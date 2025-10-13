Steak 'n Shake Menangguhkan Jajak Pendapat ETH Setelah Kritik dari Pendukung Bitcoin

Sorotan:
Steak 'n Shake telah mengakhiri jajak pendapatnya tentang penerimaan pembayaran Ether setelah menghadapi kecaman keras dari pendukung Bitcoin. Rantai restoran cepat saji tersebut bertanya kepada 468.800 pengikut X-nya apakah mereka harus menambahkan ETH sebagai opsi pembayaran. Hampir 49.000 suara diberikan, dengan 53% mendukung Ether. Meskipun demikian, perusahaan menghentikan jajak pendapat hanya empat jam kemudian.
Rantai restoran tersebut memposting di X, "Jajak pendapat dihentikan. Kesetiaan kami bersama para Bitcoiner. Kalian telah berbicara." Pernyataan ini menekankan keputusannya untuk memprioritaskan pengguna Bitcoin yang sudah ada. Steak 'n Shake mulai menerima pembayaran Bitcoin pada Mei di seluruh A.S., Prancis, Monako, dan Spanyol. Para eksekutif mengakui dukungan komunitas Bitcoin untuk kenaikan penjualan toko yang sama sebesar 15% tahun-ke-tahun selama kuartal ketiga.
Beberapa pendukung Bitcoin mengkritik jajak pendapat ETH tersebut. Adam Simecka, pencipta dompet self-custody Manna, memperingatkan bahwa dia akan berhenti makan di rantai restoran tersebut jika pembayaran Ether diperkenalkan. Influencer Colleen, yang juga dikenal sebagai The Bitcoin Gal, menyebut jajak pendapat tersebut "mengecewakan." Pengembang Bitcoin Carman menambahkan bahwa jajak pendapat tersebut telah merusak reputasi rantai restoran di antara pendukung setianya.
Kejadian ini menyoroti betapa seriusnya bisnis mempertimbangkan basis pelanggan kripto mereka. Respons cepat Steak 'n Shake menunjukkan pengaruh yang dimiliki para Bitcoiner dalam membentuk keputusan perusahaan. Keselarasan perusahaan dengan pengguna Bitcoin juga dapat melindungi keuntungan penjualan terbarunya.
Insiden tersebut menggarisbawahi perpecahan yang kuat antara komunitas Bitcoin dan Ethereum. Banyak penggemar Bitcoin memandang BTC sebagai satu-satunya mata uang digital yang dapat diandalkan. Michael Saylor, pendukung Bitcoin terkenal, pernah mengatakan, "Tidak ada aset kripto terbaik kedua."
Co-founder Ethereum Vitalik Buterin menyarankan agar perusahaan yang mengadopsi kripto harus berkomitmen pada satu komunitas. Dia menekankan bahwa bisnis harus menghindari upaya untuk memuaskan semua audiens kripto. Pendekatan ini terlihat jelas dalam keputusan Steak n Shake untuk fokus pada Bitcoiner yang loyal daripada pengguna baru.
Eksekutif perusahaan mengamati bahwa penggemar Bitcoin secara langsung berdampak pada pertumbuhan penjualan terbaru. Ini menunjukkan bahwa tribalisme kripto dapat memengaruhi pendapatan dan loyalitas merek. Perusahaan pembayaran juga mendorong ke mata uang digital, yang menggambarkan tren pasar yang lebih luas. Sebagai contoh, Mesh mengintegrasikan Apple Pay untuk menyediakan pembayaran kripto kepada pedagang. Demikian pula, Stripe sedang membangun stablecoin, yang dipatok dengan dolar AS, untuk melakukan transaksi secara global.
Tokoh-tokoh terkemuka lainnya mendukung penggunaan Bitcoin dalam aplikasi. Jack Dorsey menyarankan agar Signal Messenger menambahkan dukungan Bitcoin untuk melakukan pembayaran peer-to-peer. David Marcus, CEO Lightspark, mengatakan aplikasi non-transaksional harus terhubung dengan Bitcoin.
Steak 'n Shake juga telah mengumumkan "Bitcoin Steakburger" yang akan diluncurkan minggu ini. Penawaran ini bertepatan dengan keyakinan berkelanjutan mereka pada pembayaran Bitcoin. Tindakan ini memperkuat loyalitas rantai restoran kepada penggemar Bitcoin. Perusahaan juga mengirimkan pesan ke pasar bahwa mereka tidak dapat kehilangan identitas kriptonya.
Langkah ini akan mendatangkan pengguna Bitcoin baru dan mempertahankan kepercayaan klien saat ini. Dengan berinvestasi lebih lanjut di Bitcoin, Steak n Shake meningkatkan kehadirannya di pasar pembayaran digital yang berkembang. Sifat kehati-hatian perusahaan mencerminkan dampak komunitas kripto pada strategi bisnis.
