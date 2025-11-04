Saham TON Strategy (TONX): Menghadapi Teguran Nasdaq Atas Pembelian Toncoin Senilai $273M

TLDR:

Nasdaq menegur TON Strategy terkait kesepakatan akuisisi Toncoin senilai $273 juta.

Saham TON Strategy turun 1,16% setelah gagal mematuhi aturan kepatuhan Nasdaq.

TON Strategy menghadapi peringatan Nasdaq karena tidak mendapatkan persetujuan pemegang saham.

TON Strategy melanggar aturan Nasdaq, menyebabkan teguran dan penurunan saham.

Kesepakatan Toncoin senilai $273 juta menyebabkan teguran Nasdaq atas ketidakpatuhan TON Strategy.

TON Strategy (TONX) saat ini menghadapi teguran dari Nasdaq setelah gagal mendapatkan persetujuan pemegang saham untuk akuisisi Toncoin senilai $273 juta. Perusahaan, yang baru-baru ini bertransisi dari Verb Technology, melakukan investasi signifikan di Toncoin, cryptocurrency yang terkait dengan aplikasi pesan Telegram. Meskipun mengumpulkan dana melalui pembiayaan private investment in public equity (PIPE), TON Strategy melanggar aturan Nasdaq, memicu peringatan dari bursa tersebut.

Saham perusahaan turun sebesar 1,16%, saat ini dihargai $4,2600.

Penurunan nilai saham mengikuti berita teguran dan menandakan kekhawatiran investor mengenai kegagalan kepatuhan perusahaan. Tindakan Nasdaq datang pada saat perbendaharaan aset digital mendapatkan momentum di Wall Street, dan perusahaan seperti TON Strategy secara agresif memperluas kepemilikan cryptocurrency mereka.

Nasdaq Mengeluarkan Teguran untuk Ketidakpatuhan

Dalam pengajuan terbaru dengan Komisi Sekuritas dan Bursa AS, Nasdaq mengklarifikasi bahwa TON Strategy tidak memperoleh persetujuan pemegang saham yang diperlukan baik untuk pembiayaan PIPE maupun pembelian Toncoin. Penerbitan saham biasa dalam pembiayaan PIPE, yang berjumlah 49% dari total pembiayaan, memerlukan persetujuan pemegang saham berdasarkan aturan Nasdaq. Namun, perusahaan gagal mematuhi peraturan ini, yang telah menyebabkan teguran.

Meskipun pelanggaran aturan tidak dianggap disengaja, Nasdaq menekankan bahwa kegagalan tersebut mencerminkan kurangnya kepatuhan perusahaan terhadap aturan bursa saham. Nasdaq tidak menemukan bukti yang menunjukkan upaya sengaja untuk menghindari peraturan. Bursa memutuskan untuk tidak mengejar tindakan delisting terhadap TON Strategy, mengingat pelanggaran tersebut tampaknya tidak disengaja.

Latar Belakang dan Konteks Pembiayaan PIPE Senilai $558 Juta

Masalah ini berpusat pada pembiayaan PIPE senilai $558 juta yang dikumpulkan oleh TON Strategy pada Agustus. Pembiayaan ini bertujuan untuk membangun perbendaharaan kripto perusahaan, dengan hampir $273 juta dana diarahkan untuk membeli Toncoin. PIPE memungkinkan TON Strategy menjual saham secara pribadi kepada investor terakreditasi, mengumpulkan modal untuk akuisisi Toncoin.

Manajemen perusahaan berada di bawah kesan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan peraturan yang diperlukan, mengikuti saran dari penasihat eksternal. Kegagalan untuk mencari persetujuan pemegang saham terjadi meskipun sifat investasi yang signifikan dan penerbitan saham baru. Perusahaan menghadapi pengawasan dari Nasdaq dan komunitas investasi yang lebih luas saat menavigasi masalah kepatuhan ini.

Teguran ini datang sebagai bagian dari tren yang lebih luas dari perusahaan yang beralih ke strategi yang berfokus pada kripto. Perusahaan-perusahaan telah dengan cepat mengumpulkan dana tahun ini untuk membangun cadangan aset digital, dengan harapan dapat memanfaatkan boom cryptocurrency yang sedang berlangsung. Meskipun ada kesalahan langkah TON Strategy baru-baru ini, perusahaan terus mendorong maju dengan investasi cryptocurrency-nya, berusaha memperluas kepemilikan aset digitalnya.

