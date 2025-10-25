BursaDEX+
Sygnum Bank Memperkenalkan Produk Pinjaman Multisignature Berbasis Bitcoin dengan Debifi

Oleh: Tronweekly
2025/10/25 09:00
Lorenzo Protocol
BANK$0.07045+1.58%
Sygnum Bank
  • MultiSYG dari Sygnum Bank memungkinkan peminjam untuk mempertahankan kendali atas jaminan Bitcoin melalui teknologi multisignature.
  • Pinjaman dengan jaminan Bitcoin baru dengan MultiSYG menawarkan transparansi dan keamanan yang lebih besar bagi klien Sygnum.
  • MultiSYG menyediakan persyaratan pinjaman yang fleksibel, memastikan investor Bitcoin mempertahankan kendali dan mencegah rehipotekasi.

Sygnum Bank adalah bank aset digital, berbasis di Swiss, yang telah berkolaborasi dengan platform peminjaman yang didukung Bitcoin, Debifi, untuk memperkenalkan produk peminjaman baru. Produk ini diberi label MultiSYG dan memungkinkan peminjam untuk mempertahankan kendali atas Bitcoin mereka yang dijaminkan. Ini menerapkan konsep multisignature untuk menawarkan keamanan dan adaptabilitas yang lebih tinggi dalam pinjaman yang didukung oleh Bitcoin.

MultiSYG, dibandingkan dengan pinjaman konvensional, memungkinkan klien Sygnum Bank untuk meminjam dana fiat yang dijamin oleh Bitcoin tanpa menyerahkan kendali atas jaminan mereka. Sistem multisignature harus memiliki tiga dari lima pemegang kunci untuk mengotorisasi transaksi apa pun. Hal ini akan membuat peminjam lebih terbuka dan memungkinkan mereka untuk melihat dan memvalidasi kepemilikan Bitcoin mereka di blockchain selama masa pinjaman.

Sygnum Bank Memberdayakan Investor dengan Solusi Pinjaman Bitcoin MultiSYG

Melalui sistem baru ini, Sygnum Bank juga tidak perlu melepaskan otoritas penuh atas Bitcoin untuk mendapatkan pinjaman. Pelanggan tetap memiliki kendali sebagian atas jaminan mereka dan mencegah rehipotekasi, masalah yang sering terjadi dengan pinjaman berbasis Bitcoin tradisional. Hal ini akan membuat produk ini menarik bagi investor Bitcoin yang mencari kendali lebih besar atas kepemilikan mereka.

Pascal Eberle, pemimpin proyek MultiSYG di Sygnum, mengidentifikasi manfaat utama dari produk tersebut. Para peminjam memiliki keuntungan berupa persyaratan pinjaman yang fleksibel, termasuk biaya yang menguntungkan dan jangka waktu pinjaman yang lebih panjang. Teknologi multisignature digunakan untuk memastikan bahwa klien memiliki bukti kriptografis atas kepemilikan mereka sepanjang masa pinjaman.

Baca Juga: Prediksi Harga Hedera HBAR 2025: Bisakah Segera Menembus $0,37?

Riot dan Cleanspark Mengamankan $100 Juta dengan Jaminan Bitcoin

Pinjaman yang dijamin Bitcoin juga menemukan kebangkitan tahun ini. Pada April, perusahaan penambangan Bitcoin, Riot Platforms, memanfaatkan persediaan mereka sebagai bentuk jaminan untuk meminjam fasilitas kredit senilai $100 juta dengan Coinbase Prime, divisi kredit dari Coinbase.

Pinjaman Coinbase Prime lainnya, kali ini kepada Cleanspark, perusahaan penambangan lainnya, memiliki nilai pinjaman sebesar $100 juta, yang dikeluarkan pada September. Kemudian pada bulan yang sama, Cleanspark mengamankan pinjaman tambahan sebesar 100 juta dolar dalam bentuk treasury Bitcoin dari Two Prime.

Menurut laporan Bloomberg, pada Mei, Cantor Fitzgerald menyediakan pinjaman dengan jaminan Bitcoin kepada FalconX dan Maple Finance. FalconX mengkonfirmasi pengamanan fasilitas senilai lebih dari $100 juta sebagai bagian dari pengaturan kredit yang lebih besar, sementara Maple Finance menyelesaikan transaksi pertama dari kesepakatan mereka dengan Cantor.

Produk ini akan diperkenalkan pada paruh pertama tahun 2026 dan akan terbuka untuk setiap klien Sygnum Bank. Kolaborasi dengan Debifi adalah tonggak sejarah lain dalam peminjaman berbasis Bitcoin dan cara untuk menggabungkan teknologi multisignature yang sangat aman dengan fleksibilitas yang dibutuhkan peminjam.

Sygnum MultiSYG menyediakan investor Bitcoin dengan solusi baru untuk meminjam tanpa kehilangan kendali atas aset mereka. Dengan teknologi multisignature, produk ini menawarkan tingkat keamanan dan transparansi yang lebih tinggi kepada klien. Strategi ini akan menjadi standar baru dalam peminjaman yang dijamin Bitcoin, menyediakan solusi yang fleksibel dan aman.

Baca Juga: Bull Ethereum (ETH) Mendorong Terobosan $4.300 saat Dukungan $3.800 Tetap Kuat

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

