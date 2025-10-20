5 Dompet Solana Teratas untuk Menyimpan Token SOL Anda

Dompet Solana adalah tempat yang aman untuk menyimpan token SOL dan token cryptocurrency lainnya. Seperti dompet fisik yang menyimpan uang tunai Anda, dompet Solana lebih seperti brankas tempat kripto Anda disimpan. Dengan dompet, Anda dapat mengirim, menerima, atau memperdagangkan koin. Dompet Solana juga mendukung interaksi dalam ekosistem Solana, seperti staking NFT dan mengklaim airdrop.
Dompet Solana terdiri dari dua jenis berbeda. Beberapa adalah dompet perangkat lunak seperti aplikasi atau ekstensi browser web. Mereka mudah digunakan dan baik untuk pemula. Berikutnya adalah dompet perangkat keras, yang mirip dengan dompet atau kantong adalah perangkat fisik yang menyimpan koin secara offline. Mereka sangat aman, terutama jika Anda memiliki jumlah token yang besar.
Phantom adalah dompet non-kustodian; tersedia sebagai aplikasi seluler atau sebagai ekstensi browser. Phantom memungkinkan pengguna mengelola aset digital dan berinteraksi dengan aplikasi Terdesentralisasi (dApps) di beberapa blockchain, termasuk Solana, Ethereum, dan Polygon.
Sumber: Situs web Phantom
Pengguna mengontrol kunci pribadi mereka sendiri, memastikan kepemilikan penuh atas aset, dan mereka dapat mengirim, menerima, atau Membeli SOL dan banyak token lainnya. Anda juga dapat menyimpan NFT Anda di dompet Phantom Anda.
Solflare adalah dompet kripto non-kustodian yang dirancang khusus untuk ekosistem Solana. Pengguna dapat membeli, menyimpan, melakukan staking, dan menukar SOL dan aset berbasis Solana lainnya seperti token SPL – token terprogram Solana atau NFT (Non-fungible tokens). Solflare tersedia sebagai aplikasi seluler dan ekstensi browser. Ini menyediakan platform yang aman dan ramah pengguna bagi pengguna untuk berinteraksi dengan aplikasi terdesentralisasi web3, mengelola portofolio, dan berinteraksi dengan keuangan terdesentralisasi Solana.
Sumber: Situs web Solflare
Atomic wallet adalah dompet terdesentralisasi non-kustodian lainnya yang tidak meminta penggunanya untuk memberikan KYC atau informasi pribadi. Ini menawarkan untuk membeli, mengelola, dan menukar berbagai aset digital, termasuk kripto dan NFT, dari satu aplikasi.
Sumber: Atomic wallet
Dompet Ledger adalah dompet perangkat keras yang menyimpan kunci pribadi pengguna secara offline untuk melindungi aset digital dari ancaman online. Bentuknya mirip dengan hard drive atau USB drive adalah perangkat yang dapat digunakan melalui Bluetooth atau USB.
Sumber: Ledger
Dompet Backpack adalah dompet self-custodial terdesentralisasi yang dikembangkan oleh perusahaan Coral. Ini adalah platform multi-chain yang memungkinkan pengguna mengelola aset digital mereka dengan membeli, menjual, menyimpan, dan menukar cryptocurrency dan NFT.
Sumber: Backpack
|Fitur
|Phantom Wallet
|Solflare Wallet
|Atomic Wallet
|Ledger (Hardware)
|Backpack Wallet
|Jenis Dompet
|Non-Kustodian (Panas)
|Non-Kustodian (Panas)
|Non-Kustodian (Panas)
|Non-Kustodian (Dingin) – Hardware
|Non-Kustodian (Panas)
|Fokus Utama
|Multi-chain (Solana, Ethereum, Polygon) interaksi dApp dan manajemen aset
|Fokus ekosistem Solana (SOL, token SPL, NFT)
|Manajemen multi-chain, pertukaran, dan staking
|Penyimpanan kunci pribadi secara offline yang aman untuk berbagai aset
|Multi-chain (Ethereum, Solana, Polygon, Arbitrum) dan staking/manajemen NFT
|Blockchain yang Didukung
|Solana, Ethereum, Polygon
|Solana (Utama), integrasi MetaMask untuk dApps Ethereum
|500+ Cryptocurrency (Dukungan luas)
|Mendukung sejumlah besar cryptocurrency/blockchain
|Ethereum, Solana, Polygon, Arbitrum
|Dukungan NFT
|Ya (Simpan dan kelola)
|Ya (Simpan, lihat, dan kelola NFT Solana)
|Ya (Fitur galeri untuk melihat dan mengelola)
|Ya (Mengelola kunci pribadi untuk NFT Anda)
|Ya (Simpan, kirim, terima, dan stake NFT)
|Fitur Utama
|Pertukaran token cepat, akses dApp (SolSea, Metaplex), staking SOL.
|Enkripsi biometrik, integrasi MetaMask, staking SOL, konektivitas dApp Web3.
|Atomic swaps (DEX bawaan), Beli/Jual kripto, Staking aset, interaksi DeFi (Pinjam/Meminjam).
|Keamanan Tertinggi (Kunci pribadi disimpan offline), konektivitas USB/Bluetooth, Frasa pemulihan cadangan.
|Staking NFT, dukungan multi-chain, peringatan deteksi penipuan, penguncian NFT.