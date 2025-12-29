XRP, BNB, SOL, ADA tertekan saat volume perdagangan Desember turun ke level terendah 2025

Altcoin utama mengakhiri dengan volume perdagangan Desember yang merosot ke level terendah 2025 karena aliran keluar stablecoin dari bursa meningkat dan para trader tetap berhati-hati. Aktivitas perdagangan altcoin