Tesla memperkuat dominasi di pasar baterai mega Inggris

Perusahaan Elon Musk telah mengambil kendali penuh atas pasar baterai mega Inggris, mempertahankan keunggulan yang jelas meskipun berselisih dengan kelas politik negara tersebut.

Menurut Modo Energy, baterai Tesla telah mengungguli setiap pesaing utama dalam pendapatan dan skala, menjadi andalan rencana Inggris untuk beralih dari bahan bakar fosil.

Perusahaan ini tidak hanya memasok baterai skala besar kepada pengembang tetapi juga memperdagangkan daya yang mereka hasilkan, memberikannya kendali atas bagaimana listrik mengalir di seluruh jaringan.

Unit Megapack Tesla telah menjadi pusat sistem tenaga Inggris, diam-diam mengubah cara energi disimpan dan didistribusikan.

Dari 182 proyek baterai skala jaringan yang beroperasi di seluruh negeri, 20 menggunakan baterai Megapack Tesla, dengan total sekitar 695 megawatt kapasitas terpasang, kata Modo Energy.

Dari jumlah tersebut, 16 diperdagangkan langsung oleh Tesla, menjadikan perusahaan bukan hanya pemasok tetapi juga pemain aktif di pasar listrik Inggris yang fluktuatif.

Tesla meningkatkan keuntungan sambil berselisih dengan politik Inggris

Dominasi perusahaan ini digarisbawahi hanya dua minggu setelah Ed Miliband, sekretaris energi Inggris, menyuruh Elon untuk "keluar dari politik dan negara kami" selama pidato publik. Komentar tersebut muncul setelah miliarder itu mengkritik kebijakan energi Inggris di platform sosialnya X.

Meskipun terjadi pertukaran yang panas, pangsa pasar Tesla terus bertumbuh. Data menunjukkan bahwa 16 proyek yang diperdagangkan Tesla menghasilkan rata-rata £91.364 per megawatt antara Oktober 2024 dan Oktober 2025, dengan total pendapatan £52 juta.

Lokasi-lokasi tersebut membentuk 16 dari 20 unit baterai dengan kinerja terbaik di negara itu, mengalahkan banyak yang dikelola oleh BP dan EDF.

Keberhasilan Tesla berasal dari kombinasi strategi, perangkat lunak, dan rekayasa. Baterainya dapat melepaskan listrik selama dua jam pada kapasitas penuh, dibandingkan dengan 1,5 jam untuk sebagian besar sistem di Inggris, memberikan mereka keunggulan di pasar yang menghargai fleksibilitas.

Perangkat lunak Autobidder perusahaan, yang menggunakan data real-time untuk menempatkan dan menyesuaikan penawaran pasar, membuat sistemnya terus berdagang untuk pengembalian maksimal. "Platform [Autobidder] terus menetapkan ulang harga penawaran dan berusaha mengalahkan persaingan dengan cara yang lebih dinamis dan berbasis data," kata Joe Bush, analis pasar di Modo Energy.

Investor baru mengejar keuntungan penyimpanan energi Inggris yang berkembang

Pedagang komoditas seperti Trafigura dan Vitol telah mulai berinvestasi di ruang yang sama, bertaruh bahwa pangsa energi angin dan surya Inggris yang berkembang akan menjaga pasar baterai tetap menguntungkan.

Goldman Sachs memasuki bisnis ini tahun lalu, memperdagangkan daya atas nama pemilik baterai, mengakui minat investor yang meningkat pada sistem penyimpanan.

Sektor ini sangat menarik di Inggris mengingat tingginya proporsi tenaga angin dan surya di negara tersebut, yang akan terus berkembang seiring upaya pemerintah untuk mendekarbonisasi sektor tenaga listrik pada tahun 2030.

Pemilik baterai juga mendapatkan penghasilan dengan menjual layanan stabilitas kepada National Electricity System Operator, badan milik negara yang mencegah pemadaman listrik dengan menyeimbangkan pasokan dan permintaan.

Tom Vernon, chief executive Statera Energy, mengatakan, "Fundamental di Inggris telah positif untuk baterai." Dia menjelaskan bahwa struktur pasar memungkinkan perusahaan seperti Tesla untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga dan layanan jaringan.

Tim Sowinski, analis senior di Cornwall Insight, menambahkan bahwa pendekatan Tesla yang terfokus memberikannya posisi yang lebih kuat daripada raksasa energi tradisional. "Mereka [Tesla] hanya fokus pada baterai, jadi tujuan tunggal mereka adalah mengoptimalkan baterai tersebut dan mendapatkan pendapatan sebanyak mungkin dari mereka," katanya.

