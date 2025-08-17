Solana Melakukan Voting untuk Upgrade Alpenglow untuk Memangkas Finalitas Blok dari 12,8 detik menjadi 150ms

Validator Solana sedang melakukan voting pada SIMD-0326, perombakan protokol besar yang akan menggantikan mekanisme konsensus TowerBFT saat ini dengan Alpenglow, sistem baru yang menjanjikan pengurangan finalitas blok dari 12,8 detik menjadi serendah 100-150 milidetik. Proposal ini memperkenalkan voting langsung, agregasi tanda tangan, dan biaya Validator Admission Ticket sebesar 1,6 SOL per epoch untuk mempertahankan hambatan ekonomi sambil menghilangkan transaksi voting on-chain. 🚨BREAKING: @Anza_xyz telah memulai proses tata kelola komunitas Solana untuk SIMD 326, Alpenglow, proposal peningkatan konsensus paling signifikan dalam sejarah jaringan. Alpenglow adalah algoritma konsensus baru yang dirancang untuk mencapai finalitas blok 150ms. Timeline termasuk... pic.twitter.com/rgJ8anu1b0 — SolanaFloor (@SolanaFloor) 14 Agustus 2025 Peningkatan Alpenglow berpusat pada Votor, protokol voting ringan yang menyelesaikan blok melalui proses voting satu atau dua putaran tergantung pada kondisi jaringan. Validator akan bertukar suara secara langsung menggunakan agregat kriptografi untuk membuktikan konsensus, secara dramatis mengurangi overhead bandwidth dari lalu lintas gosip yang berat. Sistem ini memperkenalkan mekanisme sertifikasi yang kuat dengan berbagai jenis sertifikat untuk notarisasi, melewati, atau menyelesaikan blok berdasarkan suara validator. Perombakan Konsensus Revolusioner Menargetkan Kinerja Tingkat Web2 Implementasi Alpenglow akan menjadi keberangkatan fundamental dari mekanisme Proof-of-History dan TowerBFT Solana. Sumber: Solana White Paper Ini akan mengatasi batasan kinerja dan keamanan yang memaksakan penundaan finalitas yang panjang tanpa jaminan keamanan formal. Arsitektur baru beroperasi pada model ketahanan "20+20", memungkinkan protokol tetap aktif bahkan jika 20% validator bersifat merugikan dan 20% lainnya tidak responsif. Protokol membagi waktu menjadi slot diskrit dengan pemimpin yang ditugaskan dipilih melalui proses acak yang dapat diverifikasi. Setiap pemimpin mengelola slot berurutan selama jendela mereka, mengumpulkan transaksi untuk membuat blok yang dibagi menjadi irisan perantara dan serpihan yang lebih kecil. Serpihan ini awalnya didistribusikan di seluruh jaringan menggunakan Turbine, dengan rencana untuk menggantinya dengan sistem Rotor yang lebih efisien dalam pembaruan selanjutnya, yang akan memerlukan persetujuan SIMD terpisah. Voting off-chain menggantikan sistem saat ini di mana validator mengirimkan transaksi voting on-chain untuk setiap slot, menghilangkan bandwidth yang signifikan, biaya transaksi, dan overhead pemrosesan. Sumber: B2BInPay Validator memberikan tepat satu suara per slot, dengan suara yang bertentangan dapat dideteksi dan kegagalan partisipasi mengakibatkan pengecualian dari hadiah dan kemungkinan penghapusan dari set validator aktif. Mekanisme Validator Admission Ticket mengharuskan setiap validator membayar 1,6 SOL per epoch sebelum berpartisipasi, dengan biaya dibakar untuk mengimbangi inflasi sambil mempertahankan dinamika ekonomi saat ini. Biaya di muka ini menggantikan biaya transaksi langsung untuk voting, mempertahankan hambatan ekonomi yang setara selama periode transisi. Debat Komunitas Berpusat pada Dampak Ekonomi dan Risiko Implementasi Tanggapan validator mengungkapkan sentimen campuran tentang implikasi ekonomi peningkatan dan strategi implementasi. Satu validator, Firedancer, menyatakan dukungan kuat, mencatat penyederhanaan akan menghemat berbulan-bulan pekerjaan mengatasi kasus-kasus tepi TowerBFT. Namun, anggota komunitas lain mengangkat kekhawatiran tentang biaya 1,6 SOL menciptakan hambatan masuk yang tinggi bagi validator baru sambil melindungi set aktif saat ini. Sumber: Solana Forum Model VAT alternatif muncul dalam diskusi, termasuk distribusi pro-rata berdasarkan stake aktif atau segmentasi berdasarkan ukuran stake dengan biaya bertingkat mulai dari 0,5 hingga 5 SOL per epoch. Pendukung berpendapat biaya 1,6 SOL saat ini hanya mewakili 80% dari biaya voting on-chain yang ada, membuat partisipasi sedikit lebih terjangkau sambil mempertahankan keamanan jaringan. Kekhawatiran teknis berfokus pada kebijakan kedaluwarsa transaksi tanpa Proof-of-History, pelacakan kinerja validator dengan voting off-chain, dan tidak adanya rencana pengujian dan penerapan yang terperinci. Anggota komunitas mempertanyakan bagaimana penggantian blockhash akan mencegah serangan double-spend dan apakah mekanisme timeout akan mempengaruhi waktu pembangunan blok dan proses lelang Jito. Proses voting mencakup epoch 833-842, dengan periode diskusi diikuti oleh pengumpulan bobot stake, distribusi token melalui alat Jito Merkle Distributor yang diadaptasi, dan voting final di alamat Ya, Tidak, dan Abstain. Proposal memerlukan mayoritas dua pertiga suara Ya versus Tidak untuk lolos, dengan ambang kuorum 33% termasuk abstain. Peningkatan ini datang saat Solana melanjutkan evolusi tata kelola setelah voting kontroversial sebelumnya, termasuk proposal inflasi dinamis SIMD-0228 yang ditolak yang gagal mencapai persetujuan supermayoritas meskipun ada dukungan institusional awal. Ke depan, peningkatan Alpenglow bertujuan untuk mencapai latensi konsensus pada kinerja tingkat Web2, sambil juga memperkuat postur keamanan dan keadilan ekonomi. Namun, kritikus menuntut rencana pengujian komprehensif dan strategi implementasi yang lebih jelas sebelum menyetujui perubahan protokol fundamental seperti itu selama siklus pasar bull saat ini.