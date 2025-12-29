Bursa
Prediksi Harga Solana: SOL Menguji Kisaran $125 saat Struktur Bearish Menargetkan Zona Likuiditas Lebih Rendah
Artikel Prediksi Harga Solana: SOL Menguji Kisaran $125 saat Struktur Bearish Menargetkan Zona Likuiditas Lebih Rendah muncul di BitcoinEthereumNews.com. Harga Solana sedang diperdagangkan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2026/01/01 16:37
ETF spot Solana AS mengalami arus masuk bersih sebesar $2,29 juta dalam satu hari.
PANews melaporkan pada 1 Januari bahwa, menurut data SoSoValue, ETF spot Solana mencatat total arus masuk bersih sebesar $2,29 juta kemarin (31 Desember, Waktu Bagian Timur
Penulis: PANews
2026/01/01 11:54
DEX Solana Kalahkan Bursa Terkemuka dengan Volume $1,6 Triliun Meskipun Harga SOL Stagnan
Solana telah mencoba pemulihan moderat setelah kelemahan yang berkepanjangan, didukung oleh meningkatnya aktivitas on-chain. Peningkatan penggunaan jaringan telah menghasilkan kinerja yang lebih kuat
Penulis: Coinstats
2026/01/01 04:00
Prediksi Harga Solana: Momentum, Sentimen Pasar, dan Level Kunci Membentuk Pergerakan Selanjutnya SOL
Saat tahun menjelang akhir, Solana (SOL) adalah salah satu cryptocurrency yang paling aktif diperdagangkan. Koin ini terus mendapatkan perhatian di pasar karena
Penulis: Tronweekly
2025/12/31 21:30
Kripto Mana yang Harus Dibeli Hari Ini untuk Jangka Pendek karena Model Token $0,04 Ini Mendominasi Solana (SOL)
Jaringan berita mata uang kripto hari ini mengungkapkan bahwa perbedaan antara aktivitas rantai dan kinerja pasar token telah melebar. Solana masih mencatat
Penulis: Cryptopolitan
2025/12/31 00:00
XRP, BNB, SOL, ADA tertekan saat volume perdagangan Desember turun ke level terendah 2025
Altcoin utama mengakhiri dengan volume perdagangan Desember yang merosot ke level terendah 2025 karena aliran keluar stablecoin dari bursa meningkat dan para trader tetap berhati-hati. Aktivitas perdagangan altcoin
Penulis: Crypto.news
2025/12/30 10:51
Cicely LaMothe SEC Pensiun di Tengah Persetujuan ETF DOGE dan Panduan Koin Meme
Postingan SEC's Cicely LaMothe Retires Amid DOGE ETF Approvals and Meme Coin Guidance muncul di BitcoinEthereumNews.com. Cicely LaMothe, Wakil Direktur SEC
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/30 10:47
Scaramucci: Solana Bisa Melampaui Kapitalisasi Pasar Ethereum dalam Pertumbuhan, Aktivitas
Postingan Scaramucci: Solana Bisa Melampaui Kapitalisasi Pasar Ethereum dalam Pertumbuhan, Aktivitas muncul di BitcoinEthereumNews.com. Anthony Scaramucci memprediksi Solana bisa
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/30 09:38
Prediksi Harga Solana untuk Januari 2026: Pengulangan Bullish?
Postingan Prediksi Harga Solana untuk Januari 2026: Pengulangan Bullish? muncul di BitcoinEthereumNews.com. Harga Solana turun sekitar 12% selama 30 hari terakhir
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/29 10:28
Zcash meroket 17%, mengalahkan Solana di bidang INI – Apa yang terjadi selanjutnya?
Postingan Zcash melonjak 17%, mengungguli Solana di aspek INI – Apa yang terjadi sekarang? muncul di BitcoinEthereumNews.com. Jurnalis Diposting: 29 Desember 2025 Zcash memposting
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/29 10:03
