Strategi Mendorong Kepemilikan Bitcoin Menjadi 641.205 BTC, Mencapai Hasil 26,1% BTC

Strategy Inc. meningkatkan akumulasi bitcoin dengan pembelian baru yang memperluas kepemilikan rekor mereka, menunjukkan keyakinan yang tak tergoyahkan pada aset digital, dan memperkuat posisinya sebagai pemimpin institusional yang definitif dalam kebangkitan global bitcoin yang semakin cepat. Strategy Memperluas Perbendaharaan Bitcoin Dengan Momentum Tak Terhentikan dan Skala Institusional Strategy Inc. mengintensifkan strategi akumulasi bitcoinnya, menggarisbawahi […]
Sumber: https://news.bitcoin.com/strategy-pushes-bitcoin-holdings-to-641205-btc-achieves-26-1-btc-yield/