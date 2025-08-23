BursaDEX+
2026-01-15 Kamis

Berita Kripto

Nikmati Berita Kripto dan Perkembangan Pasar Terhangat
Bagaimana arus masuk stablecoin membentuk persaingan harga L1

Bagaimana arus masuk stablecoin membentuk persaingan harga L1

Postingan Bagaimana arus masuk stablecoin membentuk perlombaan harga L1 muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama Pasokan stablecoin telah lebih dari dua kali lipat dalam waktu kurang dari 24 bulan. Bagaimana kesenjangan pasokan stablecoin L1 ini membentuk divergensi harga? Satu undang-undang penting, perebutan pangsa pasar besar, dan peluncuran domestik yang dipatok ke mata uang lokal kemudian, tidak mengejutkan: Pasokan stablecoin telah lebih dari dua kali lipat dalam waktu kurang dari dua tahun. Sejak Januari '24, pasokan yang beredar telah melonjak dari $130 miliar menjadi $270 miliar. Faktanya, empat penerbit teratas kini mengendalikan 96% pasar. Tether [USDT] tetap menjadi jangkar likuiditas, sementara Circle [USDC], Ethena [ENA], dan Sky [SKY] menguasai sisanya. Namun, sekarang narasinya bergeser: L1 berlomba untuk menangkap arus stablecoin ini. Akibatnya, mungkinkah ini menjadi pendorong di balik divergensi harga L1 baru-baru ini? Lonjakan stablecoin memicu persaingan L1 Pasokan stablecoin telah melonjak di seluruh blockchain sejak 2018, mendorong divergensi yang jelas dalam dominasi L1. Terutama, Ethereum [ETH] dan Tron [TRX] memimpin, bersama-sama mengendalikan 90% dari total pasokan, sementara Solana [SOL] telah melampaui ambang $10 miliar, mengamankan posisi ketiga dalam adopsi stablecoin. Sementara itu, rantai yang lebih kecil dan Layer-2 seperti BNB Chain, Avalanche, Arbitrum One, Base, dan zkSync Era berkembang secara stabil, secara bertahap menangkap arus stablecoin tambahan. Sumber: Token Terminal Secara keseluruhan, L1 jelas bersaing untuk modal stablecoin. Logikanya sederhana: Kesenjangan stablecoin L1 yang semakin melebar ini membentuk bagaimana uang mengalir, dan pada akhirnya, mempengaruhi penemuan harga. Pangsa pasar yang lebih tinggi berarti lebih banyak likuiditas yang tetap berada di jaringan, mendorong aktivitas DeFi, arus staking, dan permintaan transaksi, yang dapat mendorong harga lebih tinggi karena tekanan sisi penawaran terakumulasi. Menurut AMBCrypto, memeriksa divergensi harga lintas rantai akan memberikan validasi yang jelas terhadap tesis ini. Melacak arus modal dan dampak harga Di on-chain, dominasi stablecoin jelas selaras dengan teknikal. Tron [TRX], misalnya, telah menyerap hampir $20 miliar dalam stablecoin tahun ini, mendorong total pasokan ke rekor $82 miliar. The...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/08/25 06:07
3 Altcoin Teratas yang Bisa Melampaui XRP pada 2026

3 Altcoin Teratas yang Bisa Melampaui XRP pada 2026

Postingan Top 3 Altcoin Yang Bisa Melampaui XRP pada 2026 muncul di BitcoinEthereumNews.com. XRP kini menjadi andalan terutama dalam pembayaran digital. Ini telah menjadi pemimpin dalam transaksi lintas batas yang cepat dan murah. Meskipun zaman berubah, XRP memiliki kemitraan dengan bank dan aktor institusional yang kemudian secara diam-diam mulai melakukan investasi kripto kompetitif. Saat pasar melihat ke depan menuju 2026, gelombang baru penantang hadir di arena yang bisa mengacaukan XRP. Bahkan ketika banyak institusi mengakumulasi XRP, para whale mengalihkan modal ke proyek baru. Misalnya, MAGACOIN FINANCE terakumulasi dengan cepat, memicu spekulasi tentang terobosan berikutnya setelah XRP. Solana (SOL): Kecepatan Bertemu Skalabilitas Solana baru-baru ini muncul sebagai salah satu blockchain tercepat di industri. Jaringan ini dapat memproses ribuan transaksi setiap detik tanpa membebankan biaya berkat mekanisme Proof of History (PoH). Akibatnya, Solana kini dapat menyaingi XRP di sektor pembayaran dan DeFi. Ada peningkatan adopsi institusional Solana, dengan banyak pemain utama mencari solusi yang dapat diskalakan. Blockchain ini memiliki banyak keraguan tentang pemadaman di masa lalu. Namun, hal-hal telah berubah sekarang. Kinerja blockchain telah menjadi andal. Akibatnya, sekarang memiliki peluang bagus untuk menjadi pesaing XRP jika terus mempertahankan momentumnya. Polkadot (DOT): Pemimpin Interoperabilitas Alih-alih sekadar mengirim pembayaran, tujuan Polkadot adalah menghubungkan blockchain dengan koneksi tingkat ekosistem. Model parachain memungkinkan berbagai jaringan untuk berkomunikasi, berbagi data, dan mentransfer aset. XRP tidak dapat menawarkan jenis interoperabilitas seperti ini sendiri dan ini memberi Polkadot peluang nyata di masa depan Web3. Seiring lebih banyak proyek bergabung dengan ekosistem, nilai DOT akan tumbuh bersamanya. Keamanan bersama di seluruh parachain juga meningkatkan daya tariknya bagi pengembang, menjadikannya pesaing tangguh dan jangka panjang bagi XRP. Para Whale Menumpuk Altcoin Baru Ini Apa yang membedakan MAGACOIN FINANCE dari...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/08/25 06:05
15 Altcoin Paling Banyak Dicari dalam Beberapa Jam Terakhir Telah Terungkap – Inilah Daftarnya

15 Altcoin Paling Banyak Dicari dalam Beberapa Jam Terakhir Telah Terungkap – Inilah Daftarnya

Postingan 15 Altcoin Paling Banyak Dicari dalam Beberapa Jam Terakhir Telah Terungkap – Inilah Daftarnya muncul di BitcoinEthereumNews.com. Platform pelacakan cryptocurrency CoinGecko telah membagikan daftar altcoin yang paling banyak dicari oleh pengguna dalam beberapa jam terakhir. Daftar ini menyoroti proyek dan tren pasar yang telah menarik perhatian investor dalam beberapa jam terakhir. Berikut adalah cryptocurrency yang paling banyak dicari dan nilai pasar mereka saat ini: Wayfinder (PROMPT) – $83,3 juta Beldex (BDX) – $539,3 juta Ethereum (ETH) – $581,1 miliar Bio Protocol (BIO) – $489,4 juta Solana (SOL) – $111,5 miliar Pudgy Penguins (PENGU) – $2,1 miliar Memecoin (MEME) – $211,4 juta Sui (SUI) – $12,7 miliar Bitcoin (BTC) – $2,27 triliun Altura (ALU) – $40,4 juta Hyperliquid (HYPE) – $14,7 miliar Aerodrome Finance (AERO) – $1,27 miliar XRP (XRP) – $179,6 miliar Chainlink (LINK) – $17,4 miliar Pepe (PEPE) – $4,5 miliar Salah satu nama yang paling menonjol dalam daftar ini adalah Bio Protocol (BIO). BIO telah melonjak secara signifikan sebesar 128,8% dalam minggu terakhir, menempatkannya dalam radar investor. Kapitalisasi pasar saat ini adalah $489,4 juta dan volume perdagangan 24 jamnya adalah $827,7 juta. *Ini bukan nasihat investasi. Ikuti akun Telegram dan Twitter kami sekarang untuk berita eksklusif, analitik, dan data on-chain! Sumber: https://en.bitcoinsistemi.com/15-most-searched-altcoins-in-recent-hours-have-been-revealed-heres-the-list/
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/08/25 04:19
Harga Solana Turun 5% saat Kehebohan ETF Mereda Sementara Mutuum Finance (MUTM) Mempertahankan Pertumbuhan Tanpa Henti

Harga Solana Turun 5% saat Kehebohan ETF Mereda Sementara Mutuum Finance (MUTM) Mempertahankan Pertumbuhan Tanpa Henti

Postingan Harga Solana Turun 5% saat Kehebohan ETF Mereda Sementara Mutuum Finance (MUTM) Mempertahankan Pertumbuhan Tanpa Henti muncul di BitcoinEthereumNews.com. Saat Solana (SOL) turun 5% karena kegilaan ETF memudar, perhatian diam-diam beralih ke Mutuum Finance (MUTM). Mutuum Finance saat ini berada dalam fase presale 6 dengan harga $0,035. Nilainya akan naik 14,29% menjadi $0,04 ketika memasuki tahap presale 7. Mereka yang berinvestasi sekarang akan mendapatkan minimal 400% ketika token diluncurkan. Mutuum Finance telah mengumpulkan lebih dari $14,8 juta dan memperoleh lebih dari 15600 investor. Ekosistem Mutuum Finance yang berkembang dan aktivitas on-chain yang meningkat mendukung posisinya sebagai salah satu dari sedikit proyek DeFi yang mempertahankan momentum positif di pasar kripto yang melambat. Jalan Ke Depan Solana: Menemukan Resistensi dan Dukungan Solana (SOL) berada sekitar $183,10, bergerak dekat antara $179 dan $185 dengan indikator teknis netral. Merebut kembali level $190-$200 akan membuka jalan untuk target yang lebih ambisius yaitu $210-$220 dalam waktu dekat, sedangkan kegagalan untuk bertahan di atas $176 bisa membuka pintu untuk penurunan lebih lanjut ke $160-$168. Pandangan konservatif ini menggarisbawahi keseimbangan potensi kenaikan Solana saat ini terhadap level resistensi penting, karena perhatian semakin beralih ke prospek seperti Mutuum Finance (MUTM). Kesuksesan Presale Mutuum Finance Mutuum Finance berkinerja sangat baik di sektor DeFi. Saat ini memiliki skor kepercayaan 95,0/100, yang telah disertifikasi dan diaudit menggunakan Certik. Organisasi ini menyediakan platform yang aman untuk melakukan transaksi DeFi. Mutuum Finance (MUTM) mengintegrasikan fitur peminjaman yang teruji dengan keamanan ekosistem baru dari mandat DeFi lainnya. Mutuum Finance (MUTM) juga mengembangkan stablecoin yang dipatok ke USD dengan jaminan berlebih di Ethereum. Ini akan memberikan likuiditas jangka panjang, kepercayaan, dan stabilitas kepada setiap klien. Presale Mutuum Finance Memasuki Fase 6 Mutuum Finance mendapatkan momentum dengan putaran presale yang terjual cepat. Presale berada di level 6 dengan harga $0,035. Ketika harga naik ke level berikutnya, akan meningkat sebesar 14,29% menjadi $0,04. Minat investasi...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/08/24 16:43
Solana, XYZVerse (XYZ), dan XRP

Solana, XYZVerse (XYZ), dan XRP

Postingan Solana, XYZVerse (XYZ), dan XRP muncul di BitcoinEthereumNews.com. Berita Kripto Pemain besar diam-diam mempersiapkan pergeseran dalam pilihan kripto. Perhatian beralih ke tiga nama spesifik yang mungkin segera mengisi portofolio mereka: Solana, XYZVerse (XYZ), dan XRP. Setiap koin memiliki fitur unik yang menarik minat institusional. Temukan apa yang membuat koin digital ini menonjol dari kerumunan dan mengapa akumulasi bisa segera melonjak. Solana: Pembalap Kecepatan di Trek Baru Kripto Solana berjalan dengan desain yang mengutamakan kecepatan. Ini mengirim dan memeriksa transaksi dalam sekejap mata. Ini dilakukan tanpa memecah rantai atau menambahkan lapisan ekstra, trik yang membedakannya dari pesaing seperti Ethereum dan Cardano. Pengembang dapat menulis dapps dalam berbagai gaya kode, sehingga ide-ide segar muncul dengan cepat. Koin SOL menjadi bahan bakarnya. Orang menggunakan SOL untuk membayar biaya, menjalankan alat pintar, dan dibayar untuk menjaga keamanan jaringan. Buzz terbaru menunjukkan lebih banyak aplikasi, dari game hingga pasar, memilih Solana karena biayanya yang rendah. Perdagangan harian di rantai telah melonjak, bahkan ketika beberapa koin mendingin. Gerakan ini mengisyaratkan kehidupan baru dalam siklus ini. Jika pengguna terus membanjiri, permintaan SOL bisa naik, seperti biaya gas yang mendorong pertumbuhan Ethereum di tahun-tahun sebelumnya. Namun koin ini masih diperdagangkan di bawah puncak lamanya, memberinya ruang untuk mengejar ketinggalan. Penggemar melihatnya sebagai taruhan cepat pada gelombang berikutnya dari alat kripto yang sibuk. $XYZ Membuka Status G.O.A.T., Investor Awal Diposisikan untuk ROI Besar XYZVerse ($XYZ) telah membawa konsep baru ke ceruk memecoin dengan memadukan kegembiraan olahraga dengan energi kripto yang bergerak cepat. Dirancang untuk penggemar berat sepak bola, basket, MMA, dan esports, proyek ini lebih dari sekadar token lain—ini adalah komunitas yang berkembang yang dibangun di sekitar gairah untuk permainan. Dengan Yang Terhebat Sepanjang Masa yang berani...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/08/24 05:07
Cardano, Solana, dan MAGACOIN FINANCE Masuk dalam 5 Besar Presale untuk Keuntungan 2025

Cardano, Solana, dan MAGACOIN FINANCE Masuk dalam 5 Besar Presale untuk Keuntungan 2025

Postingan Cardano, Solana, dan MAGACOIN FINANCE Masuk dalam 5 Besar Presale untuk Keuntungan 2025 muncul di BitcoinEthereumNews.com. Analis kripto dan laporan industri mengitari serangkaian nama yang familiar saat pasar bersiap untuk 2025. Cardano, Solana, dan MAGACOIN FINANCE secara konsisten dikelompokkan di antara presale terbaik dan altcoin tahap awal yang patut diperhatikan, dengan perkiraan menunjukkan pengembalian yang kuat saat siklus berikutnya berkembang. NEAR Protocol dan Ethereum/XRP melengkapi lima besar, tetapi momentum jelas terbangun di sekitar tiga pemimpin. MAGACOIN FINANCE (Permata Presale) — Posisi Awal Mendorong Narasi Di antara altcoin yang diprediksi akan mendefinisikan 2025, MAGACOIN FINANCE semakin sering disebutkan bersamaan dengan Cardano dan Solana. Analis berpendapat bahwa yang menghubungkan ketiganya adalah waktu: mereka yang mengamankan posisi awal sering kali adalah yang menangkap pengembalian tingkat siklus. Untuk MAGACOIN FINANCE, yang masih dalam presale, keuntungan itu terbukti sangat kuat. Proyek ini telah menarik arus masuk yang stabil dari whale dan pembeli ritel, menciptakan momentum yang kuat sebelum peluncuran resminya. Branding dan energi viralnya memberikan jenis visibilitas yang dinikmati token-token sukses di masa lalu pada tahap serupa. Liputan industri bahkan sampai membandingkan MAGACOIN FINANCE dengan Shiba Inu dan Dogecoin awal, menunjukkan bahwa lintasannya dapat mengikuti jalur eksponensial yang sama jika adopsi pasca-peluncuran dan pencatatan bursa terjadi seperti yang diharapkan. Bagi investor yang mempertimbangkan strategi 2025 mereka, MAGACOIN FINANCE mewakili kesempatan untuk menangkap jenis keuntungan besar yang tidak lagi mungkin dengan aset yang lebih mapan — alasan mengapa ia diposisikan sebagai salah satu presale kripto yang paling diperhatikan tahun ini. Solana (SOL) — Skalabilitas dan Permintaan Institusional Solana terus mempertahankan posisinya sebagai salah satu blockchain yang paling efisien dan ramah pengembang. Ini memproses puluhan juta transaksi setiap hari, dengan biaya yang tetap tidak signifikan dibandingkan dengan jaringan utama lainnya. Ekosistemnya berkembang dengan DeFi, gaming, dan proyek meme baru,...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/08/24 02:32
Cardano dan Solana Menunjukkan Momentum Lemah — Akankah Token Presale Nexchain AI Mengubah Tren Tersebut?

Cardano dan Solana Menunjukkan Momentum Lemah — Akankah Token Presale Nexchain AI Mengubah Tren Tersebut?

Postingan Cardano dan Solana Menunjukkan Momentum Lemah — Akankah Token Presale Nexchain AI Mengubah Tren Tersebut? muncul di BitcoinEthereumNews.com. Berita Crypto Cardano dan Solana menunjukkan momentum lemah saat pasar ditutup pada 22 Agustus 2025. ADA Cardano diperdagangkan pada $0,8363, mencerminkan penurunan harian 3,5% dengan kapitalisasi pasar sebesar $29,85 miliar. Volume perdagangannya turun menjadi $1,22 miliar dalam 24 jam terakhir, menandai penurunan tajam sebesar 31,15%. Pada 22 Agustus 2025, pukul 14:45, ADA diperdagangkan pada $0,8366, turun 3,78%, sementara SOL Solana turun 2,30% menjadi $180,04. Kedua aset menunjukkan momentum menurun meskipun ada pemulihan intraday singkat. ADA menghadapi tekanan jual yang lebih berat, sementara SOL mengalami penarikan kembali yang lebih moderat. Sebaliknya, token presale Nexchain AI menunjukkan kinerja penggalangan dana yang kuat di Tahap 26, menunjukkan trajektori pasar yang berbeda. Momentum Lemah untuk Cardano dan Solana Pada saat penerbitan, grafik CoinMarketCap mengungkapkan aksi pasar yang ketat. ADA Cardano menunjukkan tekanan menurun yang konsisten selama sesi perdagangan, gagal mempertahankan upaya pemulihan. Penurunan meluas ke harga dan kapitalisasi pasarnya, mencerminkan prospek investor yang lemah. Selain itu, kontraksi volume sebesar 31,15% menggarisbawahi partisipasi terbatas, semakin membebani kinerja ADA. Sumber: CoinMarketCap Grafik perbandingan mengungkapkan bahwa ADA tertinggal dari Solana sepanjang sebagian besar sesi. Sementara itu, SOL Solana menghadapi tantangannya sendiri, turun 2,30% dan ditutup dengan momentum berkurang. Baik ADA maupun SOL berjuang untuk stabil, menunjukkan sentimen yang melemah di dua aset blockchain terkemuka. Kemajuan Token Presale Nexchain AI Sementara Cardano dan Solana melambat, Nexchain AI terus maju dengan penawaran Token Presale-nya. Di Tahap 26, harga mencapai $0,104 per NEX. Dana yang terkumpul berjumlah $9.213.790 dari target $10.125.000. Nexchain bertujuan mengumpulkan total $90,6 juta, mewakili 32% dari pasokan. Protokol keamanan diperkuat melalui CERTIK, meningkatkan kepercayaan investor selama tahap presale. Nexchain memperkenalkan infrastruktur blockchain yang dibangun dengan kecerdasan buatan, mengintegrasikan skalabilitas, interoperabilitas, dan keamanan. Dengan fitur seperti...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/08/24 02:10
VanEck dan Jito Mengajukan S-1 untuk JitoSOL ETF

VanEck dan Jito Mengajukan S-1 untuk JitoSOL ETF

Postingan VanEck dan Jito Mengajukan S-1 untuk JitoSOL ETF muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: VanEck dan Jito mengajukan ETF yang didukung Solana. Menunggu persetujuan SEC dan reaksi pasar. Dapat meningkatkan minat institusional dalam staking. VanEck dan Jito telah mengajukan S-1 ke SEC untuk usulan VanEck JitoSOL ETF, ETF pertama yang sepenuhnya didukung oleh token JitoSOL Solana. Potensi pencatatan ETF ini dapat mengintegrasikan staking likuid ke dalam keuangan tradisional, mempengaruhi akses pasar ke hasil blockchain dan mendorong adopsi institusional yang lebih luas jika disetujui. VanEck dan Jito Bertujuan untuk Persetujuan ETF yang Didukung Solana VanEck, manajer aset besar, bersama dengan Jito, telah secara resmi mengajukan formulir S-1 ke Komisi Sekuritas dan Bursa A.S. Pengajuan ini memperkenalkan ETF pertama yang sepenuhnya didukung oleh token JitoSOL Solana. Inisiatif kolaboratif ini dikembangkan selama berbulan-bulan, melibatkan interaksi erat dengan entitas regulasi. Tokoh-tokoh utama dalam VanEck dan Jito telah menekankan penjembatanan keuangan terdesentralisasi dan tradisional. Potensi pengenalan ETF ini ke pasar merepresentasikan pergeseran signifikan menuju integrasi token staking likuid dalam kerangka keuangan tradisional. Persetujuan yang diantisipasi dapat menyalurkan modal institusional yang substansial ke dalam ekosistem staking Solana yang ada, meningkatkan kedalaman pool likuiditas. "Kami sangat selektif dengan pengajuan ETF token tunggal kami tahun ini, tetapi S-1 hari ini untuk VanEck JitoSOL ETF penting. Jika terdaftar, ini akan mewakili infrastruktur pasar baru yang menjembatani inovasi DeFi dengan aksesibilitas TradFi." – Matthew Sigel, Kepala Riset Aset Digital, VanEck Potensi Dampak: Minat Institusional dan Likuiditas Pasar Tahukah Anda? VanEck sebelumnya meluncurkan ETF spot Bitcoin dan Ether pertama pada 2024. Peluncuran seperti itu secara historis meningkatkan likuiditas untuk aset yang mendasarinya dan secara signifikan mempengaruhi dinamika pasar, khususnya dalam mendorong modal institusional menuju investasi kripto. Menurut data CoinMarketCap, Jito Staked SOL, disimbolkan sebagai JITOSOL, saat ini diperdagangkan pada $249,09, dengan kapitalisasi pasar sebesar $3,08 miliar. Kenaikan harga terbaru termasuk kenaikan 3,12%...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/08/24 00:33
Cardano, Solana & MAGACOIN FINANCE Disorot sebagai 5 Presale Terbaik untuk Keuntungan 2025

Cardano, Solana & MAGACOIN FINANCE Disorot sebagai 5 Presale Terbaik untuk Keuntungan 2025

Postingan Cardano, Solana & MAGACOIN FINANCE Disorot sebagai 5 Presale Terbaik untuk Keuntungan 2025 muncul di BitcoinEthereumNews.com. Analis kripto dan laporan industri mengelilingi serangkaian nama yang familiar saat pasar bersiap untuk 2025. Cardano, Solana, dan MAGACOIN FINANCE secara konsisten dikelompokkan di antara presale terbaik dan altcoin tahap awal yang perlu diperhatikan, dengan perkiraan menunjukkan pengembalian yang kuat saat siklus berikutnya berkembang. NEAR Protocol dan Ethereum/XRP melengkapi lima besar, tetapi momentum jelas terbangun di sekitar tiga pemimpin tersebut. MAGACOIN FINANCE (Permata Presale) — Posisi Awal Mendorong Narasi Di antara altcoin yang diprediksi akan mendefinisikan 2025, MAGACOIN FINANCE semakin sering disebutkan bersamaan dengan Cardano dan Solana. Analis berpendapat bahwa yang menghubungkan ketiganya adalah waktu: mereka yang mengamankan posisi awal sering kali adalah yang menangkap pengembalian tingkat siklus. Untuk MAGACOIN FINANCE, yang masih dalam presale, keuntungan itu terbukti sangat kuat. Proyek ini telah menarik arus masuk yang stabil dari whale dan pembeli ritel, menciptakan momentum yang kuat sebelum peluncuran resminya. Branding dan energi viralnya memberikan jenis visibilitas yang dinikmati token-token sukses di masa lalu pada tahap serupa. Liputan industri bahkan sampai membandingkan MAGACOIN FINANCE dengan Shiba Inu dan Dogecoin awal, menunjukkan bahwa trajektorinya dapat mengikuti jalur eksponensial yang sama jika adopsi pasca-peluncuran dan pencatatan bursa terjadi seperti yang diharapkan. Bagi investor yang mempertimbangkan strategi 2025 mereka, MAGACOIN FINANCE mewakili kesempatan untuk menangkap jenis keuntungan besar yang tidak lagi mungkin dengan aset yang lebih mapan — alasan mengapa ia diposisikan sebagai salah satu presale kripto yang paling diperhatikan tahun ini. Solana (SOL) — Skalabilitas dan Permintaan Institusional Solana terus mempertahankan posisinya sebagai salah satu blockchain yang paling efisien dan ramah pengembang. Ini memproses puluhan juta transaksi setiap hari, dengan biaya yang tetap tidak signifikan dibandingkan dengan jaringan utama lainnya. Ekosistemnya berkembang dengan DeFi, gaming, dan proyek meme baru,...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/08/23 21:38
3 Kripto Teratas untuk Diperhatikan pada 2025 untuk Pertumbuhan Portofolio

3 Kripto Teratas untuk Diperhatikan pada 2025 untuk Pertumbuhan Portofolio

Postingan Top 3 Kripto yang Perlu Diperhatikan pada 2025 untuk Pertumbuhan Portofolio muncul di BitcoinEthereumNews.com. Berita Kripto Cardano, Solana, dan Polkadot memimpin dalam inovasi blockchain. Temukan mengapa kripto ini menonjol sebagai pilihan portofolio cerdas di 2025. Pasar cryptocurrency bergeser sekali lagi, dengan investor mencari melampaui Bitcoin dan Ethereum untuk menemukan peluang pertumbuhan besar berikutnya. Gelombang baru blockchain layer-1 muncul sebagai pesaing serius, menawarkan skalabilitas, interoperabilitas, dan keberlanjutan sebagai keunggulan mereka. Di antara yang paling menjanjikan adalah Cardano (ADA), Solana (SOL), dan Polkadot (DOT), masing-masing menciptakan posisi unik di pasar. Seiring momentum ini berkembang, banyak trader bersiap untuk musim altcoin berikutnya. Beberapa investor juga memperhatikan proyek yang lebih baru seperti MAGACOIN FINANCE, yang telah mendapatkan perhatian sebagai diversifikasi yang kuat di samping para pesaing utama ini. Cardano (ADA): Inovator "Lambat namun Pasti" Cardano dibangun dengan filosofi peer-reviewed dan mengutamakan penelitian, menjadikannya salah satu proyek paling metodis dalam kripto. Konsensus proof-of-stake-nya memastikan keamanan dan efisiensi energi sementara model tata kelolanya memberikan pemegang ADA kemampuan untuk memilih pendanaan pengembangan. Peningkatan terbaru seperti Project Acropolis dan solusi penskalaan Hydra yang akan datang menyoroti jalur pertumbuhannya yang stabil namun berdampak. Meskipun bukan yang tercepat dalam hal kecepatan transaksi, fondasi akademisnya dan sistem perbendaharaan yang digerakkan komunitas menjadikannya favorit jangka panjang. Solana (SOL): Pesaing Berkecepatan Tinggi Solana telah memantapkan dirinya sebagai salah satu blockchain tercepat di industri, mampu menangani ribuan transaksi per detik dengan biaya yang sangat kecil. Efisiensi ini menjadikannya populer dalam aplikasi gaming, DeFi, dan NFT. Jaringan terus berkembang dengan uji stres baru yang membuktikan skalabilitasnya. Minat institusional juga berkembang, dengan beberapa ETF terkait Solana sedang dipertimbangkan, menandakan bahwa Wall Street mengawasi dengan seksama. Permata Tersembunyi dengan Potensi Besar Sementara blockchain mapan seperti ADA, SOL, dan DOT adalah taruhan yang solid, MAGACOIN FINANCE dengan cepat...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/08/23 21:38

