Pump.fun Mendominasi Pasar Launchpad Solana dengan Pangsa 73,3%
Postingan Pump.fun Mendominasi Pasar Launchpad Solana dengan Pangsa 73,3% muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: Pump.fun memimpin dengan 73,3% pangsa launchpad Solana. Letsbonk dan Meteora mengikuti dalam peringkat pangsa. Dominasi menyoroti volatilitas di pasar Solana. Pump.fun mendominasi pasar launchpad Solana dengan pangsa pasar 73,3% per 26 Agustus, menurut Jupiter Data Dashboard, mengalahkan Letsbonk dan Meteora DBC. Dominasi Pump.fun memengaruhi likuiditas bursa terdesentralisasi Solana dan dinamika pasar, menyoroti pergeseran cepat dan potensi volatilitas di sektor memecoin dan token microcap. Pump.fun Mengamankan 73,3% di Launchpad Solana, Mengungguli Pesaing Dalam 24 jam terakhir, Pump.fun muncul sebagai platform terkemuka, mengamankan 73,3% pasar launchpad Solana. Letsbonk mengikuti dengan 6,95%, dan Meteora DBC dengan 5,48%, menurut Jupiter Data Dashboard. Dominasi Pump.fun mencerminkan pergeseran substansial dalam dinamika pasar, menandai peningkatan aktivitas perdagangan di Solana. Perubahan ini terus mendorong volume perdagangan tinggi di bursa terdesentralisasi. "Pump.fun merebut kembali dominasi launchpad Solana dengan pangsa pasar antara 73% hingga 77%, menandakan pergeseran signifikan dalam lanskap pasar." — Analis Pasar, BlockBeats News Pengamatan komunitas menyoroti kekhawatiran tentang potensi taruhan spekulatif. Meskipun tim inti diam di saluran publik, perkembangan ini dipantau secara ketat oleh investor dan analis untuk tanda-tanda tren yang persisten. Volatilitas Pasar Solana: Pola Historis dan Prospek Masa Depan Tahukah Anda? Pemimpin pangsa pasar Solana di masa lalu mengalami pergeseran cepat serupa dengan kenaikan Pump.fun baru-baru ini, menggarisbawahi sifat volatil lingkungan launchpad token. Solana (SOL) berada di $188,04 dengan kapitalisasi pasar 101,65 miliar USD dan dominasi 2,68%. Selama 24 jam, volume perdagangan mencapai 11,32 miliar USD, menggambarkan penurunan 3,58%. Pergerakan terbaru menunjukkan penurunan 9,36% dalam sehari, sementara pertumbuhan 60 hari adalah 33,05%, menurut CoinMarketCap. Solana(SOL), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 05:03 UTC pada 26 Agustus 2025. Sumber: CoinMarketCap Analisis ahli dari Coincu mencatat kebutuhan untuk...