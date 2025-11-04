Tesla melawan kewajiban dalam klaim kerusakan pintu pada kecelakaan mobil di Wisconsin

Tesla menghadapi masalah hukum baru setelah lima orang meninggal dalam kecelakaan fatal yang melibatkan Model S. Ini melanjutkan pengawasan terhadap keamanan produk pabrikan mobil tersebut setelah beberapa kecelakaan fatal dan insiden penumpang yang terjebak di dalam mobil mereka setelah kecelakaan.

Tesla Inc. menghadapi gugatan besar lainnya setelah sebuah keluarga Wisconsin menuduh pabrikan mobil tersebut lalai dalam kecelakaan yang menewaskan lima orang. Kasus tersebut mengklaim bahwa pintu elektronik Model S Tesla gagal terbuka setelah kendaraan terbakar, menjebak penumpang di dalamnya.

Sebuah keluarga Wisconsin menggugat Tesla atas kecelakaan fatal

Gugatan tersebut, yang diajukan Jumat di pengadilan negara bagian Wisconsin, didasarkan pada kecelakaan yang terjadi November lalu yang menewaskan Jeffrey Bauer, 54, dan Michelle Bauer, 55, bersama dengan tiga orang lainnya. Menurut pengaduan yang diajukan oleh anak-anak pasangan tersebut, keluarga Bauer awalnya selamat dari benturan ketika sedan Tesla mereka menabrak pohon, tetapi tidak dapat melarikan diri dari kendaraan sebelum dilalap api.

Seorang pemilik rumah di dekatnya yang menelepon 911 melaporkan mendengar teriakan dari dalam mobil yang terbakar. Laporan sheriff menggambarkan sekumpulan tubuh di kursi depan, menunjukkan bahwa korban mencoba melarikan diri tetapi tidak bisa membuka pintu.

"Pilihan desain Tesla menciptakan risiko yang sangat dapat diprediksi — bahwa penumpang yang selamat dari kecelakaan akan tetap terjebak di dalam kendaraan yang terbakar," kata pengacara keluarga tersebut.

Gugatan tersebut menuduh Tesla lalai dan berpendapat bahwa perusahaan mengetahui risiko terkait dengan gagang pintu elektroniknya dan potensi kebakaran baterai, tetapi tidak bertindak untuk memperbaikinya.

Kasus ini telah memicu perdebatan tentang keamanan desain gagang Tesla. Pabrikan mobil tersebut menggunakan gagang elektronik yang dapat ditarik yang bergantung pada daya dari baterai tegangan rendah kendaraan. Jika sistem tersebut gagal selama kecelakaan, pintu harus dibuka secara manual dari dalam, tetapi banyak pemilik tidak terbiasa dengan metode ini.

Kantor Sheriff Dane County menemukan bahwa kecepatan, kondisi jalan, dan kemungkinan gangguan berkontribusi pada kecelakaan tersebut. Meskipun demikian, para penggugat berpendapat bahwa produsen kendaraan harus memastikan perlindungan penumpang selama dan setelah tabrakan, termasuk memungkinkan pelarian diri dalam kebakaran.

"Terlepas dari penyebab kecelakaan, kewajiban produsen termasuk merancang kendaraan yang memungkinkan pelarian tepat waktu dan penyelamatan dalam hal kebakaran."

Tesla juga menghadapi gugatan di California yang diajukan oleh keluarga tiga mahasiswa yang menuduh bahwa cacat desain serupa menyebabkan kematian mereka dalam kecelakaan berapi tahun lalu.

Regulator di AS, Eropa, dan China mengatasi bahaya tersebut

Setelah beberapa insiden serupa dimana penumpang terjebak di dalam mobil mereka karena desain pintu Tesla, regulator di berbagai wilayah mengambil tindakan.

Cryptopolitan melaporkan sebelumnya pada Oktober bahwa Otoritas Kendaraan Belanda (RDW) merevisi aturan persetujuannya untuk semua model Tesla yang dijual di Uni Eropa setelah laporan tentang orang-orang yang terjebak di dalam mobil mereka setelah kecelakaan, terutama ketika sistem daya gagal.

Di AS, Administrasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional (NHTSA) meluncurkan investigasi terhadap Model Y Tesla untuk menentukan apakah desainnya gagal dalam keadaan darurat dan melanggar standar keselamatan federal.

Pada saat itu, kepala desainer Tesla, Franz von Holzhausen, memberi tahu Bloomberg bahwa perusahaan sedang mengerjakan desain ulang gagang untuk membuatnya lebih "intuitif bagi penumpang dalam situasi panik." Sejauh ini, belum ada pembaruan tentang tanggal rilis untuk desain ulang tersebut.

Regulator China sedang mempertimbangkan mandat nasional yang mengharuskan setiap mobil penumpang memiliki pelepas pintu mekanis yang berfungsi baik di dalam maupun di luar, bahkan jika kendaraan kehilangan daya.

Jangan hanya membaca berita kripto. Pahamilah. Berlangganan buletin kami. Gratis.

Sumber: https://www.cryptopolitan.com/tesla-door-malfunction-wisconsin-car-crash/