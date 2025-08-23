Cardano dan Solana Menunjukkan Momentum Lemah — Akankah Token Presale Nexchain AI Mengubah Tren Tersebut?
Postingan Cardano dan Solana Menunjukkan Momentum Lemah — Akankah Token Presale Nexchain AI Mengubah Tren Tersebut? muncul di BitcoinEthereumNews.com. Berita Crypto Cardano dan Solana menunjukkan momentum lemah saat pasar ditutup pada 22 Agustus 2025. ADA Cardano diperdagangkan pada $0,8363, mencerminkan penurunan harian 3,5% dengan kapitalisasi pasar sebesar $29,85 miliar. Volume perdagangannya turun menjadi $1,22 miliar dalam 24 jam terakhir, menandai penurunan tajam sebesar 31,15%. Pada 22 Agustus 2025, pukul 14:45, ADA diperdagangkan pada $0,8366, turun 3,78%, sementara SOL Solana turun 2,30% menjadi $180,04. Kedua aset menunjukkan momentum menurun meskipun ada pemulihan intraday singkat. ADA menghadapi tekanan jual yang lebih berat, sementara SOL mengalami penarikan kembali yang lebih moderat. Sebaliknya, token presale Nexchain AI menunjukkan kinerja penggalangan dana yang kuat di Tahap 26, menunjukkan trajektori pasar yang berbeda. Momentum Lemah untuk Cardano dan Solana Pada saat penerbitan, grafik CoinMarketCap mengungkapkan aksi pasar yang ketat. ADA Cardano menunjukkan tekanan menurun yang konsisten selama sesi perdagangan, gagal mempertahankan upaya pemulihan. Penurunan meluas ke harga dan kapitalisasi pasarnya, mencerminkan prospek investor yang lemah. Selain itu, kontraksi volume sebesar 31,15% menggarisbawahi partisipasi terbatas, semakin membebani kinerja ADA. Sumber: CoinMarketCap Grafik perbandingan mengungkapkan bahwa ADA tertinggal dari Solana sepanjang sebagian besar sesi. Sementara itu, SOL Solana menghadapi tantangannya sendiri, turun 2,30% dan ditutup dengan momentum berkurang. Baik ADA maupun SOL berjuang untuk stabil, menunjukkan sentimen yang melemah di dua aset blockchain terkemuka. Kemajuan Token Presale Nexchain AI Sementara Cardano dan Solana melambat, Nexchain AI terus maju dengan penawaran Token Presale-nya. Di Tahap 26, harga mencapai $0,104 per NEX. Dana yang terkumpul berjumlah $9.213.790 dari target $10.125.000. Nexchain bertujuan mengumpulkan total $90,6 juta, mewakili 32% dari pasokan. Protokol keamanan diperkuat melalui CERTIK, meningkatkan kepercayaan investor selama tahap presale. Nexchain memperkenalkan infrastruktur blockchain yang dibangun dengan kecerdasan buatan, mengintegrasikan skalabilitas, interoperabilitas, dan keamanan. Dengan fitur seperti...