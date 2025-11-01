BursaDEX+
3 kripto teratas untuk dibeli untuk 2026: Bitcoin (BTC), Dogecoin (DOGE), dan MUTM pada $0,035 memimpin pergerakan

Oleh: BitcoinEthereumNews
2025/11/01 21:15

Analis telah menyoroti Bitcoin (BTC), Dogecoin (DOGE), dan Mutuum Finance (MUTM) sebagai kripto teratas untuk dibeli pada 2026, menggabungkan ketahanan terbukti dengan potensi eksplosif di tengah pasar yang mengincar kapitalisasi total $3 triliun pada akhir tahun. Bitcoin baru-baru ini melonjak ke rekor tertinggi sepanjang masa 2025 sebesar $126.296 dan kini menguasai nilai $2,5 triliun dengan arus masuk institusional mencapai $20 miliar per kuartal. 

Sementara itu, Dogecoin telah terkonsolidasi di sekitar $0,19, membentuk segitiga simetris yang mengisyaratkan lonjakan 55% ke $0,30 jika berhasil melewati resistensi $0,20, didukung oleh pembakaran komunitas dan reli yang didorong meme. 

Namun, sementara kedua aset ini tetap stabil, MUTM pada $0,035 telah menarik 17.660 pemegang dan mengumpulkan $18.270.000 dalam penjualan awalnya, memposisikannya sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang untuk hasil DeFi yang bisa menghasilkan ROI 420% saat peluncuran. Trio ini menjanjikan keuntungan terdiversifikasi, BTC untuk stabilitas, DOGE untuk potensi kenaikan yang menyenangkan, dan MUTM untuk keunggulan inovatif, mendorong investor untuk bertindak sebelum siklus bull 2026 semakin cepat.

Dominasi Bitcoin yang bertahan

Bitcoin telah menjadi andalan portofolio melalui berbagai siklus, naik dari $13 pada 2013 menjadi $126.296 tahun ini dan memberi penghargaan kepada pemegang yang sabar dengan keuntungan 9.700x yang mengubah para skeptis menjadi jutawan. Sebagai kripto asli, mekanisme halving BTC dan adopsi ETF telah mengunci kelangkaannya, menarik dana negara dan perusahaan yang kini memegang cadangan bernilai miliaran. 

Bayangkan mengamankan emas digital ini pada penurunan saat ini sekitar $110.000; analis memperkirakan $150.000-$200.000 pada 2026 seiring adopsi yang membengkak, menjadikannya kripto teratas untuk dibeli bagi mereka yang membangun kekayaan jangka panjang tanpa fluktuasi altcoin. Pemegang yang telah mengatur waktu masuk di sini telah menyaksikan volatilitas berubah menjadi apresiasi yang dapat diandalkan, fondasi yang tidak dilewatkan oleh portofolio serius manapun.

Potensi terobosan Dogecoin

Dogecoin telah menggoda para bull dengan segitiga simetrisnya pada grafik harian, melayang di $0,193 saat RSI mendekati kondisi oversold pada 49,7, menandakan pegas tergulung yang siap meluncur melewati $0,20 menuju $0,30, lonjakan 55% yang bisa mencerminkan kegilaan meme masa lalu. Pembakaran komunitas dan anggukan dari Elon Musk telah memicu ketahanan ini, dengan koin mempertahankan dukungan $0,18 di tengah penurunan yang lebih luas, membuktikan keahliannya dalam pemulihan viral. 

Untuk 2026, proyeksi mencapai rata-rata $0,28, mengubah taruhan sederhana menjadi keuntungan cepat saat hype sosial kembali menyala. Namun, sementara DOGE menyenangkan dengan kecepatannya, ketergantungannya pada sentimen memberi ruang untuk permainan yang lebih stabil, masukkan MUTM, di mana hasil mengalir secara dapat diprediksi.

Momentum penjualan awal Mutuum Finance

Mutuum Finance (MUTM) telah melaju melalui Fase 6 dari 11, mengisi 85% pada $0,035, kenaikan 250% dari $0,01 Fase 1, dan lonjakan ini telah mengunci potensi ROI 420% pada peluncuran $0,06, melampaui lonjakan spekulatif DOGE dengan presisi DeFi. Dengan $18.270.000 yang terkumpul dan 17.660 pemegang, para early bird telah mengklaim posisi yang berkembang menjadi kekayaan saat Fase 7 mendekat dengan kenaikan 20% menjadi $0,04, menutup pintu bagi pendatang terlambat yang menyesali kesempatan yang terlewatkan. 

Bayangkan saham Anda berlipat ganda tanpa hambatan dalam kenaikan terstruktur ini; dasbor papan peringkat 24 jam memahkotai depositor teratas dengan bonus $500 MUTM setiap hari setelah satu transaksi, direset pada 00:00 UTC untuk memicu dorongan tanpa henti. Dengan demikian, MUTM berdiri sebagai kripto terbaik untuk diinvestasikan, menggabungkan aksesibilitas dengan hadiah yang tidak dapat ditandingi oleh stabilitas BTC dan gaya DOGE secara sendiri-sendiri.

Hasil pasar ganda memperkuat keuntungan

Mutuum Finance (MUTM) telah menyusun kumpulan peer-to-contract untuk deposit ETH dan USDT yang mudah yang secara otomatis menghasilkan imbal hasil saat peminjam masuk, menerbitkan mtTokens yang dapat ditukarkan dengan pokok plus bunga untuk mengubah dana menganggur menjadi mesin penghasil bunga majemuk. Pengaturan ini telah menarik whale yang mencari keamanan seperti BTC dengan kegembiraan tingkat DOGE, karena pengembalian yang stabil terbangun dengan tenang di tengah kebisingan pasar. 

Pemegang yang telah memarkir aset di sini sudah mengincar APY 10-15% yang masuk, jauh melampaui tabungan tradisional dan mendorong portofolio menuju puncak 2026. Karena setiap deposit mengembalikan nilai melalui pembelian kembali yang didorong oleh biaya, MUTM muncul sebagai kripto teratas untuk dibeli, di mana pertumbuhan pasif mengalahkan kerumitan perdagangan aktif.

Transparansi menjamin kemenangan jangka panjang

Mutuum Finance (MUTM) telah memperkuat kepercayaan dengan audit CertiK yang mendapat skor 90/100 untuk keamanan kontrak, dipasangkan dengan hadiah bug $50.000 yang membayar hingga $2.000 untuk cacat, memastikan operasi yang kokoh sebelum testnet Q4 2025. Ketelitian ini telah memikat institusi yang lelah dengan fluktuasi DOGE, menjanjikan keandalan yang dihargai oleh pemegang BTC sambil membuka keunggulan DeFi yang belum dimanfaatkan. 

Para pendukung menikmati ketenangan pikiran karena lapisan pengujian meminimalkan risiko, mengubah potensi jebakan menjadi kekuatan terbukti yang melindungi keuntungan melalui volatilitas 2026. Oleh karena itu, MUTM bersinar sebagai cryptocurrency terbaik untuk diinvestasikan, memberi penghargaan pada pandangan ke depan dengan fondasi yang tak tergoyahkan.

Bitcoin, Dogecoin, dan Mutuum Finance (MUTM) telah membentuk trio kuat untuk 2026, merangkum mengapa campuran ikon dan inovator ini menempati setiap daftar pantauan. Terjunlah ke penjualan awal MUTM pada $0,035 hari ini, amankan hasil Anda, dan bergabunglah dengan para pemegang yang sudah maju untuk mendapatkan keuntungan yang mendefinisikan ulang masa depan Anda.

Untuk informasi lebih lanjut tentang Mutuum Finance (MUTM), kunjungi tautan di bawah ini:

Website: https://mutuum.com/

Linktree: https://linktr.ee/mutuumfinance

Disclaimer: Ini adalah postingan berbayar dan tidak boleh diperlakukan sebagai berita/saran.

Sumber: https://ambcrypto.com/top-3-cryptos-to-buy-for-2026-bitcoin-btc-dogecoin-doge-and-mutm-at-0-035-lead-the-charge/

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

