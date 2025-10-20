BursaDEX+
Apa itu Dompet Solana? Dompet Solana adalah tempat yang aman untuk menyimpan token SOL dan token cryptocurrency lainnya. Seperti dompet fisik yang menyimpan uang tunai Anda, dompet Solana lebih seperti brankas tempat kripto Anda disimpan. Dengan dompet, Anda dapat mengirim, menerima, atau memperdagangkan koin. Dompet Solana juga ... Baca selengkapnya Postingan Top 5 Dompet Solana untuk Menyimpan Token SOL Anda pertama kali muncul di BiteMyCoin.

5 Dompet Solana Teratas untuk Menyimpan Token SOL Anda

2025/10/20 18:30
Apa itu Dompet Solana?

Dompet Solana adalah tempat yang aman untuk menyimpan token SOL dan token cryptocurrency lainnya. Seperti dompet fisik yang menyimpan uang tunai Anda, dompet Solana lebih seperti brankas tempat kripto Anda disimpan. Dengan dompet, Anda dapat mengirim, menerima, atau memperdagangkan koin. Dompet Solana juga mendukung interaksi dalam ekosistem Solana, seperti staking NFT dan mengklaim airdrop.

  • Menyimpan SOL dan Token Terprogram Solana.
  • Mengirim dan menerima token dari satu dompet ke dompet lain.
  • Berkomunikasi dengan aplikasi dan platform DeFi.
  • Melacak semua transaksi Anda

Dompet Solana terdiri dari dua jenis berbeda. Beberapa adalah dompet perangkat lunak seperti aplikasi atau ekstensi browser web. Mereka mudah digunakan dan baik untuk pemula. Berikutnya adalah dompet perangkat keras, yang mirip dengan dompet atau kantong adalah perangkat fisik yang menyimpan koin secara offline. Mereka sangat aman, terutama jika Anda memiliki jumlah token yang besar.

Pentingnya Dompet Solana

  • Kunci pribadi Anda adalah milik Anda; hanya Anda yang dapat mengendalikannya.
  • Untuk keamanan, sangat disarankan untuk mencadangkan dompet Anda dengan frasa seed.
  • Dompet Solana mendukung NFT dan staking token, dan juga mencakup berbagai fitur blockchain lainnya.
  • Beberapa dompet memiliki biaya yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan dompet lain, jadi disarankan untuk melakukan riset dan memilih dompet terbaik yang paling sesuai untuk Anda.

Dompet Solana Terbaik

1. Phantom Wallet

Phantom adalah dompet non-kustodian; tersedia sebagai aplikasi seluler atau sebagai ekstensi browser. Phantom memungkinkan pengguna mengelola aset digital dan berinteraksi dengan aplikasi Terdesentralisasi (dApps) di beberapa blockchain, termasuk Solana, Ethereum, dan Polygon.

Top 5 Solana Wallets - Phantom Wallet

Sumber: Situs web Phantom

Pengguna mengontrol kunci pribadi mereka sendiri, memastikan kepemilikan penuh atas aset, dan mereka dapat mengirim, menerima, atau Membeli SOL dan banyak token lainnya. Anda juga dapat menyimpan NFT Anda di dompet Phantom Anda.

Fitur

  • Anda dapat menukar token dengan cepat dengan biaya rendah
  • Mendukung penyimpanan dan pengelolaan NFT
  • Akses dApps, terhubung ke SolSea dan Metaplex 
  • Staking SOL dan mendapatkan Rewards
  • Dompet Phantom mendukung beberapa blockchain seperti Ethereum dan Polygon
  • Tersedia di iOS, Android, Chrome, Brave, dan Firefox
  • Diverifikasi oleh Kudelski Security untuk keamanan

2. Solflare Wallet

Solflare adalah dompet kripto non-kustodian yang dirancang khusus untuk ekosistem Solana. Pengguna dapat membeli, menyimpan, melakukan staking, dan menukar SOL dan aset berbasis Solana lainnya seperti token SPL – token terprogram Solana atau NFT (Non-fungible tokens). Solflare tersedia sebagai aplikasi seluler dan ekstensi browser. Ini menyediakan platform yang aman dan ramah pengguna bagi pengguna untuk berinteraksi dengan aplikasi terdesentralisasi web3, mengelola portofolio, dan berinteraksi dengan keuangan terdesentralisasi Solana.

Top 5 Solana Wallets - Solflare Wallet

Sumber: Situs web Solflare

Fitur

  • Kelola token Anda – simpan, lihat, atau tukar token dan NFT.
  • Ini adalah dompet self-custody. Pengguna mengontrol kunci pribadi dan dana mereka, dengan fitur seperti enkripsi biometrik dan enkripsi kata sandi.
  • Anda dapat melakukan staking token SOL Anda untuk mendapatkan rewards.
  • Solflare dapat terhubung ke aplikasi Web3 terdesentralisasi dan komunitas NFT, yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan ekosistem Web3.
  • Ini memiliki integrasi MetaMask, dan Anda dapat menghubungkan dompet Ethereum ke dApps Solana.
  • Platform ini menawarkan antarmuka yang intuitif dan kinerja yang lancar, membuatnya cocok untuk pengguna baru, dan juga menyediakan fitur lanjutan untuk pengguna berpengalaman.

3. Atomic Wallet

Atomic wallet adalah dompet terdesentralisasi non-kustodian lainnya yang tidak meminta penggunanya untuk memberikan KYC atau informasi pribadi. Ini menawarkan untuk membeli, mengelola, dan menukar berbagai aset digital, termasuk kripto dan NFT, dari satu aplikasi. 

Top 5 Solana Wallets - Atomic

Sumber: Atomic wallet

Fitur

  • Mendukung lebih dari 500 cryptocurrency 
  • Anda dapat membeli atau menjual kripto dari bagian dunia manapun
  • Memiliki fitur bawaan seperti pertukaran terdesentralisasi untuk atomic swaps
  • Pengguna dapat melakukan staking aset mereka untuk mendapatkan rewards
  • Menyediakan fitur galeri yang memungkinkan Anda melihat dan mengelola NFT Anda
  • Memungkinkan pengguna berinteraksi dengan platform keuangan terdesentralisasi (DeFi) untuk meminjamkan, meminjam, atau menukar token.

4. Ledger (Hardware)

Dompet Ledger adalah dompet perangkat keras yang menyimpan kunci pribadi pengguna secara offline untuk melindungi aset digital dari ancaman online. Bentuknya mirip dengan hard drive atau USB drive adalah perangkat yang dapat digunakan melalui Bluetooth atau USB.

Top 5 Solana Wallets - Ledger

Sumber: Ledger

Fitur

  • Memberikan keamanan paling tinggi; pengguna tidak perlu khawatir tentang ancaman online.
  • Dapat dihubungkan menggunakan USB atau Bluetooth
  • Mendukung sejumlah besar cryptocurrency
  • Menghasilkan fase pemulihan cadangan jika dompet Anda hilang atau dicuri.
  • Bekerja dengan dompet panas dan aplikasi DeFi

5. Backpack 

Dompet Backpack adalah dompet self-custodial terdesentralisasi yang dikembangkan oleh perusahaan Coral. Ini adalah platform multi-chain yang memungkinkan pengguna mengelola aset digital mereka dengan membeli, menjual, menyimpan, dan menukar cryptocurrency dan NFT.

Top 5 Solana Wallets - Backpack

Sumber: Backpack

Fitur

  • Pengguna memiliki kendali penuh atas aset mereka
  • Pengguna dapat menyimpan, mengirim, dan menerima berbagai cryptocurrency dan non-fungible token
  • Dompet dirancang untuk menjadi multi-chain, dan mendukung blockchain seperti Ethereum, Solana, Polygon, dan Arbitrum.
  • Pengguna dapat melakukan staking NFT mereka untuk mendapatkan rewards
  • Fitur keamanan termasuk peringatan deteksi penipuan dan kemampuan untuk mengunci NFT untuk melindunginya.

Perbandingan Cepat 5 Dompet Solana Teratas

FiturPhantom WalletSolflare WalletAtomic WalletLedger (Hardware)Backpack Wallet
Jenis DompetNon-Kustodian (Panas)Non-Kustodian (Panas)Non-Kustodian (Panas)Non-Kustodian (Dingin) – HardwareNon-Kustodian (Panas)
Fokus UtamaMulti-chain (Solana, Ethereum, Polygon) interaksi dApp dan manajemen asetFokus ekosistem Solana (SOL, token SPL, NFT)Manajemen multi-chain, pertukaran, dan stakingPenyimpanan kunci pribadi secara offline yang aman untuk berbagai asetMulti-chain (Ethereum, Solana, Polygon, Arbitrum) dan staking/manajemen NFT
Blockchain yang DidukungSolana, Ethereum, PolygonSolana (Utama), integrasi MetaMask untuk dApps Ethereum500+ Cryptocurrency (Dukungan luas)Mendukung sejumlah besar cryptocurrency/blockchainEthereum, Solana, Polygon, Arbitrum
Dukungan NFTYa (Simpan dan kelola)Ya (Simpan, lihat, dan kelola NFT Solana)Ya (Fitur galeri untuk melihat dan mengelola)Ya (Mengelola kunci pribadi untuk NFT Anda)Ya (Simpan, kirim, terima, dan stake NFT)
Fitur UtamaPertukaran token cepat, akses dApp (SolSea, Metaplex), staking SOL.Enkripsi biometrik, integrasi MetaMask, staking SOL, konektivitas dApp Web3.Atomic swaps (DEX bawaan), Beli/Jual kripto, Staking aset, interaksi DeFi (Pinjam/Meminjam).Keamanan Tertinggi (Kunci pribadi disimpan offline), konektivitas USB/Bluetooth, Frasa pemulihan cadangan.Staking NFT, dukungan multi-chain, peringatan deteksi penipuan, penguncian NFT.
