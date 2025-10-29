CEO Telegram mengungkapkan Cocoon, jaringan komputasi AI terdesentralisasi yang dibangun di atas TON

Poin Penting
- CEO Telegram mengumumkan jaringan Cocoon, platform terdesentralisasi yang mengintegrasikan AI dan blockchain TON.
- Jaringan Cocoon meningkatkan jangkauan Telegram dalam layanan berbasis blockchain di dalam ekosistem aplikasinya.
Pada Blockchain Life 2025, CEO Telegram Pavel Durov mengumumkan Cocoon, singkatan dari Confidential Compute Open Network, sebuah inisiatif infrastruktur terdesentralisasi yang menggabungkan blockchain, AI, dan media sosial.
Durov mengatakan Cocoon akan memungkinkan pemilik GPU untuk menyumbangkan daya komputasi ke jaringan dan mendapatkan token TON sebagai imbalan, sementara pengembang dapat mengakses komputasi AI berbiaya rendah. Sistem ini dirancang untuk memastikan pengguna dapat berinteraksi dengan fitur AI seperti peringkasan dan penyusunan pesan tanpa mengekspos data pribadi ke penyedia terpusat.
Telegram sendiri akan menjadi pelanggan utama pertama dan promotor terbesar jaringan tersebut, mengintegrasikan kemampuan Cocoon ke dalam ekosistem mini-app dan bot-nya. Proyek ini dijadwalkan diluncurkan pada November 2025, dan aplikasi terbuka untuk penyedia perangkat keras dan pengembang.
Durov menekankan bahwa desain Cocoon yang transparan dan digerakkan pasar akan membuat harga komputasi AI kompetitif dan tahan sensor. Dia membingkai inisiatif ini sebagai bagian dari misi Telegram yang lebih luas untuk melindungi privasi pengguna dan kebebasan digital di tengah sentralisasi yang berkembang dalam teknologi global.
Ini adalah berita yang sedang berkembang.
Sumber: https://cryptobriefing.com/telegram-launches-cocoon-network-powered-by-ai-and-ton/