2026-01-15 Kamis

Berita Kripto

Nikmati Berita Kripto dan Perkembangan Pasar Terhangat
Rekor 100K TPS Solana Tidak Cukup Untuk Memecahkan Dominasi Remittix Di Pasar

Postingan Rekor 100K TPS Solana Tidak Cukup Untuk Memecahkan Dominasi Remittix Di Pasar muncul di BitcoinEthereumNews.com. Menjadi berita utama baru-baru ini adalah fakta bahwa Solana baru-baru ini mencapai rekor tertinggi 107.540 transaksi per detik. Pencapaian ini memperkuat reputasi Solana sebagai blockchain tercepat dalam uji stres. Namun, para analis mengamati bahwa throughput dunia nyata jauh lebih rendah pada 1.000 TPS. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang skalabilitas di luar laboratorium. Investor yang mencari kripto terbaik untuk dibeli sekarang semakin memperhatikan token yang didorong utilitas seperti Remittix (RTX). Proyek ini telah mengumpulkan lebih dari $20,4 juta dalam presale yang sedang berlangsung. Itu menunjukkan berapa banyak perhatian yang telah ditarik oleh pendatang baru ini, dan ini bisa menjadi salah satu altcoin teratas. Berita Terbaru Solana Menyoroti Pertumbuhan Di Tengah Volatilitas Solana saat ini diperdagangkan sekitar $179, dengan pola teknis terbaru yang mengindikasikan kehati-hatian. Pada grafik empat jam, SOL turun di bawah formasi wedge yang memandu harga sejak awal Agustus. Saat ini sedang menguji dukungan di dekat 200-EMA pada $178,47. Resistensi telah terbentuk pada 50-EMA ($183,43) dan 100-EMA ($185,89). Kluster pasokan berada di antara $186 dan $188, membatasi momentum ke atas. Penutupan di atas $190 sangat penting untuk menetralisir bias bearish jangka pendek. sumber: TradingView Menurut berita Solana terbaru, Messari Protocol Services melaporkan pertumbuhan kuat dalam total nilai terkunci DeFi dan aset dunia nyata (RWA) di Solana. Nilai RWA telah meningkat 124% tahun ke tahun, mencapai $390 juta. USDY dari Ondo Finance tetap menjadi proyek terkemuka di bidang ini. Ini didukung oleh Obligasi Pemerintah AS, dengan kapitalisasi pasar sebesar $175,3 juta. Sementara perkembangan ini menyoroti ekspansi ekosistem Solana, analis pasar menyarankan bahwa TPS mentah dan DeFi TVL saja mungkin tidak menentukan kripto terbaik untuk dibeli sekarang. Remittix Terus Menarik Perhatian Investor Remittix mendapatkan daya tarik karena pendekatan utilitas-pertamanya, yang kontras dengan banyak blockchain berkecepatan tinggi yang berjuang untuk memberikan dampak dunia nyata. Dengan lebih dari 610 juta token terjual pada harga $0,0969 per token, Remittix telah...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/08/20 16:07
2 Kripto Terbaik untuk Dibeli saat Volume Pasar Melonjak pada Agustus 2025

Postingan 2 Kripto Terbaik untuk Dibeli saat Volume Pasar Melonjak pada Agustus 2025 muncul di BitcoinEthereumNews.com. Sementara pasar kripto telah mengalami lonjakan pada Agustus 2025, investor telah membeli banyak proyek yang menawarkan peluang pertumbuhan luar biasa. Di tengah meningkatnya aktivitas investor, Mutuum Finance (MUTM) dan Solana (SOL) telah menjadi sorotan. Mutuum Finance (MUTM) dihargai $0,035 pada tahap 6 presale-nya. Investor awal proyek ini diperkirakan akan mendapatkan minimal 400% ROI ketika MUTM terdaftar di pasar publik. Mutuum Finance telah berhasil mengumpulkan lebih dari $14,6 juta dana dan memiliki lebih dari 15400 pembeli token. Meskipun Solana (SOL) tetap stabil di pasar dan minat investor, investor tetap tertarik pada MUTM bulan Agustus ini. Solana (SOL) Bertahan Stabil sekitar $193 Solana (SOL) dihargai sekitar $192,49, naik 5,36% dalam 24 jam terakhir. SOL telah mengalami perjalanan naik turun minggu lalu, antara titik terendah $175,05 dan tertinggi $201,82. Meskipun gejolak baru-baru ini, Solana memiliki fondasi yang kuat di dunia kripto dan kini menjadi salah satu proyek presale dengan kinerja terbaik. Ekosistem yang kuat terus menarik pengembang dan pengguna, memaksanya untuk tetap bertahan dalam persaingan. Mutuum Finance Mencapai Transisi Tahap 6 Presale Mutuum Finance terjual dengan baik selama presale. Proyek ini berada di harga $0,035 saat tahap 6 berlangsung. Mutuum Finance merevolusi masa depan DeFi dengan platform yang memiliki kasus penggunaan dunia nyata. Presale telah berhasil mendapatkan lebih dari 15400 pemegang token dengan aliran masuk lebih dari $14,6 juta. Token Senilai $100K Akan Dimenangkan Mutuum Finance juga menawarkan hadiah senilai $100.000. 10 individu akan cukup beruntung untuk mendapatkan hadiah Mutuum Finance sebesar $10.000. Kontes ini hanya salah satu indikator bahwa proyek ini menghargai komunitas jangka panjang dan setia. Dan langkah lain menuju transparansi dan keamanan, MUTM Finance (MUTM) telah memperkenalkan Program Bug Bounty Resmi bekerja sama...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/08/19 17:56
Kejutan Musim Altcoin: Tiga Koin Ini Bisa Membuat Portofolio Melonjak – Jika Rotasi Bertahan

Musim altcoin tetap selektif, tetapi tiga nama menarik perhatian karena alasan berbeda. Chainlink menyediakan dukungan infrastruktur, Pi menarik minat spekulatif, dan Solana mendapat manfaat dari aktivitas ekosistem. Kondisi pasar menunjukkan trader masih berhati-hati. Dominasi Bitcoin tetap di atas 60%, dan arus Ethereum terus mendorong perhatian ke arah DeFi dan jaringan Layer-2. Dalam konteks tersebut, rotasi ke altcoin telah menyempit, tetapi token dengan likuiditas, narasi, atau penggunaan infrastruktur aktif mulai menonjol. Chainlink Mempertahankan Nilai Infrastruktur Chainlink (LINK) diperdagangkan mendekati $25, dengan volume harian sekitar $3,2 miliar dan kapitalisasi pasar mendekati $17,4 miliar, menurut CoinMarketCap. Token ini telah naik sekitar 15% selama seminggu terakhir. Analis memperkirakan kisaran harga Agustus akan tetap antara $15,90 dan $18,10, dengan proyeksi lebih luas berkisar antara $26 hingga $32 pada akhir tahun. Angka-angka ini berasal dari sumber seperti CoinCodex dan Cryptopolitan, memberikan dasar yang konsisten untuk prospek tersebut. Hari ini, @SergeyNazarov ditampilkan di podcast Tokenized @Visa: • Kerja Chainlink dengan Intercontinental Exchange (ICE) • Bagaimana perubahan kebijakan mendorong adopsi institusional • Bagaimana Chainlink membuka transaksi lintas batas untuk ANZ dan Fidelity International Dan banyak lagi... https://t.co/Wpb3KmWPFz — Chainlink (@chainlink) 18 Agustus 2025 Peran LINK sebagai token utilitas DeFi mendasari pergerakannya yang stabil. Aksi harganya mencerminkan tren penggunaan seperti permintaan oracle daripada siklus spekulatif. Pasokan tetap stabil, dan tata kelola masih menjadi jangkar perilaku protokol. Pi Coin Tetap Spekulatif Pi (PI) berada di sekitar $0,36, dengan volatilitas tetapi tanpa terobosan yang jelas. Kisaran perdagangan antara $0,32 dan $0,37 tetap utuh kecuali momentum mendorong di atas EMA 20 hari, saat ini mendekati $0,40. Perkiraan melihat pergerakan terbatas dalam jangka pendek, dengan RSI menunjukkan bahwa momentum telah terhenti. Aktivitas Pi berasal dari perhatian komunitas dan narasi daripada utilitas dunia nyata. Meskipun terkadang mengalami lonjakan, Pi terus diperdagangkan dalam kisaran dasar. Solana Mendapat Keuntungan dari Aktivitas Solana (SOL) diperdagangkan mendekati $181, menunjukkan kenaikan mingguan hanya 1%. Volume harian melebihi $6,2 miliar, dan nilai pasar mendekati $98 miliar. Daftar bursa dan metrik on-chain menunjukkan aktivitas pengembang yang berkembang di seluruh NFT dan DeFi. Harga Solana (Sumber: CoinMarketCap) Indikator teknis menempatkan dukungan di dekat $175-$185, dan level resistensi berada di zona $209-$213. Beberapa peramal memperkirakan gerakan terobosan jika volume bertahan, meskipun tanda-tanda perdagangan tetap moderat. Apa Artinya untuk Musim Altcoin Chainlink mengandalkan penggunaan infrastruktur praktis, Pi menawarkan sudut spekulatif, dan Solana membawa kedalaman ekosistem. Masing-masing menarik minat secara berbeda selama musim altcoin yang selektif ini. Rotasi tidak didorong oleh hype. Sebaliknya, arus token selaras dengan pola penggunaan dan tanda-tanda ekosistem. Saat likuiditas akhir pekan tiba, pola volume dan open interest mungkin mengkonfirmasi apakah modal bergeser secara lebih luas. Jika arus masuk berlanjut, token yang disukai dalam skenario ini mungkin menerima perhatian yang proporsional. Harga Chainlink terkait dengan permintaan DeFi, daya tarik narasi Pi, dan kecepatan on-chain Solana menawarkan titik masuk yang berbeda. Musim altcoin yang lebih luas kemungkinan akan mengikuti jika data mendukung rotasi. Sampai saat itu, ketiganya memberikan wawasan tentang bagaimana modal didistribusikan dalam fase ini—satu token menunjukkan ketahanan infrastruktur, yang lain pergerakan spekulatif, dan yang ketiga aktivitas ekosistem yang berkembang.
Penulis: CryptoNews2025/08/19 00:52
SOL Terus Meningkat Pesat. Apakah SIX MINING Mengungkapkan Pendapatan Nyata Pengguna?

Pasar cryptocurrency baru-baru ini mengalami kegembiraan baru. Harga Solana (SOL) telah melonjak, terus menembus level teknis utama. Pada 14 Agustus, kapitalisasi pasar SOL mencapai $205,79, menarik perhatian penggemar kripto di seluruh dunia. Selain itu, jaringan SOL yang berkinerja tinggi, throughput tinggi, dan berbiaya rendah telah menarik banyak pengguna ritel dan institusional untuk berpartisipasi dalam penerapan node dan staking, mendapatkan hadiah token. Jika Anda juga ingin menghasilkan uang dengan cryptocurrency, SIX MINING saat ini adalah pilihan terbaik Anda. Daftar sekarang untuk menerima bonus $12 dan mulai perjalanan penambangan gratis Anda. Apa itu SIX MINING dan Cloud Mining? Mekanisme cloud mining memanfaatkan daya komputasi cloud untuk menambang cryptocurrency seperti Bitcoin tanpa menginstal dan menjalankan perangkat keras dan perangkat lunak terkait. Platform SIX MINING Cloud Mining adalah perusahaan penambangan cloud global, terdesentralisasi, dan cerdas yang didirikan di Inggris pada tahun 2018. Perusahaan menggunakan energi bersih untuk penambangan, secara signifikan mengurangi biaya penambangan. Ini memungkinkan lebih banyak penggemar kripto, serta penambang terdistribusi dan tim, untuk berpartisipasi dalam penambangan, sehingga mengurangi kebutuhan untuk membeli dan memelihara peralatan dan membayar biaya energi langsung. Tiga Langkah untuk Mulai Mendapatkan Keuntungan Buat akun SIX MINING, dan Anda akan menerima bonus $12 setelah berhasil mendaftar. Jelajahi dan aktifkan kontrak: kunjungi situs web resmi SIX MINING untuk melihat opsi yang tersedia. Dapatkan hasil penambangan dan ikat dompet pribadi Anda untuk menarik pendapatan pribadi Anda. Keunggulan Platform Paket uji coba gratis – Daftar dan terima bonus $12 yang dapat digunakan untuk membeli kontrak. Rendah karbon dan sangat efisien – Gunakan energi bersih untuk menciptakan ekosistem penambangan cloud yang rendah karbon dan efisien. Daya komputasi cloud gratis – Tidak perlu membeli perangkat keras mahal dan peralatan pemeliharaan; SIX MINING menanggung semua biaya operasional. Data pendapatan yang jelas dan akurat – Gunakan aplikasi untuk menambang dan memantau data pendapatan kapan saja, di mana saja. Rencana kontrak transparan – Platform menawarkan kontrak dengan jumlah dan durasi berbeda untuk dipilih. Perlindungan data terenkripsi – Semua data pengguna dilindungi oleh enkripsi SSL, dan server khusus dilindungi dari serangan DDoS. Dukungan pelanggan 24/7 – SIX MINING menyediakan dukungan 24/7 untuk segera menjawab pertanyaan pelanggan. Ringkasan: Dengan perkembangan teknologi blockchain yang berkelanjutan, kombinasi penambangan cloud dan investasi ekosistem SOL semakin menunjukkan potensi dan pengembaliannya. Analis di SIX MINING merekomendasikan agar investor memberikan perhatian khusus pada kepatuhan platform, transparansi model pendapatan, dan keamanan dana, dan lebih memilih penyedia layanan dengan teknologi matang dan operasi yang stabil. Misalnya, penambangan cloud SIX MINING juga memungkinkan investor ritel untuk berpartisipasi dalam dividen pertumbuhan Solana tanpa dibatasi oleh hambatan teknis dan biaya peralatan. Di fajar "zaman keemasan blockchain" ini, penambangan cloud SIX MINING bisa menjadi titik masuk yang menentukan ke dalam kurva kemakmuran masa depan. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs web resmi.
Penulis: CryptoNews2025/08/18 03:46
Solana Melakukan Voting untuk Upgrade Alpenglow untuk Memangkas Finalitas Blok dari 12,8 detik menjadi 150ms

Validator Solana sedang melakukan voting pada SIMD-0326, perombakan protokol besar yang akan menggantikan mekanisme konsensus TowerBFT saat ini dengan Alpenglow, sistem baru yang menjanjikan pengurangan finalitas blok dari 12,8 detik menjadi serendah 100-150 milidetik. Proposal ini memperkenalkan voting langsung, agregasi tanda tangan, dan biaya Validator Admission Ticket sebesar 1,6 SOL per epoch untuk mempertahankan hambatan ekonomi sambil menghilangkan transaksi voting on-chain. 🚨BREAKING: @Anza_xyz telah memulai proses tata kelola komunitas Solana untuk SIMD 326, Alpenglow, proposal peningkatan konsensus paling signifikan dalam sejarah jaringan. Alpenglow adalah algoritma konsensus baru yang dirancang untuk mencapai finalitas blok 150ms. Timeline termasuk... pic.twitter.com/rgJ8anu1b0 — SolanaFloor (@SolanaFloor) 14 Agustus 2025 Peningkatan Alpenglow berpusat pada Votor, protokol voting ringan yang menyelesaikan blok melalui proses voting satu atau dua putaran tergantung pada kondisi jaringan. Validator akan bertukar suara secara langsung menggunakan agregat kriptografi untuk membuktikan konsensus, secara dramatis mengurangi overhead bandwidth dari lalu lintas gosip yang berat. Sistem ini memperkenalkan mekanisme sertifikasi yang kuat dengan berbagai jenis sertifikat untuk notarisasi, melewati, atau menyelesaikan blok berdasarkan suara validator. Perombakan Konsensus Revolusioner Menargetkan Kinerja Tingkat Web2 Implementasi Alpenglow akan menjadi keberangkatan fundamental dari mekanisme Proof-of-History dan TowerBFT Solana. Sumber: Solana White Paper Ini akan mengatasi batasan kinerja dan keamanan yang memaksakan penundaan finalitas yang panjang tanpa jaminan keamanan formal. Arsitektur baru beroperasi pada model ketahanan "20+20", memungkinkan protokol tetap aktif bahkan jika 20% validator bersifat merugikan dan 20% lainnya tidak responsif. Protokol membagi waktu menjadi slot diskrit dengan pemimpin yang ditugaskan dipilih melalui proses acak yang dapat diverifikasi. Setiap pemimpin mengelola slot berurutan selama jendela mereka, mengumpulkan transaksi untuk membuat blok yang dibagi menjadi irisan perantara dan serpihan yang lebih kecil. Serpihan ini awalnya didistribusikan di seluruh jaringan menggunakan Turbine, dengan rencana untuk menggantinya dengan sistem Rotor yang lebih efisien dalam pembaruan selanjutnya, yang akan memerlukan persetujuan SIMD terpisah. Voting off-chain menggantikan sistem saat ini di mana validator mengirimkan transaksi voting on-chain untuk setiap slot, menghilangkan bandwidth yang signifikan, biaya transaksi, dan overhead pemrosesan. Sumber: B2BInPay Validator memberikan tepat satu suara per slot, dengan suara yang bertentangan dapat dideteksi dan kegagalan partisipasi mengakibatkan pengecualian dari hadiah dan kemungkinan penghapusan dari set validator aktif. Mekanisme Validator Admission Ticket mengharuskan setiap validator membayar 1,6 SOL per epoch sebelum berpartisipasi, dengan biaya dibakar untuk mengimbangi inflasi sambil mempertahankan dinamika ekonomi saat ini. Biaya di muka ini menggantikan biaya transaksi langsung untuk voting, mempertahankan hambatan ekonomi yang setara selama periode transisi. Debat Komunitas Berpusat pada Dampak Ekonomi dan Risiko Implementasi Tanggapan validator mengungkapkan sentimen campuran tentang implikasi ekonomi peningkatan dan strategi implementasi. Satu validator, Firedancer, menyatakan dukungan kuat, mencatat penyederhanaan akan menghemat berbulan-bulan pekerjaan mengatasi kasus-kasus tepi TowerBFT. Namun, anggota komunitas lain mengangkat kekhawatiran tentang biaya 1,6 SOL menciptakan hambatan masuk yang tinggi bagi validator baru sambil melindungi set aktif saat ini. Sumber: Solana Forum Model VAT alternatif muncul dalam diskusi, termasuk distribusi pro-rata berdasarkan stake aktif atau segmentasi berdasarkan ukuran stake dengan biaya bertingkat mulai dari 0,5 hingga 5 SOL per epoch. Pendukung berpendapat biaya 1,6 SOL saat ini hanya mewakili 80% dari biaya voting on-chain yang ada, membuat partisipasi sedikit lebih terjangkau sambil mempertahankan keamanan jaringan. Kekhawatiran teknis berfokus pada kebijakan kedaluwarsa transaksi tanpa Proof-of-History, pelacakan kinerja validator dengan voting off-chain, dan tidak adanya rencana pengujian dan penerapan yang terperinci. Anggota komunitas mempertanyakan bagaimana penggantian blockhash akan mencegah serangan double-spend dan apakah mekanisme timeout akan mempengaruhi waktu pembangunan blok dan proses lelang Jito. Proses voting mencakup epoch 833-842, dengan periode diskusi diikuti oleh pengumpulan bobot stake, distribusi token melalui alat Jito Merkle Distributor yang diadaptasi, dan voting final di alamat Ya, Tidak, dan Abstain. Proposal memerlukan mayoritas dua pertiga suara Ya versus Tidak untuk lolos, dengan ambang kuorum 33% termasuk abstain. Peningkatan ini datang saat Solana melanjutkan evolusi tata kelola setelah voting kontroversial sebelumnya, termasuk proposal inflasi dinamis SIMD-0228 yang ditolak yang gagal mencapai persetujuan supermayoritas meskipun ada dukungan institusional awal. Ke depan, peningkatan Alpenglow bertujuan untuk mencapai latensi konsensus pada kinerja tingkat Web2, sambil juga memperkuat postur keamanan dan keadilan ekonomi. Namun, kritikus menuntut rencana pengujian komprehensif dan strategi implementasi yang lebih jelas sebelum menyetujui perubahan protokol fundamental seperti itu selama siklus pasar bull saat ini.
Penulis: CryptoNews2025/08/17 22:00

