S. dan Eropa, mengingat sejumlah proposal ETF sedang dalam peninjauan. Analis melihat level $3 sebagai dukungan kuat yang harus kita konsolidasikan di dekatnya. Jika persetujuan ETF selesai, kita bisa menargetkan...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/08/26 11:38
Raksasa Kripto Galaxy, Jump, Dan Multicoin Mencari $1 Miliar Untuk Menciptakan Treasury Solana Terbesar ⋆ ZyCrypto

Postingan Crypto Titans Galaxy, Jump, Dan Multicoin Mencari $1 Miliar Untuk Menciptakan Treasury Solana Terbesar ⋆ ZyCrypto muncul di BitcoinEthereumNews.com. Iklan &nbsp &nbsp Bloomberg melaporkan Senin bahwa Galaxy Digital, Multicoin Capital, dan Jump Crypto sedang dalam pembicaraan untuk mengumpulkan $1 miliar dari investor untuk menciptakan treasury yang didedikasikan untuk Solana (SOL), menambah momentum pemulihan jaringan pasca kegagalan FTX. Galaxy, Multicoin, Jump Akan Mengumpulkan $1 Miliar Dalam Daya Beli SOL Menurut individu yang mengetahui masalah tersebut, ketiga perusahaan kripto telah bergabung dan telah menunjuk Cantor Fitzgerald sebagai bankir utama untuk transaksi tersebut. Rencananya dilaporkan melibatkan pembelian perusahaan yang terdaftar secara publik dan mengubahnya menjadi perusahaan treasury aset digital yang berpusat pada SOL, di mana kesepakatan tersebut diharapkan selesai pada awal September. Solana saat ini adalah cryptocurrency terbesar keenam di industri dengan kapitalisasi pasar sebesar $106,4 miliar. SOL diperdagangkan pada harga $197,28 pada waktu publikasi, naik 8,1% dalam tujuh hari terakhir, menurut data CoinGecko. Solana telah menunjukkan comeback yang mengesankan sebagai blockchain favorit bagi penerbit meme coin sejak kehancuran dramatis FTX pada 2022. Bloomberg mengungkapkan bahwa Solana Foundation, organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk pertumbuhan jaringan blockchain, mendukung upaya ketiga perusahaan tersebut dan mendukung langkah treasury. Iklan &nbsp Serangkaian perusahaan semakin mengeksplorasi pembentukan treasury kripto korporat mengikuti kesuksesan strategi Michael Saylor. Sementara sebagian besar kepemilikan ini terkonsentrasi pada Bitcoin dan Ethereum, jumlah perusahaan yang semakin banyak melakukan diversifikasi ke altcoin lain, termasuk Solana, BNB, dan XRP milik Ripple. Sejauh ini, Upexi, Defi Development, dan SOL Strategies yang terdaftar di Toronto telah menonjol sebagai entitas treasury Solana terbesar, dengan Upexi yang didukung Arthur Hayes memimpin dengan lebih dari 2 juta SOL senilai sekitar $400 juta pada harga saat ini. Gabungan simpanan Solana senilai $1 miliar oleh Galaxy, Jump, dan Multicoin akan lebih dari dua kali lipat ukuran cadangan Solana terbesar yang ada. Dengan kata lain, jika...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/08/26 03:36
Sinyal tersembunyi dalam 439k transaksi harian Bitcoin dan penurunan perdagangan besar

Postingan Sinyal tersembunyi dalam 439 ribu transaksi harian Bitcoin dan penurunan perdagangan besar muncul di BitcoinEthereumNews.com. Apa itu CryptoSlate Alpha? CryptoSlate Alpha memerlukan pembelian satu kali NFT keanggotaan kami menggunakan SOL, token asli Solana. Menghubungkan dompet Solana Anda diperlukan untuk menyelesaikan pembelian. Pelajari lebih lanjut › Terhubung ke Alpha Selamat datang! 👋 Anda terhubung ke CryptoSlate Alpha. Untuk mengelola koneksi dompet Anda, klik tombol di bawah ini. Disclaimer: Dengan membeli keanggotaan CryptoSlate Alpha, Anda menerima dan mengakui bahwa Anda akan terikat oleh syarat dan ketentuan penyedia dompet digital pihak ketiga Anda, serta syarat dan ketentuan yang berlaku dari Access Foundation. CryptoSlate tidak memiliki tanggung jawab atau kewajiban sehubungan dengan penyediaan, akses, penggunaan, keamanan, integritas, nilai, atau status hukum dompet digital Anda. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi halaman persyaratan kami. Sumber: https://cryptoslate.com/the-hidden-signal-in-bitcoins-439k-daily-transactions-and-falling-big-trades/
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/08/26 00:36
3 Token Unlocks yang Perlu Diperhatikan di Minggu Terakhir Agustus 2025

Postingan 3 Token Unlocks yang Perlu Diperhatikan di Minggu Terakhir Agustus 2025 muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pasar kripto akan melihat pembukaan token yang signifikan pada minggu keempat Agustus 2025. Proyek-proyek besar, termasuk Jupiter (JUP), Optimism (OP), dan Kamino (KMNO), akan merilis pasokan token baru yang signifikan. Pembukaan ini, bernilai jutaan, dapat menyebabkan volatilitas pasar dan mempengaruhi pergerakan harga jangka pendek. Berikut rincian yang perlu diperhatikan. 1. Jupiter (JUP) Tanggal Pembukaan: 28 Agustus Jumlah Token yang akan Dibuka: 53,47 juta JUP (0,76% dari Total Pasokan) Pasokan Beredar Saat Ini: 3,05 miliar JUP Total pasokan: 7 miliar JUP Jupiter adalah agregator likuiditas terdesentralisasi di blockchain Solana (SOL). Ini mengoptimalkan rute perdagangan di berbagai bursa terdesentralisasi (DEX) untuk memberikan pengguna harga terbaik untuk pertukaran token dengan slippage minimal. Pada 28 Agustus, Jupiter akan membuka 53,47 juta token JUP, bernilai sekitar $27,54 juta, mewakili 1,75% dari pasokan beredarnya. Pembukaan ini mengikuti jadwal vesting cliff bulanan. Pembukaan Token JUP di Agustus. Sumber: Tokenomist Jupiter telah mengalokasikan token terutama untuk tim (38,89 juta JUP). Selain itu, pemangku kepentingan Mercurial akan mendapatkan 14,58 juta altcoin JUP. 2. Optimism (OP) Tanggal Pembukaan: 31 Agustus Jumlah Token yang akan Dibuka: 31,34 juta OP (0,73% dari Total Pasokan) Pasokan Beredar Saat Ini: 1,75 miliar OP Total pasokan: 4,29 miliar OP Optimism adalah solusi penskalaan Layer 2 untuk Ethereum (ETH) menggunakan Optimistic Rollups. Ini mengelompokkan transaksi off-chain, mengurangi biaya dan meningkatkan kecepatan sambil mempertahankan keamanan Ethereum. Jaringan akan merilis 31,34 juta OP pada 31 Agustus. Token ini mewakili 1,79% dari pasokan beredar dan bernilai sekitar $24,36 juta. Pembukaan Token OP di Agustus. Sumber: Tokenomist Kontributor inti akan menerima 16,54 juta token dari jumlah ini, sementara investor akan mengamankan 14,8 juta OP. 3. Kamino (KMNO) Tanggal Pembukaan: 30 Agustus Jumlah Token yang akan Dibuka: 229,17 juta KMNO (2,29% dari Total Pasokan) Pasokan Beredar Saat Ini...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/08/25 12:31
Cardano, Solana, MAGACOIN FINANCE & AVAX — Kripto Terbaik untuk Dibeli Sebelum Pergeseran Pasar Oktober 2025

Postingan Cardano, Solana, MAGACOIN FINANCE & AVAX — Kripto Terbaik untuk Dibeli Sebelum Pergeseran Pasar Oktober 2025 muncul di BitcoinEthereumNews.com. Disclaimer: Konten ini adalah artikel yang disponsori. Bitcoinsistemi.com tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau hal negatif yang mungkin timbul dari informasi di atas atau produk atau layanan yang disebutkan dalam artikel. Bitcoinsistemi.com menyarankan pembaca untuk melakukan penelitian individual tentang perusahaan yang disebutkan dalam artikel dan mengingatkan bahwa semua tanggung jawab ada pada individu. Pasar kripto sedang menuju periode yang menentukan, dengan Oktober 2025 yang akan menjadi titik balik bagi altcoin. Persetujuan ETF institusional, akumulasi whale, dan peningkatan jaringan utama mendorong momentum di seluruh aset teratas. Bagi investor yang membangun portofolio strategis, Cardano, Solana, MAGACOIN FINANCE, dan Avalanche (AVAX) muncul sebagai kripto terbaik untuk dibeli sebelum pergeseran. Cardano (ADA): Pemulihan Tangguh dan Hype ETF Cardano telah pulih ke $0,88 setelah menguji dukungan di $0,84, dengan whale besar menambahkan 130 juta ADA hanya dalam dua hari. Ketika pemegang saham utama memiliki kepercayaan, ini adalah tanda akumulasi jangka panjang. Kegembiraan seputar potensi ETF Cardano semakin berkembang, dengan analis memberikan peluang persetujuan di atas 90%. Teknikal menunjukkan kemungkinan golden cross, yang secara historis memicu lonjakan lebih dari 200%. Dengan ADA menargetkan $2-$8 dalam siklus berikutnya, Cardano dengan tegas berada di antara kripto terbaik untuk dibeli menjelang Oktober. Solana (SOL): Kecepatan, Skalabilitas, dan Buzz ETF Solana diperdagangkan mendekati $187,27, dengan momentum kenaikan yang kuat. Peningkatan Alpenglow yang akan datang dapat mengurangi finalitas blok menjadi kurang dari 150 milidetik, menjadikan Solana salah satu blockchain tercepat yang ada. Grafik SOL/USDT: TradingView Tenggat waktu ETF untuk Solana jatuh pada Oktober 2025, dengan analis memberikan probabilitas persetujuan 95%. TVL DeFi Solana telah naik menjadi $8,6 miliar, mengukuhkan kepemimpinannya. Dengan target harga $225-$420, Solana terus menjadi salah satu kripto terbaik untuk dibeli sebelum kejelasan regulasi memicu breakout. MAGACOIN FINANCE: Presale Dengan Eksplosif...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/08/25 11:09

