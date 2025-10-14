Strategy Inc. Menambahkan 220 BTC di Tengah Kekacauan Pasar

Catatan Penting

Strategy Inc.

menghabiskan $27,2 juta untuk memperoleh 220 BTC dengan harga rata-rata lebih dari $123.000 per koin.

Perusahaan kini memegang total 640.250 BTC, dibeli dengan biaya agregat sebesar $47,38 miliar.

Pembelian ini didanai dengan menjual saham preferen, memperkuat strateginya menggunakan pasar modal untuk membeli Bitcoin.

Strategy Inc., pemegang korporasi terbesar dari



, sekali lagi telah meningkatkan kepemilikannya, membeli tambahan 220 koin seharga $27,2 juta dalam bentuk tunai. Akuisisi ini membawa total perbendaharaan perusahaan menjadi 640.250 Bitcoin yang substansial.

Pembelian, yang terjadi antara 6 dan 12 Oktober, dirinci dalam siaran pers yang diterbitkan pada 13 Oktober oleh Strategy Inc. Dana tersebut dihasilkan dari penawaran saham at-the-market (ATM) perusahaan, yang menghasilkan pendapatan bersih sebesar $27,3 juta. Pembelian terbaru ini memperkuat pendekatan jangka panjang Strategy dalam memanfaatkan pasar modal untuk secara sistematis membangun cadangan Bitcoin-nya.







Mengakumulasi Selama Ketidakstabilan Pasar

Keputusan Strategy untuk membeli datang pada saat tekanan pasar yang signifikan. Akuisisi ini mengikuti periode volatilitas yang intens di pasar kripto, di mana pergerakan harga ekstrem memicu deleveraging yang meluas dan peristiwa likuidasi historis.

Pada 11 Oktober, pasar kripto menyaksikan rekor likuidasi sebesar $19,35 miliar, terutama didorong oleh posisi long, menurut Coinspeaker. Penurunan tajam ini, yang melihat harga Bitcoin jatuh dari $121.560 ke bawah $103.000, sebagian dikaitkan dengan pengumuman Presiden AS Donald Trump tentang potensi tarif 100% pada impor dari Tiongkok.

Harga pembelian perusahaan untuk batch terbaru ini rata-rata sekitar $123.561 per Bitcoin, angka yang jauh lebih tinggi dari biaya rata-rata keseluruhannya yaitu $74.000 per koin. Meskipun terjadi crash kripto baru-baru ini dan kepanikan pasar yang meluas, Strategy menunjukkan komitmen yang teguh terhadap strategi akumulasinya.

Langkah ini menyoroti perbedaan besar antara keyakinan jangka panjang institusional dan sentimen pasar jangka pendek. MARA Holdings, entitas korporasi lainnya, juga memperoleh 400 Bitcoin seharga $46,31 juta selama penurunan ini, menandakan tren yang lebih luas di antara beberapa perbendaharaan perusahaan untuk membeli Bitcoin di tengah volatilitas.

Reaksi Pasar dan Analisis Harga

Pasar yang lebih luas bereaksi terhadap berita tersebut dengan hati-hati, mencerminkan perpecahan mendalam antara akumulator jangka panjang dan pedagang jangka pendek. Setelah pengumuman, harga Bitcoin tetap sebagian besar dalam rentang, diperdagangkan antara $113.800 dan $114.400. Konsolidasi ketat ini menandakan keraguan pasar yang signifikan.

Sementara pembelian korporasi menawarkan beberapa dukungan, tekanan penjualan yang kuat tetap ada. Data on-chain mengungkapkan bahwa paus terkemuka yang terhubung dengan likuidasi 19 miliar baru-baru ini telah meningkatkan posisi short mereka menjadi lebih dari $200 juta, bertaruh pada penurunan harga lebih lanjut.

Indikator teknis menunjukkan Bitcoin dalam keseimbangan yang rapuh. Pada timeframe yang lebih tinggi, indikator momentum seperti MACD menunjukkan tekanan penjualan yang intens mulai mereda, tetapi harga tetap di bawah rata-rata pergerakan kunci, menunjukkan tren bearish masih utuh. Level dukungan langsung berada di kisaran $112.000 hingga $110.000, sementara resistensi signifikan terletak pada level $116.500. Diperlukan penembusan yang menentukan ke salah satu arah untuk menetapkan tren yang jelas.

Proksi untuk Eksposur Bitcoin

Strategi perbendaharaan korporasi yang unik dari Strategy menjadikannya proksi untuk eksposur Bitcoin di pasar ekuitas tradisional. Ini menarik investor yang mencari akses ke aset digital tanpa memegangnya secara langsung. Perusahaan ini telah mempelopori penggunaan berbagai instrumen keuangan, termasuk beberapa seri saham preferen dan saham biasa kelas A, untuk mendanai pembelian berkelanjutannya. Rekayasa keuangan ini memungkinkannya untuk terus mengumpulkan modal tetapi juga mengekspos neraca keuangannya secara langsung terhadap fluktuasi harga Bitcoin yang terkenal.

Sebagai Perusahaan Perbendaharaan Bitcoin terkemuka, tindakan Strategy diawasi dengan ketat, berfungsi sebagai barometer minat korporasi dalam aset digital. Dengan akuisisi terbarunya, perusahaan telah semakin memperkuat posisinya, bertaruh bahwa perbendaharaan kripto yang besar akan mendorong nilai jangka panjang bagi para pemegang sahamnya. Pembelian yang konsisten, didanai melalui penawaran publik, telah menjadi bagian inti dari identitasnya di dunia teknologi dan keuangan.

Disclaimer: Coinspeaker berkomitmen untuk menyediakan pelaporan yang tidak bias dan transparan. Artikel ini bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu tetapi tidak boleh dianggap sebagai saran keuangan atau investasi. Karena kondisi pasar dapat berubah dengan cepat, kami mendorong Anda untuk memverifikasi informasi sendiri dan berkonsultasi dengan profesional sebelum membuat keputusan berdasarkan konten ini.







Sebagai ahli strategi pemasaran Web3 dan mantan CMO DuckDAO, Zoran Spirkovski menerjemahkan konsep kripto yang kompleks menjadi narasi menarik yang mendorong pertumbuhan. Dengan latar belakang jurnalisme kripto, dia unggul dalam mengembangkan strategi go-to-market untuk proyek DeFi, L2, dan GameFi. Zoran Spirkovski di X



