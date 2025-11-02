Ekosistem Blockchain Teratas Mengalami Penurunan Aktivitas Pengembang, Meskipun Ada Keuntungan Terisolasi

Data yang baru dirilis tentang aktivitas pengembang di seluruh ekosistem blockchain utama telah menunjukkan penurunan luas dengan hanya beberapa platform yang mengalami sedikit peningkatan kontributor. Angka-angka ini secara signifikan lebih rendah dari tingkat aktivitas pengembangan, yang diukur berdasarkan jumlah kontributor dan jumlah DevActivity Events di sebagian besar rantai yang dipantau.

Tren Umum dalam Aktivitas Pengembang

Ethereum mempertahankan posisi terdepannya dalam peringkat ekosistem dengan sekitar 70,4K DevActivity Events. Namun, ini turun 17,58% dari periode pelaporan sebelumnya. Basis pengembangnya juga terus kuat, dengan 1,3K kontributor, meskipun juga turun 2,09%.

BNB Chain menempati posisi kedua dengan 29,4K acara, yang turun 31,18%. Menariknya, jumlah kontributor untuk BNB Chain meningkat sedikit sebesar 0,5674% menjadi 709. Ini menunjukkan sedikit peningkatan partisipasi, meskipun terjadi penurunan aktivitas secara keseluruhan.

Polygon, Cosmos dan Optimism melengkapi lima besar, semuanya mengalami penurunan tajam dalam DevActivity Events, berkisar antara 26% hingga 33%. Penurunan terbesar dalam kelompok ini terlihat pada Polygon dengan penurunan 32,67%. Jumlah kontributor mereka juga turun sejalan dengan tren, dengan kerugian berkisar antara 0,7% hingga 4,76%.

Arbitrum, yang berada di peringkat keenam, mengalami penurunan aktivitas sebesar 33,59% tetapi, tidak seperti kebanyakan lainnya, mengalami peningkatan 3% dalam Kontributor DevActivity Event. Ini dapat menunjukkan keterlibatan yang lebih baik dalam komunitas meskipun outputnya lebih sedikit.

Mengatasi Kerugian di Seluruh Sisa Ekosistem

Solana, Avalanche, Polkadot dan Harmony, semuanya di paruh bawah dari sepuluh besar – juga mengalami penurunan signifikan dalam aktivitas pengembangan. Avalanche terkena dampak paling parah dalam kelompok ini, kehilangan 35,11%, diikuti oleh Harmony yang kehilangan 29,01%.

Jumlah kontributor juga turun sesuai dengan tren, terutama Solana dan Harmony kehilangan masing-masing 8,7% dan 8,39%. Polkadot adalah satu-satunya pengecualian di segmen ini dengan sedikit peningkatan kontributor sebesar 0,7042%.

Perubahan ini menunjukkan penurunan umum dalam keterlibatan pengembang blockchain, mungkin karena tren pasar secara keseluruhan atau pergeseran dalam pendanaan dan fokus proyek. Sementara Ethereum terus memimpin dalam aktivitas, ekosistem yang lebih kecil menunjukkan kinerja campuran, dengan pertumbuhan kontributor pada rantai tertentu yang mengisyaratkan ketahanan masa depan atau pergeseran dalam strategi pengembangan.

Sumber: https://blockchainreporter.net/top-blockchain-ecosystems-see-decline-in-developer-activity-despite-isolated-gains/