ETF Bitcoin AS Kehilangan $946 Juta Setelah Nada Hawkish Dari Fed

Secara singkat ETF Bitcoin AS mengalami arus keluar sebesar $946 juta minggu lalu, dengan iShares Bitcoin Trust kehilangan $400 juta.

ETF Solana menarik investasi baru sebesar $421 juta, didorong oleh dana berbasis AS yang baru diluncurkan.

Total arus keluar dana aset digital mencapai $360 juta karena investor bereaksi terhadap sikap hati-hati Ketua bank sentral AS Jerome Powell mengenai pemotongan suku bunga Desember.

Dana ETF (exchange-traded funds) Bitcoin AS menanggung beban terberat dari arus keluar institusional minggu lalu, mencatat penarikan senilai $946 juta, menurut laporan baru dari manajer aset digital CoinShares.

iShares Bitcoin Trust (IBIT) kehilangan sekitar $400 juta minggu lalu, jumlah terbesar di antara 11 dana spot BTC yang saat ini diperdagangkan. Namun total arus keluar bersih untuk semua dana yang melacak aset digital tidak terlalu dramatis, yaitu $360 juta.

"Produk investasi aset digital mengalami arus keluar total $360 juta minggu lalu meskipun ada pemotongan suku bunga AS baru-baru ini, karena investor menafsirkan komentar Ketua Fed Jerome Powell tentang kemungkinan pemotongan lain di Desember sebagai 'bukan kesimpulan yang pasti,'" kata Direktur Riset CoinShares James Butterfill dalam laporan tersebut. "Nada hawkish ini, dikombinasikan dengan ketiadaan rilis data ekonomi AS yang penting, tampaknya telah membuat investor berada dalam keadaan ketidakpastian."

Kerugian dana BTC diimbangi oleh keuntungan ETF di wilayah lain. Dana dari penerbit di Jerman dan Swiss memiliki arus masuk bersih lebih dari $30 juta minggu lalu. Penerbit Kanada dan Australia menghasilkan arus masuk senilai $8,5 juta dan $7,2 juta.

Kategori dana kripto secara keseluruhan didukung oleh arus masuk yang lebih tinggi dari biasanya ke produk yang diperdagangkan di bursa Solana. Investor memasukkan $421 juta ke ETF berbasis SOL minggu lalu, didorong oleh antusiasme untuk dana berbasis AS baru yang mulai diperdagangkan pada akhir Oktober.

Debut minggu lalu termasuk ETF Solana Bitwise, yang diperdagangkan di Nasdaq dengan ticker BSOL. Dana tersebut telah mencapai aset kelolaan senilai $105 juta setelah diluncurkan seminggu yang lalu. Pesaingnya, Rex-Osprey Solana Staking ETF, yang juga diperdagangkan di Nasdaq dengan ticker SSK, membutuhkan 12 hari perdagangan untuk mencapai AUM senilai $100 juta.

Kelangkaan data ekonomi AS disebabkan oleh penutupan pemerintah AS yang sedang berlangsung, yang telah berlangsung lebih dari 33 hari. Pada hari Rabu minggu ini, penutupan tersebut akan menjadi yang terlama dalam sejarah AS. Pengguna di Myriad, pasar prediksi yang dimiliki oleh perusahaan induk Decrypt yaitu Dastan, berpikir ada peluang 97% bahwa pembuat undang-undang tidak akan mengakhiri penutupan dalam dua hari ke depan.

Pasar kripto anjlok pada Senin pagi, memaksa likuidasi kontrak kripto senilai lebih dari $1 miliar. Bitcoin dan Ethereum hampir seimbang, masing-masing menyumbang $312 juta dan $303 juta dari kontrak yang ditutup.

Pada saat penulisan, Bitcoin diperdagangkan seharga $107.463 setelah turun 2,5% dalam sehari terakhir. Dan Ethereum diperdagangkan seharga $3.657,77, sekitar 5,1% lebih rendah dari waktu yang sama pada hari Minggu, menurut agregator harga kripto CoinGecko.