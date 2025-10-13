Steak 'n Shake Menangguhkan Jajak Pendapat ETH Setelah Kritik dari Pendukung Bitcoin

Sorotan: Steak 'n Shake telah menangguhkan jajak pendapat ETH setelah mendapat kecaman dari komunitas BTC. Steak 'n Shake melaporkan kenaikan penjualan sebesar 15% setelah menerima pembayaran Bitcoin di beberapa negara. Pendukung Bitcoin memengaruhi pilihan bisnis dan dapat membentuk arah adopsi pembayaran kripto. Steak 'n Shake telah mengakhiri jajak pendapatnya tentang penerimaan pembayaran Ether setelah menghadapi kecaman keras dari pendukung Bitcoin. Rantai restoran cepat saji ini bertanya kepada 468.800 pengikut X-nya apakah mereka harus menambahkan ETH sebagai opsi pembayaran. Hampir 49.000 suara diberikan, dengan 53% mendukung Ether. Meskipun hasilnya demikian, perusahaan menangguhkan jajak pendapat hanya empat jam kemudian. TERBARU: RAKSASA MAKANAN CEPAT SAJI STEAK 'N SHAKE MENGATAKAN MEREKA TIDAK AKAN LAGI MENERIMA PEMBAYARAN ETHEREUM! pic.twitter.com/ws42ihuqFr — Coinvo (@ByCoinvo) 13 Oktober 2025 Rantai restoran tersebut memposting di X, "Jajak pendapat ditangguhkan. Kesetiaan kami bersama para Bitcoiner. Kalian telah berbicara." Pernyataan ini menekankan keputusannya untuk memprioritaskan pengguna Bitcoin yang sudah ada. Steak 'n Shake mulai menerima pembayaran Bitcoin pada Mei di seluruh A.S., Prancis, Monako, dan Spanyol. Para eksekutif mengakui dukungan komunitas Bitcoin untuk kenaikan penjualan toko yang sama sebesar 15% tahun-ke-tahun selama kuartal ketiga. Beberapa pendukung Bitcoin mengkritik jajak pendapat ETH tersebut. Adam Simecka, pencipta dompet self-custody Manna, memperingatkan bahwa dia akan berhenti makan di rantai restoran tersebut jika pembayaran Ether diperkenalkan. Influencer Colleen, juga dikenal sebagai The Bitcoin Gal, menyebut jajak pendapat tersebut "mengecewakan." Pengembang Bitcoin Carman menambahkan bahwa jajak pendapat tersebut telah merusak reputasi rantai restoran di antara pendukung setia. Oof. Saya benar-benar bersemangat untuk membawa anak-anak dan orang tua saya ke @SteaknShake dan menghabiskan beberapa sats awal tahun ini. Tapi jika ini arah yang Anda tuju, saya akan mundur dari memberikan bisnis kami di masa depan. Fakta bahwa Anda bahkan membuat jajak pendapat ETH adalah... — Colleen (@thebitcoingal) 11 Oktober 2025 Episode ini menyoroti betapa seriusnya bisnis mempertimbangkan basis pelanggan kripto mereka. Respons cepat Steak 'n Shake menunjukkan pengaruh yang dipertahankan Bitcoiner dalam membentuk keputusan perusahaan. Keselarasan perusahaan dengan pengguna Bitcoin juga dapat melindungi keuntungan penjualan terbaru. Steak 'n Shake Menangguhkan Jajak Pendapat ETH karena Tribalisme Kripto Memengaruhi Keputusan Insiden ini menggarisbawahi perpecahan yang kuat antara komunitas Bitcoin dan Ethereum. Banyak penggemar Bitcoin memandang BTC sebagai satu-satunya mata uang digital yang dapat diandalkan. Michael Saylor, pendukung Bitcoin terkenal, pernah mengatakan, "Tidak ada aset kripto terbaik kedua." Pendiri bersama Ethereum Vitalik Buterin menyarankan agar perusahaan yang mengadopsi kripto harus berkomitmen pada satu komunitas. Dia menekankan bahwa bisnis harus menghindari upaya untuk memuaskan semua audiens kripto. Pendekatan ini terlihat jelas dalam keputusan Steak n Shake untuk fokus pada Bitcoiner yang setia daripada pengguna baru. Eksekutif perusahaan mengamati bahwa penggemar Bitcoin secara langsung berdampak pada pertumbuhan penjualan terbaru. Ini menunjukkan bahwa tribalisme kripto dapat memengaruhi pendapatan dan loyalitas merek. Perusahaan pembayaran juga mendorong ke mata uang digital, yang menggambarkan tren pasar yang lebih luas. Sebagai contoh, Mesh memasukkan Apple Pay untuk menyediakan pembayaran kripto kepada pedagang. Demikian pula, Stripe sedang membangun stablecoin, yang dipatok ke dolar A.S., untuk melakukan transaksi secara global. Tokoh-tokoh terkemuka lainnya mendukung penggunaan Bitcoin dalam aplikasi. Jack Dorsey menyarankan agar Signal Messenger menambahkan dukungan Bitcoin untuk melakukan pembayaran peer-to-peer. David Marcus, CEO Lightspark, mengatakan aplikasi non-transaksional harus terhubung dengan Bitcoin. Promosi Bertema Bitcoin Memperkuat Identitas Merek Steak 'n Shake juga telah mengumumkan "Bitcoin Steakburger" yang akan diluncurkan minggu ini. Penawaran ini bertepatan dengan keyakinan berkelanjutan mereka pada pembayaran Bitcoin. Tindakan ini memperkuat loyalitas rantai restoran kepada penggemar Bitcoin. Perusahaan juga mengirimkan pesan ke pasar bahwa mereka tidak dapat kehilangan identitas kripto mereka. Sebagai penghargaan kepada para Bitcoiner yang membantu kami mencapai kinerja terdepan QSR, kami meluncurkan Bitcoin Steakburger pada 16 Oktober. Penjualan toko yang sama Steak n Shake pada kuartal ketiga naik 15%. Berikut adalah yang kami tumpangi. 2025…….15% 2024………2%… — Steak 'n Shake (@SteaknShake) 9 Oktober 2025 Langkah ini akan membawa pengguna Bitcoin baru dan mempertahankan kepercayaan klien saat ini. Dengan berinvestasi lebih lanjut di Bitcoin, Steak n Shake meningkatkan kehadirannya di pasar pembayaran digital yang berkembang. Sifat hati-hati perusahaan mencerminkan dampak komunitas kripto pada strategi bisnis. Platform eToro Pertukaran Kripto Terbaik Lebih dari 90 kripto teratas untuk diperdagangkan Diatur oleh entitas tingkat atas Aplikasi perdagangan yang ramah pengguna 30+ juta pengguna 9.9 Kunjungi eToro eToro adalah platform investasi multi-aset. Nilai investasi Anda dapat naik atau turun. Modal Anda berisiko. Jangan berinvestasi kecuali Anda siap kehilangan semua uang yang Anda investasikan. Ini adalah investasi berisiko tinggi, dan Anda tidak boleh berharap untuk dilindungi jika terjadi kesalahan. Sorotan: Steak 'n Shake telah menangguhkan jajak pendapat ETH setelah mendapat kecaman dari komunitas BTC. Steak 'n Shake melaporkan kenaikan penjualan sebesar 15% setelah menerima pembayaran Bitcoin di beberapa negara. Pendukung Bitcoin memengaruhi pilihan bisnis dan dapat membentuk arah adopsi pembayaran kripto. Steak 'n Shake telah mengakhiri jajak pendapatnya tentang penerimaan pembayaran Ether setelah menghadapi kecaman keras dari pendukung Bitcoin. Rantai restoran cepat saji ini bertanya kepada 468.800 pengikut X-nya apakah mereka harus menambahkan ETH sebagai opsi pembayaran. Hampir 49.000 suara diberikan, dengan 53% mendukung Ether. Meskipun hasilnya demikian, perusahaan menangguhkan jajak pendapat hanya empat jam kemudian. TERBARU: RAKSASA MAKANAN CEPAT SAJI STEAK 'N SHAKE MENGATAKAN MEREKA TIDAK AKAN LAGI MENERIMA PEMBAYARAN ETHEREUM! pic.twitter.com/ws42ihuqFr — Coinvo (@ByCoinvo) 13 Oktober 2025 Rantai restoran tersebut memposting di X, "Jajak pendapat ditangguhkan. Kesetiaan kami bersama para Bitcoiner. Kalian telah berbicara." Pernyataan ini menekankan keputusannya untuk memprioritaskan pengguna Bitcoin yang sudah ada. Steak 'n Shake mulai menerima pembayaran Bitcoin pada Mei di seluruh A.S., Prancis, Monako, dan Spanyol. Para eksekutif mengakui dukungan komunitas Bitcoin untuk kenaikan penjualan toko yang sama sebesar 15% tahun-ke-tahun selama kuartal ketiga. Beberapa pendukung Bitcoin mengkritik jajak pendapat ETH tersebut. Adam Simecka, pencipta dompet self-custody Manna, memperingatkan bahwa dia akan berhenti makan di rantai restoran tersebut jika pembayaran Ether diperkenalkan. Influencer Colleen, juga dikenal sebagai The Bitcoin Gal, menyebut jajak pendapat tersebut "mengecewakan." Pengembang Bitcoin Carman menambahkan bahwa jajak pendapat tersebut telah merusak reputasi rantai restoran di antara pendukung setia. Oof. Saya benar-benar bersemangat untuk membawa anak-anak dan orang tua saya ke @SteaknShake dan menghabiskan beberapa sats awal tahun ini. Tapi jika ini arah yang Anda tuju, saya akan mundur dari memberikan bisnis kami di masa depan. Fakta bahwa Anda bahkan membuat jajak pendapat ETH adalah... — Colleen (@thebitcoingal) 11 Oktober 2025 Episode ini menyoroti betapa seriusnya bisnis mempertimbangkan basis pelanggan kripto mereka. Respons cepat Steak 'n Shake menunjukkan pengaruh yang dipertahankan Bitcoiner dalam membentuk keputusan perusahaan. Keselarasan perusahaan dengan pengguna Bitcoin juga dapat melindungi keuntungan penjualan terbaru. Steak 'n Shake Menangguhkan Jajak Pendapat ETH karena Tribalisme Kripto Memengaruhi Keputusan Insiden ini menggarisbawahi perpecahan yang kuat antara komunitas Bitcoin dan Ethereum. Banyak penggemar Bitcoin memandang BTC sebagai satu-satunya mata uang digital yang dapat diandalkan. Michael Saylor, pendukung Bitcoin terkenal, pernah mengatakan, "Tidak ada aset kripto terbaik kedua." Pendiri bersama Ethereum Vitalik Buterin menyarankan agar perusahaan yang mengadopsi kripto harus berkomitmen pada satu komunitas. Dia menekankan bahwa bisnis harus menghindari upaya untuk memuaskan semua audiens kripto. Pendekatan ini terlihat jelas dalam keputusan Steak n Shake untuk fokus pada Bitcoiner yang setia daripada pengguna baru. Eksekutif perusahaan mengamati bahwa penggemar Bitcoin secara langsung berdampak pada pertumbuhan penjualan terbaru. Ini menunjukkan bahwa tribalisme kripto dapat memengaruhi pendapatan dan loyalitas merek. Perusahaan pembayaran juga mendorong ke mata uang digital, yang menggambarkan tren pasar yang lebih luas. Sebagai contoh, Mesh memasukkan Apple Pay untuk menyediakan pembayaran kripto kepada pedagang. Demikian pula, Stripe sedang membangun stablecoin, yang dipatok ke dolar A.S., untuk melakukan transaksi secara global. Tokoh-tokoh terkemuka lainnya mendukung penggunaan Bitcoin dalam aplikasi. Jack Dorsey menyarankan agar Signal Messenger menambahkan dukungan Bitcoin untuk melakukan pembayaran peer-to-peer. David Marcus, CEO Lightspark, mengatakan aplikasi non-transaksional harus terhubung dengan Bitcoin. Promosi Bertema Bitcoin Memperkuat Identitas Merek Steak 'n Shake juga telah mengumumkan "Bitcoin Steakburger" yang akan diluncurkan minggu ini. Penawaran ini bertepatan dengan keyakinan berkelanjutan mereka pada pembayaran Bitcoin. Tindakan ini memperkuat loyalitas rantai restoran kepada penggemar Bitcoin. Perusahaan juga mengirimkan pesan ke pasar bahwa mereka tidak dapat kehilangan identitas kripto mereka. Sebagai penghargaan kepada para Bitcoiner yang membantu kami mencapai kinerja terdepan QSR, kami meluncurkan Bitcoin Steakburger pada 16 Oktober. Penjualan toko yang sama Steak n Shake pada kuartal ketiga naik 15%. Berikut adalah yang kami tumpangi. 2025…….15% 2024………2%… — Steak 'n Shake (@SteaknShake) 9 Oktober 2025 Langkah ini akan membawa pengguna Bitcoin baru dan mempertahankan kepercayaan klien saat ini. Dengan berinvestasi lebih lanjut di Bitcoin, Steak n Shake meningkatkan kehadirannya di pasar pembayaran digital yang berkembang. Sifat hati-hati perusahaan mencerminkan dampak komunitas kripto pada strategi bisnis. Platform eToro Pertukaran Kripto Terbaik Lebih dari 90 kripto teratas untuk diperdagangkan Diatur oleh entitas tingkat atas Aplikasi perdagangan yang ramah pengguna 30+ juta pengguna 9.9 Kunjungi eToro eToro adalah platform investasi multi-aset. Nilai investasi Anda dapat naik atau turun. Modal Anda berisiko. Jangan berinvestasi kecuali Anda siap kehilangan semua uang yang Anda investasikan. Ini adalah investasi berisiko tinggi, dan Anda tidak boleh berharap untuk dilindungi jika terjadi kesalahan.