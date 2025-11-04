Saham Strategy Inc. (MSTR): Turun Di Tengah Penambahan 397 Bitcoin ke Cadangan Senilai $45 Miliar

TLDR

Strategy membeli 397 BTC, meningkatkan kepemilikan menjadi 641K BTC.

Akuisisi Bitcoin berlanjut meskipun fluktuasi pasar.

Cadangan Bitcoin Strategy kini bernilai $47,49 miliar.

$69,5 juta dikumpulkan untuk mendanai pembelian Bitcoin melalui program ATM.

Strategy tetap menjadi pemegang Bitcoin korporasi terbesar secara global.

Strategy Inc. (MSTR), perusahaan intelijen perangkat lunak yang dipimpin oleh Michael Saylor, melihat sahamnya turun sebesar 3,20%, berada di $260,88 pada pukul 10:50 pagi.

Penurunan ini terjadi tak lama setelah perusahaan mengungkapkan bahwa mereka membeli 397 Bitcoin (BTC) seharga $45,6 juta antara 27 Oktober dan 2 November, menambah cadangan mereka yang sudah signifikan. Pembelian ini meningkatkan total kepemilikan Bitcoin Strategy menjadi 641.205 BTC, bernilai sekitar $45 miliar, menegaskan kembali posisinya sebagai pemegang Bitcoin korporasi terbesar.

Akuisisi 397 BTC Di Tengah Volatilitas Pasar

Antara 27 Oktober dan 2 November, Strategy Inc. memperoleh 397 BTC dengan harga rata-rata $114.771 per Bitcoin. Langkah ini terjadi saat harga Bitcoin berfluktuasi, turun di bawah $108.000 sebelum stabil di sekitar $111.000. Pembelian terbaru ini didanai melalui program ekuitas At-The-Market (ATM) perusahaan yang sedang berjalan, yang mengumpulkan $69,5 juta dalam hasil bersih selama seminggu.

Perusahaan telah mengandalkan program-program ini sepanjang 2025 untuk membiayai strategi akuisisi Bitcoin yang agresif. Strategy mengumpulkan $8,4 juta dari saham STRF, $4,4 juta dari saham STRK, $2,3 juta dari saham STRD, dan $54,4 juta dari saham biasa MSTR. Arus modal yang berkelanjutan dari penawaran ini memungkinkan perusahaan untuk menambah perbendaharaan Bitcoin tanpa mengganggu cadangan kasnya.

Cadangan Bitcoin Strategy Terus Bertumbuh

Total kepemilikan Bitcoin Strategy kini melebihi 640.000 BTC, dibeli dengan harga rata-rata $74.057 per koin. Cadangan ini kini telah mencapai nilai investasi gabungan sebesar $47,49 miliar, menyoroti komitmen perusahaan terhadap Bitcoin sebagai aset cadangan perbendaharaan utamanya. Pendekatan Strategy mencerminkan pandangan Michael Saylor tentang Bitcoin sebagai bentuk emas digital, yang menawarkan pelestarian nilai jangka panjang yang lebih baik daripada mata uang tradisional atau obligasi.

Strategi perusahaan mengkonversi modal ekuitas menjadi Bitcoin telah disambut dengan skeptisisme dan dukungan selama bertahun-tahun. Meskipun pasar mengalami penurunan, cadangan Bitcoin Strategy telah terbukti menjadi investasi jangka panjang yang sangat menguntungkan. Valuasi saat ini dari kepemilikan perusahaan memposisikannya sebagai pemegang Bitcoin korporasi terbesar secara global.

Program Penggalangan Modal Memastikan Ekspansi Berkelanjutan

Strategy memiliki kapasitas tersedia lebih dari $46 miliar di bawah program ATM-nya, memberikan fleksibilitas untuk melakukan akuisisi Bitcoin di masa depan. Dana ini telah memberikan perusahaan sarana untuk terus memperluas kepemilikannya terlepas dari fluktuasi pasar. Bahkan, meskipun ada volatilitas dalam harga Bitcoin, Strategy tetap berkomitmen pada strategi pembeliannya dan tidak menunjukkan tanda-tanda melambat.

Sebagai pemegang Bitcoin korporasi terbesar, Strategy terus mendominasi lanskap perbendaharaan Bitcoin korporasi. Dengan institusi yang semakin banyak mengadopsi Bitcoin sebagai cadangan perbendaharaan, model Strategy dapat menetapkan standar bagi perusahaan lain di sektor ini. Akuisisi konsisten perusahaan dan upaya penggalangan modal yang kuat menggarisbawahi komitmennya yang teguh terhadap Bitcoin.

Postingan Strategy Inc. (MSTR) Stock: Drop Amid 397 Bitcoins Added to $45 Billion Reserve pertama kali muncul di CoinCentral.