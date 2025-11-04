IPO Strategy mendefinisikan kembali strategi Bitcoin korporasi dengan penawaran berdenominasi euro

Perusahaan akan menerbitkan 3,5 juta saham STRE, masing-masing dengan harga €100 ($115).

Strategy, perusahaan treasury kripto yang dikenal dengan akumulasi Bitcoin secara metodis, telah mengungkapkan rencana untuk saham abadi berdenominasi euro dengan ticker STRE.

Penawaran umum perdana (IPO) ini menandakan integrasi yang lebih baik antara pasar modal tradisional dengan ekonomi Bitcoin.

Langkah terbaru Strategy memperluas model jangka panjangnya dalam mengumpulkan modal melalui ekuitas dan utang untuk memperluas cadangan Bitcoin, mengkonsolidasikan posisinya sebagai pemegang korporasi terbesar aset tersebut.

IPO berdenominasi Euro menargetkan investor profesional

Perusahaan berencana menerbitkan 3,5 juta saham STRE, masing-masing dengan harga €100 ($115), dengan dividen tahunan kumulatif 10% yang dibayarkan setiap triwulan mulai 31 Desember.

Hasil penjualan akan digunakan untuk memperoleh Bitcoin (BTC) tambahan, yang saat ini diperdagangkan pada $104.603, dan untuk tujuan korporasi umum.

Strategy menyatakan bahwa saham hanya akan tersedia untuk investor yang memenuhi syarat di Uni Eropa dan Inggris, tidak termasuk peserta ritel.

Struktur ini mencerminkan preferensi perusahaan untuk modal institusional dan kepatuhan pada kerangka keuangan yang diatur sambil mempertahankan eksposur terhadap aset digital.

Menyempurnakan model treasury korporasi Bitcoin

Didirikan oleh Michael Saylor, Strategy mengadopsi model neraca Bitcoin-first pada pertengahan 2020.

Perusahaan mengumpulkan modal melalui instrumen pasar, mengkonversinya menjadi Bitcoin, dan menyimpan cryptocurrency tersebut sebagai cadangan strategis.

Pendekatan ini telah menjadikan Strategy sebagai perusahaan publik pemegang Bitcoin terbesar, dengan 641.205 BTC senilai sekitar $47,49 miliar.

Pada awal November, perusahaan menambahkan 397 BTC ke kepemilikannya sebagai bagian dari rencana akuisisi berkelanjutan.

Kerangka kerja Saylor telah mempengaruhi gelombang model treasury korporasi serupa, dengan perusahaan-perusahaan menerbitkan ekuitas atau kredit untuk membangun cadangan kripto.

Banyak yang sekarang memegang Bitcoin dan Ether (ETH), yang diperdagangkan pada $3.502, sebagai aset neraca.

Bersama-sama, perusahaan-perusahaan ini telah mengumpulkan miliaran, menunjukkan pergeseran dalam cara institusi memandang cryptocurrency: bukan sebagai taruhan spekulatif, tetapi sebagai aset cadangan dengan nilai strategis jangka panjang.

Persaingan pasar dan pembatasan akuisisi

Analis telah memperingatkan bahwa pertumbuhan pesat sektor treasury kripto dapat menyebabkan konsolidasi karena pendatang baru bersaing untuk modal investor.

Beberapa mengharapkan perusahaan untuk mengakuisisi pesaing untuk mempertahankan skala dan relevansi.

Namun, Strategy telah mengkonfirmasi bahwa mereka tidak akan mengejar merger atau akuisisi, bahkan di mana hal itu mungkin tampak menguntungkan.

Perusahaan bermaksud untuk berkembang secara organik, berfokus pada pertumbuhan neraca yang disiplin dan komunikasi langsung dengan investor.

Sikap ini memisahkan Strategy dari rekan-rekannya. Sementara yang lain mendiversifikasi atau mencari akuisisi, perusahaan tetap berkomitmen pada misi tunggal memperkuat posisi Bitcoin-nya.

Disiplin dan transparansi perusahaan telah menjadi pusat strategi hubungan investornya.

Bank-bank besar mendukung penawaran

IPO akan dikelola oleh institusi keuangan global termasuk Barclays, Morgan Stanley, Moelis, dan TD Securities.

Partisipasi mereka menegaskan kepercayaan yang berkembang di antara pemain keuangan tradisional dalam produk terkait Bitcoin.

Saham STRE mewakili hibrida langka antara pendapatan tetap dan eksposur aset digital.

Ini menawarkan pengembalian yang dapat diprediksi sambil menyalurkan hasil ke Bitcoin, secara efektif menghubungkan basis investor tradisional pencari yield dengan ekosistem cryptocurrency.

Seiring dengan pendalaman partisipasi institusional dalam Bitcoin, IPO berbasis euro Strategy mungkin mendefinisikan template baru untuk keuangan korporasi.

Kemampuan perusahaan untuk menggabungkan pasar modal yang didorong kepatuhan dengan basis aset terdesentralisasi menunjukkan bagaimana mata uang digital diserap ke dalam inti keuangan global.