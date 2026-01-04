Bursa
DEX+
Beli Kripto
Pasar
Spot
Futures
BTC
Tabungan
Pusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Bursa MEXC
/
Berita Kripto
/
2026-01-15 Kamis
Berita Kripto
Nikmati Berita Kripto dan Perkembangan Pasar Terhangat
Semua
Bitcoin
Ethereum
Solana
Altcoin
Berita Utama Kripto
SOL dan BNB memasuki zona imbal hasil tinggi – Pengguna DeFi DBTC ungkap pendapatan pasif harian hingga $10.000
Di pasar yang bergerak cepat, banyak investor kesulitan untuk mengikuti, bereaksi terlambat terhadap fluktuasi pasar dan melewatkan peluang berharga. Masalahnya bukanlah pasar
Bagikan
Penulis: AI Journal
2026/01/07 05:17
ETF spot XRP mencatat arus masuk bersih sebesar $46,1 juta kemarin, sementara ETF spot Solana mencatat arus masuk bersih sebesar $16,24 juta.
PANews melaporkan pada 6 Januari bahwa, menurut data SoSoValue, pada 5 Januari (Waktu Bagian Timur), ETF spot XRP mencatat total arus masuk bersih sebesar $46,1 juta, dengan
Bagikan
Penulis: PANews
2026/01/06 10:23
BlockDAG Presale Mencapai $441 Juta saat Fase Akhir $0,003 Mengetat, Sementara Ethereum dan Solana Berkembang
Di seluruh pasar kripto, aset-aset utama bergerak ke arah yang berbeda seiring perkembangan baru yang terbentuk. Berita Ethereum tetap menjadi fokus dengan peningkatan Fusaka
Bagikan
Penulis: LiveBitcoinNews
2026/01/06 08:30
ETF Spot XRP dan SOL Mencatat Arus Masuk yang Signifikan
ETF spot XRP mencatat arus masuk $43,16 juta; ETF spot SOL menerima $10,43 juta minggu lalu.
Bagikan
Penulis: coinlineup
2026/01/05 18:43
Solana (SOL) Merebut Kembali Level 132, Momentum Berubah Tajam Menjadi Bullish
Solana memulai peningkatan segar di atas zona $130. Harga SOL sekarang mengkonsolidasi di atas $132 dan mungkin menargetkan keuntungan lebih lanjut di atas zona $138. Harga SOL memulai
Bagikan
Penulis: NewsBTC
2026/01/05 13:30
Solana melampaui CEX besar dengan volume spot $1,6T – Detail
Postingan Solana melampaui CEX utama dengan volume spot $1,6T – Detail muncul di BitcoinEthereumNews.com. Solana [SOL] mencatat Volume Spot tertinggi kedua
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2026/01/05 11:03
Dugaan perdagangan orang dalam dalam kasus Maduro di Venezuela pada Polymarket, kemungkinan melibatkan alamat yang terkait dengan WLFI.
PANews melaporkan pada 5 Januari bahwa, menurut analisis on-chain oleh Andrey_10gwei, seorang orang dalam diduga memasang taruhan sekitar $32,000 di Polymarket beberapa jam
Bagikan
Penulis: PANews
2026/01/05 10:02
Apakah harga Solana memulai fase baru dengan $10,9 miliar stablecoin on-chain?
Solana telah berkembang dari pemain pasar kecil menjadi jaringan perdagangan penting dalam kripto sejak 2022. Dominasi Binance turun dari sekitar 80% pada
Bagikan
Penulis: Coinstats
2026/01/04 21:01
Solana Melampaui Bursa Besar, Volume On-Chain Mencapai $1,6 Triliun pada 2025
Solana (SOL) telah muncul sebagai kekuatan dominan dalam perdagangan kripto, mencatat volume spot sebesar $1,6 triliun pada tahun 2025, melampaui bursa-bursa terkemuka, yang meliputi
Bagikan
Penulis: Tronweekly
2026/01/04 21:00
Prediksi Harga SOL: Menargetkan Breakout $146-150 Dalam 2 Minggu
Postingan SOL Price Prediction: Targeting $146-150 Breakout Within 2 Weeks muncul di BitcoinEthereumNews.com. Caroline Bishop 04 Jan 2026 17:02 Harga SOL
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2026/01/04 18:28
Berita yang Sedang Tren
Lainnya
Eric Adams Membantah Klaim Rug Pull atas Token NYC
Short squeeze menghantam 500 kripto teratas saat trader menutup taruhan bearish
Para pendukung kripto Senat menghadapi ujian krusial saat Coinbase menarik dukungan RUU
CZ memprediksi harga bitcoin mencapai $200.000 seiring iklim regulasi yang melonggar dan institusi yang berbondong-bondong masuk
Pencatatan Spot LIT Robinhood: Lompatan Strategis untuk Adopsi Kripto Mainstream