ETF spot Solana AS mencatat arus masuk bersih $1,48 juta dalam satu hari.
PANews melaporkan pada 25 Desember bahwa, menurut data SoSoValue, Solana spot ETF mencatatkan arus masuk bersih sebesar $1,48 juta kemarin (24 Desember, Waktu Timur). Kemarin
Penulis: PANews
2025/12/25 10:58
Solana Mengalami Ketidakseimbangan Likuidasi 8.392% dalam Reset 12 Jam yang Brutal
Postingan Solana Mengalami Ketidakseimbangan Likuidasi 8.392% dalam Reset Brutal 12 Jam muncul di BitcoinEthereumNews.com. Solana (SOL), aset mata uang kripto peringkat ketujuh
Penulis: BitcoinEthereumNews
2025/12/25 06:25
Solana (SOL) Bisa Mencapai $150 Seiring Pertumbuhan DeFi dan Ekspansi RWA
Adopsi aset dunia nyata (RWAs) di blockchain Solana terjadi dengan sangat cepat, dengan lebih dari 115.000 akun kini memegang aset tersebut. Bentuk-bentuk yang ditokenisasi
Penulis: Tronweekly
2025/12/25 02:39
Prakiraan harga Solana: apakah $100 selanjutnya saat SOL memperpanjang penurunan?
Harga Solana (SOL) diperdagangkan sekitar $122 pada 24 Desember 2025. Kerugian baru mendorong SOL mendekati level kritis $120. Kepercayaan investor yang memudar dan makroekonomi
Penulis: Coin Journal
2025/12/25 01:00
Mengapa Waktu Penting: 10 Koin Kripto Baru yang Perlu Dipertimbangkan Hari Ini saat Sentimen Pasar Berubah
Di dunia yang meledak dengan koin kripto baru, para trader berpengalaman dan investor yang penasaran sama-sama terus memburu terobosan berikutnya. Beberapa aset digital menjanjikan
Penulis: Techbullion
2025/12/24 18:53
Solana Memasuki Fase Minat Rendah Setelah All-Time High November 2024 — Inilah Alasannya
Kisah Solana telah bergeser dari kebangkitan yang pesat menjadi pertarungan besar untuk tetap relevan. Setelah mencapai rekor tertinggi sepanjang masa yang bersejarah pada November 2024, jaringan
Penulis: NewsBTC
2025/12/24 11:00
Analis Menyebut Teknologi GeeFi (GEE) Dapat Bersaing Dengan Solana (SOL), Memperkirakan ROI Lebih dari 2000% dalam Beberapa Bulan Mendatang
GeeFi menarik perhatian signifikan dengan presale yang sangat sukses, yang telah mengumpulkan lebih dari $1,6 juta. Baca selengkapnya...
Penulis: Coinstats
2025/12/24 06:00
Presale Kripto Terbaik di 2026: Diamond Hands Memompa DeepSnitch AI ke $1M untuk Mengimbangi Crash SOL dan TAO
Menurut laporan terbaru, terjadi peningkatan 43% dalam aktivitas kripto di Brasil, dengan Bitcoin menjadi cryptocurrency yang paling banyak diperdagangkan. Peningkatan ini menunjukkan
Penulis: Blockonomi
2025/12/24 05:45
Solana Menunjukkan Tanda-Tanda Pemulihan saat Investor Mengakumulasi $345 Juta dalam SOL
TLDR Solana mengakumulasi $345 juta dalam SOL, menandakan meningkatnya kepercayaan investor. ETF Creator dan arus masuk institusional menunjukkan potensi pemulihan Solana. SOL mengalami
Penulis: Coincentral
2025/12/24 05:28
Solana Menargetkan $190 di Tengah Penggalangan Dana $1 Miliar Upexi dan Arus Masuk ETF yang Kuat
Upexi, Inc. (NASDAQ: UPXI) telah mengajukan pernyataan pendaftaran S-3 kepada SEC, yang memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan dana hingga $1 miliar dalam bentuk tunai atau sekuritas lainnya
Penulis: Tronweekly
2025/12/24 04:00
