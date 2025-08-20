Harga Solana Berikutnya Akan Mencapai ATH? Perang Memecoin Tak Terduga Memanas

Wawasan Utama: HeavenDEX menjadi protokol pendapatan terbesar ke-3 di Solana setelah peluncuran. Peluncuran token YZY mendorong throughput hingga 4.298 TPS pada Agustus. Tokenisasi yang meningkat dapat mendorong permintaan baru untuk SOL dan memengaruhi harga. Jaringan Solana mencatat aktivitas meningkat pada Agustus 2025 karena launchpad memecoin berkembang di mainnet. Platform yang baru diluncurkan, HeavenDEX, menempati peringkat sebagai protokol terbesar ketiga berdasarkan pendapatan, sementara peluncuran token YZY mendorong throughput di atas 4.000 TPS. Perkembangan ini menimbulkan pertanyaan apakah harga SOL dapat bergerak menuju all-time high lainnya segera. Launchpad Memecoin Solana Mendorong Persaingan Launchpad memecoin baru bernama HeavenDEX menjadi penghasil pendapatan terbesar ketiga di Solana dalam beberapa hari setelah debutnya. Data dari DeFiLlama pada 21 Agustus 2025, menunjukkan bahwa HeavenDEX menghasilkan $1,02 juta dalam pendapatan 24 jam. Pump.Fun memimpin grafik dengan 1,57 juta, sementara Axiom Pro mengikuti dengan 1,5 juta. Jupiter dan Phantom melengkapi lima besar. Launchpad HeavenDEX Solana dalam Sorotan | Sumber: SolanaFloor Kenaikan mendadak HeavenDEX mencerminkan minat yang berkembang pada launchpad berbasis Solana. Tren ini mirip dengan aktivitas sebelumnya pada Januari, ketika Solana mencapai harga tertinggi sepanjang masa setelah peluncuran token TRUMP. Demikian pula, permintaan tinggi untuk token baru membantu mengangkat SOL ke level rekor saat itu. Aktivitas sekali lagi meningkat on-chain saat token YZY diluncurkan. Menurut MartyParty, seorang pengamat pasar, Solana menangani 4.298 transaksi per detik selama peluncuran. Dia menyarankan ini adalah tanda dari apa yang mungkin terjadi jika penjualan token yang lebih besar dilakukan di jaringan. Solana Meningkat Di Tengah Peluncuran Token YZY | Sumber: MartyParty Dampak dari peluncuran ini jelas melampaui token individual. Setiap proyek memecoin baru membutuhkan SOL untuk perdagangan, biaya, dan likuiditas, menciptakan permintaan baru untuk koin asli. Dengan beberapa launchpad sekarang bersaing untuk mendapatkan perhatian, pembuatan token di Solana adalah...