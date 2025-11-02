Strategi Mendominasi Q3 Dengan 640.808 Bitcoin dan Hasil BTC 26,0%

Strategy Inc. melaporkan pendapatan bersih Q3 sebesar $2,8 miliar karena perbendaharaan bitcoin-nya sebanyak 640.808, yang bernilai $70,9 miliar, menghasilkan imbal hasil BTC 26% dan memperkuat kepemimpinannya dalam integrasi bitcoin institusional skala besar yang menguntungkan dan ekspansi kredit digital. Strategy Melaporkan Pendapatan Bersih Q3 $2,8 Miliar Dengan Perbendaharaan Bitcoin Bernilai $70,9 Miliar Integrasi Bitcoin yang semakin cepat ke dalam keuangan perusahaan […]
Sumber: https://news.bitcoin.com/strategy-dominates-q3-with-640808-bitcoin-and-26-0-btc-yield/