Bank Sentral AS Memangkas Suku Bunga sebesar 25 Basis Poin, Harga Bitcoin Bereaksi

Bank Sentral AS telah bergerak untuk memangkas suku bunga sebesar seperempat poin persentase (atau 25 basis poin) hari ini dalam upaya untuk menstabilkan pasar tenaga kerja yang tampaknya melemah.
Pemotongan ini adalah yang kedua secara berturut-turut dan terjadi di tengah penutupan pemerintah yang berlangsung selama sebulan.
Pada saat penulisan ini, harga Bitcoin diperdagangkan sekitar $111.400, turun lebih dari 3% selama 24 jam terakhir.Sumber: TradingView
Likuidasi di pasar derivatif tetap agak tinggi sekitar $560 juta untuk hari ini, sementara total kapitalisasi pasar cryptocurrency berdiri di $3,86 triliun menurut data dari CoinGecko.
Langkah ini sebagian besar telah diantisipasi dan kemungkinan sudah diperhitungkan dalam harga karena para trader di pasar prediksi seperti Polymarket telah mempertimbangkan peluangnya dengan sangat menguntungkan selama berminggu-minggu.
Selain memangkas suku bunga, Powell mengatakan bahwa Fed akan mengakhiri pengurangan pembelian asetnya pada 1 Desember. Ini adalah apa yang biasa disebut sebagai pengetatan kuantitatif.
Meskipun demikian, para pembuat kebijakan tetap menghadapi tantangan karena kurangnya data ekonomi karena penutupan pemerintah AS pada dasarnya telah menghentikan pengumpulan laporan penting tentang inflasi dan ketenagakerjaan.
