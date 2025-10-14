BursaDEX+
Prediksi Harga Koin $TRUMP: ETF Trump dari Canary Capital Mendekati Peluncuran saat Simbol Ticker Muncul di Situs Web DTCC

Oleh: Bitemycoin
2025/10/14 17:14
Harga OFFICIAL TRUMP ($TRUMP) naik 7,30% selama 24 jam terakhir menjadi $6,32, pulih dari penurunan 18,9% pada minggu sebelumnya. Lonjakan memecoin yang terkait dengan Presiden AS Donald Trump ini sejalan dengan berita seputar peluncuran dana treasury senilai $200 juta dan spekulasi peluncuran ETF.

Pada 8 Oktober, Fight Fight Fight LLC, startup kripto di balik koin TRUMP, berusaha mengumpulkan setidaknya $200 juta untuk mendirikan perusahaan treasury aset digital untuk mengakumulasi cryptocurrency yang terkait dengan Trump. DAT bertujuan untuk memperluas pendanaan hingga $1 miliar, meskipun kesepakatan masih dalam pengembangan.

Jika rencana ini terwujud, Fight Fight Fight LLC dapat mengurangi tekanan jual untuk TRUMP, menandakan komitmen institusional, sekaligus mengatasi kekhawatiran tentang pasokan token yang terkunci – 65% di antaranya dipegang oleh entitas yang terkait dengan Presiden.

Namun, DAT yang terdaftar di bawah memecoin sebagian besar tidak memenuhi harapan, menjadikan inisiatif ini sebagai penyebab kekhawatiran kecuali ada inisiatif fundamental yang mendukungnya.

Katalis positif lain untuk harga TRUMP adalah usulan manajer aset digital Canary Capital untuk exchange-traded fund (ETF) spot TRUMP AS – Canary TRUMP COIN ETF – yang secara resmi muncul di Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC). Langkah ini biasanya mendahului kesiapan untuk peluncuran instrumen keuangan baru. Anda dapat melihat Pengajuan SEC resmi untuk ETF TRUMP Coin Canary Capital, yang menguraikan tujuan investasi, struktur, dan metodologi penilaian dana. Untuk daftar lengkap ETF yang dilacak oleh DTCC, periksa Daftar Exchange-Traded Funds DTCC. Sementara itu, Securities and Exchange Commission (SEC) sedang meninjau proposal tersebut, tanpa jadwal yang diumumkan untuk keputusan final.

Pengawas sekuritas saat ini sedang mengumpulkan komentar dan umpan balik tentang dana tersebut, yang diidentifikasi dengan simbol ticker TRPC, yang terdaftar pada Agustus. Jika disetujui – proses yang memakan waktu antara 70 hingga 240 hari untuk diselesaikan – ETF TRUMP akan menarik modal institusional ke dalam ekosistem, tetapi karena ini adalah memecoin, aset tersebut menghadapi pengawasan regulasi.

Namun, klasifikasi SEC terhadap TRUMP sebagai komoditas, dan bukan sekuritas, telah sedikit meningkatkan peluang persetujuan, tetapi pengawasan politik karena hubungan erat proyek dengan Presiden AS tetap menjadi hambatan.

Harga $TRUMP: Indikator Teknis

$TRUMP telah merebut kembali level retracement Fibonacci 38,2% ($6,94), tetapi pembacaan RSI-nya sebesar 34,37 menunjukkan level oversold. Namun, token tersebut tetap jauh di bawah SMA 7 hari kritis ($6,89) dan SMA 30 hari ($7,77), dengan resistensi yang mengancam di level sebelumnya.

Pemulihan hari ini mencerminkan minat trader jangka pendek pada TRUMP, tetapi pemulihan pasar yang berkelanjutan membutuhkan token untuk menembus level $7,77. MACD negatif (-0,494) dan volume perdagangan yang menurun menunjukkan momentum yang melemah. TRUMP harus ditutup di atas $6,89 atau bersiap untuk breakdown di bawah level Fib 61,8% yaitu $5,34.

Prediksi Harga $TRUMP 2025

Pada saat penulisan, OFFICIAL TRUMP ($TRUMP) diperdagangkan pada $6,30 – naik 6,41% dalam 24 jam terakhir. Menurut analisis teknis kami berdasarkan tingkat pasar saat ini, kami memperkirakan TRUMP akan diperdagangkan antara $4,34 (rendah) dan $6,21 (tinggi), dengan harga tahunan rata-rata $4,89 pada 2025. Ini dapat menghasilkan potensi ROI -1,79% dibandingkan dengan harga perdagangannya. Mengingat penurunan yang diharapkan, investor dapat memperoleh keuntungan dari aktivitas negatif dengan melakukan short pada TRUMP.

Berikut adalah rincian harga di mana TRUMP dapat diperdagangkan sepanjang sisa tahun. Perlu diingat bahwa harga-harga ini mencerminkan kinerja token saat ini dan dapat berubah.

BulanHarga Minimum (2025)Harga Rata-rata (2025)Harga Maksimum (2025)ROI
Okt 2025$4,34$4,93$6,21+2,09%
Nov 2025$4,72$4,88$5,04+20,41%
Des 2025$4,65$4,87$5,01+21,01%

Pembaca harus mencatat bahwa cryptocurrency adalah aset yang sangat spekulatif dan volatil, dan disarankan agar Anda melakukan uji tuntas yang tepat dan mencari pendapat ahli sebelum membuat keputusan investasi. Selain itu, isi artikel ini adalah untuk tujuan informasi dan tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat investasi.

Postingan Prediksi Harga Koin $TRUMP: ETF Trump dari Canary Capital Mendekati Peluncuran saat Simbol Ticker Muncul di Situs Web DTCC pertama kali muncul di BiteMyCoin.

