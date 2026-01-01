Bursa
DEX+
Beli Kripto
Pasar
Spot
Futures
BTC
Tabungan
Pusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Bursa MEXC
/
Berita Kripto
/
2026-01-15 Kamis
Berita Kripto
Nikmati Berita Kripto dan Perkembangan Pasar Terhangat
Semua
Bitcoin
Ethereum
Solana
Altcoin
Berita Utama Kripto
Prediksi Harga Solana, Koin Kripto Baru
Postingan Prediksi Harga Solana, Koin Kripto Baru muncul di BitcoinEthereumNews.com. Saat minggu pertama Januari 2026 dimulai, Solana (SOL) telah bergerak melampaui
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2026/01/04 09:14
Harga Solana (SOL) Mendapatkan Momentum di Awal 2026, Mempertahankan Support Krusial $130
Solana (SOL) kini menunjukkan kecenderungan awal untuk bergerak naik saat cryptocurrency ini berada pada resistensi kunci tertentu. Aksi pasar sebelumnya
Bagikan
Penulis: Tronweekly
2026/01/04 07:30
3 Kripto yang Diperhatikan Investor Saat 2026 Dimulai
Posting 3 Kripto yang Dipantau Investor saat 2026 Dimulai muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pelaku pasar sedang memantau campuran mata uang kripto yang sudah mapan
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2026/01/04 06:04
Prediksi Harga SOL: Menargetkan $150-155 pada Februari 2026 saat Momentum Breakout Meningkat
Postingan Prediksi Harga SOL: Menargetkan $150-155 pada Februari 2026 saat Momentum Breakout Terbentuk muncul di BitcoinEthereumNews.com. Rebeca Moen 03 Januari 2026
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2026/01/04 00:50
SOL STRATEGIES MENGUMUMKAN PENAWARAN AT-THE-MARKET
TORONTO, 2 Januari 2026 /CNW/ – SOL Strategies Inc. (CSE: HODL) (NASDAQ: STKE) ("SOL Strategies" atau "Perusahaan"), sebuah perusahaan yang berdedikasi untuk mengembangkan dan membangun
Bagikan
Penulis: AI Journal
2026/01/03 07:45
Prediksi Harga Solana: Investor Wall Street Scaramucci Memilih SOL sebagai Altcoin Teratas untuk 2026 – Apakah SOL $1.000 akan Datang?
Prediksi Harga Solana semakin menguat menyusul dukungan Anthony Scaramucci terhadap SOL sebagai altcoin terkemuka untuk tahun 2026. Dengan momentum pasar, metrik jaringan yang kuat
Bagikan
Penulis: Coinstats
2026/01/03 07:30
Akumulasi SOL oleh Whale Mendominasi Tren Kripto di Awal 2026
TLDR Volume DEX Solana mencapai $1,6 triliun pada 2025, hanya di bawah Binance dengan $7,2 triliun. Wallet whale terus membeli 10 token SOL atau lebih secara konsisten meskipun harga
Bagikan
Penulis: Coincentral
2026/01/02 07:25
Solana (SOL) dalam Proses Pemulihan: Resistensi Kunci $132 Menjadi Penentu
Solana (SOL) menunjukkan tanda-tanda pemulihan awal setelah beberapa bulan tekanan jual yang persisten. Menyusul penurunan tajam dari level tertinggi September–Oktober,
Bagikan
Penulis: Tronweekly
2026/01/01 23:30
Tren Tahun Baru: Aktivitas Whale Solana Menandakan Potensi Rally Sementara MSTR Menghadapi Pengawasan
Data on-chain menunjukkan akumulasi SOL berulang oleh pemegang besar, menunjukkan meningkatnya kepercayaan terhadap ekosistem Solana.
Bagikan
Penulis: CryptoPotato
2026/01/01 22:49
PeckShield: Insiden keamanan kripto utama di bulan Desember mengakibatkan kerugian sekitar $76 juta, menurun 60% dari bulan sebelumnya.
PANews melaporkan pada tanggal 1 Januari bahwa PeckShield menerbitkan artikel di platform X mereka yang menyatakan bahwa sekitar 26 serangan cryptocurrency besar terjadi pada bulan Desember
Bagikan
Penulis: PANews
2026/01/01 21:24
Berita yang Sedang Tren
Lainnya
Eric Adams Membantah Klaim Rug Pull atas Token NYC
Short squeeze menghantam 500 kripto teratas saat trader menutup taruhan bearish
Para pendukung kripto Senat menghadapi ujian krusial saat Coinbase menarik dukungan RUU
CZ memprediksi harga bitcoin mencapai $200.000 seiring iklim regulasi yang melonggar dan institusi yang berbondong-bondong masuk
Pencatatan Spot LIT Robinhood: Lompatan Strategis untuk Adopsi Kripto Mainstream