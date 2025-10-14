TAO Finance, perusahaan yang terdaftar di AS, mengamankan pembiayaan penempatan pribadi sebesar $11 juta.

PANews melaporkan pada 14 Oktober bahwa menurut PR Newswire, TAO Synergies Inc. (Nasdaq: TAOX), sebuah perusahaan perbendaharaan TAO, mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani perjanjian langganan sekuritas dengan investor yang sudah ada James Altucher dan investor baru DCG, mengamankan pembiayaan sebesar $11 juta. Pembiayaan tersebut, yang diselesaikan melalui penempatan pribadi dengan premium terhadap rata-rata pergerakan lima hari perusahaan, melibatkan penjualan 11.000 saham saham preferen konvertibel Seri E yang baru diterbitkan perusahaan, nilai nominal $1.000 per saham, yang dapat dikonversi menjadi saham biasa perusahaan, bersama dengan waran pembelian saham biasa lima tahun. Saham preferen Seri E memiliki harga konversi $8,00 per saham, dan waran memiliki harga pelaksanaan $8,00 per saham. Transaksi tersebut diharapkan akan ditutup pada atau sekitar 15 Oktober 2025, tergantung pada kondisi penutupan yang biasa.