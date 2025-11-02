Stellar Memperluas Jangkauan DeFi Dengan Chainlink Data Feeds, Data Streams, dan Integrasi CCIP

Integrasi blockchain Stellar dengan Chainlink memungkinkan pengembang dan institusi untuk menghubungkan aset mereka dengan ekosistem DeFi yang lebih luas secara aman, memanfaatkan infrastruktur Chainlink.

Dengan volume pembayaran RWA kuartalan sebesar $5,4 miliar dan ekosistem DeFi yang telah tiga kali lipat ukurannya tahun ini, Stellar memperluas perannya sebagai jembatan antara aset dunia nyata yang ditokenisasi dan DeFi.

Stellar, jaringan blockchain Layer-1 yang berfokus pada aset bertokenisasi kelas institusional, baru-baru ini bergabung dengan program Chainlink SCALE. Sebagai bagian dari pengembangan ini, Stellar akan mengintegrasikan Data Feeds, Data Streams, dan CCIP (Cross-Chain Interoperability Protocol) dari Chainlink.

Dengan mengintegrasikan solusi data dan interoperabilitas Chainlink, Stellar menyediakan infrastruktur penting bagi pengembang untuk membangun aplikasi lintas-rantai generasi berikutnya. Dengan demikian, ini membantu meningkatkan DeFi, aset bertokenisasi, dan keuangan on-chain institusional dalam skala besar.

Stellar Membuka Kemampuan Baru Melalui Integrasi Chainlink

Integrasi Chainlink CCIP akan meningkatkan interoperabilitas dalam ekosistem Stellar. Ini akan memungkinkan pengembang dan institusi untuk menghubungkan aset berbasis Stellar dengan pasar DeFi yang lebih luas secara aman.

Mekanisme konsensus CCIP didukung oleh infrastruktur Decentralized Oracle Network (DON) Chainlink. Infrastruktur ini saat ini mengamankan lebih dari $100 miliar dalam total nilai terkunci DeFi (TVL) dan mendukung transaksi on-chain senilai triliunan dolar.

Dengan memanfaatkan infrastruktur terbukti ini, pengembang Stellar akan mendapatkan akses ke standar interoperabilitas tingkat produksi yang andal yang telah diadopsi oleh protokol utama dan penerbit aset.

Dalam perkembangan terbaru, platform blockchain Chainlink telah memperluas jejaknya, dengan 17 integrasi on-chain yang berbeda, seperti yang disebutkan dalam cerita kami sebelumnya.

Integrasi ini juga akan memungkinkan Stellar untuk memperluas perannya dan semakin memperkuat posisinya sebagai jembatan antara aset dunia nyata (RWAs) dan DeFi. Jaringan ini telah muncul sebagai pemimpin dalam treasury bertokenisasi, memproses volume pembayaran RWA sebesar $5,4 miliar pada kuartal lalu, sementara ekosistem DeFi-nya telah berkembang lebih dari tiga kali lipat sejak awal tahun.

Berbicara tentang perkembangan ini, Johann Eid, Chief Business Officer, Chainlink Labs, mengatakan:

Memanfaatkan Arsitektur CCIP

CCIP memungkinkan transfer token lintas-rantai yang aman tanpa memerlukan perubahan pada kontrak token yang ada. Melalui token lintas-rantai (CCT), pengembang dapat menggunakan kontrak pool token yang telah diaudit untuk membuat token kompatibel ERC-20 dapat ditransfer di berbagai blockchain atau membuat kontrak pool token khusus untuk kasus penggunaan tertentu.

Karena CCT bersifat token-agnostik, tidak diperlukan pengkodean khusus CCIP. Perlindungan bawaan seperti batas tarif yang dapat dikonfigurasi dan Smart Execution memastikan pemrosesan transaksi yang andal bahkan selama periode kemacetan jaringan.

Dirancang untuk skalabilitas, arsitektur modular CCIP memungkinkan ekspansi berkelanjutan. Ini mendukung blockchain baru, token, dan peningkatan keamanan di masa depan. Pendekatan ini memposisikan ekosistem Stellar untuk berinteroperasi dengan berbagai protokol DeFi yang terus berkembang secara mulus.