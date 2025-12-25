Bursa
DEX+
Beli Kripto
Pasar
Spot
Futures
BTC
Tabungan
Pusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Bursa MEXC
/
Berita Kripto
/
2026-01-15 Kamis
Berita Kripto
Nikmati Berita Kripto dan Perkembangan Pasar Terhangat
Semua
Bitcoin
Ethereum
Solana
Altcoin
Berita Utama Kripto
Menghormati Orang yang Tidak Dikenal
Seandainya Soliman Santos, Jr. mengejar jalur karier di bidang sejarah — dia adalah seorang pengacara dan hakim pensiunan (tugas terakhirnya sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Regional Kota Naga
Bagikan
Penulis: Bworldonline
2025/12/29 00:03
SOL Dukungan $120 untuk Memicu Lonjakan Baru saat XYZVerse Merevolusi Crypto Gaming di 2025
Postingan SOL $120 Support to Spark New Bounce as XYZVerse Revolutionizes Crypto Gaming in 2025 muncul di BitcoinEthereumNews.com. Iklan     Penafian
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/28 21:22
Solana Menghadapi Pertempuran Likuidasi di Dekat $120 dengan Potensi Kenaikan Jangka Panjang Masih Hidup
Solana (SOL) terus diperdagangkan di zona teknikal yang sensitif, dengan harga berada di sekitar $123 pada grafik mingguan. Analis yang mengamati pasar melihat tahap ini
Bagikan
Penulis: Tronweekly
2025/12/28 19:00
Harga Solana Bertahan di Support Krusial $120 Saat Pasar Memperdebatkan Langkah Selanjutnya
Solana (SOL) diperdagangkan pada harga $123,04 hari ini, menunjukkan pemulihan ringan setelah penurunan baru-baru ini. Token ini mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar $6,78 miliar, sementara
Bagikan
Penulis: Tronweekly
2025/12/28 10:00
Solana Menunda Voting Inflasi, Fokus Beralih ke Struktur Pasar
Postingan Solana Menunda Voting Inflasi, Fokus Beralih ke Struktur Pasar muncul di BitcoinEthereumNews.com. Roadmap tata kelola Solana untuk 2026 menghadapi pembaruan
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/28 03:27
Solana (SOL) Melambat di Bawah $150 saat Cryptocurrency Baru $0,035 Ini Mendekati Alokasi 100%, Inilah Alasannya
Postingan Solana (SOL) Melambat di Bawah $150 saat Cryptocurrency Baru $0,035 Ini Mendekati Alokasi 100%, Inilah Alasannya muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pergeseran pasar jarang terjadi
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/27 04:05
Prediksi Harga Solana: SOL Mendorong Level Kritis Ini – Tapi Trader Mengatakan Langkah Selanjutnya yang Paling Penting
Solana cukup merangkum suasana pasar saat ini. Yang disebut "coin of the cycle" ini terjebak dalam rentang yang membosankan, dan sentimen di sekitarnya berada di level terendah
Bagikan
Penulis: Coinstats
2025/12/26 05:01
Harga Solana Stagnan di $122-$145 saat Whale Mengambil Posisi Berlawanan: Apa Selanjutnya?
Artikel ini pertama kali diterbitkan di The Bit Journal. Harga Solana tetap berada di bawah tekanan berkelanjutan, diperdagangkan di bawah zona support jangka pendek kunci karena kehati-hatian
Bagikan
Penulis: Coinstats
2025/12/26 04:00
Transaksi Blockchain Tanpa Biaya Tiba| Live Bitcoin News
Postingan Transaksi Blockchain Tanpa Biaya Telah Tiba| Live Bitcoin News muncul di BitcoinEthereumNews.com. Solana Foundation telah memperkenalkan Kora, sebuah fee relayer
Bagikan
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/25 12:15
Solana Meluncurkan Kora: Transaksi Blockchain Tanpa Biaya Tiba
Solana Foundation telah memperkenalkan Kora, sebuah fee relayer yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi tanpa biaya dan membayar menggunakan token kustom. SOL tidak lagi perlu
Bagikan
Penulis: LiveBitcoinNews
2025/12/25 12:15
Berita yang Sedang Tren
Lainnya
Eric Adams Membantah Klaim Rug Pull atas Token NYC
Short squeeze menghantam 500 kripto teratas saat trader menutup taruhan bearish
Para pendukung kripto Senat menghadapi ujian krusial saat Coinbase menarik dukungan RUU
CZ memprediksi harga bitcoin mencapai $200.000 seiring iklim regulasi yang melonggar dan institusi yang berbondong-bondong masuk
Pencatatan Spot LIT Robinhood: Lompatan Strategis untuk Adopsi Kripto Mainstream