TON Blockchain Mengintegrasikan Chainlink CCIP untuk Menjadikan TON sebagai Token Lintas Rantai (CCT)

Chainlink membawa infrastruktur lintas rantai dan data ke TON, dengan peluncuran CCIP dan Data Streams di jaringan tersebut.

Fragmentasi likuiditas adalah masalah lama dalam kripto; koneksi TON melalui CCIP membantu menjadikannya bagian dari jaringan likuiditas yang lebih besar.

TON, jaringan layer-1 yang awalnya dibangun di sekitar aplikasi pesan Telegram, telah bermitra dengan Chainlink untuk mengintegrasikan Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP) dan infrastruktur Data Streams.

Integrasi ini secara efektif mengangkat token asli TON, Toncoin, menjadi Cross-Chain Token (CCT), memungkinkannya bergerak di lebih dari 60 jaringan blockchain. Thodoris Karakostas, Direktur Kemitraan Blockchain, Chainlink Labs, menjelaskan:

Peran Chainlink dalam Kemitraan

Menurut siaran pers resmi, dengan penerapan Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP) Chainlink di TON, Toncoin kini dapat bergerak tanpa izin dan aman antara TON dan puluhan blockchain lainnya.

Integrasi ini mengadopsi standar Cross-Chain Token (CCT), model yang memungkinkan token ditransfer dengan mulus di semua jaringan yang terhubung dengan CCIP.

Pada saat yang sama, infrastruktur Data Streams Chainlink kini aktif di TON. Ini akan memberikan data pasar latensi rendah dan frekuensi tinggi untuk mendukung aplikasi DeFi canggih seperti perdagangan, peminjaman, dan derivatif.

Dengan peningkatan ini, TON, yang sudah memiliki integrasi asli dengan ekosistem dompet Telegram dan mini-apps seperti Paws dan Blum, kini terhubung langsung ke ekonomi multi-rantai global.

Basis pengguna Telegram yang lebih dari 900 juta, bersama dengan pengembang dan pedagang di TON, dapat mengakses aset lintas rantai dan likuiditas melalui antarmuka Telegram yang familiar.

Ini secara efektif membebaskan TON dari persepsi sebelumnya "hanya-Telegram", memposisikannya sebagai blockchain yang sepenuhnya interoperabel dalam ruang Web3 yang lebih luas sesuai visi Pavel Durov.

Bagi Chainlink, ini adalah ekspansi jaringannya, memperluas CCIP dan Data Streams ke basis pengguna besar yang didorong aplikasi. Ini mengikuti peluncuran 17 integrasi baru di 11 blockchain berbeda, termasuk Arbitrum (ARB), Avalanche (AVAX), Base, BNB Chain, Ethereum (ETH), Linea, Memento, dan Solana (SOL).

Baru-baru ini, CEO Telegram Pavel Durov menjadi pembicara utama di Blockchain Life 2025 di Dubai. CEO tersebut mengumumkan peluncuran mendatang Cocoon, singkatan dari Confidential Compute Open Network. Seperti yang dijelaskan dalam liputan terbaru kami, platform ini dijadwalkan debut pada November, dengan Telegram sebagai pelanggan pertamanya.

Cocoon bertujuan menawarkan infrastruktur AI berbiaya rendah kepada pengembang, memposisikan dirinya sebagai alternatif kompetitif terhadap raksasa cloud seperti Amazon Web Services.

Token asli Chainlink saat ini diperdagangkan sekitar $17, setelah penurunan 3,7% selama seminggu terakhir. Token tersebut menghadapi resistensi kuat di $18,20, dengan zona dukungan kunci berikutnya di sekitar $16,50. Volume perdagangan juga menurun sekitar 45%, menetap di $616 juta.

Meskipun terjadi penurunan, Chainlink Reserve melakukan pembelian token terbesarnya sejak Agustus, menambahkan 64.445 LINK ke kepemilikannya. Cadangan, yang menggunakan pendapatan yang dihasilkan protokol untuk membeli token di pasar terbuka, kini memegang sekitar $11 juta LINK.

