Penurunan ETF Solana Memicu Pergerakan Menuju Remittix Yang Menunjukkan Pertumbuhan Dan Potensi Keuntungan Yang Lebih Kuat

Postingan Penurunan ETF Solana Memicu Pergerakan Menuju Remittix Yang Menunjukkan Potensi Pertumbuhan Dan Keuntungan Yang Lebih Kuat muncul di BitcoinEthereumNews.com. Berita Crypto Penundaan terbaru dalam keputusan ETF Solana telah mendinginkan sentimen investor terhadap SOL, mendorong trader untuk mencari alternatif dengan potensi pertumbuhan yang lebih jelas. Remittix (RTX) muncul sebagai pesaing kuat, menggabungkan utilitas dunia nyata dengan momentum presale yang meningkat. Bagi investor yang mengikuti ETF Solana, Remittix menawarkan solusi praktis untuk pembayaran crypto yang cepat, berbiaya rendah dan fleksibilitas lintas-rantai. Solana Berjuang Di Tengah Penundaan ETF Keputusan ETF Solana yang ditunda telah sangat menekan harga SOL, yang telah turun di bawah $180 di tengah momentum bearish jangka pendek. Investor yang berharap mendapatkan dorongan regulasi kini menghadapi perlambatan aktivitas trading, dengan zona resistensi $188 bertindak sebagai batas atas untuk rally. Sumber: X (Twitter) Saat ini, SOL diperdagangkan di bawah tonggak retracement Fibonacci 50%. Harga Solana perlu naik di atas $184 untuk mendapatkan momentum lagi. Jika gagal, dukungan berikutnya kemungkinan sekitar $175. Penundaan ETF Solana telah memperkuat posisi penjual, membuat trader jangka pendek lebih berhati-hati dan mendorong banyak orang untuk mempertimbangkan kembali eksposur Solana mereka. Penundaan ETF Menyoroti Risiko dalam Permainan Spekulatif Bagi investor SOL, ETF yang ditunda menggarisbawahi pentingnya risiko yang didorong oleh peristiwa. Trader yang mencari kenaikan yang dapat diprediksi mungkin lebih memilih proyek yang memberikan utilitas nyata dan adopsi daripada hype spekulatif. Penundaan ini juga memberikan kesempatan untuk memeriksa alternatif. Token yang menawarkan fundamental kuat, adopsi aktif, dan kemampuan lintas-rantai semakin menarik bagi smart money yang mengalokasikan ulang posisi. Remittix Menarik Perhatian Dengan Pertumbuhan Nyata Remittix (RTX) menarik minat dari investor yang mencari pertumbuhan stabil dan utilitas praktis. Dengan lebih dari $20,8 juta yang terkumpul dalam presale, aktivitas dompet yang melonjak, dan sistem PayFi yang ramah pengguna, token ini menjadi pilihan yang lebih disukai daripada permainan yang murni spekulatif. Proyek DeFi lintas-rantai yang memungkinkan transaksi crypto-ke-FIAT yang mulus di Ethereum, Solana, Avalanche, dan Polygon. Gas rendah...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/08/23 18:34
Altcoin Terbaik di 2025 — Solana & Aptos Disorot Dengan Potensi Pertumbuhan 25x

Postingan Altcoin Terbaik di 2025 — Solana & Aptos Disorot Dengan Potensi Pertumbuhan 25x muncul di BitcoinEthereumNews.com. Analis Berita Kripto menempatkan Solana dan Aptos di antara altcoin terbaik di 2025, dengan potensi pertumbuhan 25x didorong oleh adopsi, skalabilitas, dan permintaan investor yang kuat. Investor dalam altcoin bernilai tinggi yang siap untuk reli besar berikutnya di pasar kripto. Layer 1 terkemuka, seperti Solana, penantang yang cepat naik seperti Aptos, dan peluang presale yang muncul seperti MAGACOIN FINANCE melihat momentum terbangun. Para ahli memprediksi proyek-proyek ini dapat memberikan pengembalian 25x pada 2025 karena permintaan tinggi untuk mereka. MAGACOIN FINANCE Muncul sebagai Altcoin Terobosan Sementara Solana dan Aptos tetap menjadi pesaing kuat, analis mengatakan MAGACOIN FINANCE sedang muncul sebagai altcoin terobosan untuk 2025. Dengan perkiraan potensi pertumbuhan 25x, audit transparan, dan arus masuk yang didukung whale, ini disebut sebagai salah satu altcoin terbaik untuk dibeli sekarang karena momentum semakin cepat. Investor awal yang menggunakan PATRIOT50X membuka bonus presale EKSTRA 50%, meskipun alokasi cepat habis. Posisi unik ini — menggabungkan transparansi, tokenomics terbatas, dan permintaan tahap awal yang besar — mendorong spekulasi bahwa MAGACOIN FINANCE dapat mengungguli nama-nama yang lebih mapan dalam bull run mendatang. Menambah kegembiraan, obrolan institusional menunjukkan whale berotasi ke MAGACOIN FINANCE sebagai strategi diversifikasi, semakin memperkuat perannya sebagai pilihan presale dengan keyakinan tinggi untuk 2025. Solana Mempertahankan Momentum Di Tengah Pertumbuhan Ekosistem Solana (SOL) menjadi populer di kalangan investor dan semakin diakui. Saat ini, token tersebut diperdagangkan sekitar $181,73. Harga menunjukkan tren stabil, karena selama 24 jam terakhir telah naik hampir 1%. Dengan kapitalisasi pasar mendekati $98 miliar, pengaruh Solana dalam altcoin sangat besar. Solana baru-baru ini melakukan beberapa tes stres dan mengetahui bahwa dapat menangani 100K TPS. Karena berita ini, harga SOL mencapai $180. Arus masuk ETF dan minat pada DeFi dan NFT menarik lebih banyak institusi, para ahli mencatat. Analisis...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/08/23 07:25
Harga Solana Berikutnya Akan Mencapai ATH? Perang Memecoin Tak Terduga Memanas

Postingan Harga Solana Berikutnya Mencapai ATH? Perang Memecoin Tak Terduga Memanas muncul di BitcoinEthereumNews.com. Wawasan Utama: HeavenDEX menjadi protokol pendapatan terbesar ke-3 di Solana setelah peluncuran. Peluncuran token YZY mendorong throughput hingga 4.298 TPS pada Agustus. Tokenisasi yang meningkat dapat mendorong permintaan baru untuk SOL dan memengaruhi harga. Jaringan Solana mencatat aktivitas meningkat pada Agustus 2025 karena launchpad memecoin berkembang di mainnet. Platform yang baru diluncurkan, HeavenDEX, menempati peringkat sebagai protokol terbesar ketiga berdasarkan pendapatan, sementara peluncuran token YZY mendorong throughput di atas 4.000 TPS. Perkembangan ini menimbulkan pertanyaan apakah harga SOL dapat bergerak menuju all-time high lainnya segera. Launchpad Memecoin Solana Mendorong Persaingan Launchpad memecoin baru bernama HeavenDEX menjadi penghasil pendapatan terbesar ketiga di Solana dalam beberapa hari setelah debutnya. Data dari DeFiLlama pada 21 Agustus 2025, menunjukkan bahwa HeavenDEX menghasilkan $1,02 juta dalam pendapatan 24 jam. Pump.Fun memimpin grafik dengan 1,57 juta, sementara Axiom Pro mengikuti dengan 1,5 juta. Jupiter dan Phantom melengkapi lima besar. Launchpad HeavenDEX Solana dalam Sorotan | Sumber: SolanaFloor Kenaikan mendadak HeavenDEX mencerminkan minat yang berkembang pada launchpad berbasis Solana. Tren ini mirip dengan aktivitas sebelumnya pada Januari, ketika Solana mencapai harga tertinggi sepanjang masa setelah peluncuran token TRUMP. Demikian pula, permintaan tinggi untuk token baru membantu mengangkat SOL ke level rekor saat itu. Aktivitas sekali lagi meningkat on-chain saat token YZY diluncurkan. Menurut MartyParty, seorang pengamat pasar, Solana menangani 4.298 transaksi per detik selama peluncuran. Dia menyarankan ini adalah tanda dari apa yang mungkin terjadi jika penjualan token yang lebih besar dilakukan di jaringan. Solana Meningkat Di Tengah Peluncuran Token YZY | Sumber: MartyParty Dampak dari peluncuran ini jelas melampaui token individual. Setiap proyek memecoin baru membutuhkan SOL untuk perdagangan, biaya, dan likuiditas, menciptakan permintaan baru untuk koin asli. Dengan beberapa launchpad sekarang bersaing untuk mendapatkan perhatian, pembuatan token di Solana adalah...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/08/22 21:19
Eropa mempercepat rencana euro digital setelah undang-undang stablecoin A.S.

Postingan Eropa mempercepat rencana euro digital setelah undang-undang stablecoin A.S. muncul di BitcoinEthereumNews.com. Uni Eropa (UE) dengan cepat mempercepat rencana euro digitalnya setelah penandatanganan GENIUS Act, yang memperkenalkan sejumlah perubahan regulasi kripto di A.S. Yang paling menonjol, undang-undang tersebut menetapkan kerangka kerja komprehensif pertama untuk pasar stablecoin A.S. senilai $288 miliar, mengharuskan penerbit untuk mempertahankan cadangan aset likuid penuh, mengamankan lisensi, dan mematuhi aturan pengungkapan yang ketat. Perubahan ini telah memicu kekhawatiran di seluruh dunia bahwa stablecoin yang didukung dolar bisa mendapatkan pijakan lebih lanjut, mengancam peran euro dalam pembayaran lintas batas dalam prosesnya. Pejabat UE 🇪🇺 mempercepat rencana euro digital setelah AS mengesahkan undang-undang stablecoin Genius Act, yang menimbulkan kekhawatiran tentang daya saing euro. Sumber mengatakan ECB sekarang mempertimbangkan blockchain publik seperti Ethereum $ETH atau Solana $SSK. — Wall St Engine (@wallstengine) 22 Agustus 2025 Euro digital di Ethereum dan Solana? Bank Sentral Eropa (ECB) pertama kali mengusulkan euro digital pada Oktober 2021, membayangkan buku besar yang sepenuhnya pribadi. Sekarang, para pejabat secara terbuka memperdebatkan apakah sebaiknya menerbitkan mata uang tersebut di blockchain publik, seperti Ethereum (ETH) atau Solana (SOL), yang akan memungkinkannya beredar lebih efisien dan meningkatkan kegunaannya sebagai pembayaran lintas batas. Namun, ide tersebut tidak lepas dari kritik, karena beberapa memperingatkan bahwa rantai publik dapat meningkatkan risiko privasi karena transaksi akan dicatat pada buku besar yang transparan. Lebih jauh lagi, sistem tertutup di bawah pengawasan ECB akan menyerupai yuan digital China, sementara euro digital yang lebih terbuka akan melengkapi prinsip pasar terbuka uni tersebut. Mengingat kesulitan masalah ini, hasil dari perdebatan tersebut dipastikan akan memberikan dampak besar pada posisi Eropa dalam lanskap pembayaran digital. Gambar unggulan via Shutterstock Sumber: https://finbold.com/europe-accelerates-digital-euro-plans-after-u-s-stablecoin-law/
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/08/22 18:35
Harga Solana (SOL) dan Ripple (XRP) Turun, Membuka Peluang Besar Untuk Booming Staking Layer Brett 5000%

Postingan Solana (SOL) dan Ripple (XRP) Harga Turun, Membuka Peluang Besar Untuk Boom Staking Layer Brett 5000% muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pergeseran pasar kripto menyebabkan harga Solana dan XRP membuka pintu bagi masuknya Layer Brett yang eksplosif. Penurunan terbaru pada XRP dan Solana telah menarik perhatian komunitas kripto, terutama investor yang mencari peluang kripto Layer 2 besar berikutnya. Dengan SOL dan XRP yang konsolidasi, momentum bergeser ke pendatang baru seperti Layer Brett, yang saat ini dalam presale dan menjanjikan hadiah staking hingga 5.000% APY bagi pembeli awal. Analis memprediksi bahwa $LBRETT dapat mengungguli banyak koin meme yang sudah mapan, mengawali era baru inovasi koin DeFi dan proyek blockchain yang digerakkan oleh komunitas. Presale sedang berlangsung, dan urgensi untuk akses awal semakin meningkat karena sentimen pasar terhadap altcoin mainstream melunak. Mengapa Ethereum Layer 2 memberi Layer Brett keunggulan dibanding Solana dan XRP Layer Brett memanfaatkan teknologi Ethereum Layer 2 untuk memberikan transaksi kripto yang sangat cepat dengan biaya gas rendah, mengatasi hambatan skalabilitas yang telah menantang Solana dan Ripple (XRP). Sementara SOL mempertahankan throughput tinggi dan XRP terus mengejar adopsi institusional, keduanya telah menghadapi penurunan harga dan stagnasi baru-baru ini. Sebaliknya, $LBRETT menonjol dengan: Transaksi hampir instan dan biaya sangat rendah, memperbaiki kemacetan Ethereum Layer 1. Integrasi staking kripto yang mulus, memungkinkan pengguna membeli dan melakukan staking dengan ETH, USDT, atau BNB melalui MetaMask atau Trust Wallet. Staking yang digamifikasi dan hadiah NFT, menghidupkan ekosistem melampaui utilitas finansial sederhana. Tokenomics transparan dengan pasokan tetap 10 miliar dan rencana tata kelola DeFi dan kripto yang kuat. Harga XRP dan penurunan SOL: Mengapa investor beralih ke presale Layer Brett Dengan harga Ripple XRP konsolidasi mendekati $3.00 dan SOL melayang di bawah level tertinggi baru-baru ini, banyak investor beralih ke koin kripto baru dengan potensi pertumbuhan lebih tinggi. Presale Layer Brett menangkap pergeseran minat ini, menawarkan titik masuk rendah ($0.0044 per token) dan opsi staking langsung dengan...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/08/22 17:56
3 Altcoin Terbaik untuk Dibeli pada 2025 — MAGACOIN FINANCE Memimpin Dengan Perkiraan Kenaikan 44x

Postingan 3 Altcoin Terbaik untuk Dibeli pada 2025 — MAGACOIN FINANCE Memimpin Dengan Perkiraan Kenaikan 44x muncul di BitcoinEthereumNews.com. Berita Kripto Pencarian altcoin terbaik untuk dibeli pada 2025 telah menyempit menjadi beberapa kandidat utama. Sementara Ethereum dan Solana tetap menjadi pusat portofolio institusional, sebuah nama baru kini menarik perhatian. Analis memproyeksikan MAGACOIN FINANCE akan memberikan pengembalian yang substansial, dan momentum penjualan awalnya telah menjadikannya salah satu token yang paling banyak dibicarakan menjelang siklus berikutnya. MAGACOIN FINANCE (MAGACOIN) — Perkiraan ROI 44x Investor yang memindai altcoin teratas untuk posisi jangka panjang terus kembali ke MAGACOIN FINANCE, yang semakin diperingkat bersama Ethereum dan Solana sebagai yang menonjol pada 2025. Dengan perkiraan kenaikan 44x, token ini menarik arus masuk terkuat di antara penjualan awal kripto saat ini dan memantapkan dirinya sebagai peluang altcoin terdepan tahun ini. Momentum seputar MAGACOIN FINANCE telah meningkat seiring trader mengalihkan modal dari nama-nama mapan ke aset dengan potensi kenaikan lebih tinggi. Penjualan awal telah menghasilkan perhatian signifikan di seluruh komunitas ritel dan whale, menandakan keyakinan luas pada potensi pertumbuhannya. Analis menekankan bahwa yang membedakan MAGACOIN FINANCE bukan hanya hype awal, tetapi tingkat keterlibatan berkelanjutan seputar proyek tersebut. Kenaikannya dibandingkan dengan trajektori terobosan pemenang siklus masa lalu, di mana momentum komunitas dan posisi awal terbukti menentukan. Bagi banyak investor, MAGACOIN FINANCE mewakili kesempatan untuk mendapatkan pengembalian eksponensial dengan cara yang tidak lagi dapat ditawarkan oleh aset mapan. Itulah mengapa token ini terus memimpin diskusi tentang altcoin terbaik untuk dibeli pada 2025. Solana (SOL) — Momentum ETF dan Pertumbuhan Ekosistem Solana tetap menjadi pilihan utama di kalangan investor institusional setelah peluncuran ETF khusus pada pertengahan 2025. Jaringan ini memproses lebih dari 65 juta transaksi setiap hari dengan biaya hampir nol, menjadikannya salah satu blockchain paling efisien dalam skala besar. Aktivitas pengembang terus berkembang, dengan DeFi dan gaming memimpin adopsi. Lebih dari…
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/08/22 13:32
Kanye West meluncurkan memecoin 'YZY' di Solana

Postingan Kanye West meluncurkan 'YZY' memecoin di Solana muncul di BitcoinEthereumNews.com. Rapper Kanye West, yang sekarang secara resmi dikenal sebagai Ye, telah memasuki pasar cryptocurrency dengan peluncuran YZY, token yang dibangun di blockchain Solana. Ringkasan Kanye West meluncurkan YZY, token baru di Solana, dengan ekosistem yang mencakup Ye Pay dan YZY Card. Token tersebut sempat mencapai kapitalisasi pasar $3,2B sebelum mengalami penurunan. Analis menandai aktivitas orang dalam meskipun ada tindakan anti-sniping. Rapper dan pengusaha tersebut mengungkapkan proyek ini pada 21 Agustus dalam postingan di X, di mana dia menggambarkan proyek tersebut sebagai fondasi "ekonomi baru, yang dibangun di atas rantai." Debut memecoin Kanye West disambut dengan antusiasme pasar yang langsung, sempat mendorong valuasinya hingga $3,2 miliar sebelum menetap mendekati $1,3 miliar pada saat penulisan. Membangun ekosistem YZY Money Token ini diposisikan sebagai inti dari sistem keuangan baru yang diberi merek YZY Money, yang juga mencakup Ye Pay, prosesor pembayaran yang berfokus pada crypto, dan YZY Card, alat pengeluaran yang dirancang untuk penggunaan global baik dalam YZY maupun USD Coin (USDC). Proyek ini bertujuan untuk menantang struktur keuangan terpusat dan menurunkan biaya bagi pedagang yang biasanya menanggung biaya tinggi saat memproses transaksi kartu kredit. Ye telah mempresentasikan YZY sebagai fondasi ekosistem yang lebih besar yang akan mempromosikan pembayaran, perdagangan, dan adopsi mata uang digital, memposisikannya sebagai lebih dari sekadar aset spekulatif. Distribusi YZY disusun melalui alokasi publik, cadangan likuiditas, dan tranches vesting jangka panjang yang terkait dengan Yeezy Investments LLC. Untuk menjaga transparansi, prosedur vesting dilakukan on-chain melalui Jupiter (JUP) Lock, protokol yang telah diaudit di Solana (SOL). Proyek ini menerapkan mekanisme anti-sniping dengan menerapkan 25 alamat kontrak, di mana hanya satu yang dipilih secara acak sebagai kontrak YZY resmi. Sistem ini, menurut dokumentasinya, dimaksudkan untuk mencegah bot otomatis dan menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih adil untuk ritel...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/08/21 12:35
Kebangkitan altcoin: Ether, Solana, dan BNB menentang ketakutan pasar saat Bitcoin stagnan

Postingan Pemberontakan altcoin: Ether, Solana, dan BNB menentang ketakutan pasar saat Bitcoin stagnan muncul di BitcoinEthereumNews.com. Altcoin utama seperti Ether dan Solana sangat mengungguli Bitcoin. BNB, token dari BNB Chain, melonjak 6% ke rekor tertinggi baru sebesar 875. Dominasi pasar Bitcoin hampir mencapai titik terendah baru dalam enam bulan. Dalam pertunjukan pembangkangan yang menakjubkan, sekelompok kuat altcoin utama melakukan comeback dramatis pada hari Rabu, sepenuhnya mengalahkan Bitcoin dan mengabaikan gelombang penghindaran risiko yang membuat pasar saham tradisional turun. Pergerakan ini menandakan potensi pergantian penjaga, karena kepemimpinan di ruang aset digital tampaknya bergeser, setidaknya untuk saat ini, dari raja ke pengadilannya. Pemberontakan dipimpin oleh BNB, token asli dari BNB Chain, yang menembus rekor tertinggi baru, melonjak 6% hingga mencapai 875. Keganasan pemulihan ini juga terasa di pasar Ethereum, di mana Ether (ETH) meroket 7% dari titik terendahnya semalam menjadi 4.350, sepenuhnya menghapus semua kerugian hari Selasa dalam satu gerakan yang kuat. Beberapa pengamat pasar berspekulasi bahwa reli tersebut didorong oleh perusahaan treasury ETH yang secara strategis membeli saat harga turun. Kekuatan ini tersebar luas. SOL milik Solana mendapatkan kenaikan yang mengesankan sebesar 6,1%, juga melampaui penurunan terbarunya, sementara token untuk ChainLink dan AAVE menunjukkan pertunjukan yang lebih mengesankan, masing-masing melonjak 10% dan 7%. Raja di tanah yang goyah Sementara pasar altcoin meledak dengan aktivitas, Bitcoin adalah lautan ketenangan. Cryptocurrency terkemuka ini hanya naik 1,4% dari titik terendahnya, diperdagangkan sedikit di atas 114.000. Kinerja yang biasa-biasa saja ini lebih sejalan dengan pasar modal yang lebih luas, di mana indeks saham utama seperti S&P 500 dan Nasdaq yang didominasi teknologi ditutup di zona merah. Perbedaan yang mencolok ini memaksa penilaian ulang di seluruh pasar. Kekuatan relatif altcoin selama periode ketakutan adalah sinyal yang patut diperhatikan dan berpotensi signifikan. Dominasi Bitcoin—sebuah kunci...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/08/21 11:05
Bitcoin, Ether Merosot Menjelang FOMC, Pidato Powell: Crypto Daybook Americas

Postingan Bitcoin, Ether Merosot Menjelang FOMC, Pidato Powell: Crypto Daybook Americas muncul di BitcoinEthereumNews.com. Shaurya adalah Co-Leader tim token dan data CoinDesk di Asia dengan fokus pada derivatif kripto, DeFi, struktur mikro pasar, dan analisis protokol. Shaurya memegang lebih dari $1.000 dalam BTC, ETH, SOL, AVAX, SUSHI, CRV, NEAR, YFI, YFII, SHIB, DOGE, USDT, USDC, BNB, MANA, MLN, LINK, XMR, ALGO, VET, CAKE, AAVE, COMP, ROOK, TRX, SNX, RUNE, FTM, ZIL, KSM, ENJ, CKB, JOE, GHST, PERP, BTRFLY, OHM, BANANA, ROME, BURGER, SPIRIT, dan ORCA. Dia menyediakan lebih dari $1.000 untuk pool likuiditas di Compound, Curve, SushiSwap, PancakeSwap, BurgerSwap, Orca, AnySwap, SpiritSwap, Rook Protocol, Yearn Finance, Synthetix, Harvest, Redacted Cartel, OlympusDAO, Rome, Trader Joe, dan SUN. Sumber: https://www.coindesk.com/daybook-us/2025/08/20/etf-outflows-signal-risk-aversion-before-fomc-powell-speech-crypto-daybook-americas
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/08/21 04:34
Keadaan Jaringan: Solana Memimpin Saingan Layer-1 Dalam Metrik Ekonomi Utama

Postingan State of The Network: Solana Memimpin Saingan Layer-1 Dalam Metrik Ekonomi Utama muncul di BitcoinEthereumNews.com. Dalam Analisis Sektor Layer-1 terbaru dari CoinMetrics, platform data kripto, Solana menonjol dalam hal penggunaan on-chain dan aktivitas ekonomi. Blockchain Layer-1 adalah fondasi dari ekosistem mata uang digital. Teknologi, aktivitas DApp, dan sentimen komunitas di sekitar protokol ini cenderung membentuk pandangan mereka secara keseluruhan. Beberapa metrik spesifik yang diprofilkan dalam laporan tersebut termasuk aktivitas transaksi, biaya transaksi, dan pengurutan transaksi. Solana Teratas dalam Tren Aktivitas Transaksi Layer-1 Menurut CoinMetrics, ada berbagai tolok ukur untuk mengukur kemampuan protokol layer-1. Aktivitas transaksi adalah salah satu dari ukuran tersebut. Meskipun muncul sebagai salah satu pertimbangan teknologi terpenting, ada batasan jumlah transaksi yang dapat diizinkan oleh rantai per batasan arsitektur teknis. Laporan tersebut menyoroti dominasi Solana karena memproses rata-rata mingguan lebih dari 100 juta transaksi non-vote. Angka ini dicatat hampir 50 kali lebih tinggi dari rantai berikutnya. Metrik Transaksi Layer-1 | Sumber: CoinMetrics Menilai dari sorotan Solana tahun berjalan, ekosistem memecoin SOL mungkin bertanggung jawab atas pergeseran transaksi besar ini. Ethereum juga ditampilkan, tetapi tidak mampu bersaing dalam aktivitas transaksi karena trade-off utamanya. Trade-off ini ditunjukkan dalam bagaimana ia telah mengalihkan beberapa kemampuan eksekusinya ke ekosistem Layer-2. Avalanche C Chain dan blockchain Bitcoin juga ditampilkan dalam metrik dengan jumlah transaksi yang tidak dapat diabaikan. Biaya Transaksi: Faktor Penentu Adopsi Dalam ekosistem kripto yang didominasi ritel, biaya tetap menjadi penentu utama apakah rantai akan tumbuh atau tidak. Aturannya adalah semakin mahal biaya transaksi, semakin kecil kemungkinannya untuk diadopsi untuk transaksi kecil. Terlepas dari manfaat biaya bagi validator, faktor konsumen tidak dapat diabaikan. Seperti yang dicatat CoinMetrics, biaya median dapat melonjak sejalan...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/08/20 19:49

