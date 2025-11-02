BursaDEX+
Teucrium Mengajukan ETF Flare saat Pencetakan FXRP Mencapai Tonggak $120 Juta

Oleh: Blockonomi
2025/11/02 06:54
TLDR

  • Teucrium Trading LLC telah mengajukan ETF Flare ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS.
  • Pencetakan FXRP telah melampaui $120 juta sejak peluncurannya pada September.
  • Hugo Phillion, Co-Founder Flare Networks, mengkonfirmasi pengajuan ETF melalui postingan di X.
  • Teucrium sebelumnya meluncurkan ETF XRP leverage pertama di Amerika Serikat.
  • Flare telah menjadi ekosistem DeFi kompatibel EVM terbesar yang dibangun di sekitar XRP.

Teucrium Trading LLC telah mengajukan ETF Flare ke SEC. Pengajuan ini terjadi saat Flare Network mengalami tingkat aktivitas tinggi di seluruh ekosistemnya. Pencetakan XRP untuk FXRP telah melampaui $120 juta sejak peluncuran.

Teucrium Mengajukan Aplikasi ETF Flare

Teucrium telah menyerahkan dokumen ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS untuk ETF Flare. SEC belum merilis konfirmasi resmi tentang pengajuan tersebut. Namun, ini merupakan langkah menuju integrasi mainstream produk investasi untuk Flare.

Hugo Phillion, Co-Founder Flare Networks, mengkonfirmasi pengajuan tersebut melalui postingan X baru-baru ini. Teucrium sebelumnya meluncurkan ETF XRP leverage pertama di Amerika Serikat. Pakar industri menganggap persetujuan dana ini sebagai momen validasi bagi proyek tersebut.

Pencetakan FXRP Melampaui $120 Juta

Data on-chain menunjukkan pencetakan FXRP telah melebihi $120 juta sejak debutnya pada September. Sistem FAssets memungkinkan pemegang untuk mengunci XRP dan mencetak token ERC-20 yang setara. Proses ini memberikan pengguna akses terdesentralisasi ke opsi pinjaman dan likuiditas.

FXRP mengubah token menjadi jaminan dan likuiditas di berbagai protokol DeFi. Platform ini telah menjadi ekosistem DeFi kompatibel EVM terbesar yang dibangun di sekitar XRP. Total nilai yang terkunci di Flare telah meningkat hampir 38% dalam waktu satu bulan lebih.

Laporan terbaru Messari menyoroti permintaan yang kuat untuk FXRP di seluruh jaringan. Batas pencetakan awal 5 juta FXRP terisi dalam hitungan jam setelah peluncuran. Batas 15 juta berikutnya tercapai sama cepatnya setelah itu.

Infrastruktur Flare Mendorong Pertumbuhan Ekosistem

Flare Time Series Oracle dan Flare Data Connector mendukung infrastruktur jaringan. Alat-alat ini memungkinkan umpan data terdesentralisasi untuk platform tersebut. Mereka juga menyediakan jembatan tanpa kepercayaan untuk aset non-kontrak pintar, seperti XRP.

Migrasi likuiditas dari pemegang XRP telah mendorong pertumbuhan dalam ekosistem DeFi. Pengguna mencari eksposur ke keuangan terdesentralisasi melalui FXRP. SparkDEX telah meluncurkan kembali perdagangan perpetual berbasis FXRP di platformnya.

Arus masuk lebih dari $120 juta baru-baru ini memasuki ekosistem XRPFi. Penggunaan FXRP secara keseluruhan dalam DeFi telah meningkat di atas 60% dalam beberapa minggu terakhir. Pengajuan Teucrium mencerminkan minat yang berkembang pada produk investasi berbasis Flare.

Token FLR telah turun hampir 38% menjadi sekitar $0,016 selama sebulan terakhir. Data menunjukkan pengguna lebih memilih mendapatkan hasil dalam stablecoin atau derivatif XRP. Permintaan berkelanjutan untuk FLR tidak sesuai dengan pertumbuhan adopsi FXRP.

