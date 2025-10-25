Postingan Tether Siap Mencapai Keuntungan $15B, Menargetkan Peluncuran Stablecoin USAT pada Desember pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Tether, perusahaan di balik stablecoin terbesar di dunia USDT, mengalami pertumbuhan pesat dan menarik minat investor yang signifikan. Dengan keuntungan yang melonjak dan investor yang mengetuk pintunya, CEO Paolo Ardoino memberikan isyarat tentang rencana menarik ke depan.

Berikut sekilasnya.

Keuntungan Tether Mendekati $15 Miliar

Menurut laporan dari Bloomberg, Tether berada di jalur untuk menghasilkan hampir $15 miliar keuntungan tahun ini, naik dari $13 miliar tahun lalu. "Tahun ini kami akan mendekati keuntungan $15 miliar lagi. Itu sangat langka," kata Ardoino.

Penerbit stablecoin ini juga sedang dalam pembicaraan untuk mengumpulkan hingga $20 miliar untuk saham 3%, yang akan menilai perusahaan sekitar $500 miliar. Ardoino mengatakan perusahaan telah didekati oleh "sejumlah besar" perusahaan yang ingin berinvestasi. Namun, "Kami harus menarik garis di pasir pada valuasi yang kami anggap sangat murah," katanya.

Dia juga menyoroti profitabilitas perusahaan yang mengejutkan, mencatat margin keuntungan 99%, dan mengatakan bahwa itu tidak tertandingi oleh perusahaan lain di dunia.

Tether Menargetkan AS dengan Stablecoin USAT

Sementara itu, raksasa stablecoin ini juga bersiap untuk memperluas jangkauannya di AS dengan stablecoin baru bernama USAT, bertujuan untuk melayani hingga 100 juta pengguna Amerika dan akan mematuhi peraturan federal di bawah GENIUS Act.

Peluncurannya dijadwalkan pada Desember ini dan akan diterbitkan oleh Tether America, usaha patungan antara Tether dan Anchorage Digital.

Bagian utama dari rencana Tether untuk meluncurkan USAT melibatkan Rumble (RUM), platform berbagi video yang Tether investasikan $775 juta tahun lalu, dan dompet kripto yang akan datang. Perusahaan juga berencana untuk berinvestasi di dua hingga tiga platform lagi, kemungkinan situs media sosial atau konten, untuk menumbuhkan basis penggunanya menjadi 100 juta.

Tujuannya adalah menciptakan sistem pembayaran digital profesional untuk AS, mampu bersaing dengan PayPal, sambil memanfaatkan audiens Tether yang sudah ada.

Peran Ganda USDT, USAT

Ardoino menjelaskan peran ganda USDT dan USAT. Dia menekankan bahwa USDT berfungsi sebagai dolar digital untuk pasar berkembang, menjangkau hampir 500 juta orang di seluruh Afrika, Amerika Latin, dan Asia Tenggara, dan menyediakan akses keuangan bagi yang tidak memiliki rekening bank dan kurang terlayani.

USAT, di sisi lain, adalah untuk pasar AS, mematuhi peraturan domestik, dan bertujuan untuk memperluas layanan keuangan ke komunitas Amerika yang kurang terlayani.

Tether baru-baru ini mencapai 500 juta pengguna untuk pertama kalinya. Ardoino menyebutnya "kemungkinan pencapaian inklusi keuangan terbesar dalam sejarah," menyoroti skala tonggak sejarah tersebut.

Dengan sekitar $183 miliar USDT dalam peredaran, Tether mengendalikan hampir 60% dari pasar stablecoin.