2026-01-15 Kamis

Berita Kripto

Investasi 401(K) Merangkul Peluang Cryptocurrency Baru: OPTO Miner Mendukung Penambangan Multi-Mata Uang untuk Pendapatan Pasif Lebih Banyak

Presiden A.S. Donald Trump menandatangani perintah eksekutif, untuk pertama kalinya memasukkan cryptocurrency mainstream seperti Bitcoin, Ethereum, dan XRP dalam lingkup investasi yang sesuai untuk rencana pensiun seperti 401(k). Langkah ini memecahkan pembatasan aset yang sudah lama ada di bidang investasi pensiun tradisional, menandai masuknya cryptocurrency secara resmi ke dalam sistem pensiun A.S. mainstream dan memberikan dukungan institusional untuk nilai investasi jangka panjang mereka. Didorong oleh inisiatif kebijakan, perhatian pasar terhadap aset kripto secara bertahap beralih dari spekulasi jangka pendek ke pertumbuhan nilai jangka panjang. Berkantor pusat di Inggris, platform daya komputasi cloud OPTO Miner telah meluncurkan kontrak daya komputasi yang berambang rendah dan sepenuhnya transparan untuk membantu investor mengubah aset digital mereka menjadi output harian yang berkelanjutan tanpa perlu menerapkan peralatan penambangan sendiri. Memanfaatkan fasilitas penambangan bertenaga energi hijau dan persyaratan kontrak yang fleksibel, OPTO Miner menawarkan kepada investor jalur inovatif dan layak antara memegang dan pengembalian. Sejak didirikan di Inggris pada tahun 2018, OPTO Miner telah mematuhi operasi yang legal dan sesuai, memegang kualifikasi pendaftaran lengkap dan lisensi operasional. Platform ini memanfaatkan peralatan komputasi berkinerja tinggi dan sistem penjadwalan cerdas untuk terus mengoptimalkan manajemen energi, secara efektif mengendalikan biaya operasional sambil secara signifikan meningkatkan efisiensi penambangan. Bagi investor yang mencari pertumbuhan jangka panjang dalam aset digital, OPTO Miner bukan hanya alat yang kuat untuk melindungi nilai dari volatilitas pasar tetapi juga saluran yang andal untuk mencapai pertumbuhan modal. Di masa lalu, penambangan cryptocurrency tradisional sering mengharuskan pengguna untuk membeli peralatan penambangan, memilih pool penambangan, dan mempelajari algoritma, yang merupakan hambatan masuk yang tinggi dan proses yang kompleks. Sekarang, dengan kontrak daya komputasi cloud yang diluncurkan oleh OPTO Miner, pengguna dapat dengan mudah memulai perjalanan penambangan mereka dan menikmati pengalaman pengguna yang sederhana dan intuitif. Penambangan Otomatis, "Operasi Nol" Di OPTO Miner, penambangan tidak memerlukan pengaturan yang rumit, dan Anda tidak perlu khawatir memilih koin atau menyesuaikan daya komputasi. Yang perlu Anda lakukan hanyalah memilih kontrak daya komputasi cloud yang sesuai, dan sistem backend akan berjalan secara cerdas sepanjang waktu, secara otomatis menjalankan strategi optimal berdasarkan kondisi pasar untuk memungkinkan aliran keuntungan. Deposit dan Penarikan Multi-Mata Uang, Fleksibel dan Bebas Tidak peduli mata uang digital mainstream mana yang Anda sukai, OPTO Miner dapat memenuhi kebutuhan Anda. Platform ini mendukung deposit dan penarikan dalam berbagai mata uang, termasuk BTC, ETH, XRP, DOGE, SOL, LTC, BCH, USDT, USDC, dan lainnya. Anda dapat dengan bebas memilih metode pembayaran yang Anda sukai berdasarkan kebutuhan Anda dan mengontrol setiap langkah aliran dana Anda. Bertenaga Energi Hijau, Penambangan Ramah Lingkungan Di OPTO Miner, penambangan bukan hanya tentang keuntungan - ini juga tentang lingkungan. Infrastruktur komputasi cloud platform ini sepenuhnya ditenagai oleh energi terbarukan, mengurangi emisi karbon sambil memastikan output daya komputasi yang stabil, menyelaraskan investasi dengan pembangunan berkelanjutan. Keamanan dan Transparansi, Ketenangan Pikiran Keamanan dana selalu menjadi prioritas utama kami. OPTO Miner menggunakan solusi keamanan tingkat perusahaan, termasuk perlindungan keamanan McAfee® dan penghalang keamanan anti-DDoS Cloudflare®, untuk memastikan keamanan aset pengguna melalui beberapa lapisan teknologi. Semua detail pendapatan, catatan penarikan, dan informasi kontrak dapat dilihat secara real-time di panel kontrol, memastikan transparansi dan akuntabilitas. Penyelesaian dan Pengembalian Harian Untuk membantu pengguna mengunci pengembalian yang stabil, platform telah meluncurkan model kontrak penyelesaian harian, yang mendistribusikan pengembalian tetap setiap 24 jam. Mekanisme ini tidak hanya mengurangi dampak fluktuasi pasar tetapi juga membuat pertumbuhan keuntungan lebih berkelanjutan dan dapat diprediksi. Mulai OPTO Miner Daftar sekarang untuk menerima bonus $15. Pemilihan Kontrak: Setelah pendaftaran berhasil, pilih kontrak penambangan yang sesuai dengan tujuan pendapatan dan anggaran Anda. OPTO Miner menawarkan berbagai kontrak untuk memenuhi kebutuhan beragam Anda, baik Anda seorang pendatang baru atau penambang berpengalaman. Untuk detail kontrak, kunjungi situs web resmi OPTO Miner. Mulai menghasilkan keuntungan: Setelah memilih dan mengaktifkan kontrak penambangan, sistem akan secara otomatis memproses tugas penambangan. Teknologi canggih OPTO Miner memastikan proses penambangan yang efisien dan bekerja untuk memaksimalkan potensi keuntungan. Kesimpulan Didorong oleh pelonggaran kebijakan administrasi Trump tentang investasi dalam cryptocurrency melalui rencana 401(k), OPTO Miner telah menciptakan saluran berambang rendah dan berkelanjutan bagi investor untuk meningkatkan nilai aset digital mereka melalui operasi yang sesuai, daya komputasi efisien yang didorong oleh energi hijau, dan model keuntungan yang sepenuhnya transparan. Baik Anda seorang pemula yang baru memasuki pasar atau investor berpengalaman yang bersikeras memegang koin untuk jangka panjang, Anda memiliki kesempatan untuk mencapai pengembalian dan secara stabil meningkatkan nilai aset Anda di platform ini. Klik di sini untuk mengunduh aplikasi
Penulis: CryptoNews2025/08/17 14:30
Harga SOL Terus Melonjak — Pengguna SIX MINING Dapat Memperoleh Pendapatan Pasif

Pasar cryptocurrency sedang mengalami pemulihan yang kuat, dengan harga SOL (Solana) yang terus naik selama beberapa minggu sejak awal Agustus — meraih kenaikan lebih dari 45% hanya dalam beberapa minggu singkat dan kembali menjadi sorotan pasar. Dalam reli ini, pemenang terbesar bukanlah para trader spekulatif melainkan pengguna cloud mining yang sudah terlibat dalam platform SIX MINING. Berkat mekanisme staking dan pembagian keuntungannya, mereka diam-diam menjadi "pemenang berprofil rendah" dalam bull run crypto saat ini. SIX MINING telah memilih waktu yang tepat di pasar dengan berfokus pada "hambatan masuk rendah dan penghasilan otomatis" melalui layanan cloud mining SOL-nya, dengan cepat menarik sejumlah besar investor ritel dan investor kecil hingga menengah di seluruh dunia. Apa Itu Cloud Mining SIX MINING? Cloud mining adalah metode penambangan cryptocurrency seperti Bitcoin menggunakan daya komputasi cloud yang disewa, tanpa perlu menginstal atau menjalankan perangkat keras dan perangkat lunak terkait secara langsung. SIX MINING adalah perusahaan cloud mining cerdas terdesentralisasi global yang didirikan pada tahun 2018 di Inggris. Dengan menggunakan energi bersih untuk penambangan, mereka telah mengurangi biaya penambangan. Misi SIX MINING adalah menciptakan lingkungan penambangan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, membantu lebih banyak penggemar crypto dan penambang skala kecil atau tim untuk berpartisipasi tanpa perlu membeli atau memelihara peralatan atau membayar biaya energi langsung. Cara Menggunakan SOL untuk Menghasilkan Pendapatan Harian di SIX MINING Daftar untuk akun SIX MINING dan terima bonus $12. Pilih SOL atau cryptocurrency lain dan lakukan deposit (minimal $100). Pilih paket kontrak penambangan yang sesuai untuk Anda. Opsi dapat ditemukan di halaman kontrak situs web resmi SIX MINING. Mulai penambangan secara otomatis — penghasilan diselesaikan setiap hari dan dikreditkan ke akun Anda. Mengapa SIX MINING Mendapat Keuntungan Dari Lonjakan SOL? Peningkatan jaringan SOL + akumulasi institusional yang berkelanjutan menjaga harga tetap kuat. SIX MINING menawarkan fitur penghasilan otomatis dan compounding untuk memperbesar keuntungan. Cloud mining menghilangkan hambatan teknis, menjadikannya dapat diakses oleh pengguna sehari-hari. Penyelesaian harian dan penarikan USDC instan berarti "tambang hari ini, hasilkan hari ini." Pengguna hanya perlu menyetor SOL, USDC, atau cryptocurrency lainnya untuk bergabung dengan layanan cloud mining satu atap platform — tidak perlu menjalankan node mereka sendiri atau menangani risiko perangkat keras/pemeliharaan. Keunggulan SIX MINING Paket Uji Coba Gratis – Daftar untuk mendapatkan bonus $12, dapat digunakan untuk membeli kontrak gratis. Rendah Karbon & Efisien – Menggunakan energi bersih untuk membangun ekosistem cloud mining yang ramah lingkungan. Daya Komputasi Cloud Gratis – Tidak perlu membeli atau memelihara peralatan penambangan yang mahal; SIX MINING menanggung semua biaya operasional. Data Penghasilan yang Jelas dan Transparan – Tambang kapan saja, di mana saja menggunakan aplikasi, dan pantau penghasilan secara real-time. Rencana Kontrak Transparan – Tersedia berbagai kontrak dengan jumlah dan durasi yang berbeda. Perlindungan Data Terenkripsi – Semua data pengguna dienkripsi SSL; server khusus dilindungi dari serangan DDoS. Layanan Pelanggan 24/7 – Dukungan sepanjang waktu untuk menyelesaikan masalah pengguna dengan cepat. Kesimpulan Pasar crypto berada pada tahap awal pemulihan, dan SOL, sebagai salah satu blockchain berkinerja tinggi yang paling menjanjikan, melihat ekspansi ekosistemnya dan aktivitas on-chain mendorong nilai jaringannya lebih tinggi. Dengan menggunakan layanan penambangan SIX MINING, investor dapat memperoleh manfaat tidak hanya dari pertumbuhan harga SOL tetapi juga dari output harian yang stabil — mempercepat pertumbuhan modal selama fase awal bull market. Dalam pasar yang berubah dalam sekejap mata, semakin banyak investor menyadari bahwa daripada mengejar pergerakan harga jangka pendek, lebih baik memilih saluran pendapatan SOL yang stabil dan jangka panjang. Bagi banyak orang, SIX MINING telah menjadi pilihan utama mereka.
Penulis: CryptoNews2025/08/16 13:30
ETF Solana Menghadapi Penundaan SEC, Keputusan Ditunda hingga Oktober

Regulator AS telah memperpanjang periode peninjauan untuk dua pengajuan dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) Solana hingga 16 Oktober 2025. SEC mengatakan bahwa perpanjangan tersebut memungkinkan "waktu yang cukup untuk mempertimbangkan" proposal ETF Solana dari Bitwise dan 21Shares, yang awalnya jatuh tempo pada 17 Agustus. "Komisi menganggap bahwa adalah tepat untuk menetapkan periode yang lebih lama untuk mengeluarkan perintah menyetujui atau menolak perubahan aturan yang diusulkan sehingga memiliki waktu yang cukup untuk mempertimbangkan," demikian bunyi pengajuan Kamis tersebut. Kewenangan perpanjangan maksimum 60 hari akan menjadi tenggat waktu final untuk persetujuan atau penolakan. Selanjutnya, lembaga tersebut juga telah menunda proposal dari Canary Funds dan Marinade Finance, catat analis ETF Bloomberg James Seyffart. "Saya menduga kita tidak akan melihat terlalu banyak lagi dari ini," tulisnya di X. "Kami mengharapkan ETF spot Solana standar akan disetujui paling lambat pertengahan Oktober." Dan pengajuan ETF Solana @CanaryFunds & @MarinadeFinance juga ditunda pic.twitter.com/bzvNGZIzQc — James Seyffart (@JSeyff) 14 Agustus 2025 Persetujuan ETF Solana Kemungkinan di Oktober? Meskipun SEC menunda keputusan ETF altcoin, Nate Geraci, Presiden The ETF Store, optimis bahwa berbagai ETF kripto akan segera memasuki pasar. Berbicara kepada CNBC, dia menjelaskan bagaimana angin regulasi yang mendukung dan arus masuk rekor ke dana Bitcoin dan Ether mendorong momentum altcoin. Dia mengatakan bahwa aturan baru akan memicu banjir peluncuran produk dalam beberapa bulan mendatang. Andrejs Balans, Manajer Risiko di YouHodler, memberi tahu Cryptonews bahwa selain Bitcoin dan Ethereum, proyek seperti Solana dan Polkadot telah menarik minat institusional, tetapi masih dianggap eksperimental. "Hanya beberapa dari ini yang kemungkinan akan bertahan cukup lama untuk mendapatkan perhatian serius dari alokator modal utama." SOL Melonjak Melewati $200, Menunjukkan Tren Naik yang Kuat Harga Solana naik menjadi $209 pada hari Kamis, di tengah meningkatnya diskusi tentang potensi peluncuran ETF Solana di AS. Menurut CoinMarketCap, rendah dan tinggi 24 jam masing-masing adalah $195,26 dan $209,67. Data CoinGlass mencatat pembelian besar-besaran di pasar derivatif. Open interest (OI) telah meningkat mendekati rekor terbarunya sebesar $12, yang menunjukkan bahwa para trader memposisikan diri untuk kelanjutan tren naik ini. Selain itu, likuidasi kripto dalam 24 jam terakhir telah melonjak menjadi $800 juta, termasuk posisi long SOL senilai $50 juta.
Penulis: CryptoNews2025/08/15 12:17
XRP Mencapai $3,40, SIX MINING Membantu Anda Mendapatkan Penghasilan Pasif

Setelah menemukan dukungan kuat di kisaran $2,85-$2,95, XRP dengan cepat merebut kembali rata-rata pergerakan 9 harinya dan mendekati resistensi kunci di $3,33-$3,40. Breakout yang berhasil akan membuka potensi untuk target di $3,50 atau bahkan $3,55-$3,60. Dengan momentum naik ini, investor dapat mempertimbangkan untuk berinvestasi dalam aset kripto melalui platform cloud mining SIX MINING, memanfaatkan keuntungan ganda dari hashrate yang stabil dan potensi kenaikan harga untuk memanfaatkan pertumbuhan nilai pasif selama pasar bull ini. Mengapa Memilih SIX MINING Akses penambangan instan melalui kontrak fleksibel: Pengguna dapat memilih dari berbagai paket kontrak penambangan yang memberikan pendapatan harian tetap berdasarkan preferensi investasi mereka. Penambangan berbiaya rendah: Tidak perlu membeli atau memelihara peralatan penambangan; SIX MINING mengurus semua biaya operasional. Pemantauan seluler, dapat diakses secara global: Investor dapat menambang Bitcoin dari mana saja di dunia hanya menggunakan smartphone mereka. Aplikasi SIX MINING menyediakan pelacakan pendapatan real-time. Perlindungan sistem terenkripsi: Semua data pengguna dilindungi oleh enkripsi SSL, dan server khusus kami dilindungi dari serangan DDoS. Mendukung beberapa cryptocurrency: Pengguna dapat menyelesaikan keuntungan dalam BTC, ETH, LTC, USDT, USDC, XRP, SOL, DOGE, dan BCH. Bagaimana Cara Bergabung dengan Program Kontrak SIX MINING? Daftar sebagai pengguna SIX MINING; Pilih rencana kontrak yang sesuai untuk investasi Anda; Tunggu hingga rencana penambangan berakhir dan tarik penghasilan pribadi Anda. Untuk rencana kontrak, silakan lihat halaman kontrak SIX MINING. Aplikasi Seluler Penambangan? Aplikasi ramah dengan proses pendaftaran sederhana; Antarmuka yang mudah dinavigasi cocok untuk pemula; Akses dan kelola akun dengan mudah kapan saja, di mana saja; Aksesibilitas luas dengan opsi Android dan iOS. Ringkasan Secara ringkas, XRP telah stabil pada level dukungan kunci dan terus mendorong ke atas menuju resistensi, berpotensi mengarah pada breakout jangka pendek. Bagi investor yang ingin memaksimalkan pengembalian selama kenaikan harga, SIX MINING menawarkan solusi cloud mining dengan entry rendah, memungkinkan Anda menikmati apresiasi harga sambil juga mendapatkan manfaat dari peningkatan daya komputasi, berpotensi menghasilkan keuntungan ganda.
Penulis: CryptoNews2025/08/14 21:00

