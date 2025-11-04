Mesin Bitcoin (BTC) MicroStrategy (MSTR) Memasuki Fase Baru Dengan Persetujuan S&P, Kata Canaccord

Broker Canaccord Genuity mengatakan transformasi Strategy (MSTR) menjadi "mesin akuisisi bitcoin dengan struktur modal penuh" mencapai tonggak baru dengan peringkat kredit S&P pertamanya, B- dengan prospek stabil yang mengakui strategi neraca perusahaan yang semakin canggih.
Peringkat tersebut memvalidasi manajemen modal Strategy yang disiplin dan akses ke pasar, meskipun keberuntungannya tetap terkait dengan harga bitcoin BTC$107.025,62, tulis analis yang dipimpin oleh Joseph Vafi pada hari Senin.
Para analis mencatat bahwa S&P saat ini mendiskon nilai bitcoin karena volatilitas tetapi mengatakan bahwa hal itu bisa berubah seiring dengan penerimaan kelas aset ini secara mainstream, yang berpotensi meningkatkan posisi kredit perusahaan dan memperluas basis investornya.
Laporan hari Senin juga menyoroti kinerja kuat program ekuitas preferen Strategy, yang telah mengumpulkan $6,7 miliar melalui empat penerbitan tahun ini, termasuk IPO AS terbesar tahun 2025.
Saham preferen tetap "sangat menguntungkan," mendorong imbal hasil bitcoin 26% year-to-date dengan biaya dividen yang dapat dikelola.
Dengan perusahaan yang menegaskan kembali target imbal hasil bitcoin 30%, Canaccord mengatakan Strategy tetap menjadi permainan leverage pada apresiasi jangka panjang aset tersebut.
Perusahaan ini sekarang memegang sekitar 641.000 BTC senilai sekitar $70 miliar, sekitar 3% dari semua yang akan pernah ada, mengukuhkan posisinya sebagai pemegang korporasi bitcoin terbesar.
Broker tersebut menegaskan kembali peringkat beli untuk Strategy dan menaikkan target harga sahamnya menjadi $474 dari $464. Saham tersebut turun 1,7% pada awal perdagangan, sekitar $265.
Sumber: https://www.coindesk.com/markets/2025/11/03/strategy-s-bitcoin-engine-hits-new-phase-with-s-and-p-nod-canaccord-says