Strategy Inc. Memperoleh $45,6 Juta dalam Bitcoin di Tengah Volatilitas Pasar

Strategy Inc. yang dipimpin oleh Michael Saylor telah mengakuisisi lebih banyak Bitcoin, dan kali ini, perusahaan tersebut telah mengakuisisi 397 BTC dengan total sekitar $45,6 juta, yang merupakan minggu keempat perusahaan membeli BTC. Dalam kesepakatan tersebut, perusahaan membayar harga rata-rata 114.771 per Bitcoin yang menghasilkan total 641.205 BTC yang akan menghabiskan biaya perusahaan sebesar 69,17 miliar dolar.

Hal ini dibiayai oleh cadangan modal internal dan pengajuan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa A.S. mengindikasikan hal ini. Biaya keseluruhan portofolio Bitcoin untuk Strategy saat ini diperkirakan sebesar 47,49 miliar, yang merupakan keuntungan yang belum terealisasi lebih dari 21 miliar. Pada tahun 2025, perusahaan melaporkan hasil 26,1% dalam Bitcoin berdasarkan tahun ke tahun, yang memperkuat klaimnya sebagai pemilik korporasi terbesar dari cryptocurrency tersebut.

Strategi Akumulasi Berkelanjutan Terus Berlanjut

Tren pembelian yang tak henti-hentinya dari strategi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tetap setia dan berkomitmen pada model perbendaharaan Bitcoin-nya, meskipun ada volatilitas pasar baru-baru ini. Bitcoin diperdagangkan pada sekitar 107.354, dan pengumuman ini disertai dengan penurunan 2,5% dalam 24 jam terakhir. Menurut analis pasar, pemegang jangka pendek berada di bawah tekanan, dan sebagian besar pembeli baru berada dalam posisi rugi.

Data Glassnode menunjukkan bahwa aktivitas sisi jual ini biasanya mengarah pada periode akumulasi bagi investor jangka panjang. Tren masa lalu menunjukkan bahwa kondisi pasar seperti ini biasanya menarik pembeli strategis, daripada pembalikan tren. Pembelian lebih lanjut dari Strategy dapat dikaitkan dengan tren ini, karena perusahaan tidak menyesuaikan jadwal akuisisinya sebagai respons terhadap fluktuasi harga jangka pendek.

Ketidakpastian Politik Mendukung Narasi Bitcoin

Akuisisi Bitcoin terbaru terjadi pada saat negara tersebut menghadapi kerusuhan politik yang signifikan di Amerika Serikat. Penutupan pemerintah federal kini telah mencapai minggu keempatnya, dan administrasi presiden telah menyalahkan penolakan Demokrat. Ratusan ribu pegawai federal masih belum dibayar sementara Kongres berjuang untuk mencapai kesepakatan pendanaan.

Dalam salah satu wawancara dengan CBS News, Trump menggambarkan posisi Demokrat sebagai tidak bertanggung jawab dan mendesak Republik untuk melanjutkan secara legislatif. Penutupan yang berkepanjangan telah memberikan tekanan tambahan pada legislator, selain menggagalkan operasi federal di negara tersebut. Pendukung Bitcoin melihat ketidakstabilan seperti itu dalam pemerintahan sebagai konfirmasi nilai cryptocurrency sebagai alat untuk mengurangi risiko politik.

Tumpang tindih antara ketidakpastian politik dan adopsi korporasi Bitcoin menunjukkan perubahan sikap terhadap aset digital dalam keuangan konvensional. Strategi akumulasi yang dikembangkan di bawah kepemimpinan Saylor telah menggeser keseimbangan perusahaan dan mendorong perusahaan lain untuk berpikir ke arah yang sama. Tren terbaru telah diikuti oleh American Bitcoin, yang membeli BTC.

Sementara itu, CEO Coinbase Brian Armstrong optimis tentang regulasi cryptocurrency, memperkirakan bahwa RUU yang ditunggu-tunggu dalam struktur pasar kripto A.S. akan disetujui tahun ini. Transparansi regulasi juga akan melegitimasi strategi Bitcoin korporasi dan mendorong lebih banyak investasi institusional di pasar aset digital.