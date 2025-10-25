Newsletter HackerNoon: Desain Sistem Secara Singkat (24/10/2025)

Apa kabar, hacker? 🪐 Apa yang terjadi di dunia teknologi hari ini, 24 Oktober 2025? Newsletter HackerNoon membawa halaman utama HackerNoon langsung ke kotak masuk Anda. Pada hari ini, Perjanjian Westphalia Ditandatangani pada 1648, Perserikatan Bangsa-Bangsa Lahir pada 1945, Kamis Hitam pada 1929, dan kami menyajikan cerita-cerita berkualitas tinggi ini. Dari Anda Tidak Harus Menjadi Ahli Materi untuk Unggul dalam Penulisan Teknis hingga Biaya Moral dari Growth Hack, mari kita langsung mulai. Anda Tidak Harus Menjadi Ahli Materi untuk Unggul dalam Penulisan Teknis Oleh @editingprotocol [ 4 Menit baca ] Anda tidak perlu menjadi ahli untuk menulis cerita teknis yang bagus. Pelajari bagaimana rasa ingin tahu, kejelasan, dan struktur mengalahkan kredensial setiap saat. Baca Selengkapnya. Hipotesis Tiket Lotere: Mengapa Model yang Dipangkas Terkadang Dapat Belajar Sebaik Jaringan Penuh Oleh @yashgupta1427 [ 12 Menit baca ] Temukan bagaimana Hipotesis Tiket Lotere membentuk ulang pemahaman kita tentang pemangkasan, menunjukkan subjaringan kecil dapat menyaingi jaringan neural penuh. Baca Selengkapnya. Biaya Moral dari Growth Hack Oleh @hacker4949449 [ 6 Menit baca ] Menemukan keseimbangan antara pertumbuhan dan etika itu sulit. Inilah cara desainer dapat menciptakan perjalanan pengguna yang mendorong hasil tanpa melewati batas. Baca Selengkapnya. Akhir dari Permainan Adil dalam Kontes Coding Oleh @OurAI [ 8 Menit baca ] Sebuah komunitas pemecah masalah kreatif menghadapi ancaman eksistensial dari AI generatif. Baca Selengkapnya. Desain Sistem dalam Sekejap Oleh @amanila [ 59 Menit baca ] Ketahui dasar-dasar desain sistem: komponen UX, database, strategi penskalaan, kepatuhan keamanan. Panduan penting untuk wawancara desain sistem pengembang. Baca Selengkapnya. 🧑‍💻 Apa yang terjadi di dunia Anda minggu ini? Dikatakan bahwa menulis dapat membantu mengkonsolidasikan pengetahuan teknis, membangun kredibilitas, dan berkontribusi pada standar komunitas yang sedang berkembang. Merasa macet? Kami siap membantu ⬇️⬇️⬇️ JAWAB PERTANYAAN WAWANCARA TERHEBAT SEPANJANG MASA INI Kami harap Anda menikmati bahan bacaan gratis ini. Jangan ragu untuk meneruskan email ini ke teman yang geek yang akan menyukai Anda karenanya. Sampai jumpa di Planet Internet! Dengan cinta, Tim HackerNoon ✌️ Apa kabar, hacker? 🪐 Apa yang terjadi di dunia teknologi hari ini, 24 Oktober 2025? Newsletter HackerNoon membawa halaman utama HackerNoon langsung ke kotak masuk Anda. Pada hari ini, Perjanjian Westphalia Ditandatangani pada 1648, Perserikatan Bangsa-Bangsa Lahir pada 1945, Kamis Hitam pada 1929, dan kami menyajikan cerita-cerita berkualitas tinggi ini. Dari Anda Tidak Harus Menjadi Ahli Materi untuk Unggul dalam Penulisan Teknis hingga Biaya Moral dari Growth Hack, mari kita langsung mulai. Anda Tidak Harus Menjadi Ahli Materi untuk Unggul dalam Penulisan Teknis Oleh @editingprotocol [ 4 Menit baca ] Anda tidak perlu menjadi ahli untuk menulis cerita teknis yang bagus. Pelajari bagaimana rasa ingin tahu, kejelasan, dan struktur mengalahkan kredensial setiap saat. Baca Selengkapnya. Hipotesis Tiket Lotere: Mengapa Model yang Dipangkas Terkadang Dapat Belajar Sebaik Jaringan Penuh Oleh @yashgupta1427 [ 12 Menit baca ] Temukan bagaimana Hipotesis Tiket Lotere membentuk ulang pemahaman kita tentang pemangkasan, menunjukkan subjaringan kecil dapat menyaingi jaringan neural penuh. Baca Selengkapnya. Biaya Moral dari Growth Hack Oleh @hacker4949449 [ 6 Menit baca ] Menemukan keseimbangan antara pertumbuhan dan etika itu sulit. Inilah cara desainer dapat menciptakan perjalanan pengguna yang mendorong hasil tanpa melewati batas. Baca Selengkapnya. Akhir dari Permainan Adil dalam Kontes Coding Oleh @OurAI [ 8 Menit baca ] Sebuah komunitas pemecah masalah kreatif menghadapi ancaman eksistensial dari AI generatif. Baca Selengkapnya. Desain Sistem dalam Sekejap Oleh @amanila [ 59 Menit baca ] Ketahui dasar-dasar desain sistem: komponen UX, database, strategi penskalaan, kepatuhan keamanan. Panduan penting untuk wawancara desain sistem pengembang. Baca Selengkapnya. 🧑‍💻 Apa yang terjadi di dunia Anda minggu ini? Dikatakan bahwa menulis dapat membantu mengkonsolidasikan pengetahuan teknis, membangun kredibilitas, dan berkontribusi pada standar komunitas yang sedang berkembang. Merasa macet? Kami siap membantu ⬇️⬇️⬇️ JAWAB PERTANYAAN WAWANCARA TERHEBAT SEPANJANG MASA INI Kami harap Anda menikmati bahan bacaan gratis ini. Jangan ragu untuk meneruskan email ini ke teman yang geek yang akan menyukai Anda karenanya. Sampai jumpa di Planet Internet! Dengan cinta, Tim HackerNoon ✌️